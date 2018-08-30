Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Не понравилось отношение сотрудников и общая атмосфера
|отрицательный голос не засчитан
|
Недавно ездила на собеседование в данный банк. Девушка по телефону кратко сказала, что мое резюме их заинтересовало, и назначила встречу с руководителем. Я даже не успела задать какие-то вопросы по функционалу, и зп-было озвучено только название позиции. Поехала, так как в фазе активного поиска работы. В итоге функционал оказался совершенно другой, который мало как перекликался с моим резюме. Очень неприятный руководитель отдела, такое ощущение, что она выспрашивала рабочие моменты из опыта работы, чтобы узнать, как это происходит в других банках, чтобы использовать в своей практике.
В итоге стало ясно, что мы друг другу не интересны по данной вакансии как сотрудник и работодатель. Все ок, но было сказано, что ответ будет дан через 2 недели и они берут паузу и продолжают поиск а я, в целях экономии времени была направлена на собеседование со службой сб. В чем смысл, господа?! Зачем тратить время друг друга и марать бумагу?! Очевидно, что я не подхожу! К чему эта видимость вашей работы и работа для сб? Сотрудник СБ был грубый, и как будто за человека не считал, как будто я какой-то уголовник, а не соискатель! После заполнения анкеты посыпался ряд вопросов, есть ли у меня кредит, а у родственников, а не являюсь ли я поручителем. И потом еще долго сверял фото в паспорте с оригиналом, наверно отпечатки пальцев снять забыл.. Интересно, а с кредитом людей на работу не берут что ли?!
Вообщем, по опыту работы в крупных банках, не в пример этому, нигде не сталкивалась с таким недружелюбным, гадким обращением с соискателями. Руководителям стоит быть более профессиональными и уметь говорить, к сожалению, вы не подходите под вакансию или у вас мало опыта и т д.. Но вот такого не понимаю. Только время зря потратила и остался очень неприятный осадок от этого банка и общения с его сотрудниками.. Еще просто убило название вклада - ОСЕНЬ хороший вклад.. Это же надо так… И такой банк замахивается на серьезное финансовое восприятие?!
|
0
Pivatoor • несостоявшийся сотрудник
17.10.2013 21:27
|Собеседование на позицию юриста начального уровня
|не голосовал
|
В далеком 2009 году, в июле месяце я также пытался устроиться на работу в этот банк на дожность юриста начального уровня, но не получилось. Насколько я помню собеседование не напоминало допрос в органах НКВД периода 30-х годов, а начальник отдела была очень вежлива. Согласен с управлением по работе с персоналом и юридическим управлением Московского филиала ООО КБ «Смоленский Банк» тест «юридической направленности» был действительно небольшой и для выполнения задания мне разрешили пользоваться Гражданским кодексом, главное нужно было найти в нем ответы на заданные вопросы. Тест на внимательность также не представил сложности. Дополнительно во время собеседования мне предложили поискать ошибки в договоре залога, которые я не смог обнаружить дома, однако ввиду отсутствия опыта я не смог найти их все. Не думаю, что это стало причиной отказа.
Далее было собеседование со СБ. Думаю в этом заключалось, почему меня не взяли на работу. Поскольку, моего близкого родственника пытались в свое время привлечь к уголовной ответственности, причем по глупой статье использование а/м при охоте (ст. 256 УК РФ), однако суд не усмотрел состава преступления и отказал, был просто административный штраф. Жаль, что я так и не узнал о причинах отказа. Сейчас на hh.ru размещена вакансия начальника отдела по корпоративной работе, однако несмотря на мое большое желание до сих пор работать именно в банковской сфере (так и не смог устроиться в другой банк) не уверен, что хотел бы отправлять резюме на эту вакансию, поскольку мне так и не известны причины отказа после столь многоэтапного собеседования: тестовое задание, собеседование с отделом кадров, начальником ЮС, СБ и выполнение двух тестов на внимательность и "юридического". Пытался быть объективным. Оценку выставлять не буду поскольку не работал в этом банке и не знаю его изнутри.
С уважением, Ваш Akulka.
|
0
Akulka • несостоявшийся сотрудник
06.05.2013 17:34
|Как же всё надоело
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Когда устраивалась на работу, очень многие моменты насторожили, но подкупило то, что выходила работать на подходящую должность и очень удобное месторасположение банка. У потом я очень сильно пожалела.
Здесь представители банка неоднократно пишут о среднерыночной з/п, может быть несколько лет назад она такой и была, но не сейчас.
Что касается руководства - не понятно, кто и за что отвечает. Начальники управлений - молодые специалисты, которые, как правило, сами ничего не решают или перекладывают ответственность друг на друга. Взаимоотношения между подразделениями зависят целиком и полностью от личных отношений руководителей управлений. Порой работа напоминала поле боя - кто кого.
Относительно работы юр. управления. То, что пишут по поводу двух дней рассмотрения - это ещё ничего. Отправляю договор на рассмотрение, забираю через два дня с правками. Связываюсь с представителями второй стороны, вносим эти правки, снова отношу юристам для утверждения, но там опять находят какие-нибудь замечания. И так может продолжаться до нескольких раз.
Что касается опыта, то можно чему-то научить, только если вообще новичок в банковском деле. Я пришла работать уже с опытом и могу сказать, что за всё время работы ничего нового для себя не открыла.
|
0
Svetlana1 • сотрудник
03.07.2010 23:22
|
Администратор:
ID-error
|Буду скучать...
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Я очень люблю Смоленский Банк! Читая отзывы, захотелось написать свой. Для меня Банк стал стартом, я многому научилась, работая в Банке 2,5 года. Сначала меня тоже приняли в штыки, было сложно, налаживала отношения постепенно и в итоге дружила со всем Банком. Для меня СБ как второй дом, есть конечно сотрудники с характером (где их нет), но ко всем можно найти подход.
Касательно юридического управления, кстати, все ругают. Соглашусь, что начальник управления довольно строгая женщина, но сталкиваться приходилось редко, потому ничего плохого говорить не буду. Маргарита - зам. начальник управления - замечательная девушка (ни разу не было с ней конфликтов, всегда улыбалась и была вежлива), юрисконсульты исполнительные и компетентные, сама о них многому научилась, что несомненно пригодится мне в жизни. Руководство Банка потрясающее! Управляющий Банка очень умный мужчина, добрый и грамотный во всем! Уважаю его!
Сейчас, работая уже в другом Банке и сравнивая, вижу очень много плюсов у СБ:
- Бесплатные обеды (да, были как-то невкусные обеды, но сейчас очень даже ничего, а я привереда). Не понимаю, в чем проблема пойти в ближайшее кафе и поесть вкусной платной еды. Для сотрудников оборудована большая столовая.
- Внутренний интранет-сайт. Все документы в электронном виде, не надо бегать и оббивать пороги начальства. Все согласовывают дистанционно. Да и вообще все заявки на визитки, канцтовары, курьера, все это в электронном виде, а все благодаря замечательному управлению интернет-технологий. Обратите внимание, какой шикарный сайт у Банка.
- Красивый опер. зал, ну согласитесь приятно работать в компании, где хорошо относятся к клиентам и персоналу. Назначать там встречи было сплошным удовольствием, и посетители восхищались атмосферой.
- Если надо поехать на встречу или в доп. офис, всегда предоставлялась служебная машина.
- Рабочее место оборудовано, новая мебель, приятно сидеть за столом.
- Корпоративы классные! Можно проявить себя, если хочется. У нас были творческие конкурсы среди сотрудников, было очень весело.
- Хозяйственное управление - душки! Всегда помогут, иногда ворчали, конечно, но всегда помогали во всем.
- Приятные повышения в з\п, если отработал год и 2 года. Не успела узнать повысили бы еще на 10 %, если бы 3 года отработала.
Спросите, почему уволилась? Ну, во-первых, зарплаты и, правда, не большие, что скрывать. Изначально меня устраивала заработная плата, но инфляция, все съела. Сейчас уже везде выше зарплаты. Любимое мое руководство, повышайте.
Во-вторых, увы, карьерный рост для меня там кончился, так как вышестоящие должности были заняты, а подсиживать это не про меня.
В-третьих, благодаря Банку я выросла уже из своей должности, захотелось перемен - вершить дела на уровне руководителя, а не исполнителя.
Безумно благодарна бухгалтерии! Арзамасцевой Ларисе Анатольевне! Ненавидела документооборот, просто на дух не переносила, а сейчас даже удовольствие получаю от того, как быстро я все умею оформлять. Она меня обучила азам бухгалтерии, что тоже пригодится мне в жизни!
В общем, итог такой: если вы хотите работать и получать знания, то Смоленский Банк - отличное место работы. Банк развивается, а вместе с ним и сотрудники, появляются новые услуги, а соответственно и новый опыт для всех.
Еще много могла бы писать хорошего про Банк, хотя были у меня там и грустные моменты и стрессовые, но это ведь работа, не бывает все гладко. Тихо и спокойно там, где нет прогресса, а Смоленский Банк вырос, как для клиентов, так и для сотрудников стали лучше условия. Благодаря Банку я познакомилась с очень хорошими людьми и безумна рада этому факту! Буду скучать.
|
0
lena-mint • бывший сотрудник
23.06.2010 16:52
|
Ответ банка:
Уважаемая lena-mint! Спасибо за Ваш отзыв! Мы признательны за Ваш вклад в развитие Смоленского Банка. Желаем Вам успехов на новом месте работы! Удачи!
C уважением, Московский филиал Смоленского Банка.
|Головной офис
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Я особо ругать не буду Банк, но по ряду причин. Прежде всего, оставшись клиентом, я его покинул. Сам коллектив в Банке на 95% замечательный - молодой и грамотный, но зависимый от руководства. Когда в сентябре прошлого года меня пригласили создать подразделение, то я взял таймаут, прежде чем согласиться. Я принял решение, но с оговоркой, что если посчитаю нужным, то уйду. Что я и сделал.
За период до увольнения я создал структуру, которая исполняет свой функционал (взыскание задолженности, контроль предметов залога, оформление договоров залога и оценка залога для целей Банка) в полном объеме.
Ушел по следующим причинам:
1. отсутствия единоначалия;
2. отсутствие возможности развития структуры;
3. попытки перераспределения, точнее сваливания работы между структурами;
4. отсутствие мотивации.
Здесь обсуждается в основном Москва. Московский филиал - это отдельный банк, который постоянно пытается доказать, что он Банк, а Смоленск - филиал. Я благодарен коллегам, которые помогли многие мои знания подтвердить практикой, и очень сожалею, что часто "игры" других "коллег" преобладают над плодотворной работой остальных.
|
0
PetrovichOld • бывший сотрудник
21.06.2010 23:28
|Никому не советую там работать
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Самый отвратный банк, в котором мне доводилось работать. Я, честно говоря, уже и не думала, что есть такие места. За несколько месяцев работы я пыталась найти хотя бы какие-нибудь "плюсы", но потом поняла, что это бесполезно и уволилась.
Начну с коллектива и общей атмосферы в банке. Надо сказать, что бОльшая часть сотрудников - специалисты из регионов, которых связывают финансовые обязательства (кредиты, аренда квартиры и т.д.), т.е. просто некуда деваться. Именно поэтому очень низкие з/п по рынку. Отсюда и отношение к работе и к людям. Все очень злые, вечно чем-то недовольные, подойти к кому-то с вопросом - себе дороже. Абсолютно дикая система опозданий – 1 минута - 10 рублей, при этом переработка не считается.
Отвратительные обеды в одноразовой посуде, разогретые в микроволновке. Мне плюс ко всему ещё очень не повезло с руководителем. Здесь кто-то в комментариях писал, что в этом банке стал хорошим специалистом - СМЕШНО.
Отдельная тема - юридический отдел, бывали случаи, когда рассмотрение одного довольно простого договора занимало около месяца. Чтобы подписать одну бумагу, нужно обойти несколько человек. Это вообще характерная особенность банка - очень много руководителей на небольшом участке работы.
|
0
Solovey129 • бывший сотрудник
18.06.2010 17:51
|
Администратор:
ID-error
|
Ответ банка:
Уважаемая Solovey129!
Спасибо за то, что высказались по поводу условий работы в Московском филиале Смоленского Банка.
Действительно у нас работает много специалистов из регионов - и в этом нет ничего удивительного. Смоленский Банк, как следует из его названия, родом из Смоленска, то есть из региона. Поэтому мы поддерживаем и привлекаем на работу специалистов со всей России, которые стремятся построить карьеру и добиться успеха в Москве.
По поводу финансовых обязательств сотрудников Банка. В качестве одной из мер мотивации мы предлагаем персоналу Банка льготные условия по вкладам и кредитным продуктам. И мы рады, что наши сотрудники активно пользуются данными бонусами и решают, таким образом, личные финансовые вопросы.
Уважаемая Solovey129! Опоздания в Банке действительно не приветствуются, поскольку существует установленный режим работы, который необходимо соблюдать всем сотрудникам, особенно работающим с клиентами. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка показывает отношение сотрудника к Банку. Мы стремимся отдавать предпочтение людям, которые ответственно относятся к своей работе.
Что касается заработной платы, то уровень оплаты труда в Банке устанавливается в соответствии со среднерыночными показателями, которые определяются на основе регулярного мониторинга рынка труда. Также в Банке существуют различные премии и бонусы.
Кроме того, на итоговом собеседовании при трудоустройстве в Смоленский Банк каждому кандидату подробно рассказывается об условиях работы в Банке: уровне заработной платы, бонусах и льготах для персонала, правилах внутреннего распорядка. Затем кандидату дается 3 дня для принятия окончательного решения о трудоустройстве. Уважаемая Solovey129! Когда Вы проходили собеседование в Смоленском Банке, Вы были ознакомлены с условиями работы и согласились с ними, придя работать к нам. Поэтому Ваши претензии, на наш взгляд, не обоснованы.
По поводу обедов. Наш Банк обеспечивает своих специалистов бесплатным питанием – это льгота, которую предоставляют немногие работодатели. Качество питания в Банке постоянно контролируется. Мы анализируем отзывы и жалобы, которые сотрудники оставляют на внутреннем сайте Банка. И если количество жалоб становится значительным, то поставщик меняется. У нас оборудована большая и удобная столовая, где можно спокойно пообедать с коллегами, а в конце рабочего дня остаться и посидеть в баре. Кроме того, обеды, которые предлагает Банк, – это не «обязаловка». Каждый сотрудник вправе отказаться от бесплатного питания и самостоятельно решать этот вопрос.
Что касается работы юридического управления Банка, то в соответствии с Регламентом юридического управления с 2008 года срок проверки договоров составляет 2 (Два) рабочих дня, начиная со дня, следующего за днем поступления договора в юридическое управление. В случае большого количества замечаний и необходимости выяснения возникших вопросов указанный срок проверки может быть продлен ПО СОГЛАСОВАНИЮ С СОТРУДНИКОМ, ПРЕДСТАВИВШИМ ДОГОВОР В ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НО не более чем на 2 (Два) рабочих дня. Требования Регламента в части соблюдения сроков проверки договоров не нарушались (сроки получения, согласования и возврата договоров, иных документов фиксируются в соответствующих журналах). Договор может находиться в юридическом управлении больше месяца только в том случае, если сотрудник, представивший его, не приходит для того, чтобы забрать согласованный договор.
С уважением,
управление по работе с персоналом,
юридическое управление Московского филиала Смоленского Банка
|Банк с Перспективой!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Уважаемые товарищи, если Вы в каждом человеке видите собаку, если законные процедуры для Вас кабала и если Вы знакомы с процедурой допросов в системе НКВД 30-х, то думаю найти работу в принципе и быть ей довольным Вам уже вряд ли удастся...
Отправляя резюме Вы прекрасно видите уровень предлагаемой ЗП и прилагаемый соцпакет. Если Вы туда отправили свое резюме, то не нужно потом писать о неустроившем Вас уровне ЗП или иных нюансах, о которых Вы знали еще до того, как Вас пригласили на собеседование.
Не буду петь дифирамбы Смоленскому Банку, но я сам там работал и могу точно сказать, что это отличное место работы для тех, кто хочет стать Специалистом, а не просто приходить за зарплатой...
Хороший уровень руководителей и специалистов, разумная нагрузка, достойная ЗП и супер-КОЛЛЕКТИВ!
|
0
Really • бывший сотрудник
15.09.2009 15:45
|
Администратор:
А можно подкрепить тезисы примерами из опыта работы?.. Пока засчитывать не за что.
|Мал клоп, да вонюч....
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Люди все злые, мало к каким сотрудникам можно подойти с вопросом и получить доброжелательный ответ. Все нервные, как правило, все начинают рычать. Про юр. управление вообще молчу... там лишнее слово сказать нельзя, чтобы тебя не отчитали и прилюдно не унизили бы. Обеды никакие, лучше бы так эти 230 рублей давали ежедневно. Премии... где они? Хотя бы ежегодную давали... Зарплата смешная.
|
0
zlaya666 • сотрудник
13.09.2009 02:21
|
Ответ банка:
Уважаемая zlaya666!
Спасибо за Ваш отзыв! Вы несколько опрометчиво считаете ВСЕХ сотрудников Смоленского Банка злыми, так как если бы Вы с вышеперечисленными претензиями обратились в управление по работе с персоналом Банка или к своему непосредственному руководителю, Вам с удовольствием вежливо и компетентно предоставили бы ответы на все интересующие Вас вопросы.
Однако если Вы предпочитаете «заочный» стиль общения – постараемся прокомментировать Ваши претензии на этом сайте.
Во-первых, об обедах. В течение последних месяцев Банк проводил тщательный поиск поставщика готовых обедов, который соответствовал бы требованию «цена - качество». Около месяца назад такой поставщик был найден. Вы спросите: как руководство смогло понять, что это именно тот самый поставщик? Все просто. На внутреннем сайте Банковской группы «Смоленский Банк» среди сотрудников постоянно проходит голосование. Если большинство работников не удовлетворяет качество еды – в течение одной недели поставщика меняют. Вы, как сотрудник Банка, также имеете право высказать свое мнение открыто и прямо по поводу качества предоставляемой пищи (поверьте, Вы будете услышаны!), а не оставлять злобные комментарии на внешних сайтах.
Несколько слов хотелось бы сказать о заработных платах и премиях. Во-первых, каждому сотруднику, согласно штатному расписанию, назначается заработная плата в соответствии с занимаемой им должностью. Размер заработной платы устанавливается после проведения мониторинга рынка труда. Банк оплачивает труд своих работников на уровне среднерыночных показателей. Кроме того, первые 3 года работы каждый сотрудник получает стажевые выплаты в виде ежегодного увеличения заработной платы на 10%.
Также работники Банка получают денежные премии и бонусы. Форма денежных выплат зависит от того, в каком управлении трудится специалист. Премия – это оплата того количества работы, которая выполнена сотрудником сверх установленной нормы либо за пределами возложенных на него должностных обязанностей. Бонусы — дополнительное поощрительное вознаграждение, начисляемое сотруднику периодически либо в виде разовых выплат. Бонусами отмечаются определенные разовые достижения (например, успешно завершенный проект), либо результаты работы подразделения Банка за определенный календарный период (квартал, полугодие, год).
Уважаемая zlaya666! Если Вы до сих пор не получали премиального или бонусного вознаграждения – возможно, для этого просто пока не было причины. Все сотрудники, которые развиваются, работают, повышают свой профессиональный уровень, регулярно получают премии и бонусы.
Что касается абсолютно всех злых людей в Банке… Вспоминается библейская мудрость: «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Удачи Вам!
С уважением,
Управление по работе с персоналом
Московского филиала Смоленского Банка
P.S. Zlaya666, мы всегда открыты для наших сотрудников и с удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы. Обращайтесь!
|Не очень понятно, зачем они отнимают время соискателей
|
|
Устраивался в этот банк на должность юриста (ранее работал в сфере экономических рисков как кэн, теперь время получения второго высшего образования - юридического - совпало с кризисом и дефицитом экономических вакансий
После отправки резюме мне было выслано тестовое задание, с которым я справился в тот же вечер, не получив никакого отклика на него. Через два дня я позвонил уточнить в отдел кадров на что мне сказали, что результат будет "недельки через две", а пока начальник юр. отдела в отпуске.
В общем, я бы уже и забыл про это задание, но еще примерно через месяц мне позвонила девочка и бойким голосом стала зачитывать по бумажке:
- Вы готовы на заработную плату такую-то?
- Ааа... Вы откуда?
- Смоленский.
- Готов.
- Тогда еще плюс столько за то, что вы не курите и плюс столько за то, что у вас есть высшее образование.
На этой фразе я как человек с двумя образованиями и кандидатской немного выпал в осадок, но девочка бойко продолжила, зачитав как проехать к ним в офис.
В офисе другая девушка из отдела кадров устроила мне тест на айкью и внимательность, с гордостью сообщив результат: 35 из 36. После этого дала Лист с еще одним заданием, уже юридической направленности. На время написать порядка 40 определений и понятий за 30 минут. Ну, окей, написал. Кризис все же. Жесткий отбор. Чтобы потом вышел начальник (точнее начальница) юр. отдела и сказал, что я плохо сделал домашнее тестовое задание!
На вопросы второго теста (по юридическим терминам) я ответил более чем на 90%. На дополнительный вопросы я ответил более чем на 70% (и это еще минут 40!). Притом, что она изначально была настроена с явным скепсисом, задавала не всегда корректные вопросы и исходила из того, что юрист начального уровня должен знать весь ГК РФ наизусть.
Я вполне адекватно могу оценивать свой уровень знаний, не закрепленный опытом работы именно в этой сфере (без переоценки), но если не понравилась моя тестовая работа, которую проверяли 4 недели (!) – зачем нужно было звать на собеседование.
Итого столько времени в никуда. Жаль, что люди хотят видеть профессионалов, сами не обладая такими характеристиками.
P.S. Вакансия на сайте висит и сейчас, спустя 3 месяца.
|
0
nickgreenman • несостоявшийся сотрудник
05.08.2009 21:24
|
Ответ банка:
Уважаемые бывшие, настоящие и будущие соискатели!
Смоленский Банк выражает благодарность за то, что вы нашли время рассказать о своих попытках трудоустройства в нашу организацию, а также о тех отрицательных моментах, которые были замечены вами при прохождении собеседований. Ваше активное участие поможет нам оптимизировать свою деятельность в сфере стратегического планирования HR-политики Банка. Однако некоторые высказывания, добавленные вами, не совсем верны и не лучшим образом сказываются на развитии бренда Банковской группы «Смоленский Банк». Попытаемся разъяснить те моменты, которые в данных сообщениях были озвучены не совсем корректно.
Во-первых, хотелось бы уделить внимание следующему диалогу:
- Вы готовы на заработную плату такую-то?
- Ааа... Вы откуда?
- Смоленский.
- Готов.
Уважаемый nickgreenman! Ни один из сотрудников нашего Банка не мог начать разговор, не представившись следующим образом: «Здравствуйте! Вас беспокоят из управления по работе с персоналом Смоленского Банка». Кроме того, каждый из сотрудников (в особенности из тех, кто работает в управлении по работе с персоналом и несет ответственность за внешние коммуникации) прекрасно осведомлен, в чем принципиальное отличие Банка «Смоленский» (это совершенно другая кредитная организация, которая уже прекратила свою деятельность) от Смоленского Банка. В дальнейшем, если при описании той или иной ситуации Вы приводите какие-либо цитаты, старайтесь передавать их с максимальной точностью.
Во-вторых, что касается теста на IQ, который Вы якобы проходили во время собеседования…. Никто и никогда в Смоленском Банке подобных тестов не проводил. Уважаемый nickgreenman, Вы проходили элементарный тест на внимательность. Данный вид задания выполняют абсолютно все соискатели, чья деятельность так или иначе связана с документооборотом. Именно поэтому в ходе собеседования все претенденты на должность юриста проходят такой тест. Его условия таковы: за максимально короткий промежуток времени из списка случайного набора букв необходимо выделить как можно больше имен существительных. Кстати, результат Вашего теста был оценен как положительный.
Тест «юридической направленности» состоит из 23, а не из 40 вопросов. 19 из них – определение основных понятий гражданского законодательства – входят в перечень вопросов к экзамену (например, требуется дать определения таким понятиям, как «юридическое лицо», «договор»). Часть вопросов теста размещена на сайте Смоленского Банка. Для выполнения задания во время собеседования соискателю всегда предоставляется Гражданский кодекс. Соответственно, «знать весь ГК наизусть» не требуется - нужно лишь уметь найти в нем ответы на заданные вопросы. Кому-то такое задание может показаться сложным, но таково требование Банка.
«Более 90%» ответов по тесту - это отличный результат! Только в случае, когда из 23 вопросов на 3 - ответы неверные (например, «доверенность - это договор», «филиалом является правомочия шире, чем у представительства»), на 1 получен неполный ответ, а на 2 ответов не было вообще, то в итоге получается 74%.
«Домашнее тестовое задание» - это типовой договор залога имущества (документ также размещен на сайте Смоленского Банка), в котором специально допущены различные ошибки: от отсутствия ряда существенных условий до перепутанных фамилий и наименований сторон договора. Договор высылается соискателю по электронной почте для того, чтобы его можно было проверять в спокойной обстановке, прибегая к помощи любых необходимых нормативно-правовых актов, судебной практике, специализированной литературе. Если во время проверки договора соискателем какие-то ошибки были не замечены, то их предлагается поискать дополнительно во время собеседования.
И в-третьих. Действительно, анкеты и резюме соискателей рассматриваются управлением по работе с персоналом в среднем две недели. Причиной тому является тот факт, что ежедневно (!) мы получаем более 300 резюме. Сегодняшняя ситуация на рынке труда диктует свои условия.
Кстати, более 30% резюме мы получаем от людей, претендующих на вакансию юриста. Специалистами управления по работе с персоналом рассматривается каждая из полученных анкет. Именно поэтому на выявление достойных кандидатов и на принятие решения о приглашении их на собеседование уходит в среднем 2 недели.
С уважением,
управление по работе с персоналом,
юридическое управление
Московского филиала ООО КБ «Смоленский Банк»
|Ложка дегтя в кадку с медом
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Московский филиал ООО КБ "Смоленский Банк" - это просто тюрьма. Все прелести в виде всяких надбавок и доплат просто смешны по сравнению со штрафами за каждый вздох, а иначе как можно назвать процедуру оформления разрешения уйти раньше на какой-то час?! Нужно оформить тридцать три бумажки и в результате еще выслушать беседу о том, какой ты безответственный, раз тебе нужно отпроситься. При этом руководители среднего звена не утруждают себя долгим пребыванием на рабочем месте, постоянно отсутствуют, ссылаясь на мифическую занятость. И это только один пример отношения к своим сотрудникам.
Если ты вдруг заболел, не жди, что тебе оплатят больничный, в этой фирме ТК никому не интересен и не соблюдается сплошь и рядом. Поэтому и работают в этом банке в основном гости столицы с образованием, полученным в каких-то сомнительных вузах.
Дотация на питания - это готовые обеды жуткого качества, отравление коими вам гарантировано. Уж лучше быть голодным, чем есть что попало. Уж лучше быть безработным, чем работать в такой дыре за грошовую зарплату.
|
0
Скарлетт • бывший сотрудник
29.04.2009 00:40
|
Ответ банка:
Уважаемый бывший сотрудник!
Благодарим Вас за то, что Вы выразили свое мнение относительно условий работы в Московском филиале Смоленского Банка.
Обращаем Ваше внимание, что представленная в Вашем отзыве информация не соответствует действительности, а приведенные факты искажены.
Свои отношения с сотрудниками Смоленский Банк выстраивает в строгом соответствии с законами Российской Федерации. В частности, в Трудовом кодексе РФ нет понятия штрафа, но есть мотивированное лишение премии за тот или иной поступок, нарушающий трудовую дисциплину.
На сегодняшний день, в соответствии с положением внутреннего трудового распорядка, принятом в Банке, сотрудник Смоленского Банка может быть лишен части премии за опоздание на работу. Объем, в котором работник будет лишен премиальных выплат, определяется прямо пропорционально времени опоздания. Данный подход к начислению премий мы считаем справедливым, так как работник получает вознаграждение исключительно за отработанное им время.
Мы считаем, что работа в Банке – это, прежде всего, работа, связанная с ответственностью и точностью. Опоздание на работу показывает отношение сотрудника к той компании, в которой он трудится. Мы стремимся, чтобы коллектив Смоленского Банка уважал компанию, в которой работает, поэтому отдаем предпочтение людям с ответственным отношением к внутреннему трудовому распорядку и корпоративной культуре Смоленского Банка.
Мы не считаем «сомнительными» вузы, в которых студентов учат не опаздывать на работу, уважать работодателя, и работать именно в то время, за которое платит работодатель.
Мы рады, что, несмотря на кризис, нам удается поддерживать высокий уровень социальной ответственности перед сотрудниками Банка. Многие кредитные организации напротив, сократили или вовсе отменили социальные льготы, в то время как нам удалось их сохранить. Одна из таких льгот – бесплатные обеды в офисе Банка. На внутреннем корпоративном сайте среди сотрудников Смоленского Банка проводится голосование, по результатам которого определяется поставщик обедов. Если число отрицательных голосов превышает число положительных – Банк меняет поставщика. Мы также приветствуем инициативу со стороны наших работников: на внутреннем сайте Банка каждый сотрудник Смоленского Банка может сам предложить поставщика обедов.
Мы ищем тех, кто работает в полную силу, готов обучаться, самосовершенствоваться и проявлять инициативу. А наша зарплата и последующий карьерный рост может стать достаточной мотивацией для этого.
С уважением,
Управление по работе с персоналом
Московского филиала Смоленского Банка
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.