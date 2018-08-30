Доброго дня, други мои.

Что-то с душенькою моею стало, солнышко меня перегрело, видимо, и откуда-то пришло вдохновенное воспоминание о работе моей ушедшей… Наберитесь терпения и мужества, буков из меня сыплется несчетное количеств, перетекающее в какчество.



Живу я в распрекраснейшем городе посреди матушки России. Город сей носит гордое название Сталинск (зачеркнуто) Новокузнецк. В нашем городе есть несколько достопримечательностей:

1. Главная достопримечательность нашего города - это то, что практически всегда можно видеть то, чем ты дышишь. Это помогает не забывать дышать. В определенные дни воздух можно даже потрогать.

2. Вторая - это айфон, если его показать посреди улицы, то по мановению палочки (в большинстве случаев) он внезапно испарится. Да да. У фокуса есть побочные эффекты – это тошнота, головная боль и гематомы на теле.

3. Саша Поддубный (да он живет именно в Новокузнецке, а не в Прокопьевске).

4. Кузнецкая крепость

5. КузнецкБизнесБанк.

Шибко расписывать не стану. Буду называть его ласково КББшка. Хотя, если серьезно – то КББ.



Итак, свершилось грянул 2002-й, окончание института близится, молодость пышет, требует разврата, а разврат стоит денех. Войдя в мое нелепое положение (пива хочется, а не на что), пригрела меня одна государственная контора поработать. Работал я работал, зарабатывал денег тыщ наверное этак четырнадцать в месяц (на разврат в виде пива хватало), потом мне это дело, видимо, надоело (по молодости лет тогда по пришествию лет сегодня плохо помнится) и решился пойти поработать по специальности. Так как специальность у меня была очень специфическая в те годы - финансы и кредит (это значит, что было нас как собак нерезаных, больше нас выпускалось только юристоф), то мне показалось наиболее близкое и к первому и ко второму работа в банке.



Суть да дело, по рекомендациям всяким – приглашен был на собеседование в славный КэБэБанк. Патлы, правда, пришлось состричь, пинджак купить, джинсы снять. Собеседовали меня собеседовали и дали волю моему желанию реализовывать себя в финансовой сфере. Ну все, как говорится, я же теперь в банке! Я же теперича банкир! Мне же теперича все подвластно! Машина, квартира, все деушки мои теперича! (Да, да… я попался на это всеобщее заблуждение тех, кто в банке не работает о том, что в банке платят до потолка денег) О! Кстати, вспомнил отчего я собирался по специальности поработать. Это бесперспективность повышения должности и оклада. Вот. (Все помнят, что получал я в той бесперспективной конторе тыщ четырнадцать, ага...)



Прихожу я на работу и узнаю, что грозит мне ни много не мало – испытательный срок, а на испытательном сроку я буду получать голенький оклад без премии. А это ажна три тыщи рублей. А, нет. Я вам вру.. это три тыщи питцот рублей! (ага, дайте две) Честно, как на духу. вам скажу, други мои… жить три месяца на три тыщи пицот рублёв… я бы здох, если бы не получил нормальный откат при выходе с бедной гос. конторы. Ага.



Ладно к денежкам мы ещё вернемся, а пока пройдемся по месту работы.

Заходим на Кирова, 74 в центральный вход и поворачиваем налево. Вот и мое место работы… Управление Вкладов Населения (просился я в кредитный, как щас помню, но мне сказали, что там пока вакансий нет, потому придется чуточечюлечку попахать в УВН, а через месяц – полтора попадешь в кредитный, кстати, за пять лет я туда так и не попал...).



Ага, вернемся к УВН в КББ. Уф. Управление Вкладов Населения занимаются в КББ не только Вкладами, как может показаться наивному читателю, глядя на название отдела. Также УВН занимается Переводами Денег Населения, ещё Выдачей Карточек Населения, Гашениями Кредитов Населения, Зачислением Зарплаты Населения, Вестерн Юнионом Населения, и ещё много чем занимаются УВН. Замечательнейший отдел. Куча красивых девчонок. Не. Не так. Куча красивых, смышленых, девчонок и Людмила Николаевна. Девчонки – всем привет.

На отдел один начальник и три зама, и нас человек десять разных категорий. Люди все адекватные. Начальство как это всегда бывает. А всегда бывает - по-разному. Вот и в этот раз замы – ближе к нам. Начальник дальше от нас, но ближе к замам. Потому начальник кричит чаще, Замы более понимающие.



С начальством разобрались – хорошее начальство, в меру строгое, но и пили мы всегда за одним столом.

Теперь про замечательный коллектив. Вливание в коллектив производиться следующим образом: Приходишь в КББ работать и тебе дают учителя (из «стареньких» работников). Месяц ты сидишь рядом с ним и он учит тебя что куда надо жать, объясняет чего делать, ты смотришь. Если память хорошая – запоминаешь, если плохая – записываешь. Потом тебя пускают за компутер и ты уже САМ, понимаете - САМ!, обслуживаешь клиентов. Но, под надзором учителя. Он тебя поправит, если где не прав, и линейкой где нужно по рукам треснет, чебы не лез куда не надо, и конфетку даст, если все правильно сделал… в общем идеальное обучение, и сплочЕние происходит, и вливание в коллектив, и обучение проходит незаметно, вместе с испытательным сроком. По истечении обучения – надо сдать экзамен. Экзамен сдается так. Тебе говорят – завтра экзамен, ты бледнеешь, и начинаешь читать нормативные акты, потом плюешь на них (часа в три утра) и ждешь завтра. Назавтра приходишь на работу и работаешь, и читаешь акты и ждешь. А тебе говорят, что не будет экзамена. И так несколько раз (тоже тренинг, своего рода, перестаешь мандражировать). На самом деле я раскусил их. Ждут пока наберется несколько человек, чебы их можно было обэкзаменировать всех в один день. И вот когда ЭТО все же происходит - переходишь через дорогу, там тебя встречают хлебсоль (зачеркнуто) запредседателя (С.Ю. – привет Вам) и начальник с замами. Садишься ты, значит, перед председателями экзаменационной комиссии и отвечаешь на всякие каверзные вопросы. Самый популярные - это как посчитать проценты и что является удостоверением личности. Все их знают, но из-за волнения вспомнить не могут (случаев обморока, вроде не было).

В общем, когда сдаешь экзамен, начинаешь приступать к работе, могут даже испытательный срок скостить.



Работа работой. Пахать приходилось постоянно. Народу всегда стояло много. Банк в центре города, проценты по вкладам неплохие, потом ещё банк отхватил социальный проект по переводу субсидий населению через него, так совсем абзац начался. Пока я работал, открылось несколько отделений банка в разных районах города, приходилось ездить и туда. Первые несколько месяцев там можно было и похалявить, но затем опять стояли кучи народа. Затем банк начал работать ещё и по субботам, а ещё потомее - и по воскресеньям. Надо сразу отдать должное – приходить на работу надо было вовремя, опоздания даже на несколько минут могли быть жестоко наказаны (зависело на самом деле от настроения начальницы Р.И.А. – и Вам привет ), но и с работы никто не уходил позже обычного. Задерживались только замы, ибо постоянные отчеты в ЦБ и всякое такое, но у них и зарплата была поболее.



Про зарплату. Оклад был (как бы не соврать за давностью лет) - фитюлечька от 3500 руб., остальное было в премии. Премию давали по отделу всем от двух окладов, до трех (в основном) + кому-то могли дать больше за ударный труд, кого-то лишали за косячковые ручонки. В большинстве, конечно же лишали, но за дело. Ну, затем конечно же оклады подняли в два раза! И премию в два раза рубанули, остались у того же корыта.



И напоследок расскажу.

А) Про график работы - так как работа теперь и в субботу и в воскресенье, а по ТК неделя трудовая 40 часов, то народ работает как попало по графику, например, 4 дня работаешь по 10 часов и тир выходных или работаешь два дня по 10, два дня по 8 и один день 4 часа и вариации. В принципе, если составляешь график, можно было сделать себе две недели нагруженными, и две с выходными, если кто-то другой график составлял – главное было первым подкатить и забить себе нужные выходные.

И Бэ) В связи с большой нагрузкой и маленькой оплатой труда – УВН в КББ по праву считается текучковым отделом – можно придти через год и никого сидящих в отделе, кроме бессменных замов и начальника не узнать.

Мое пожелание руководству – есть лишние мульёны, не бухайте их в новый офис, дайте сотрудникам денег – того и глядишь. текучка прекратится.



Ну и напоследок подытожу: хороший банк – очень теплые воспоминания о нем остались, КББ по праву - самая настоящая кузница кадров в Новокузнецке. Отличный коллектив. Была бы зарплата побольше – может никогда бы и не ушел оттуда, но… Местечковый банк – местечковые зарплаты...



Оценок не ставлю. Всем привет.



Поссскримиптутм: за ошипке в меня не пинайте - все написано за один душевный порыв. А ворда рядом не оказалося...