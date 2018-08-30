Читаю отзывы отрицательные и читаю "заказные" отзывы положительные. Я хочу сказать, что я не из этих и не из тех. Я хочу сейчас объективно написать об этом банке.



Я работал и при старой власти и работаю при новой. Я застал и жесть старого режима и современную оттепель. Хочу сказать, что меня не трогали ни тогда, ни теперь. Я не знаю, кто там не вставал или кого напрягали за вставание и кто там косился на Е.В. и был уволен. Не знаю. Я знаю о том, что моего напарника при мне вывели за 15 минут, а перед этим затащили к безопаснику, где ему наговорили такого, что парень вышел с такой красной мордой, что хоть прикуривай. По этой ситуации я могу пояснить, что парня просто подставили и кто-то слил руководству какую-то лютую жесть про этого парня, что ни в коем случае правдой не является.



Люди пишут про тотальное стукачество и что никто ни с кем не общается, все забитые и прочее. Но даже Сталин в юбке не может забить и заколотить 80 человек в одиночку. Забитость шла от нас самих. И те, кто стремался и вёл себя тихо при старой власти, начал общаться и шутить при новой. Мы сами почему-то решили быть забитыми и угнетёнными. Всё это фигня.



Лично я с руководством здоровался и тогда и теперь. Подхалимством никогда не занимался. Даже возможности такой не было. Хотя я и не умею. Встал, когда вошла Председатель Правления только один раз. Она не часто к нам заходила. Ну и что? Не обломался, не умер, не потерял достоинства и не перестал уважать себя. Не этим мерится самоуважение.



Да, людей убирали быстро и не очень понятно почему. Не знаю, для меня остаётся загадкой. Да, были перегибы. Да, был бред. Но тут как в армии надо было себя вести. От начальства подальше, к столовой поближе.



Всё. Страница перевернута, новая власть пришла. Отличительные особенности: человечность, отсутствие тоталитарных замашек, адекватность и интеллигентность. Руководитель у нас теперь адекватнейший, приятнейший. Реально. Я такого никогда не видел.



В общем, подводя итог, хочу сказать, что если у тебя зашкаливает ЧСВ или не умеешь не светиться перед начальством или ты отбитый напрочь или просто тебе не повезло, то это не факт, что ты попал в непонятно куда или тут монстры, которые жрут людей. Я - обычный парень, пришёл, работал, не высовывался, старался, получил два повышения по бабкам и по должности. Как так? Ответ прост: усердие + немножко везения + соображалка. А сейчас ещё проще стало. Никто на тебя не орёт, никто тебя палкой не бьёт. Работай, старайся и это всё что от тебя нужно. Никаких "ку" и приседаний. Приходи да трудись, если хочешь. Надеюсь я внёс некоторую объективность.