Хотел бы поговорить о Трудовых отношениях в ОАО “БыстроБанк”. Кроме того, довольно интересная тема – это отбор персонала. Я в банковской сфере 6 лет, но такого как здесь не видел нигде! В операционном офисе в г. Казань коллектив был по принципу “каждый сам за себя” и немалую роль в этом играл Управляющий. После кризиса в сентябре 2008 года дела банка пошатнулись и начали поговаривать о сокращение штата. Поскольку во мне управляющий видел конкурента и не раз угрожал мне увольнением, а также невозможностью работать в банковской системе вообще. Соответственно он искал возможность от меня избавиться (уволить)!



Такой момент ему представился в начале февраля 2009 года. Он, сотрудник службы безопасности и специалист отдела кадров разыграли “служебное расследование” – будто бы на меня пожаловались через Интернет-сайт, на плохое обслуживание несколько клиентов. Хотя на самом деле этого не было! Управляющий стал требовать написания объяснительной записки, где я должен был взять вину на себя, при этом угрожали расправой и уголовной ответственностью. Взамен предлагал увольнение по собственному желанию. Но я отказался. Тогда он сказал, что мы тебя уволим по соглашению сторон. Я написал в объяснение, что считаю возможным продолжить работу в ОАО “БыстроБанк”. В тот же день я вынужден был подписать заявление на увольнение по соглашению сторон с 13 февраля 2009 года. Однако расчет по заработной плате я получил только 16 февраля 2009 года, а трудовую книжку и вовсе 20 февраля.



Я сразу же занялся поиском новой работы, но в пяти банках г. Казани мне отказали. От своего знакомого в одном из банков я узнал, что мою кандидатуру отклонили по причине антирекомендаций из “Быстробанка” (на меня повесили жалобу на своего коллегу и клевету на другого человека). В середине марта 2009 года я обратился в правозащитную организацию за помощью! От моего имени были составлены жалобы на действия сотрудников ОАО “БыстроБанк” в Администрацию Президента РФ, Генеральную Прокуратуру РФ, Государственную Думу, Правительство РФ. По поручению вышеуказанных организаций Прокуратурой Республики Татарстан, Прокуратурой Удмуртской Республики и Трудовой Инспекцией были проведены проверки. Из данных проверок по указанному инциденту мне, было, рекомендовано обратится в суд.



Казалось, в этой истории можно было ставить точку. Но 23 июня 2009 года я обратился в операционный офис ОАО Быстробанк для проведения платежа за кредит. У моего отца действующий автомобильный кредит в этом банке и я хотел внести за него платеж через кассу. Но в офисе мне отказали в проведение операции сначала кассир, а затем операционист банка! Я уже собирался уходить, но тут в зал вошли Управляющий и сотрудник СБ. Они стали оскорблять меня, стали провоцировать на конфликт и драку, говорили, что я зря пошел жаловаться на них в Прокуратуру и Трудовую Инспекцию, что я еще пожалею об этом. Я ничего не ответил и вышел из офиса.



В настоящий момент по данному инциденту я обратился с жалобой в Центробанк РФ и параллельно мой адвокат готовит иск в суд! Коллеги будьте внимательны и осторожны, а самое главное не доверяйте тем людям, что улыбаются вам в глаза, но в спину готовы вонзить нож. Удачи Всем!



С Уважением!