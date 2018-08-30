Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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02.08.2018 года обращался в офис На Мясницкой, проходил собеседование. По итогам встречи руководитель отдела Л.З. сняла копии паспорта и СНИЛС на того, чтобы направить мои данные на проверку СБ. В течении трех рабочих дней меня заверили, что со мной созвонятся и сообщат результат проверки СБ. В итоге со мной так никто не связался, не написал о результатах. Но зато очень бойко сняли копии документов.
Я особо и не напрашивался - подобного рода работа не является пределом моих мечтаний, о результатах встречи могли бы хотя бы сообщить. Крайне не профессиональный подход для банка с одним офисом и одним банкоматом в Москве. Более того, в описании вакансии на хх указан телефон для связи Питера +7812... Пришлось выяснять федеральный номер делая финт ушами - обращаясь на сайт банка.
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0
kanaeff • несостоявшийся сотрудник
20.08.2018 18:41
|Отношения строятся из личных симпатий
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в банке три месяца. Конечно, мало. Банк тогда назывался ООО Промсервисбанк.
В целом, коллектив хороший. Условия работы, заработная плата, дружная компания. Правда в нашем отделе не было ни одного профессионала. Кто-то сидел раньше на ОДВ, кто-то просто пришел с улицы, потому-то у него там работала супруга. И только руководитель отдела был профессионалом. Он уговорил меня выбрать этот банк.
Я трудился, старался, также участвовал во всех общественных мероприятиях банка. Но прошло три месяца моего испытательного срока (оставалось три дня) и этот начальник отдела вдруг предупредил, что Управляющая отказывается продлять мне контракт. Было очень тяжело осознавать, что в тебе не нуждаются. А в отделе остались непрофессионалы. Смешно.
Я не стал спорить ни с кем, потому что верю в судьбу. Пошел и написал заявление на увольнение. Тем более, что одна из Управляющих, М., которая развалила весь банк, невзлюбила меня. Я так и не понял за что? Как-то пришел в банк в костюме, так она высказалась в мой адрес примерно так: "Пришел тут весь чистенький в костюме". Оказалось, что в отдел взысканий надо приходить без особого дресс-кода.
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2
Вадим • бывший сотрудник
04.01.2017 15:29
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Ответ банка:
Добрый день!
Сожалеем, что именно так сложился Ваш опыт работы в нашем банке. Возможно, Вам не смогли четко обозначить причину принятого решения. Поэтому, вполне ожидаемо, у Вас осталось ощущение несправедливости.
Спасибо Вам за отношение к сложившейся ситуации и понимание, что все происходит к лучшему. Надеемся, что опыт работы в нашем банке нашел правильное отражение в вашей судьбе, Вы реализовали себя в профессии и добились профессиональных успехов!
|Оранжевый - едкий цвет, который очень ядовит!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я очень хочу написать всё в красках и с теми эмоциями, с которыми оттуда уходят толпы людей, уж поверьте! но тогда это будет объем первого тома "война и мир"... поэтому постараюсь сократить как могу, да и те у кого голова и мозги есть надеюсь сразу поймут что тут к чему.
1. Банк - одно название, да и то похоже уже не надолго. МММ помните? Вот не далеко ушли.
2. Называют себя "семейным банком", что якобы у них все такие дружные и друг друга любят. Ага, как бы не так.
3. Начальства стОлько, что должность в 6-7 слов это самый минимум, ну просто отдел один к примеру, а "начальников" сразу 3 или 4! Вот и записывают одно поверх другого - "начальник департамента развития отдела управления по работе с бла-бла-бла"))))))) да и никого не удивит, полагаю, что абсолютно всё это "начальствующее начальство" только родственники или друзья главной правящей семьи в банке.
4. Рабочей силы мало. мало настолько, что те пахотные лошади, которые в этой суматохе забывают, что они всё-таки люди и душу дьяволу не продавали, начинают на этой работе жить с 9 до 21, а то и позже раб.день заканчивается. при этом на них сваливают действительно всЁ! в одном специалисте отдела продаж заключается работа 4 отделов обычно - и кредитный, и андеррайтинг, и юридический, и сопровождения сделок.
5. Увольняют за 5 мин.
1 мин. - решили,
2 мин. - сообщили в кадры, чтобы оформили документы,
3 мин. - вызвали сотрудника и сообщили, что он уже больше не работает,
4 мин. - забираешь трудовую (и я в курсе про права, про заявление, "что так нельзя", что есть инстанции по защите... - нет. тут ничего не поможет. хотите сами проверяйте.)
итак 5 мин. - ты на улице с трудовой и расчетом, парам-пам-пам!
6. Самый смак здесь - клиентов заставляют обманывать и заниматься вымогательством очень низкого и грязного уровня. это нельзя назвать продажами финансовых услуг. По сути весь негатив остается только по отношении к тебе, а руководство в отличие от тебя в шоколаде!
Склоки, ссоры, ругань это привычное дело, и это не удивительно, ведь как договориться, когда "начальников" трое, а отдел один!))) И так с утра одна задача, в обед меняется с точностью до наоборот, а вечером тебе как обычно оставшийся третий "мозг" криком и унижением доказывает, что все вокруг ничего не понимают и делать надо было вовсе не это задание, и как хочешь так и выживай.
7. Про карьерный рост, повышение зарплаты, бонусы, соц.программы, про всё, совсем всё, забудьте сразу при входе. Как войдете кроме обмана встретите только самоуважение и осознание собственной ошибки, но последние двое ждут уже на выходе.
Если этого мало, чтобы найти место работы, а не эту бойню. Ну уж простите, вы видимо из вазелина сделаны.
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2
Tilla-QI • бывший сотрудник
08.06.2016 17:10
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