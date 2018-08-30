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|Ужасный банк!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Когда устроилась я в банк, казалось здорово,
Казалось жизнь пойдёт дорогой ввысь.
Но в первый день моей работы в данном офисе
Коллеги мне сказали - ну держись!
Тут запрещали улыбаться, разговаривать
И вовремя с работы уходить.
И даже в туалет, казалось странным мне...
Под пристальным вниманием ходить.
Попить воды - лишь только с разрешения,
Запрещено с коллегами дружить.
Наушничать и сплетничать - всё в норме тут,
Но только директору всё говорить!
Докладывать о том, кто с кем и где,
Зачем и почему и для чего.
Всё это говорили ради банка лишь,
И только лишь во благо для него.
Начальником отдела я работала,
Вернее мучилась, рыдая по ночам.
Сравню с гестапо эти девять месяцев,
Врагу не пожелаю оказаться там.
Как оказалось до меня на этой должности,
Официально лишь сменилось трое человек.
Галина, убежала проработав здесь
Чуть более наверное двух лет.
Юляша, полных месяца четыре-
Ушла, чтоб позабыть всё навсегда.
Кристина-рекордсмен, пять дней работы тут-
И зареклась не возвращаться никогда.
Такого бардака и отношения
Нигде, наверное, в помине нет.
Сотрудники бегут без сожаления,
Чтоб лишь, уволившись, увидеть свет.
И посему потомкам пожелаю я:
Крепитесь, сил Вам и терпения,
Боритесь за свои права,
За Центробанковских инструкций соблюдение-
Чтоб Ваша совесть пред собой была чиста.
Хочется, также, отметить, что жалоба оставленная на сайте под названием "Странные дела" оставлена по моим счетам. Достоверность ситуации подтверждаю, жаль не зачли... но будем бороться в других инстанциях, документов подтверждающих вопиющие нарушения предостаточно.
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2
ElenaG7 • бывший сотрудник
26.05.2015 00:02
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Администратор:
Нарушение правил регистрации.
|Самый непорядочный банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я недавно устроилась в этот банк работать. Такого ужаса я не видела нигде. Директор Московского филиала и зам. директора - это высокомерные личности, которые неуважительно и даже с унижением относятся к своим сотрудникам! Все сотрудники банка, как рабы... Мне рассказали историю, как кто-то не сказал лично "До свидание!" руководителю и уже на следующий день руководство заставило их извиняться...
Просто издевательство над людьми! При увольнении никто не хотел меня рассчитывать. Вот где сразу видно их истинное лицо! А когда я все-таки на этом заострила внимание, официально дату увольнения они написали не ту, которая была в моем заявление (в меньшую сторону разгон сделали!) и заставили меня подписывать приказы и переписывать заявления... Руководитель перед моим приездом исчезла из офиса. А когда я ей позвонила и спросила, почему они нарушают Трудовой Кодекс, она мне только угрожающе сказала: "Проблем хочешь?" Это не банк, а Шарашкина Контора!!! Думают что они звезды, а на самом деле это люди полные комплексов... И свои комплексы они реализовывают через унижение и неуважение к сотрудникам!!!
В операционном отделе такая текучка, и никто долго не задерживается, т.к. они сделают все условия для выживания! Посмотрим, долго ли они просуществуют с такими античеловеческими замашками).
В плане обслуживания, как клиента банка, могу сказать следующее. Что банк просто для дураков! За каждый чих, даже выписку, с вас быстро спишут комиссию! Поэтому там максимум 10 человек в день заходят, из них 5 просто спросить и 3 пенсионера взять листовку с вкладами, и больше эти пенсионеры сюда не возвращаются!
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2
Кристина • бывший сотрудник
13.02.2014 13:10
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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