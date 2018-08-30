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|А теперь без истерик
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Читаю отзывы отрицательные и читаю "заказные" отзывы положительные. Я хочу сказать, что я не из этих и не из тех. Я хочу сейчас объективно написать об этом банке.
Я работал и при старой власти и работаю при новой. Я застал и жесть старого режима и современную оттепель. Хочу сказать, что меня не трогали ни тогда, ни теперь. Я не знаю, кто там не вставал или кого напрягали за вставание и кто там косился на Е.В. и был уволен. Не знаю. Я знаю о том, что моего напарника при мне вывели за 15 минут, а перед этим затащили к безопаснику, где ему наговорили такого, что парень вышел с такой красной мордой, что хоть прикуривай. По этой ситуации я могу пояснить, что парня просто подставили и кто-то слил руководству какую-то лютую жесть про этого парня, что ни в коем случае правдой не является.
Люди пишут про тотальное стукачество и что никто ни с кем не общается, все забитые и прочее. Но даже Сталин в юбке не может забить и заколотить 80 человек в одиночку. Забитость шла от нас самих. И те, кто стремался и вёл себя тихо при старой власти, начал общаться и шутить при новой. Мы сами почему-то решили быть забитыми и угнетёнными. Всё это фигня.
Лично я с руководством здоровался и тогда и теперь. Подхалимством никогда не занимался. Даже возможности такой не было. Хотя я и не умею. Встал, когда вошла Председатель Правления только один раз. Она не часто к нам заходила. Ну и что? Не обломался, не умер, не потерял достоинства и не перестал уважать себя. Не этим мерится самоуважение.
Да, людей убирали быстро и не очень понятно почему. Не знаю, для меня остаётся загадкой. Да, были перегибы. Да, был бред. Но тут как в армии надо было себя вести. От начальства подальше, к столовой поближе.
Всё. Страница перевернута, новая власть пришла. Отличительные особенности: человечность, отсутствие тоталитарных замашек, адекватность и интеллигентность. Руководитель у нас теперь адекватнейший, приятнейший. Реально. Я такого никогда не видел.
В общем, подводя итог, хочу сказать, что если у тебя зашкаливает ЧСВ или не умеешь не светиться перед начальством или ты отбитый напрочь или просто тебе не повезло, то это не факт, что ты попал в непонятно куда или тут монстры, которые жрут людей. Я - обычный парень, пришёл, работал, не высовывался, старался, получил два повышения по бабкам и по должности. Как так? Ответ прост: усердие + немножко везения + соображалка. А сейчас ещё проще стало. Никто на тебя не орёт, никто тебя палкой не бьёт. Работай, старайся и это всё что от тебя нужно. Никаких "ку" и приседаний. Приходи да трудись, если хочешь. Надеюсь я внёс некоторую объективность.
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0
Vinni-puh • сотрудник
11.12.2014 11:50
|Я работаю и буду работать
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Банк - это сложная структура. Выбирая работу в банке надо быть готовым к ответственной, серьезной, кропотливой работе. Я была к этому готова. После нескольких месяцев работы, я увидела как руководство само прилагает все силы, чтобы улучшить сервис банковских услуг, сколько труда прилагается к каждому клиенту. Мне это нравится. Я с удовольствием участвую в продвижении банка, как образцового банка России. Здесь у меня есть возможность проявить себя, здесь меня ценят и у меня есть отличная возможность вырасти профессионально.
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1
kotch.elena.val • сотрудник
07.08.2014 12:39
|Как я поработала 1 день в Академическом Русском Банке...
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Добрый день!
Никогда и ни где не оставляла отзывы, но в данном случае... Просто хочется предупредить других людей.
Я приехала из другого города, начала искать работу. Отправила резюме в данный банк, прошла собеседование с отделом кадром, затем пригласили на собеседование с председателем правления. Вначале мне она понравилась, такая милая и очаровательная девушка, разговаривала любезно и спокойно. Зар. плату предложили повыше, чем в других банках, я согласилась.
И вот я пришла на работу. В кабинете было три сотрудницы, мое рабочее место было не настроено и меня посадили за стол и я стала изучать местные тарифы. Я сидела спиной к двери. Я сразу поняла, что атмосфера здесь тяжелая, никто друг с другом не разговаривал, а если перекидывались парой слов, то только по делу. За обедом пыталась разговорить девушку, которая меня обучала, она тоже была новенькой, но она отвечала неоднозначно и очень тихо. После обеда я так снова села за стол, за который меня посадили, продолжаю изучать положения, и тут дверь открывается, кто-то что-то говорит, я обернулась, поздоровалась,. дверь закрывается и тут же снова открывается и влетает председатель (это она была до этого) и как начала на меня кричать! Я была в шоке, вообщем смысл был в том, что я оказывается не встала, когда она зашла, а у них так принято - председатель и собственник заходит - все в встают и начальники тоже!!! А еще я не должна была сидеть спиной ко входу!! Вообщем было много неприятных слов услышано... потом она переключилась на мою начальницу, вызвала админов и хозяйственника, на них тоже на орала, что те не подготовили мне рабочее место. Причем она не просто им выговаривала, она истерично орала, на весь банк. Когда она ушла я начала приходить в себя и размышлять , что делать дальше. Я работаю в банках уже 8 лет, но чтобы такое увидеть... ужас...
Долго думать мне не пришлось, через некоторое время ко мне пришла сотрудница из отдела кадров и вернула трудовую со словами: "Вы не подходите руководству". Да и слава богу! до сих пор радуюсь, что я не там и что так легко отделалась! Потом я слышала, что там вообще по статье увольняют в легкую... Так что, люди, хорошо подумайте, прежде чем туда идти... в Москве много хороших банков!
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4
BNP_Nat • несостоявшийся сотрудник
01.11.2013 15:40
|Недобросовестный работодатель
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте.
Я не сильно доверял отзывам о работодателях в интернете (мало ли людей конфликтных), пока самого не коснулось... Хочу рассказать о своем опыте работы в ООО КБ "АСБ" (Академический Сберегательный Банк).
При устройстве на работу узнал из трудового договора о размере белой зарплаты (шестая часть оговоренной суммы). Признаю свою вину, надо было заранее спрашивать. Уже работая узнал, что до меня на этой должности сменилось за год 7 человек! Я не из тех, кто отступает перед трудностями, решил - буду работать. Обстановка в работе гнетущая, половина сотрудников работает в постоянном в страхе перед начальством, понятие "взаимопомощь" практически отсутствует. Есть несколько адекватных людей, но это исключение, подтверждающее правило. А правило - это настучать на соседа и избежать какой-либо ответственности.
Работал честно, результативно, ждал той же честности от работодателя. Прошло три месяца испытательного срока, пришла пора поднимать зарплату до обещанной на собеседовании. Зарплату прибавили, но не до той, что была оговорена при трудоустройстве. При таком отношении к людям больше задерживаться в этом банке я не хотел. Начал искать работу. Узнав об этом, со мной решили разорвать договор. Написанное мною заявление по собственному желанию не понравилось, попросили переписать на формулировку "по соглашению сторон". На мой вопрос "можно ли обсудить ситуацию с начальством?", ответом было "начальство не хочет с тобой разговаривать". "А если не напишу заявление об увольнении по соглашению сторон?". "Тогда уволят по статье". До последнего надеялся, что заплатят и "белую", и "серую" часть, но чудес не бывает, заплатили только белую, а значит больше половины месяца работы плюс отпускные, набежавшие за время работы, подарены работодателю.
Вот такая история. Я не юрист, не смогу ничего оспорить. Просто хочу предупредить тех, кто собирается работать в этом банке - сто раз подумайте как себя обезопасить прежде чем устраиваться туда на работу, а лучше совсем не связываться с недобросовестными работодателями.
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5
denis_str • бывший сотрудник
23.05.2012 14:56
|Не вздумайте!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Уверена, если бы клиенты знали хоть немного из того, что происходит внутри банка - не задумываясь прекратили бы всякое с ним сотрудничество. Я работала в других компаниях. Были хорошие, были и плохие руководители, но всех их можно было оценить, потому что каждый пытался что-то сделать и делал. В данном же случае я и все остальные находились в ситуации "поди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что". Все это длилось постоянно и без намека на какие-либо изменения. При этом платили мизерную з/п, которая, естественно, была серой, но НДФЛ вычитали не с белой части з/п, а со всей суммы. Людей просто морально унижают, запугивают. Все ходят забитые, в постоянной готовности выслушать очередной бред. И, главное, действия руководства абсолютно лишены смысла. Да там его и нет - и смысла, и руководства. Я понимаю, всякое бывает: есть аферисты, есть мизантропы, есть безответственные, есть просто глупые руководители. Тут все в одном флаконе. В общем, хуже я не встречала. В полной ... - постоянно. Гарантированный и необоснованный стресс 24 часа в сутки. Людей увольняют буквально за то, что оказался не в том месте, не в то время. На работу руководитель приходит не раньше 16.00 - это стабильно. Выдачу трудовых могут задержать, на месяц (без преувеличения), без объяснений причин. Сама, когда увольнялась, думала, что молодчики из службы безопасности просто вышвырнут на улицу без денег и трудовой. Благо, законы знаю. Текучка - 115%. В общем, не тратьте нервы и время.
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2
100500 • бывший сотрудник
17.08.2011 16:27
|Дурдом
|не голосовал
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Жалко сотрудников этого банка, которые туда попали работать. Радуйтесь те, кто туда не устроился по каким-то причинам - это вас господь уберег.
Один раз была на собеседовании и больше не хочу никаких иметь контактов. Посчастливилось встретиться с руководителем этого банка, при этой встрече все сразу стало ясно - дурдом. Да, кстати, о дурдоме. Иду на собеседовине... С трудом добралась на "оленях" (ужасное место расположения). Подходя к зданию, я обратила внимание на женщину в белом халате, которая вышла из-за угла и вошла в двери, как потом выяснилось, банка. Среди клиентов её не было. Первый раз встречаюсь с банковским сотрудником в такой форме. Да, я понимаю, когда банк с огромой армией сотрудников, но там раз два и обчелся работников-то, наверное, их то и приходится откачивать.
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2
rozovanataly • несостоявшийся сотрудник
04.05.2011 23:05
|Отвратительное собеседование
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Волей случая ездил я на сбс в этот банк два раза. 1-ый раз ездил туда около полугода назад, меня позвали туда по знакомству. Приезжаю, меня приглашают в переговорную, дают анкету на заполнение, и в течение часа я прождал, пока меня позовут. На собеседовании, выяснилось, что они перепутали Финмониторинг с Казначейством. И человек им был нужен в другой отдел. Спрашивается, как они смотрели резюме...
Прошло пару месяцев после этого. Мне раздается звонок из этого банка. Я поехал туда уже чисто из спортивного интереса. Договорились на 17-30. Я приехал туда, меня опять посадили в переговорную и дали заполнять анкету. За мной вернулись только в 19-00, когда я собирался уже уходить. Вышел какой-то мужик и пригласил меня на собеседование. Мало того, что было видно, что они просто забыли про меня, так ему дали провести собеседование, хотя он абсолютно не владел вопросами. То есть банально, провели собеседование для галочки.
Но смутило меня другое, что он пригласил меня в кабинет, там раскинулся и в наглую курил при мне, хотя я табачный дым на дух не переношу. Не было никакого уважения, к кандидату. Я просто сочувствую тем, кто там работает. Видно, что в банке полнейшая анархия.
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1
DmiTTrik • несостоявшийся сотрудник
08.12.2010 21:05
|Еле выдержал...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ужасный банк! Руководство не считает сотрудников банка, за людей! В отпуск не отпускают! З/п при увольнении платят только белую, а она более чем в 2 раза ниже, чем в конверте! Могут и трудовую не отдать, со словами: «Нам все равно, а ты помучаешься!» Могут уволить, так что вы на работу приходите, а вас охрана не пускает со словами: «Вы уволены»! Когда увольняешься, выводят под охраной, как на зоне!
Проработал там 8 месяцев и еле выдержал, кризис на дворе был. Столовая своя есть, полный обед стоит где-то 130-140 р., но и это смогли опустить, повесив объявление, что обед 15 минут, хотя дольше всех едят главбух и зам.пред! Текучка там страшная, секретари там вообще больше 3-х дней не выдерживают… реально выходят, смотрят и на следующий день увольняются, так раза 4 при мне было! Одну сотрудницу кредитного отдела уволили 30 декабря, дождались 7 часов вечера и уволили, видно чтобы не платить 31 числа зарплату!
В общем, все описал, а решать Вам самим!
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2
Lexx119 • бывший сотрудник
21.07.2010 09:09
|Самое ужасное собеседование
|отрицательный голос не засчитан
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Самое отвратительное собеседование которое я когда-либо проходил.
Заполнив анкету, после томительного ожидания в душной комнате более получаса, я был приглашен на «собеседование» к Председателю Правления (странно, но этими делами обычно занимаются отдел кадров). За внешним фасадом миловидной женщины скрывалась нервная, грубая, мужененавистница, которую раздражала моя улыбка и моё спокойствие. Задав несколько вопросов, она с усмешкой указала мне на дверь, пообещав пожаловаться моему нынешнему руководству о моем несоответствии занимаемой должности, хотя профессиональные вопросы мы не обсуждали.
P.S. Стоит ли становится клиентом этого банка и тем более его сотрудником? Этот вопрос я оставляю открытым.
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1
Петр Сасин • несостоявшийся сотрудник
12.04.2010 14:47
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