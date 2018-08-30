Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Как я ходил на собеседование
|отрицательный голос не засчитан
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Добрый день, коллеги!
О банке сложилось очень негативное впечатление. На собеседование ходил три раза. Сотрудники банка подробно, на протяжении часа (каждый раз), расспрашивали о методиках работы в текущем моем банке. Встреча начиналось так: "Мы решили с вами сотрудничать, давайте обсудим детали вашего опыта и подходов на текущей работе". В конце разговора: "Мы посовещались с руководством и решили пока не брать сотрудников на данный участок". Во как. Причем я в процессе разговора отвечал на кучу, с их точки зрения, не решаемых вопросов.
По-поему там что-то не то с кадрами.
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AlexLuk • несостоявшийся сотрудник
26.06.2009 18:14
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Администратор:
Банк вправе претендента после собеседования не взять на работу...
|Работа в банке Алемар (Москва)
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Хочу поделиться своим опытом устройства на работу в банк АЛЕМАР (Москва), тот что на Орликовском пер.
Во-первых, собеседование проходит в три этапа:
1. С начальником отдела кадров и руководителем подразделения, куда непосредственно требуется работник.
2. С заместителем генерального директора.
3. Со службой безопасности и руководителем управления по подбору персонала.
И обращаю ваше внимания, что собеседовалась я у них не на зампреда или советника. Ощущение было, что в министры нанимают, никак не меньше. Времени потеряно, конечно, много, недели три думали - приняли решение и пригласили на работу, оговорили дату выхода.
Но не тут то было. В последний день отработки на последнем месте работы, перезванивают - у нас поменялись планы, мы Вас на работу не берем, отзывайте свое заявление об увольнении. И ЭТО в последний день. Наплевать им как вы будете выглядеть в этой ситуации на работе, на которой пока что работаете, как отреагирует на все это работодатель, у которого вы работаете, и в это не простое время для всех нас. И конечно, никакого извинения, за причиненные неудобства.
То есть, видимо в этом банке, является нормой так поступать с людьми. Я понимаю, что все могло измениться, но не в последний же день... А вообще, все, что не делается, все к лучшему. Но все же, стоит ОЧЕНЬ хорошо подумать, прежде чем принять их предложение работать в их команде. Всем удачи!
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Minzhulina_@mail.ru • несостоявшийся сотрудник
15.12.2008 21:28
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