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|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работал в Росинтербанке в ДО "Марьино", не так уж долго, но за время работы, хочу поблагодарить всех коллег, за то терпение, которое они проявляли по отношению ко мне. Я вас очень люблю, и желаю Вам процветания, хороших продаж и лояльных клиентов.
Помните, Вы Лучшие!
Что касается работы в целом, да, сложно, но терпимо. Дисциплина, закон, порядочность - вот главное правило этого отделения. Конечно, тут не обошлось без хорошего менеджмента со стороны управляющего отделением. Ну и конечно кассовая дисциплина со стороны опытнейших сотрудников кассы. Спасибо Вам. Я вас очень люблю.
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2
Alberty • бывший сотрудник
12.12.2014 18:24
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
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Ответ банка:
Уважаемый Альберт!
Спасибо за описание личного опыта работы в РосинтерБанке.
Ваши слова благодарности направлены руководству офиса "Марьино", уверены, им будет очень приятно!
Надеемся, что Ваша дальнейшая карьера, пусть и в другом месте, сложится успешно.
Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности и удовольствия от работы!
С уважением,
Екатерина Бербетова
Служба менеджмента качества
АО КБ "РосинтерБанк"
|Что творится под Вашим носом!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Дорогие Коллеги, скажите, когда это прекратится? Когда Руководство нашего Банка наконец посмотрит на происходящее внутри ЦО и прекратит всё это безобразие? Я полностью согласен с коллегой, в вопросе помощи тем сотрудникам, к кому нет симпатии. Но неужели нет равноправия и справедливости даже в момент Аттестации, не говоря уже про обучение?
Предлагаю разобраться по порядку... Итак, о том, что сотрудники из ДО «Химки» перед Аттестацией получили правильные ответы, не для кого не секрет. И все только потому, что сотрудник В.Е. ранее работала в данном офисе, а теперь активно помогает своим коллегам, да и во всех офисах уже об этом знают. Забавно! Значит, если у тебя в ЦО есть друзья или ты кому-то понравился, то Аттестация пройдена? А если никого нет, то и прохождения собственно тоже нет?
Следующий момент, обучение персонала. Скажите, как можно учить сотрудников, если сам ничего не знаешь и не умеешь? Итак, о каждом по порядку. Сотрудник З.О. (начальник УЦ) приезжала к нам в офис несколько раз, и кроме ревизорских проверок и изучения продукта на месте в отделении, я больше ничего не увидел. Сотрудник Н.А. (тренер УЦ) обучал сотрудников Ипотеке и Образовательному кредиту. Но как? Как можно учить персонал, если ты сам ничего не знаешь? Он неоднократно приезжал к нам в отделение, включал компьютер и просто читал всё, что там написано, а как только появлялись вопросы, то ответа на них у него никогда не было, и на все мы слышали лишь одну фразу: «Все вопросы мне на почту. Отвечу в рабочем порядке». Но ответа так и не поступало. А потом он и вовсе приезжал, пил чай с Управляющим офиса и уходил, не проводя никакого обучения. А нас просил, не сдавать его перед руководством, и говорить, что обучение было. Сотрудник Я.Ю. (тренер УЦ) обучала сотрудников по Вкладам, Картам и Стандартам обслуживания. А здесь наоборот полная противоположность Антону. Она настолько ответственно отнеслась к своей роли, что не только проводила обучение, но и контролировала каждое наше движение. Жесткая мадам. Каждый её приезд расценивался как приезд руководства. Все прятали, убирали, приводили в порядок. И боялись, что будет что-то замечено. Но зато, она знала то, чему учила. Сотрудник В.Е. (тренер УЦ) вообще не понятно зачем была в УЦ. Насколько мы знаем, она должна была проводить практическое обучение по ЦФТ. Но я никогда этого не видел и не слышал. Но далее, сколько раз я был в ЦО на обучении, мне сообщили, что она просто подруга Ж.А Поэтому и сидит в ЦО. Тогда скажите, зачем брать сотрудника и платить ему зарплату, даже если он чей-то друг, за то, что он просиживает стул? Это политика Банка? Политика кадровиков? Политика Руководства?
Я надеюсь, что Руководство нашего Банка, наконец отреагирует на всё происходящее и примет меры.
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2
ANevskii • сотрудник
08.12.2014 15:18
|Аттестация?
|не голосовал
|А я вот хочу сказать про аттестацию сотрудников доп. офисов. Это известно точно на все 100%. Почему все сотрудники Доп. Офисов должны все учить и переживать. Учить конечно надо и знать все тоже надо, не спорю. А вот сотрудники одного из ДО уже знали ответы на вопросы по аттестации заранее, потому что ответы на все вопросы им просто дали. Им даже сказали, чтобы они сделали хотя бы несколько ошибок, чтобы не вызвать подозрение у членов комиссии. А все потому что в управлении стандартизации работает сотрудница, которая раньше работал в этом ДО и для своих видимо тоже делает исключение. Причем уже не впервые. Скажите это справедливо? Зачем тогда нужна эта аттестация нужна?
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1
Sergvol1984 • несостоявшийся сотрудник
07.12.2014 16:06
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Ответ банка:
Уважаемый Сергей!
Спасибо за Ваше мнение.
Вы верно подметили, что сотрудники должны знать свои обязанности. Для контроля знаний и минимизации ошибок в работе, проходит ежегодная аттестация работников, по всем направлениям их деятельности. Условия одинаковы для всех, кто попадает под аттестацию.
Кроме этого, если Вы были на Аттестации, то знаете, что после заполнения тестирования, с каждым сотрудником проводится индивидуальная беседа аттестационной Комиссии, где дополнительно задаются вопросы на выявления истинных знаний. И коллегиально принимается решение проходит сотрудник аттестацию или нет.
Что касается озвученного Вами случая передачи ответов сотрудникам какого-либо Дополнительного офиса, мы проведем служебное расследование по этому поводу и в случае выявления данного факта, сотрудники будут привлечены к ответственности по всей строгости (те, кто воспользовался ответами в том числе).
С уважением, Председатель Аттестационной комиссии
|Лучше меньше, да лучше
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я являюсь сотрудником одного из доп. офисов и хочу рассказать о работе отдельных сотрудников и подразделений в Росинтербанке, надеюсь, что руководители банка, прочитав мой отзыв, примут во внимание, написанное мною, т.к. я пишу об обсуждении многих сотрудников банка, которые боятся высказаться вслух.
Сам банк мне нравится, но изменений в лучшую сторону за последнее время мало, больше разочарования за отношение к сотрудникам банка и халатному отношению к работе некоторых руководителей, сотрудников. В головном офисе за последние несколько месяцев увеличилось число руководителей и сотрудников отдельных подразделений, но изменений в лучшую сторону мало.
От доп. офисов требуют выполнения плана, от этого зависит зп, а помочь привлечь клиентов, помочь договориться о сотрудничестве с той или иной организацией, сотрудники департамента РБ не могут, не хотят, ссылаются на отсутствие времени. Письма и запросы направленные департамент РБ уходят в пустоту, ответа на свои вопросы и проблемы иногда приходится ждать неделями, а то и вообще не дождешься. Связи с действующим руководителем департамента РБ, практически нет, ему нет дела ни до чего. Предыдущий руководитель РБ приезжал в доп. офисы, реагировал на запросы сам или перепоручал решение кому-то того или иного вопроса, уважительно относился к сотрудникам, а сейчас только пренебрежение.
Пробовала несколько раз звонить руководителю стандартизации и обучения персонала, уточнить необходимую информацию по продуктам, так внятного ответа я не получила, а только набор общих фраз и рекомендацию обратиться к кому-нибудь другому, он ничего не знает, а может только мило вести беседы ни о чем. А во время моих визитов в головной офис у меня создалось впечатление, что сотрудники данного подразделения не выпускают сигарет изо рта, они постоянно курят или где-то подолгу ведут душевные беседы.
Сотрудников в свои подразделения мы часто сами себе подбираем, т.к. те, кто это должен делать почему-то делает это с трудом и лишний раз не захочешь звонить в кадры, т.к. в ответ нарвешься на грубость. Кадры это вообще долгая тема для обсуждения у всех, не так что-то скажешь или сделаешь сотрудникам данного подразделения, так попадешь в черный список и тебя будут тихонько гнобить, как это происходило со многими сотрудниками, которых мы уже потеряли, и руководитель кадров видимо это поощряет, а может быть стоит во главе происходящего, т.к. рыба гниет с головы. И еще одна странность, что в данном подразделении люди растут в должностях не по дням, а по часам, стоит задуматься над этим.
Люди хотят работать на благо банка, но как развиваться с людьми непрофессиональными, которые тормозят рабочий процесс. Может быть, руководству банка все-таки задуматься и набрать настоящих профессионалов, а всех этих лентяев и лоботрясов получающие хорошие деньги не за что разогнать? Лучше меньше, да лучше.
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0
Инесса Московская • сотрудник
28.10.2014 23:53
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Ответ банка:
Уважаемая Инесса!
Большое спасибо за Ваше видение ситуации на расстоянии.
Мы заинтересованы в обратной связи, направленной на улучшение работы Банка, укрепления его имиджа. Для этих целей в 2013г. было создано Управление Качества, задача которого не только обратная связь от клиентов, но в первую очередь от сотрудников Банка, предпринимать действия, направленные на улучшение бизнес-процессов работы подразделений.
Для целей содействия улучшения качества работы Банка, принимая во внимание его активное развитие, просим Вас направить детальное описание проблем, с которыми Вы столкнулись при работе с сотрудниками головного офиса. Это поможет нам устранить недочеты в бизнес-процессах, которые не были выявлены ранее. Ваше обращение может быть анонимным, изложено в бумажном либо электронном виде на почту smk@rosinterbank.ru.
С уважением,
АО КБ "РосинтерБанк"
|Странный отдел кадров
|не голосовал
|Звонят из кадровой службы данного банка, зовут на собеседование, о функционале при этом не распространяются, зато сразу спрашивают, сколько денег хочешь. После чего клятвенно обещают с тобой связаться, как только согласуют время встречи. И тишинаааа... А сейчас, вообще-то, лето, люди едут в дальние страны и ждать неделями звонка вашего кадровика не могут. Перезванивать бесполезно - обратного номера не имеется. Вот так этому банку нужны сотрудники.
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0
KLKK • несостоявшийся сотрудник
09.06.2014 15:28
|Работа в "Чудо-банке"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Работала в этом "Чудо-банке" у истоков департамента по персоналу. Всё что пишут об этом банке и отношению в нем к работникам, всё это - ЧИСТАЯ, ПРАВДА. Людей за людей там не считают. П-ва И.Ю. руководитель отдела персонала, любительница подставлять своих подчиненных, сваливает на них свои ошибки, сама безграмотная, неприятная женщина. В ее отделе люди более 2-3-х месяцев не работают. Нет ЛНА, ДИ, Трудовые договоры заключаются не своевременно, сплошное незаконное депремирование и т.д.
Ген. диру М.В. Ч-хе на все наплевать. Люди оттуда БЕГУТ с полным набором негатива. С-ва О. - безграмотная, безтактная натура (сама из грязи в князи). Служба безопасности просто безобразие НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ ТАМ! На имидж компании как пишет в отзывах руководство, им точно НАПЛЕВАТЬ. Сплошные нарушения в оформлении работников. П-ва И.Ю. обращаюсь к вам, нельзя быть такой, бумеранг возвращается. Зло излученное вами к вам непременно вернется.
УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ОТЗЫВЫ ОБ ЭТОЙ КОНТОРЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТУДА ОТСЫЛАТЬ СВОЕ РЕЗЮМЕ. Только в одном департаменте по персоналу за 2012 год сменилось 6 человек.
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2
колбаCа • бывший сотрудник
22.02.2013 21:01
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Администратор:
Пока без оценки.
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Ответ банка:
Уважаемый коллега!
Ваш отзыв принят во внимание руководством и профильными подразделениями ЗАО КБ «Росинтербанк». Вместе с тем, с начала 2013 г. управление персонала было преобразовано в Департамент, руководителем которого является Клычева Анна. Принимая во внимание планы Банка по существенному расширению сети офисов Банка и высокую динамику роста бизнеса, мы уделяем особое внимание формированию профессиональной команды, в которой каждый исполнитель готов нести ответственность за качество его непосредственной работы.
Мы желаем Вам успехов в новом коллективе.
С уважением,
ЗАО КБ "Росинтербанк"
|Как же так могла вляпаться...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, хотела бы поделится своими впечатлениями от работы в этом чуднОм банке.
Все начиналось довольно радужно. Из отдела персонала позвонила и назначила встречу Мария, после недлительного разговора присоединился к собеседованию начальник отдела. Впечатления от встречи остались самые хорошие. Хотелось работать только здесь на весьма приемлемых условиях.
Затем настал день трудоустройства и настал первый момент удивления. Оказывается, зп в данном банке состоит из двух частей – оклада и премиальной части, но об этом никто не оговаривает заранее. В этом есть и моя ошибка, необходимо было уточнить, какую сумму заработной платы прописывают в трудовом договоре. В итоге - это половина обещанной з/п прописывается в ТД. На словах обещают, что будут выплачивать всю з/п, но на деле, есть система депремирования, которая очень влияет на вторую часть з/п.
Далее начались трудовые будни. Хотела бы отметить, что у меня была должность специалиста, соответственно необходимо было уточнять, визировать, спрашивать некую информацию у Начальников. Начинаешь прозвон одному начальнику, он отправляет другому, круг замыкается, проблема остается только на тебе. Никто не хочет брать на себя ответственность, подсказать что-либо, помочь, выполнить непосредственно свои должностные обязанности (касательно только начальников). Если надо решить проблему, необходимо обращаться лишь к простым специалистам, без званий. Именно на них и держится работа банка.
За полгода работы банка сменилось более 30% состава банка. Люди уходят целыми отделами. Их функционал никому не передается. Должностные инструкции, как правило, отсутствуют или в процессе написания.
Информация на сайте банка нередко расходится с реальными данными, как в части реквизитов, так и в части информационного описания банковских услуг. Советую по всем вопросам писать на электронную почту банка, чтобы хоть какая-то информация осталась у вас в письменном виде, чтобы потом предъявить в виде доказательства.
Касательно системы депремирования – отдельная песня. Например, за проведения одной операции платят – 3р., а за ошибку – 300р. (если ошибка техническая и возникла из-за программы, то это тоже вычитается из твоей з/п, никто не разбирается). Контролируется время прихода, ухода с работы, перерывы на перекур, личное использование интернетом – за все штрафы. Но самое интересное, рассылают приказы о депримировании всех сотрудников, т.е. начальники департаментов, главбух банка тоже участвуют в этих списках! Из этих приказов можно узнать, на каких сайтах проводит время начальник той или иной службы, сколько и какой скачивалось информации, когда приходит и сколько прогуливает человек. С таким сталкиваюсь впервые. Как и полагается, лишаются второй части з/п.
В банке есть не только депремирование, но и мотивация. Каждый сотрудник составляет табличку по итогам месяца, в которой отражает все операции, рассчитывает премию, которую должен получить, но в результате через месяц приходят начисления втрое меньше, чем получились в этих таблицах. Разбираться бесполезно. Систему мотивацию пересматривают каждый месяц, чтобы сотрудники не получили много денег.
Еще из «плюсов» банка. Вполне нормальная ситуация, когда вас позвали на работу, а потом через 1,5 месяца попросили уйти. Вы в шоке, но понимаете, что у вас испытательный срок, если не согласитесь уйти по собственному желанию, то уберут по статье. Сокращают и матерей одиночек, и многодетный матерей, и тех сотрудниц, у которых детки до трех лет.
ДМС нет, такое в банке никто не слыхивал. На больничный лучше не ходить, получите гроши!
Совет тем, кто написал заявление и ждет-не дождется дня увольнения – ПРИХОДИТЕ К КОНЦУ рабочего дня. Если приехать с утра, вам выдадут обходной лист. Пройти всех сотрудников займет не больше 1 часа, а затем вас могут заставить ждать трудовую книжку до конца рабочего дня, аргументируя это тем, что у вас этот день считается рабочим. Но находится в здании банка будет нельзя, т.к. переговорки заняты и забронированы, а «слоняться» по банку запрещено, т.к. это не нравится самой Ч-е М.В. Найти себе место проблематично.
В итоге, уходя из банка, нельзя рассчитывать на выплату всей з/п, неоплаченного отпуска и премий. И удачи ВАМ! А лучше найти хорошего юриста, чтобы выбраться из этого банка.
Уходя из этого банка было ощущение, что наконец-то вылезла из болота.
Если вы банковский специалист, имеющий опыт работы, то этот банк не для ВАС! Шевеление волос на голове, анорексия и другие медицинские проблемы будут вашими друзьями!
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2
airl • бывший сотрудник
28.11.2012 15:07
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Ответ банка:
Здравствуйте!
В ответ на Ваше обращение хотелось бы заметить, что РосинтерБанк выстраивает трудовые отношения со своими сотрудниками в соответствии с законами РФ, и Ваши претензии о неправомерности действий Банка не имеют под собой реального основания.
Работа сотрудника операционного зала предполагает высокую ответственность, от правильности его действий зависит не только результат банковского дня, но и гораздо более важная вещь - репутация Банка. Для улучшения рабочих показателей сотрудников была разработана мотивационная программа, которая существует почти во всех организациях, и тем более банках.
Для того чтобы сотрудники могли беспрепятственно решать все текущие вопросы, мы создали открытую систему коммуникации между подразделениями и нам жаль что Вы не смогли оценить ее преимуществ.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в ЗАО КБ «РосинтерБанк» происходит в соответствии со ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 г. №255-ФЗ. Опять же, хотелось бы заметить, что если Вы считали, что выплаты были произведены в меньшем объеме, Вам следовало обратиться к сотруднику бухгалтерии.
Мы всегда готовы меняться в лучшую сторону и приветствуем критику, но она должна быть объективной, ведь никто не сможет Вам помочь решить возникающие в процессе работы вопросы если Вы их не озвучите.
И тем не менее, нам жаль, что Вы уволились с большой обидой на Банк.
Желаем Вам успехов на следующем месте работы.
С уважением,
ЗАО КБ «Росинтербанк»
|Помогите решить проблему
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Хотела попросить помощи в решении сложившийся проблемы!
Ситуация следующая. Работала в ГО с апреля до конца июня. С 1 июня ввели новую премию (мотивацию), и там было указано, что будут доп. выплаты за открытые вклады, оформленные карты и др. Мои результаты продаж за июнь подали в начале июля (в это время я уже уволилась из Росинтербанка). К сожалению, не в июле, не в августе ден. средства не пришли (я даже специально для перевода ден. средств открыла счет). В сентябре я поехала в офис на ул. Кондратюка и мне сказали, чтобы я писала заказное письмо, тогда будут рассматривать мою проблему. Написала письмо, отправила. Письмо пришло в банк 10 сентября. 11 сентября секретарем оно было направлено Н-ой и П-ой. Затем я пыталась связаться с ними, но все безрезультатно...
Решила сюда написать, чтобы узнать выплатят ли мне эту премию или мне на нее можно даже уже не рассчитывать... очень обидно, что под вопросом выплаты 16 000 руб. (я пролежала в больнице весь октябрь и ругаться с руководством нет сил... хотелось бы все решить мирно). Заранее спасибо за решение проблемы.
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0
mirimma • бывший сотрудник
03.11.2012 23:49
|Порой истина творит чудеса!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер, не вздумайте идти работать в этот отвратительный банк! Ужасное отношение к сотрудникам и без выяснения каких-либо причин могут уволить чуть ли не задним числом! Все настолько неорганизованно, что проработав там 4 месяца можно понять, что такого кошмара нет ни где! Обещают сотрудникам одно, а в итоге делают совершенно другое! Особое внимание Госпоже Ск-й О, в глаза улыбается, а за спиной такие вещи творит, что с ужасом вспоминать приходиться. Так же особенное внимание уделю Госпоже Б-й В. и применю здесь такую поговорку "Не делай людям добра, не получишь зла". Так же есть там некий персонаж как К-к И, не человек, а чудо-человек со своими тараканам в голове, а самое главное - она очень любит переоценить свои возможности и переиграть на ступень выше свою должность, особенность ее в том, что она может своего сотрудника отматерить так на чем свет стоит и причем необоснованно, просто так, от того что у нее плохое настроение, тогда в таком случае становиться противно работать в этом коллективе и начинаешь думать, а где же ты работаешь - в банке или в колонии строго режима, т.е. культура там и этика отсутствует!
Есть там хорошие люди, с которыми в отдельности было приятно работать и общаться, не буду их перечислять, они и так об этом знают, и дай БОГ всем, пусть все будет по заслугам: хорошему - хорошее, плохим и гнилым людям - соответственно, а там таковых немало, именно в ГО!!! Процветания и всего самого наилучшего желаю от души этому банку, а у других банков этому банку надо многому научиться! К клиентам не прислушиваются, а хотя клиент это хлеб и соль банка, в общем выполняют на автомате свои обязанности и бегом домой, а все потому, что з/п и стабильность нужно рассмотреть в первую очередь или хотя требовать то, за что Вы платите своим сотрудникам! Ну и с кого надо начинать, как Вы думаете, - конечно же с руководства! Жизненный пример: когда человек гнусит и жалуется на что-либо, ему в ответ говорят: "а ты в первую очередь начни с себя и все получиться и будет все иначе". Вот и здесь примерно так же! Задумайтесь над этим письмом и делайте выводы, господа сотрудники "Росинтербанка"! Иначе этот форум может засыпаться одними нелестными отзывами о вас! И дай Бог терпения тем сотрудникам, которые там работают, а если есть возможность - идите работать в другой банк!
Админ: Где работали? Как давно уволились? По другим аспектам работы можете высказаться?
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2
gospogavi • бывший сотрудник
22.10.2012 21:05
|Начни с самого себя
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Наше отношение к работе, к себе, к людям, к окружающим, имеет большое значение определяя то, что мы можем сделать в своей жизни. Я не нашел ни одного отзыва бывших сотрудников, которые бы честно написали: "я не справился" или "у меня не получилось". А таких тут большинство, к сожалению, особенно со стажем работы до года. Я работаю в этом банке 1,5 года. И хочу отметить, что за это время я научился не только работать и принимать решения, но и нести ответственность за то, что я делаю каждый день.
Но очень обидно читать о том, что этот банк ничего не дает. Для тех, кто хочет развиваться, кто умеет работать над собой, этот банк может дать очень многое. Развивайся! Да нет, мы же этого не умеем, нам бы сидеть от звонка до звонка и деньги получать, да побольше... Именно для таких, не способных ни задавать вопросы, ни искать самостоятельно ответы, не способных даже выучить и сформулировать презентацию продуктов, прописывают то, что только и делают. К счастью, бывают исключения! И эти "исключения" работают в банке, делают карьеру и зарабатывают деньги!
Поэтому обращаюсь и к молодому специалисту и к "старому" профессионалу - не идите работать в наш банк, если считаете, что вам будут платить только за то, что вы пришли на работу, если не готовы выполнять правила и условия, по которым живет и развивается банк. Активное привлечение клиентов - вот чем занимается банк (а какой банк этим не занимается?), установлены нормативы (а где их нет?), не выполняешь - увольняют (а кому нужны неэффективные сотрудники?). Подумайте, подходит ли вам это, только честно, чтобы потом, после увольнения "по собственному желанию", не выплескивать на этом сайте свою несостоятельность.
Поставьте себя на место руководителей, вы будете платить человеку большую зарплату за то, что он только к Вам пришел, но реально от него пока нет доходов? Да, учится, да, старается, но большую зарплату надо заработать. Руководство банка дает нам реальную возможность еще раз доказать то, что мы действительно на многое способны, да еще и заработать для себя. И вот тут действительно все зависит от нас самих, если мы знаем продукты своего банка и можем их продать, то улучшаем свой рейтинг и материально состояние. Ну а если нет, то проблема точно не в банке, значит Вы все-таки не настолько компетентный специалист.
А коллектив в банке замечательный, все молодые, доброжелательные люди, всегда приходят друг другу на помощь.
И отдыхать наш банк умеет, вспомните, как весело и дружно мы отдыхаем на корпоративных вечеринках! Сплоченность команд, поддержка друг друга, это ли не показатель дружности коллектива и взаимовыручки.
Я благодарен судьбе за то, что я попал именно в команду профессионалов РосинтерБанка, судьба связала меня с интересными людьми, с которыми приятно работать, ведь большую часть своей жизни мы проводим на работе, и мы должны ценить и любить это, вместе с этим развиваться, нести ответственность за свою работу. Меня радует больше всего то, что клиенты благодарят нас, утверждая, что за всю историю еще не сталкивались с таким высоким качеством обслуживания, какой оказывает им РосинтерБанк. А ведь это зависит только от нас с вами, при этом мы получаем наибольшее удовольствие от своей проделанной работы!
Успехов, дорогие друзья!
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0
elbrus5642 • сотрудник
16.10.2012 01:40
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