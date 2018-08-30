Ответ банка: Уважаемый, Dron1000!



Банк "РостФинанс" существует более 25 лет. Все это время мы принимаем на работу сотрудников и никогда не слышали ничего подобного о неких "приказах с другой зп". Во время собеседования озвучивается ЗП, Во время приема на работу Вы должны были подписать договор, в котором указана ОТ. Премиальная часть оплачивается при исполнении ежемесячных планов продаж, согласованных с руководителями департаментов Банка. Возможно, Вы не могли выполнить поставленную перед Вами задачу?

В Банке существует Отдел обучения персонала. Без знаний Вас не могли допустить к работе. Возможно, Вы просто не обращались к соответствующим руководителям?

Хочу отметить, что большая часть сотрудников Банка работает год и более.

Также замечу, что руководитель нашего Банка грамотный, ответственный и порядочный человек, которого уважают и ценят в коллективе.

Надеемся, что Вам удастся найти работу, которая принесет Вам удовольствие.

С уважением, Директор Департамента обеспечения банковских процессов, Марченко Татьяна Олеговна