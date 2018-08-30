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|4 года комфортной работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго здравия!
Прошло около 4 месяцев с момента закрытия нашего отделения в маленьком областном городке, так что отзыв не будет претендовать на актуальность, поскольку банк занялся оптимизацией, что неизвестно как сказалось на сотрудниках. Вообще, сильно удивлен отсутствием отзывов по данному банку, так как число персонала большое. Видимо, если все устраивает, то и писать не нужно. Ну что ж, сейчас мы это исправим.
Пришел я в этот банк в далеком 2008 году, когда отделение только открывалось, на штатную позицию простого менеджера по продажам. Оклад был предложен выше рыночного на тот момент, плюс премиальные. Справедливости ради стоит отметить, что все за 4 года успело поменяться, кроме зарплаты. Да, для продажников были введены дополнительные бонусы (которые то вводились, то убирались), но это, поверьте, капля в море. Карьерного роста как такового нет, возможен переход на вышестоящую позицию в другое отделение, но нам до ближайшего было около сотни км. Даже для тех, кто карьеру не строил, это было напряжно. Был период, когда люди уже хотели переходить в другие банки, согласившись на меньшие оклады, но повышенную должность. И вот тут Инвест проявил чудеса изобретательности, введя новые должности. Все в одночасье стали ведущими, старшими и главными. Зарплата снова не изменилась.
Клиенты. Для Инвестбанка - это всё. Если Вы решили устроиться в Инвест, знайте, клиент - царь и бог. Никаких слов - не могу, не знаю, зайдите завтра. Наверное, поэтому, клиентов всегда было много. Этому способствует и структура банка, не знаешь сам - можешь смело спрашивать у зама/начальника/оперо/вк/ИТ и пр. Все ответят, подскажут, помогут и предостерегут от типичных ошибок. Кстати, обучение проходит регулярно. Обучение в Москве, выезд специалиста в офис, удаленное через интернет. На каждый продукт всегда есть курс обучения. Новые сотрудники без труда могут ими воспользоваться. Программа, конечно тяжеловата, и смотрится немного устаревшей, но вполне понятна, правда нужно знать счета. Не часто, но требуется их применять.
Вот чего нет в принципе, так это плюшек в виде соцпакета. ДМС, обеды, оплаченный корпоратив, подарки на праздники. Ну, нет и нет, чай не в благотворительной организации работал.
Коллектив, как и везде. Никто не подбирал нас по уживаемости, личным качествам и амбициям, но работали четко и слаженно. Вообще, когда есть цель и, главное, результат от действий команды, хочется работать. Текучка минимальна. Новичков без банковского опыты не видел. Сие правда не означает, что без оного не берут.
Зарплата, выплачиваемая вовремя, отпускные за три дня до отпуска, возможность взять отпуск на сессию, переработки, выплаты при сокращении. Все по закону. Глупо про это писать, но читая отзывы про другие банки, решил, что данная информация лишней не будет. Кстати, работают рядовые сотрудники четко по графику. Никто не перерабатывает (тут погрешил против истины, ибо ОПЕРО частенько присылала письма и в 23-00, но на то они и ОПЕРО).
Что хочется сказать в заключение. Инвестбанк - приятный в плане работы банк, куда можно прийти специалисту с минимальным стажем и познать всю суть банковской сферы, поднять свои профессиональные качества до весьма неплохих высот и при этом не потерять душевного спокойствия.
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2
Sieger • бывший сотрудник
15.02.2013 16:00
|Всем будущим СПОКам Инвестбанка на заметку
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Смотрю, Инвестбанк опять вывесил объявление о наборе так называемых СПОКов, а по сути Бессмертных пони. Видимо, старые бессмертные пони все-таки скончались! Если вы хотите заняться продажами не банковских продуктов (т.к. достойных для продажи банковских продуктов нет), а точнее НПФ "Лукойл-Гарант", за чисто символические пятьдесят рублей (а в самом лукойле частным агентом, вы могли бы заработать 1,5 тысячи за штуку) - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в мир криков начальства, низкой зарплаты, бредовых идей отдела продаж! А если серьезно, обходите стороной филиал ГРАН АКБ Инвестбанк, т.к. крепостное право на Руси отменили в 1861 году. Поверьте, вы все достойны лучшего! Удачи в поиске работы!
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3
бывший спок • бывший сотрудник
15.11.2012 17:52
|Собеседование в Инвесте
|не голосовал
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Добрый вечер! Хочу поделиться своим опытом прохождения собеседования в этом банке на позицию операционист банка. Позвонила мне девушка по имени Вероника и предложила мне вакансию операциониста, объяснила условия, в общем, мне всё понравилось... Приехала в назначенный час, уже на месте она чётко объяснила условия, уровень дохода, сказала, что надо будет выполнять план (это меня не пугало).
В конце собеседования сказала надо будет пообщаться с начальником отделения и тогда будет Вам добро. Через 3 дня меня пригласили уже в отделение банка. Там меня встретила девушка, скажем так, отнеслась она ко мне нейтрально. Минут 30 мы общались и в итоге я узнаю, что на график, какой мне нужно было для работы (т.к. у меня есть ребёнок, график я себе выбираю 2+2), она сказала, что такого графика у нас нет.
Вопрос: зачем на собеседовании изначально давать ложную информацию? Неужели, если Вам не подошёл сотрудник, нужно было его отправлять и кататься по Москве ради ненужного собеседования? Кстати, это не первый раз, когда банк кидает своих сотрудников с графиком работы.
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1
Мария20 • несостоявшийся сотрудник
13.08.2012 19:55
|Поднимите зарплату
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет! Работаю в Инвесте уже более 3-х лет, все классно, только кроме одного - ни разу за 3 года не повысили з/п! Появились с октября 2011 года бонусы, но и их умудрились рассчитать по-странному. Сначала сказали, что выплата будет ежеквартальная, теперь ставят планы на каждого сотрудника, а планы нереальные, например: открыть вклад для юр.лица, а для этого обзвони, продай продукт, заинтересует - классно, нет - то ты в "0". Банк стал набирать более опытных сотрудником в плане продаж и привлечения, все, конечно, классно, но они получается будут забирать наш хлеб, а мы опять будем работать за гроши!
Уважаемое руководство, посмотрите на рынок!!! Неужели рядовой сотрудник (например, операционист) получает такую мизерную з/п? Девочки, которые работают в офисе - это лицо банка. НАМ нужен стимул, поднимите хотя бы оклад, а бонусы мы заработаем своим трудом. Напомню, а обещали ведь в июле поднять. Уходить не хочу, меня ВСЕ устраивает, только з/п не ахти.
Уважаемое руководство, Вы же не хотите терять опытных сотрудников?
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1
dzheki • сотрудник
08.08.2012 20:16
|Очень рада, что работаю здесь!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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У меня сложилась похожая ситуация (как у VOLDEMORT), только исход благополучный. Тоже искала новую работу до увольнения со старой. Сходила на собеседование в Инвестбанк (в Москве), пообщалась с директором департамента (впечатление: адекватный и грамотный управленец, который точно знает, какой результат он хочет видеть от работы своих подчиненных), через несколько дней из отдела подбора персонала позвонили и предложили заполнить анкету для СБ (кстати, в ней надо заполнить информацию о месте работы, на котором работаешь, у меня еще и копию трудовой попросили с записью о приеме на текущее место работы). Заполнила, отправила, жду ответа. Надо отметить, что на момент заполнения анкеты у меня не было информации, готовы ли в Инвестбанке взять меня на работу (в принципе, я понимала, что всех подряд СБ не проверяет, но все же...). Через неделю прихожу я с обеда, а мне начальник отдела: "работу ищешь?". Я созналась. Не очень приятный был разговор, т.к. я не могла сказать, что точно увольняюсь (результат проверки СБ и решение директора департамента я по-прежнему не знала). Позвонила в Инвестбанк, узнать прошла или не прошла проверку. Ответ: СБ прошла, но еще нет решения директора департамента. Супер! Мое руководство в курсе, что я ищу работу, а предложения о новой работе у меня нет... А если волна увольнений? Логично, что мне сказали бы, хотела уходить-уходи... В общем, только еще через неделю (чего эта неделя стоила моим нервам!) мне позвонили и сказали, что выбор остановили на моей кандидатуре. Я согласилась. Через три недели вышла на новую работу. Ни о чем не жалею: хорошая зарплата (все честно платят) должность, дружный молодой коллектив, замечательный руководитель. Но все-таки начало было не очень приятным...
P.S. Из минусов: пока старые компы, но их обещали заменить, отсутствие ДМС.
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1
koTYNok • сотрудник
08.08.2012 19:43
|Мирсис за донос моему руководству о смене работы
|не голосовал
|Сходил на собеседование в этот банк, управляющий дал положительный отзыв, в Москве тоже положительное решение, настал черед "доблестной" СБ. С этого момента начались основные чудеса. В начале этот гений позвонил на мое место работы, а как иначе, руководство же должно знать, что их сотрудник хочет сменить работу , после чего меня вызвали на допрос. Затем пришел отказ по линии СБ, причем без объяснения причин. Уголовки нет, данные достоверные, кредитная история - чистая (действующие кредиты есть, но, во-первых, нет ни одной просрочки, во-вторых, размер моих вкладов в ОМС (золото) в 5 раз превышает задолженность). Если они так же клиентов оценивают - то мне жаль. Не себя - их. С таких подходом не видать им ни клиентской базы, ни нормального развития.
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1
Voldemort • несостоявшийся сотрудник
08.08.2012 15:48
|Очень рада, что работала в этом банке!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте! Работала в Инвестбанке 1 год, к сожалению, пришлось уйти по непредвиденным обстоятельствам (переезд). Уже 2 месяца прошло с моего увольнения, и об этом банке остались только положительные впечатления, очень приятно вспоминать времена моей работы там. За время своей карьеры мне посчастливилось поработать в 4-х банках, и крупных, и не очень, поэтому есть с чем сравнить. Обо всем по порядку...
Пригласили на собеседование, приехала, начальник встретил меня очень радушно, предложил чай с конфетками (где еще встретишь такое отношение на собеседовании), собеседование прошло на позитиве, ни в одном банке, собеседуясь, не чувствовала себя так спокойно и комфортно. В общем, прошла собеседование, пригласили на обучение в другой город, сразу же заплатили командировочные, оплатили гостиницу и проезд, и оформили в штат (еще до обучения). Эмоций было куча, ни в одном банке мне знакомом такого и в помине нет! Познакомилась со всеми сотрудниками и начальством в Головном, все были рады мне, улыбались, спрашивали как доехала, не устала ли. Все начальники разных отделов общались на равных, помогали, объясняли, советовали. Коллектив ооочень позитивный, все друг другу помогают! За все время ни разу не задержали на работе даже на 5 минут (работала в втб, бывало и до 11 вечера задерживали), нормированный график, никаких переработок. Конечно, были свои нюансы в работе (а где их нет?), но это все мелочи. Начальство всегда поддерживало, своего непосредственного начальника до сих пор считаю САМЫМ ЛУЧШИМ из всех, с кем я работала, и с кем еще предстоит поработать! И дело даже не конкретно в нем, а в коллективной обстановке, что такие отношения между сотрудниками и являются нормой, взаимоуважение, взаимопомощь. По поводу з/п. Конечно, зарплаты там не самые высокие, но и не самые низкие, естественно, хочется получать побольше. Исходя из моего опыта, из крупных работала в Альфабанке и Втб, да, з/п там выше, но это и понятно, 3 шкуры с тебя сдирают, пашешь, как вол, работаешь до поздней ночи, начальство ни во что не ставит, а коллеги заботятся лишь о том, чтобы прикрыть свою пятую точку. Конечно, везде есть свои минусы и плюсы, это неизбежно.
П.С. Короче, спасибо ИНВНСТБАНКУ за то, что приняли в свои ряды, были добры и отзывчивы ко мне! Желаю всем сотрудникам банка сохранять коллективную обстановку в банке, процветания и удачи!
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3
SuperGirl • бывший сотрудник
12.12.2011 15:50
|Зарплата
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в этом банке в ОПЕРо отделе 2,5 года, ни разу не повысили зарплату. Работаю в филиале «Московский» а многие из Вас знают какие в Москве цены! Цены растут, а об индексации зарплаты в «Инвестбанке» и речи не идет. Если кто то собирается устраиваться в операционный отдел имейте это ввиду.
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0
Bigpups • сотрудник
14.09.2011 20:29
|Работа в Инвесте
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот и наступил Новый год. Год, с которого я прекращаю работу в Инвестбанке. Работа была интересная, динамичная и увлекательная, что называется работа в удовольствие. Это неплохой банк, для развития умений и навыков. Рядовой сотрудник здесь занимается всем, от привлечения клиентов по переводам, до обслуживания вип-клиентов - юрлиц. Я успела поработать в период бурного регионального развития, когда процессы только отлаживались, было не всегда просто и вопросы решались не так быстро, как хотелось бы. Сейчас, к счастью с этим полный порядок. Всегда знаешь к кому обратиться и 100% получишь ответ.
К сожалению, у банка невысокий уровень автоматизации. Очень много ручного труда. Непонятная экономия на труде программистов выливается в увеличении оформления клиентов почти вдвое (как физ. так и юр). Для потенциальных работников скажу, даже для менеджера, работа которого будет преимущественно с вкладами, требуется полное знание балансовых счетов. И если вы не помните, какие счета используются при досрочном расторжении депозита нерезидента...
Коллектив. Коллектив ровный, как и во многих компаниях, где я работала до этого. В этом плане твердая 4.
Соц пакет. Хм. Обязательный полис пришел мгновенно. Жаль, что на этом соц. пакет заканчивается. По крайней мере, в регионах.
Зарплата. Чтобы ни говорили о корпоративном духе, работаем мы, дабы получить денег. Когда я пришла в этот банк, зарплату обещали пересматривать ежегодно. Все поняли положение банка в 2009 и поняли предложение банка потерпеть. Но закончен 2010. Рейтинги скачут вверх, Банк в плюсе, и... снова индексации сказано нет. Господа, ну так же нельзя. Третий год, продуктовая корзина и та растет. Печален и тот факт, что в банке не нашлось свободных средств ни на корпоративные мероприятия, ни на новогодние подарки детям сотрудников. Все силами коллектива.
И, тем не менее, я рада, что работала (наверное, уже могу сказать в прошедшем времени) в этой команде. Всем удачи и успехов!
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0
robin11 • сотрудник
15.01.2011 22:37
|Еще бы поработали
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв перенесен из Народного рейтинга.
Автор отзыва OVON.
Добрый день! Пишут вам бывшие сотрудники "Инвестбанка" г. Саранска. Когда узнали в 2009 г. об открытии офиса банка в нашем городе были очень рады, успешно прошли собеседование и приняты на работу.
У нас был шикарный офис в центре города. Большая вывеска, хорошая реклама. Клиент пошел. Офис открывался очень долго: на работу нас оформили в сентябре 2009 г., а работать с клиентами начали только с 01 декабря 2009 г. Наш офис относился к Самарскому филиалу, им всегда было не до нас, видимо руководство даже и не знало о нашем существовании. Правда приехали однажды с проверкой, но до офиса дошли не все, а те, кто дошел, с работниками не соизволил даже поздороваться, не говоря уже о том, чтобы познакомиться с новым коллективом.
А все так ждали, вышли на работу, даже те, у кого был выходной. Как мы не просили новые банковские продукты (кредиты физ. лицам, юр. лицам), нас все равно никто не слушал, полный игнор. Руководителя нам ОПЫТНОГО СО ЗНАНИЕМ БАНКОВСКОЙ РАБОТЫ ТАК И НЕ ВЗЯЛИ, была одна "руководительница", только толку, как от козла молока.
В общем, нас закрыли через ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, такого банка наш Саранск не видел, а все так хорошо начиналось. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что мы так мало там успели поработать. Было бы грамотное руководство могли бы выйти на уровень сбербанка, люди-то шли, и несли не плохие деньги.
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0
daliba • бывший сотрудник
18.08.2010 12:22
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