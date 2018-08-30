Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Очень странный банк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Хочу предупредить всех соискателей, которые намереваются в дальнейшем устроится на работу в этот банк. Первое с чем вам придётся столкнутся, при приеме на работе подсовываются приказ с абсолютно другой ЗП нежили прежде вы оговаривали. Клянутся, что остальная часть будет выплачивался ежемесячно в виде премии. Естественно при любой возможности вас ежемесячно этой премии будут лишать и свои кровно заработанные деньги в полном Объёме вы практически не увидите. Второе, когда вы приступите к работе, не ждите, что вам кто-то что-то будет объяснять или учить, посадят и скажут работой. Но если ты совершишь ошибку, будут кричать, про программу я вообще молчу - называется сэкономили. Третье, нездоровая атмосфера в коллективе, все это идёт от головы, как говорится - рыба гниет с головы. Голова - так называемый председатель правления, на первый вид может показаться абсолютно вменяемым человеком, но то что он творит с банком и в банке, говорит само за себя. 100% текучка кадров, увольняют не за что, настроение плохое, услышал сплетню про человека, решил уволить! Вообщем голову, если поменять, возможно в банке что-то и наладится. В банке нездоровая атмосфера бардак во всем и везде.
|
1
Dron1000 • бывший сотрудник
20.07.2016 16:21
|
Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной оценки касательно вашей работы в банке.
|
Ответ банка:
Уважаемый, Dron1000!
Банк "РостФинанс" существует более 25 лет. Все это время мы принимаем на работу сотрудников и никогда не слышали ничего подобного о неких "приказах с другой зп". Во время собеседования озвучивается ЗП, Во время приема на работу Вы должны были подписать договор, в котором указана ОТ. Премиальная часть оплачивается при исполнении ежемесячных планов продаж, согласованных с руководителями департаментов Банка. Возможно, Вы не могли выполнить поставленную перед Вами задачу?
В Банке существует Отдел обучения персонала. Без знаний Вас не могли допустить к работе. Возможно, Вы просто не обращались к соответствующим руководителям?
Хочу отметить, что большая часть сотрудников Банка работает год и более.
Также замечу, что руководитель нашего Банка грамотный, ответственный и порядочный человек, которого уважают и ценят в коллективе.
Надеемся, что Вам удастся найти работу, которая принесет Вам удовольствие.
С уважением, Директор Департамента обеспечения банковских процессов, Марченко Татьяна Олеговна
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.