Добрый день, хотела бы поделится своими впечатлениями от работы в этом чуднОм банке.



Все начиналось довольно радужно. Из отдела персонала позвонила и назначила встречу Мария, после недлительного разговора присоединился к собеседованию начальник отдела. Впечатления от встречи остались самые хорошие. Хотелось работать только здесь на весьма приемлемых условиях.



Затем настал день трудоустройства и настал первый момент удивления. Оказывается, зп в данном банке состоит из двух частей – оклада и премиальной части, но об этом никто не оговаривает заранее. В этом есть и моя ошибка, необходимо было уточнить, какую сумму заработной платы прописывают в трудовом договоре. В итоге - это половина обещанной з/п прописывается в ТД. На словах обещают, что будут выплачивать всю з/п, но на деле, есть система депремирования, которая очень влияет на вторую часть з/п.



Далее начались трудовые будни. Хотела бы отметить, что у меня была должность специалиста, соответственно необходимо было уточнять, визировать, спрашивать некую информацию у Начальников. Начинаешь прозвон одному начальнику, он отправляет другому, круг замыкается, проблема остается только на тебе. Никто не хочет брать на себя ответственность, подсказать что-либо, помочь, выполнить непосредственно свои должностные обязанности (касательно только начальников). Если надо решить проблему, необходимо обращаться лишь к простым специалистам, без званий. Именно на них и держится работа банка.



За полгода работы банка сменилось более 30% состава банка. Люди уходят целыми отделами. Их функционал никому не передается. Должностные инструкции, как правило, отсутствуют или в процессе написания.



Информация на сайте банка нередко расходится с реальными данными, как в части реквизитов, так и в части информационного описания банковских услуг. Советую по всем вопросам писать на электронную почту банка, чтобы хоть какая-то информация осталась у вас в письменном виде, чтобы потом предъявить в виде доказательства.



Касательно системы депремирования – отдельная песня. Например, за проведения одной операции платят – 3р., а за ошибку – 300р. (если ошибка техническая и возникла из-за программы, то это тоже вычитается из твоей з/п, никто не разбирается). Контролируется время прихода, ухода с работы, перерывы на перекур, личное использование интернетом – за все штрафы. Но самое интересное, рассылают приказы о депримировании всех сотрудников, т.е. начальники департаментов, главбух банка тоже участвуют в этих списках! Из этих приказов можно узнать, на каких сайтах проводит время начальник той или иной службы, сколько и какой скачивалось информации, когда приходит и сколько прогуливает человек. С таким сталкиваюсь впервые. Как и полагается, лишаются второй части з/п.



В банке есть не только депремирование, но и мотивация. Каждый сотрудник составляет табличку по итогам месяца, в которой отражает все операции, рассчитывает премию, которую должен получить, но в результате через месяц приходят начисления втрое меньше, чем получились в этих таблицах. Разбираться бесполезно. Систему мотивацию пересматривают каждый месяц, чтобы сотрудники не получили много денег.



Еще из «плюсов» банка. Вполне нормальная ситуация, когда вас позвали на работу, а потом через 1,5 месяца попросили уйти. Вы в шоке, но понимаете, что у вас испытательный срок, если не согласитесь уйти по собственному желанию, то уберут по статье. Сокращают и матерей одиночек, и многодетный матерей, и тех сотрудниц, у которых детки до трех лет.



ДМС нет, такое в банке никто не слыхивал. На больничный лучше не ходить, получите гроши!



Совет тем, кто написал заявление и ждет-не дождется дня увольнения – ПРИХОДИТЕ К КОНЦУ рабочего дня. Если приехать с утра, вам выдадут обходной лист. Пройти всех сотрудников займет не больше 1 часа, а затем вас могут заставить ждать трудовую книжку до конца рабочего дня, аргументируя это тем, что у вас этот день считается рабочим. Но находится в здании банка будет нельзя, т.к. переговорки заняты и забронированы, а «слоняться» по банку запрещено, т.к. это не нравится самой Ч-е М.В. Найти себе место проблематично.



В итоге, уходя из банка, нельзя рассчитывать на выплату всей з/п, неоплаченного отпуска и премий. И удачи ВАМ! А лучше найти хорошего юриста, чтобы выбраться из этого банка.



Уходя из этого банка было ощущение, что наконец-то вылезла из болота.



Если вы банковский специалист, имеющий опыт работы, то этот банк не для ВАС! Шевеление волос на голове, анорексия и другие медицинские проблемы будут вашими друзьями!