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|Начало работы - плохо!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Пришел на собеседование. На собеседование сказал, что мечу в М.Видео, записали что-то там и все. Прошел тренинг, все сдал хорошо, сперва 4 дня подряд тренинг был, отдохнули 1 день, далее 2 дня стажировки и следом за ними 4 дня тренинга, и сразу же после этого вечером звонят, говорят: «Выходишь завтра на работу», - при этом не в М.Ввидео, а в Юлмарт, куда я вообще не планировал, и менеджер говорит, что я там буду работать, меня туда поставили. То есть, все, что я говорил на собеседовании, что хочу в М.Видео, вообще мимо ушей пролетело... Начало карьеры - не очень. Вот задумываюсь, стоит ли начинать свою карьеру именно в этом банке.
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83Zhenya • сотрудник
26.07.2013 22:10
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