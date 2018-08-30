Давно, но это было. Тогда только начинал карьеру, но воспоминания более чем отчетливые. Ужас начинается с руководства. Озлобленные, не считающие других за людей, временами просто говорящих вам: "Ты дурак, ничего не понимаешь". Совковая закваска.



Коллектив подстать (нет, конечно есть хорошие люди, но уж больно их мало). Руководство считает своим долгом свалить на тебя все, что только возможно, и потом логично спросить, а почему не готово... Но вот если ты все делал и сделала "конфетку", то заслуга в этом не твоя...



Так что могу сказать только одно - полная ерунда.