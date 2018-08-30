Я из города Воронеж. У нас существует филиал Татагропромбанка с РКО, в данном филиале работает небольшой штат сотрудников, которые в основном занимаются привлечением банковских гарантий.



Начну с того, что трудоустройство не официальное!!! Но трудовую у вас просят принести, наверное боятся, что сбегут сотрудники... Обещали оклад в размере 30 000, а так же премию по итогам выполнения плана. Проработала там 2 недели. Перед днем выплаты зарплаты я предупредила руководство о том, что я буду увольняться, так как нашла официальную работу, на что мне ответили, да, конечно, мы все понимаем.



Прихожу на след. день в офис писать заявление, мне говорят, ничего писать не нужно, вот твоя трудовая. Я задала вопрос, а выплата за отработанные дни??? Мне ответили, работала не эффективно, тратила электроэнергию и т.д... Хотя, на очередном собрании говорилось о том, что я перспективный сотрудник, подающий большие надежды!!! В итоге, мне не заплатили ничего! Хотя планы, поставленные мне, я выполняла!



Прошу руководство, разобраться в сложившейся ситуации и решить этот вопрос!!! Руководителя этого филиала зовут А.С.В.,он не оплатил мне ни копейки за мою работу. Так что всем, кто гонится за хорошей зарплатой, имейте ввиду, что вас могут обмануть так же, как это сделал А.С.В.!!!