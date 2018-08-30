Пришел на собеседование. На собеседование сказал, что мечу в М.Видео, записали что-то там и все. Прошел тренинг, все сдал хорошо, сперва 4 дня подряд тренинг был, отдохнули 1 день, далее 2 дня стажировки и следом за ними 4 дня тренинга, и сразу же после этого вечером звонят, говорят: «Выходишь завтра на работу», - при этом не в М.Ввидео, а в Юлмарт, куда я вообще не планировал, и менеджер говорит, что я там буду работать, меня туда поставили. То есть, все, что я говорил на собеседовании, что хочу в М.Видео, вообще мимо ушей пролетело... Начало карьеры - не очень. Вот задумываюсь, стоит ли начинать свою карьеру именно в этом банке.