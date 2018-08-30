Всем добрый день, хочу поделиться с вами с опытом работы в банке (для тех, кто хочет туда устроиться).



В настоящее время уже там не работаю, Слава Богу. Хочу отметить, что очень согласна с системой проведения собеседований и принятия в банк. Я закинула резюме в этот банк (как и во многие другие), меня пригласили на собеседование с инспектором ОК, сказали, что у меня хороший опыт работы в других банках и меня будет собеседовать еще руководитель соответствующего подразделения. З/п мне пообещали 12 500 р. – думалось, что мне говорят об окладной части как и во всех уважающих себя банках, а тут оклад даже и не озвучили.



Через два дня перезвонили, пригласили на тестирование (я прошла их три – психологическое, интеллектуальное и профессиональное), по результатам которых мне сказали, что я подхожу, но придется подождать собеседования с руководителем. Прошла неделя, за это время я успешно прошла еще одно собеседование в другом банке (там мне предложили з/п практически равнозначную, но там это был оклад). Но ОАО ИКБ имел высокий рейтинг, и я решила, что это рейтинг надежности банка важнее и пошла на собеседование с руководителем в ОАО ИКБ (в другом банке естественно меня ждать не стали). Но там оказался всего лишь его зам, т.к. сам руководитель был в отпуске, после одобрения мне дали понять, что я им подхожу, и они готовы уже меня пригласить. Но...



Вот, через три дня мне позвонили и сказали, что через неделю выходит руководитель и надо пособеседоваться еще и с ним. Хорошо, пришла, пособеседовалась, одобрил и сказал, что окончательное решение будет только после собеседования с исполнительным директором. Еще через неделю побеседовали с исполнительным директором, одобрили, взяли, но на должность специалиста по работе с просроченной задолженностью на две недели, с обещанием перевести потом, на кредитного инспектора.



Обещание сдержали через два месяца, только когда я заявила, что устраивалась на работу кредитную, а не работу с просрочкой, иначе я уволюсь. Самое интересное то, что когда я знакомилась с документацией о трудоустройстве, по з/п выяснилось, что 12500 руб. – это не оклад, а полная и вообще максимально возможная моя з/п на руки, и это при выполнении 100% плана работ. А оклад был всего 3.000 руб. на испытательном сроке. З/п была 10.000 руб. и продолжалась после испытательного срока, пока я опять-таки не пошла разбираться. Разобралась, доплатили, не пошла бы – не заплатили бы. Там это и до сих вот так вот. И возможно, что от хорошего банка я отказалась, доверяя рейтингу стабильного и надежного. Кстати никаких там бесплатных "питаний", "медицины", "фитнеса", да и просто корпоративов, как это в других банках бывает, нет.



Работая в этом банке мне приходилось сталкиваться со многими вещами, но в основном обстановка там спокойная, никто ни на кого не орет по край ней мере, ну или очень редко, по "нужде", "уважительно" общаются (а в душе конечно другое), желают "удачи" друг другу и благополучия. Сталкивалась с некомпетентностью некоторых сотрудников, проблемой "дружбы" с нужными людьми и руководством, а так же и проблем "своих" для обеспечения роста по карьере и т.д. Но в основном я работала с хорошими людьми, был дружный коллектив, хотя и паршивые овцы попадались тоже, куда ж без них. Зато всегда в "тонусе". Но "растут" там исключительно в основном "свои" или "дружные". А еще там плохо бывает, как оказалось тем, кто остается после работы. Чем больше ты работаешь, тем больше тебя и загружают, и редко дают кого-то в помощь. А еще планы продаж выполнять надо, и без "косяков", пожалуйста. Короче там гон был, не знаю как сейчас.



А еще фотографию рабочего дня делать иногда заставляют. Вот выбери время, работая с 08:30 до 21:00, а то и до 22:00 и до 23:00, и напиши с указанием точного времени, что ты делал, чтоб доказать что ты до 22:00 не пляшешь на работе, а честно свой "хлебушек" (12 500 руб.) зарабатываешь. А может быть ты лишний раз в туалет сходил? Плохо то, что на качестве кредитных досье там никто не заморачивается, опять-таки потому, что гон. А если на "косяке" попался, выгоняют тут же без разбирательств кто виноват. А виноватых нет, только тот, кто не защищен "своими" или "дружными" (т.к. работа распределена на нескольких постоянно меняющихся лиц, просто ее много). А эти "свои" и "дружные", как правило, еще и не всегда объективную обстановку "сообщают" верхнему руководству, вот и складывается у руководства мнение о сотруднике не всегда объективное, а вызвать человека и обстоятельно переговорить с ним, и все сомнения по его персоне выяснить, "высота" не позволяет. Получается ситуация, когда пашешь как вол, стараешься, чтобы все было чисто и аккуратно, душу вкладываешь в работу, потому, что работа (а не режим) по настоящему нравится, стараешься, а получаешь в итоге пендель под зад за то, что в таком гоне ошибся.



За два месяца до увольнения я искала работу, думаю, с меня хватит, но тут произошла фактически не моя ошибка, т.к. я человек честный и объективный и свои ошибки я всегда признаю и не скрываю, и меня уволили. Вот так вот... Жаль...