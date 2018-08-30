Всем доброго здравия!

Прошло около 4 месяцев с момента закрытия нашего отделения в маленьком областном городке, так что отзыв не будет претендовать на актуальность, поскольку банк занялся оптимизацией, что неизвестно как сказалось на сотрудниках. Вообще, сильно удивлен отсутствием отзывов по данному банку, так как число персонала большое. Видимо, если все устраивает, то и писать не нужно. Ну что ж, сейчас мы это исправим.



Пришел я в этот банк в далеком 2008 году, когда отделение только открывалось, на штатную позицию простого менеджера по продажам. Оклад был предложен выше рыночного на тот момент, плюс премиальные. Справедливости ради стоит отметить, что все за 4 года успело поменяться, кроме зарплаты. Да, для продажников были введены дополнительные бонусы (которые то вводились, то убирались), но это, поверьте, капля в море. Карьерного роста как такового нет, возможен переход на вышестоящую позицию в другое отделение, но нам до ближайшего было около сотни км. Даже для тех, кто карьеру не строил, это было напряжно. Был период, когда люди уже хотели переходить в другие банки, согласившись на меньшие оклады, но повышенную должность. И вот тут Инвест проявил чудеса изобретательности, введя новые должности. Все в одночасье стали ведущими, старшими и главными. Зарплата снова не изменилась.



Клиенты. Для Инвестбанка - это всё. Если Вы решили устроиться в Инвест, знайте, клиент - царь и бог. Никаких слов - не могу, не знаю, зайдите завтра. Наверное, поэтому, клиентов всегда было много. Этому способствует и структура банка, не знаешь сам - можешь смело спрашивать у зама/начальника/оперо/вк/ИТ и пр. Все ответят, подскажут, помогут и предостерегут от типичных ошибок. Кстати, обучение проходит регулярно. Обучение в Москве, выезд специалиста в офис, удаленное через интернет. На каждый продукт всегда есть курс обучения. Новые сотрудники без труда могут ими воспользоваться. Программа, конечно тяжеловата, и смотрится немного устаревшей, но вполне понятна, правда нужно знать счета. Не часто, но требуется их применять.



Вот чего нет в принципе, так это плюшек в виде соцпакета. ДМС, обеды, оплаченный корпоратив, подарки на праздники. Ну, нет и нет, чай не в благотворительной организации работал.



Коллектив, как и везде. Никто не подбирал нас по уживаемости, личным качествам и амбициям, но работали четко и слаженно. Вообще, когда есть цель и, главное, результат от действий команды, хочется работать. Текучка минимальна. Новичков без банковского опыты не видел. Сие правда не означает, что без оного не берут.



Зарплата, выплачиваемая вовремя, отпускные за три дня до отпуска, возможность взять отпуск на сессию, переработки, выплаты при сокращении. Все по закону. Глупо про это писать, но читая отзывы про другие банки, решил, что данная информация лишней не будет. Кстати, работают рядовые сотрудники четко по графику. Никто не перерабатывает (тут погрешил против истины, ибо ОПЕРО частенько присылала письма и в 23-00, но на то они и ОПЕРО).



Что хочется сказать в заключение. Инвестбанк - приятный в плане работы банк, куда можно прийти специалисту с минимальным стажем и познать всю суть банковской сферы, поднять свои профессиональные качества до весьма неплохих высот и при этом не потерять душевного спокойствия.