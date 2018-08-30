Довелось поработать и в этом банке.

Банк находится на Покровке, д.10 реально работает с 1989 года - один из старейших финансовых институтов поколения 90-х. Выстоял кризис 1998 года, экспансию иностранных банков. По сути "карман" одной страховой компании, и еще аффилирован с несколькими интересными организациями. Но оставим это для аналитики...



1. Коллектив - человек 20 или около того. Главный бухгалтер отличная женщина, очень образованный и компетентный специалист. Зампред правления тоже очень компетентный специалист. Предправления очень положительный в общем человек. Особенно радовал операционный отдел: девушки - как много в этом звуке!... Все очень отзывчивые и положительные.



2. Зарплата: ну, рынок - не выше, не ниже.



3. Руководство: читать выше.



4. Техническое оснащение - никакое. "Сплошной ручник" - практически все операции, в том числе сообщения о подтверждениях сделок по телексу, отчетность, дилинговые операции и прочее - вручную. Стоит операционная программа "БИСквит", половины модулей нет, глючный интерфейс, ничего не настроено, все операции проводились с П-2 ,П-54 и П-254 на руках.



5. Соцпакет: а что это?



Резюмирую: общий комфорт на "4" - особо не напрягают и особо не спрашивают. Негатива, скажу сразу, со стороны кадровой политики и человеческого фактора нет. К сожалению, был вынужден уволиться по семейным, так сказать, обстоятельствам.