Хочу поделиться своим опытом устройства на работу в банк АЛЕМАР (Москва), тот что на Орликовском пер.



Во-первых, собеседование проходит в три этапа:

1. С начальником отдела кадров и руководителем подразделения, куда непосредственно требуется работник.

2. С заместителем генерального директора.

3. Со службой безопасности и руководителем управления по подбору персонала.



И обращаю ваше внимания, что собеседовалась я у них не на зампреда или советника. Ощущение было, что в министры нанимают, никак не меньше. Времени потеряно, конечно, много, недели три думали - приняли решение и пригласили на работу, оговорили дату выхода.



Но не тут то было. В последний день отработки на последнем месте работы, перезванивают - у нас поменялись планы, мы Вас на работу не берем, отзывайте свое заявление об увольнении. И ЭТО в последний день. Наплевать им как вы будете выглядеть в этой ситуации на работе, на которой пока что работаете, как отреагирует на все это работодатель, у которого вы работаете, и в это не простое время для всех нас. И конечно, никакого извинения, за причиненные неудобства.



То есть, видимо в этом банке, является нормой так поступать с людьми. Я понимаю, что все могло измениться, но не в последний же день... А вообще, все, что не делается, все к лучшему. Но все же, стоит ОЧЕНЬ хорошо подумать, прежде чем принять их предложение работать в их команде. Всем удачи!