Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не советовала бы туда идти тем, кто хочет работать кассиром!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Во-первых, зарплата маленькая, максимум, который они обещают, я так и не получила. При устройстве сказали, что з-п через определенный период времени будет повышаться в определенном размере, НО для того чтобы она повысилась, надо было выполнить определенные условия, сдавать тест неправильно составленный с подвохами, приводить знакомых на оформление пенсионных и кредитных карт и чтоб заявка была одобрена, пользоваться Интернет Банком и только тогда з-п начнет повышаться и так несколько раз, и что самое главное сообщили об этом задним числом, когда я уже ждала з-п с повышением и естественно мне не повысили, хотя я даже о некоторых условиях не знала. Это ладно при желании можно выполнить.
Переработки из-за не хватки кассиров у меня однажды были 60 часов в месяц, это очень ощутимо. И то оплатили не полностью, потому что табель неправильный отправили. К директору подошла, она никак не отреагировала. Потому что надо писать служебную записку в ГО на перерасчет, а большое кол-во СЗ влияет на квартальную премию. В общем зарплата там маленькая и не оправдывает себя. Квартальные премии хорошие могут быть если отделение выполнит планы, НО директор сам решает кому и сколько заплатить, одному кассиру заплатили 3т.р., другому 9тр., хотя работали все одинаково!!!
Во-вторых, кассиры сами закрывают банк. Если кто-то из менеджеров или директор задерживается на неопределенное время, кто-то из кассиров остается и ждет, это может быть несколько часов. Плюс ночью частенько срабатывает сигналка и если банк закрывала ты, то ночью тебя дергают с охраны и ты едешь в банк на неопределенное время, очень "весело" если тебе завтра надо 12 часов отработать. Иногда банк вообще не ставится на сигналку и снова ты там торчишь несколько часов и ждешь пока приедет специалист и все сделает. Это потраченное время никак не оплачивается.
В-третьих, при наличии уборщицы. Руководитель напрягает кассиров МЫТЬ ПОЛЫ за бесплатно естественно. Если что-то скажешь против, то в должностной инструкции написано выполнять поручения руководителя и ты не права, ты ленивая и не хочешь работать.
В-четвертых, это конечно же продажи, Кассиры должны продавать продукты банка. Выставляются какие-то планы.Из-за невыполнения снижают коэффициент трудового участия, из-за этого страдает и без того маленькая з-п. На оперативки дергают даже не выходные и отпроситься не всегда можно если у тебя какие то планы, зависит от настроения директора.
В-пятых, постоянные очереди, куча народу, иногда даже пообедать нормально не дают.
И все это при том, что ты работаешь с деньгами, несешь полную материальную ответственность, через тебя проходит в день по сто человек иногда и больше, надо быть очень внимательной. Параллельно ты должна мыть полы, продавать продукты банку и мило улыбаться клиентам!!!!
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Виолет • бывший сотрудник
28.05.2015 15:58
|Отзыв
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в этом банке чуть меньше трех лет, все устраивает, зарплата хорошая. Зарабатываю ее честным и упорным трудом, как учит руководство, есть премии, бонусы, конкурсы, мотивация хорошая, все устраивает, это БАНК МОЕЙ СЕМЬИ. Спасибо Руководству, все молодые, энергичные, веселые.
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tatati • сотрудник
14.12.2012 23:50
|Набралась опыта
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
На данный момент являюсь бывшим сотрудников Филиала ОАО "ИКБ" в одном из городов присутствия. Этот банк был моим первым местом работы. Что хочу сказать: при устройстве туда мне было, по большому счету, не очень интересно, какая з/п, карьерный рост и т.д., т.к. я была выпускницей ВУЗа и поэтому хотелось просто получить опыта, чтобы потом уже думать о высотах карьеры и т.д.
Должность, на которой я работала, называлась менеджер группы продаж частным клиентам. Т.е. работа на входящем потоке физ.лиц. Работа тяжелая, как и любая другая, не жалуюсь.
Насчет зарплаты: при подписании трудового договора цифра оклада очень смутила, ведь она была меньше прожиточного минимума: 3 000р. (как выше указывала одна из форумчанок). В итоге, такой з/п я, конечно, не видела никогда - она была больше и некоторое время даже радовала...
Но! Видимо, руководство в Уфе подсчитало, что простые смертные менеджеры стали много зарабатывать ни за что, и стали пересматривать планы, пересчитывать и т.д. Думая, что так улучшат мотивацию нашу. Но скажу, что возросла мотивация не работать, а уйти из этого банка, т.к. планы заоблачные стояли для города присутствия и выполнить все пункты плана так и не получалось ни у одного менеджера. С января 2012 года мысли уйти посещали всё больше, т.к. и з/п не радовала, и желания перейти на должность повыше тоже не возникало (т.к. у старшего менеджера план стоит еще выше и, соответственно, з/п меньше, чем у простого менеджера). И при этом пошли со стороны руководства нарекания и упреки по поводу просрочки. Как бы вы себя чувствовали, когда руководство открыто говорит, что ты мошенник, ты приводишь недобросовестных клиентов и т.п.? А это говорилось неоднократно! При этом в вопросе просрочки виноват не один менеджер, который только завел заявку и подписал договор с клиентом, но и отдел информационного обмена, СБ и т.д. В итоге из-за большого объема просрочки выдачи потребов и карт были приостановлены и, соответственно, з/п просто не стало! И затем старую команду менеджеров просто попросили уйти, т.к. если придут новые сотрудники, то просрочки не будет! Всё логично, вся проблема в простых менеджерах, которые вообще привлечением не занимаются. Вот такой результат "набирания опыта". В итоге, конечно, написали заявления по собственному желанию, и слава Богу, что меня больше нет в этом банке.
Дай Бог здоровья руководству (при таком поведении к сотрудникам и отношении к жизни нужно быть очень здоровым) и процветания (только в г. Уфа).
И еще, насчет соц пакета: по крайней мере, в нашем городе никто даже не спрашивал, насколько здоров сотрудник банка! Никаких мед осмотров и при этом ДМС полис содержал сумму всего на 3 000р.! Я не знаю даже, куда можно потратить эту бешеную сумму - у меня очки для компьютера вышли дороже! Никаких возможностей заниматься спортом не предоставлялось (абонемент в фитнес-центр, например).
Админ: Как долго Вы проработали в банке?
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ragazza • бывший сотрудник
30.06.2012 12:37
|Проблемный банк. Для работников
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Имел несчастье работать в вышеобозначенном банке. Проблемы вижу следующие:
1. Абсолютно непоставленные бизнес-процессы (нет конкретных приемов и технологий продаж и работы в целом).
2. Нулевой маркетинг. Такое ощущение, что банк привык к тому, что в Уфе он лидер, и к нему сами все идут, и они искренне считают, что в других регионах только они открылись к ним сам народ пойдет сразу. Нет маркетинговой и рекламной стратегии применительно к конкретным регионам, работают по уравняловке (как в Уфе, так и в других подразделениях),
3. Некомпетентность отдела продаж и лично Г-ва Н.З. Не знает о реальных процентных ставках про кредитам, страховой премии при кредите со страховкой. Не умеет мотивировать персонал (скорее, демотивировать). Не умеет работать с конфликтами в среде сотрудников, придерживается позиции - не нравится - не работай (как я и поступил). Отсутствие желания "почувствовать рынок" - если приехал с проверкой, то только проверил знания сотрудников (поверхностно), остальное время болтал по телефону, не работал с клиентами в офисах, не выезжал на встречи, не занимался контролем РЕАЛЬНОЙ работы подразделения. Неумение идти на компромиссы при общении с людьми, использует позицию - я начальник - ты подчиненный.
4. Банк не чувствует рынок в других регионах, складывается впечатление что ОО открываются только для отчетности перед ЦБ, реально они работают либо в 0, либо вообще в минус. Причина тому - отсутствие обратной связи и работы маркетинга и отдела продаж.
Вывод: для жителей Башкирии банк хороший, но в других регионах опасайтесь работы в нем. Поскольку в Уфе рынок намного менее конкурентен в банковском сегменте, чем в других регионах присутствия банка (и региональные продукты отсутствуют), пафосность сотрудников ГО, неумение найти подход к конкретному сотруднику... да еще и куча других пунктов.
Админ: Могли бы описать личный опыт работы, впечатления, выводы?
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kreditnik83 • бывший сотрудник
08.04.2012 04:04
|Несправедливо уволили
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день, хочу поделиться с вами с опытом работы в банке (для тех, кто хочет туда устроиться).
В настоящее время уже там не работаю, Слава Богу. Хочу отметить, что очень согласна с системой проведения собеседований и принятия в банк. Я закинула резюме в этот банк (как и во многие другие), меня пригласили на собеседование с инспектором ОК, сказали, что у меня хороший опыт работы в других банках и меня будет собеседовать еще руководитель соответствующего подразделения. З/п мне пообещали 12 500 р. – думалось, что мне говорят об окладной части как и во всех уважающих себя банках, а тут оклад даже и не озвучили.
Через два дня перезвонили, пригласили на тестирование (я прошла их три – психологическое, интеллектуальное и профессиональное), по результатам которых мне сказали, что я подхожу, но придется подождать собеседования с руководителем. Прошла неделя, за это время я успешно прошла еще одно собеседование в другом банке (там мне предложили з/п практически равнозначную, но там это был оклад). Но ОАО ИКБ имел высокий рейтинг, и я решила, что это рейтинг надежности банка важнее и пошла на собеседование с руководителем в ОАО ИКБ (в другом банке естественно меня ждать не стали). Но там оказался всего лишь его зам, т.к. сам руководитель был в отпуске, после одобрения мне дали понять, что я им подхожу, и они готовы уже меня пригласить. Но...
Вот, через три дня мне позвонили и сказали, что через неделю выходит руководитель и надо пособеседоваться еще и с ним. Хорошо, пришла, пособеседовалась, одобрил и сказал, что окончательное решение будет только после собеседования с исполнительным директором. Еще через неделю побеседовали с исполнительным директором, одобрили, взяли, но на должность специалиста по работе с просроченной задолженностью на две недели, с обещанием перевести потом, на кредитного инспектора.
Обещание сдержали через два месяца, только когда я заявила, что устраивалась на работу кредитную, а не работу с просрочкой, иначе я уволюсь. Самое интересное то, что когда я знакомилась с документацией о трудоустройстве, по з/п выяснилось, что 12500 руб. – это не оклад, а полная и вообще максимально возможная моя з/п на руки, и это при выполнении 100% плана работ. А оклад был всего 3.000 руб. на испытательном сроке. З/п была 10.000 руб. и продолжалась после испытательного срока, пока я опять-таки не пошла разбираться. Разобралась, доплатили, не пошла бы – не заплатили бы. Там это и до сих вот так вот. И возможно, что от хорошего банка я отказалась, доверяя рейтингу стабильного и надежного. Кстати никаких там бесплатных "питаний", "медицины", "фитнеса", да и просто корпоративов, как это в других банках бывает, нет.
Работая в этом банке мне приходилось сталкиваться со многими вещами, но в основном обстановка там спокойная, никто ни на кого не орет по край ней мере, ну или очень редко, по "нужде", "уважительно" общаются (а в душе конечно другое), желают "удачи" друг другу и благополучия. Сталкивалась с некомпетентностью некоторых сотрудников, проблемой "дружбы" с нужными людьми и руководством, а так же и проблем "своих" для обеспечения роста по карьере и т.д. Но в основном я работала с хорошими людьми, был дружный коллектив, хотя и паршивые овцы попадались тоже, куда ж без них. Зато всегда в "тонусе". Но "растут" там исключительно в основном "свои" или "дружные". А еще там плохо бывает, как оказалось тем, кто остается после работы. Чем больше ты работаешь, тем больше тебя и загружают, и редко дают кого-то в помощь. А еще планы продаж выполнять надо, и без "косяков", пожалуйста. Короче там гон был, не знаю как сейчас.
А еще фотографию рабочего дня делать иногда заставляют. Вот выбери время, работая с 08:30 до 21:00, а то и до 22:00 и до 23:00, и напиши с указанием точного времени, что ты делал, чтоб доказать что ты до 22:00 не пляшешь на работе, а честно свой "хлебушек" (12 500 руб.) зарабатываешь. А может быть ты лишний раз в туалет сходил? Плохо то, что на качестве кредитных досье там никто не заморачивается, опять-таки потому, что гон. А если на "косяке" попался, выгоняют тут же без разбирательств кто виноват. А виноватых нет, только тот, кто не защищен "своими" или "дружными" (т.к. работа распределена на нескольких постоянно меняющихся лиц, просто ее много). А эти "свои" и "дружные", как правило, еще и не всегда объективную обстановку "сообщают" верхнему руководству, вот и складывается у руководства мнение о сотруднике не всегда объективное, а вызвать человека и обстоятельно переговорить с ним, и все сомнения по его персоне выяснить, "высота" не позволяет. Получается ситуация, когда пашешь как вол, стараешься, чтобы все было чисто и аккуратно, душу вкладываешь в работу, потому, что работа (а не режим) по настоящему нравится, стараешься, а получаешь в итоге пендель под зад за то, что в таком гоне ошибся.
За два месяца до увольнения я искала работу, думаю, с меня хватит, но тут произошла фактически не моя ошибка, т.к. я человек честный и объективный и свои ошибки я всегда признаю и не скрываю, и меня уволили. Вот так вот... Жаль...
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Ольга Караульщикова • бывший сотрудник
11.02.2011 12:16
|Нужен я им или нет?..
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Здравствуйте, дорогие посетители сайта banki.ru. Хочу поделиться своим опытом общения с уфимским банком ИнвестКапитал. Сам в текущее время работаю в другом банке того же города. В связи с тем что карьерного роста в ближайшие 5-6 лет не предвидится, решил разместить свое резюме на разных сайтах, авось кто заинтересуется и пригласит на собеседование на более привлекательную должность и з/п, с перспективой карьерного роста естественно. Так получилось, что первым позвонили как раз именно с этого банка. Во время собеседования узнал, что хотят предложить должность кредитного инспектора (область малого и среднего бизнеса). На мой взгляд, собеседование прошло вполне нормально, беседовал непосредственно с начальником данного сектора кредитования.
В ходе беседы выяснилось, что я не подхожу, но предложила помощь устроится в отдел по работе с просроченной задолженностью (решив, что у меня там больше опыта). Пригласила начальника отдела по работе с просроченной задолженностью. С ним тоже мило побеседовали. Предложили бросить текущее место работы и переходить к ним. Правда предложили з/п ниже, чем у меня в данный момент.
Отказался. Сказал, что обязательно к ним перейду, даже если з/п будет одинакового размера, главное, чтобы были перспективы дальнейшего роста. Они согласились. Сказали, что обязательно позвонят в течение следующей недели. Я в приподнятом настроении ушел домой. Собеседование проходило около часа. На следующий день позвонили и пригласили пройти тестирование. Прошел (обычный тест на психику). Снова пообещали позвонить, а меня отправили домой.
Прошло более двух недель, никакого звонка, или письма на мыло. Молчат.
Отрицательную оценку ставлю из-за неоповещения: принимают или нет. Во всех остальных местах, где доводилось проходить собеседование или работать, больше недели не заставляли ждать. Сообщали в течение недели.
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GatUfa • несостоявшийся сотрудник
15.06.2010 13:14
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