Я недавно устроилась в этот банк работать. Такого ужаса я не видела нигде. Директор Московского филиала и зам. директора - это высокомерные личности, которые неуважительно и даже с унижением относятся к своим сотрудникам! Все сотрудники банка, как рабы... Мне рассказали историю, как кто-то не сказал лично "До свидание!" руководителю и уже на следующий день руководство заставило их извиняться...



Просто издевательство над людьми! При увольнении никто не хотел меня рассчитывать. Вот где сразу видно их истинное лицо! А когда я все-таки на этом заострила внимание, официально дату увольнения они написали не ту, которая была в моем заявление (в меньшую сторону разгон сделали!) и заставили меня подписывать приказы и переписывать заявления... Руководитель перед моим приездом исчезла из офиса. А когда я ей позвонила и спросила, почему они нарушают Трудовой Кодекс, она мне только угрожающе сказала: "Проблем хочешь?" Это не банк, а Шарашкина Контора!!! Думают что они звезды, а на самом деле это люди полные комплексов... И свои комплексы они реализовывают через унижение и неуважение к сотрудникам!!!



В операционном отделе такая текучка, и никто долго не задерживается, т.к. они сделают все условия для выживания! Посмотрим, долго ли они просуществуют с такими античеловеческими замашками).



В плане обслуживания, как клиента банка, могу сказать следующее. Что банк просто для дураков! За каждый чих, даже выписку, с вас быстро спишут комиссию! Поэтому там максимум 10 человек в день заходят, из них 5 просто спросить и 3 пенсионера взять листовку с вкладами, и больше эти пенсионеры сюда не возвращаются!