Ответ банка: Уважаемые бывшие, настоящие и будущие соискатели!



Смоленский Банк выражает благодарность за то, что вы нашли время рассказать о своих попытках трудоустройства в нашу организацию, а также о тех отрицательных моментах, которые были замечены вами при прохождении собеседований. Ваше активное участие поможет нам оптимизировать свою деятельность в сфере стратегического планирования HR-политики Банка. Однако некоторые высказывания, добавленные вами, не совсем верны и не лучшим образом сказываются на развитии бренда Банковской группы «Смоленский Банк». Попытаемся разъяснить те моменты, которые в данных сообщениях были озвучены не совсем корректно.

Во-первых, хотелось бы уделить внимание следующему диалогу:

- Вы готовы на заработную плату такую-то?

- Ааа... Вы откуда?

- Смоленский.

- Готов.

Уважаемый nickgreenman! Ни один из сотрудников нашего Банка не мог начать разговор, не представившись следующим образом: «Здравствуйте! Вас беспокоят из управления по работе с персоналом Смоленского Банка». Кроме того, каждый из сотрудников (в особенности из тех, кто работает в управлении по работе с персоналом и несет ответственность за внешние коммуникации) прекрасно осведомлен, в чем принципиальное отличие Банка «Смоленский» (это совершенно другая кредитная организация, которая уже прекратила свою деятельность) от Смоленского Банка. В дальнейшем, если при описании той или иной ситуации Вы приводите какие-либо цитаты, старайтесь передавать их с максимальной точностью.

Во-вторых, что касается теста на IQ, который Вы якобы проходили во время собеседования…. Никто и никогда в Смоленском Банке подобных тестов не проводил. Уважаемый nickgreenman, Вы проходили элементарный тест на внимательность. Данный вид задания выполняют абсолютно все соискатели, чья деятельность так или иначе связана с документооборотом. Именно поэтому в ходе собеседования все претенденты на должность юриста проходят такой тест. Его условия таковы: за максимально короткий промежуток времени из списка случайного набора букв необходимо выделить как можно больше имен существительных. Кстати, результат Вашего теста был оценен как положительный.

Тест «юридической направленности» состоит из 23, а не из 40 вопросов. 19 из них – определение основных понятий гражданского законодательства – входят в перечень вопросов к экзамену (например, требуется дать определения таким понятиям, как «юридическое лицо», «договор»). Часть вопросов теста размещена на сайте Смоленского Банка. Для выполнения задания во время собеседования соискателю всегда предоставляется Гражданский кодекс. Соответственно, «знать весь ГК наизусть» не требуется - нужно лишь уметь найти в нем ответы на заданные вопросы. Кому-то такое задание может показаться сложным, но таково требование Банка.

«Более 90%» ответов по тесту - это отличный результат! Только в случае, когда из 23 вопросов на 3 - ответы неверные (например, «доверенность - это договор», «филиалом является правомочия шире, чем у представительства»), на 1 получен неполный ответ, а на 2 ответов не было вообще, то в итоге получается 74%.

«Домашнее тестовое задание» - это типовой договор залога имущества (документ также размещен на сайте Смоленского Банка), в котором специально допущены различные ошибки: от отсутствия ряда существенных условий до перепутанных фамилий и наименований сторон договора. Договор высылается соискателю по электронной почте для того, чтобы его можно было проверять в спокойной обстановке, прибегая к помощи любых необходимых нормативно-правовых актов, судебной практике, специализированной литературе. Если во время проверки договора соискателем какие-то ошибки были не замечены, то их предлагается поискать дополнительно во время собеседования.

И в-третьих. Действительно, анкеты и резюме соискателей рассматриваются управлением по работе с персоналом в среднем две недели. Причиной тому является тот факт, что ежедневно (!) мы получаем более 300 резюме. Сегодняшняя ситуация на рынке труда диктует свои условия.

Кстати, более 30% резюме мы получаем от людей, претендующих на вакансию юриста. Специалистами управления по работе с персоналом рассматривается каждая из полученных анкет. Именно поэтому на выявление достойных кандидатов и на принятие решения о приглашении их на собеседование уходит в среднем 2 недели.



С уважением,

управление по работе с персоналом,

юридическое управление

Московского филиала ООО КБ «Смоленский Банк»