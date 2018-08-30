Я очень хочу написать всё в красках и с теми эмоциями, с которыми оттуда уходят толпы людей, уж поверьте! но тогда это будет объем первого тома "война и мир"... поэтому постараюсь сократить как могу, да и те у кого голова и мозги есть надеюсь сразу поймут что тут к чему.



1. Банк - одно название, да и то похоже уже не надолго. МММ помните? Вот не далеко ушли.



2. Называют себя "семейным банком", что якобы у них все такие дружные и друг друга любят. Ага, как бы не так.



3. Начальства стОлько, что должность в 6-7 слов это самый минимум, ну просто отдел один к примеру, а "начальников" сразу 3 или 4! Вот и записывают одно поверх другого - "начальник департамента развития отдела управления по работе с бла-бла-бла"))))))) да и никого не удивит, полагаю, что абсолютно всё это "начальствующее начальство" только родственники или друзья главной правящей семьи в банке.



4. Рабочей силы мало. мало настолько, что те пахотные лошади, которые в этой суматохе забывают, что они всё-таки люди и душу дьяволу не продавали, начинают на этой работе жить с 9 до 21, а то и позже раб.день заканчивается. при этом на них сваливают действительно всЁ! в одном специалисте отдела продаж заключается работа 4 отделов обычно - и кредитный, и андеррайтинг, и юридический, и сопровождения сделок.



5. Увольняют за 5 мин.

1 мин. - решили,

2 мин. - сообщили в кадры, чтобы оформили документы,

3 мин. - вызвали сотрудника и сообщили, что он уже больше не работает,

4 мин. - забираешь трудовую (и я в курсе про права, про заявление, "что так нельзя", что есть инстанции по защите... - нет. тут ничего не поможет. хотите сами проверяйте.)

итак 5 мин. - ты на улице с трудовой и расчетом, парам-пам-пам!



6. Самый смак здесь - клиентов заставляют обманывать и заниматься вымогательством очень низкого и грязного уровня. это нельзя назвать продажами финансовых услуг. По сути весь негатив остается только по отношении к тебе, а руководство в отличие от тебя в шоколаде!



Склоки, ссоры, ругань это привычное дело, и это не удивительно, ведь как договориться, когда "начальников" трое, а отдел один!))) И так с утра одна задача, в обед меняется с точностью до наоборот, а вечером тебе как обычно оставшийся третий "мозг" криком и унижением доказывает, что все вокруг ничего не понимают и делать надо было вовсе не это задание, и как хочешь так и выживай.



7. Про карьерный рост, повышение зарплаты, бонусы, соц.программы, про всё, совсем всё, забудьте сразу при входе. Как войдете кроме обмана встретите только самоуважение и осознание собственной ошибки, но последние двое ждут уже на выходе.



Если этого мало, чтобы найти место работы, а не эту бойню. Ну уж простите, вы видимо из вазелина сделаны.