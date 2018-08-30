 Добрый день! Хочу предупредить всех соискателей, которые намереваются в дальнейшем устроится на работу в этот банк. Первое с чем вам придётся столкнутся, при приеме на работе подсовываются приказ с абсолютно другой ЗП нежили прежде вы оговаривали. Клянутся, что остальная часть будет выплачивался ежемесячно в виде премии. Естественно при любой возможности вас ежемесячно этой премии будут лишать и свои кровно заработанные деньги в полном Объёме вы практически не увидите. Второе, когда вы приступите к работе, не ждите, что вам кто-то что-то будет объяснять или учить, посадят и скажут работой. Но если ты совершишь ошибку, будут кричать, про программу я вообще молчу - называется сэкономили. Третье, нездоровая атмосфера в коллективе, все это идёт от головы, как говорится - рыба гниет с головы. Голова - так называемый председатель правления, на первый вид может показаться абсолютно вменяемым человеком, но то что он творит с банком и в банке, говорит само за себя. 100% текучка кадров, увольняют не за что, настроение плохое, услышал сплетню про человека, решил уволить! Вообщем голову, если поменять, возможно в банке что-то и наладится. В банке нездоровая атмосфера бардак во всем и везде.