Всем добрый день!

Пишу для тех, кто решил работать в этом Банке. Наконец-то, спустя долгое время появилось желание написать, о том как поступают в данном банке с работниками. В данном банке мне удосужилось проработать достаточно долго. Так что, расскажу все по порядку!



Этот банк в Калининградской области достаточно, известный, в основном своей закрытостью и отсутствием возможности туда попасть. Если у вас нет определенных знакомств и сумки с деньгами. Однако, бывают исключения, когда у них появлятся должность, но своего человека нет, а работать кто-то же должен. Вот тогда, кадровая служба вывешивает вакансии на сайты, и вот в эти капканы попадают люди из других банков.



Первичная встреча с кадровой службой напоминает покупки в магазине, вам нахваливают товар как могут. Тебе предлагают такие деньги, которые значительно больше твоей заработной платы, описывают какие классные бонусы ты будешь получать. Потом будет еще собеседование с руководителем, он тоже будет говорить, как у них все хорошо. Ну, вот наступает момент, когда тебе написать заявление, в твоем банке и тебе как хорошего сотрудника руководство твоего банка решает все-таки оставить. Но, ты же не слышишь, но все-таки сомневаешься. И эти сомнения говоришь руководителю в Банке Европейский, а он тебе: "Ну, мол Европейский дает такой шанс только раз, больше ты его не получишь. Это же сам Банк Европейский тебе предлагает работу".



После того, как ты вышел на работы и отработал первый месяц, ты вдруг получаешь оплату неполную, но коллеги тебе начинаю рассказывать мол это да так и ты мол должен был знать об этом еще при приеме на работу, но наверное, тебя просто забыли предупредить. Вот, подходит дело к бонусам или к премии, в итоге ты получаешь меньше своего соседа, который целыми днями прохлаждался, но у него есть волосатая рука (связи). Ну, наконец, в кадры обращается человек со связями в высоких кругах и хочет пристроить своего нерадивого ребенка, без опыта и знаний. И вот ты оказался не нужным. И тебя начинают выживать и не просто, а угрожать статьями, осуществлять проверки. Причем все начинают тебе говорить, что так бывает это же Банк Европейский, да здесь так поступают с сотрудниками. Кадровая служба совместно со Службой безопасностью начинают тебе уговаривать уйти без объяснения причин, твоего увольнения. И это те люди, которые должны быть на стороне сотрудников. Как, следствие, всех их действий, более 70% тех, кого просят уйти не могут найти себе работу и не важно сколько опыт у этого работника 1 год или 15 лет. Им просто гадят, когда они пытаются устроиться в другое место. Видать эти люди просто получают от этого кайф.



И напоследок, скажу так если вы решили пойти работать в этот банк, подумайте надо ли вам это. Готовы ли вы потерять все! И седеть без работы (на моем веку таких увольнений было пять, и это только те которые я знаю).



Ну, а касательно, другого, те кто пострадал от данного банка пишите на почту, так как мы готовим коллективное письмо в трудовую инспекцию и прокуратуру, о не законном увольнении и запугивании сотрудников, а также в некоторых случаях повлекшее о чернение репутации сотрудника.