Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Просто ужас...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Давно, но это было. Тогда только начинал карьеру, но воспоминания более чем отчетливые. Ужас начинается с руководства. Озлобленные, не считающие других за людей, временами просто говорящих вам: "Ты дурак, ничего не понимаешь". Совковая закваска.
Коллектив подстать (нет, конечно есть хорошие люди, но уж больно их мало). Руководство считает своим долгом свалить на тебя все, что только возможно, и потом логично спросить, а почему не готово... Но вот если ты все делал и сделала "конфетку", то заслуга в этом не твоя...
Так что могу сказать только одно - полная ерунда.
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iiiiivanov • бывший сотрудник
19.08.2009 14:00
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