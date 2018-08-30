Хочу рассказать вам историю о моей работе в АТБ. Устроилась я на работу в АТБ в 2009 операционистом-кассиром. Нравилось все. Сплоченный коллектив, руководство всегда помогало в обучении, своевременная зарплата (по меркам нашего города чуть выше среднего). Конечно не без трудностей, но все устраивало. Через полгода приходит новый управляющий и начинаются ВСЕ ПРОБЛЕМЫ:



1. Все совещания и обучения проходят в нерабочее время, либо в 8 утра, либо в 7-8 вечера. И неважно, у тебя сегодня по графику выходной или работаешь с 10, ты ОБЯЗАН прийти на совещание. Если так посчитать, то 2-3 раза в неделю было совещание к 8 утра и 1 раз к 19-00. Мы НИКОГДА не уходили вовремя.



2. Начинают грузить кросс-продажами, т.е. помимо обслуживания клиентов ты еще должен сидеть на телефоне и минимум сделать по 30 звонков в день, записать это все в программу кросс-продажи и отслеживать решения клиентов, все это жутко отвлекало от основной работы. А все клиентам нужно при обслуживании заполнять анкеты, эти анкеты вносить в программу, потом их обзванивать. В общем, из рабочего времени, как минимум, выпадало часа два. Клиенты нервничали.



3. График работы по обслуживанию клиентов слили с графиком работы банка. Теперь все закрытие дня, проведение коммуналки и т.д. я уже осуществляла в свое личное время, т.е. постоянно задерживалась. Обед скользящий, т.е. обслужи клиента и иди ешь, но могут и выдернуть с набитым ртом в опер. зал, т.к. ученики не знают как делать ту или иную операцию.



4. По отпуску - управляющий устно рекомендовал нам брать отпуск не более 3-х недель за раз. Уйти на больничный - так это вообще нереально. Сидели и с температурой под 40.



5. Начались повальные увольнения, нагрузка увеличилась, началась текучка. Ни физически, ни морально уже не выдерживаешь, когда ты сидишь один в центральном офисе, а рядом с тобой еще 2-3 ученика, которые толком то и помочь не могут и отвлекают постоянными вопросами, а тебе надо клиентов обслужить, день сшить и еще какую-нибудь аттестацию сдать.



Что добило меня. Перед увольнением я выиграла конкурс и призом был сертификат на 20 тыс. руб. НО выдача призов должна была быть через месяц после моего увольнения. Со спокойной душой я ушла на новую работу, а потом узнала, что мою карту выдали другому сотруднику (она заняла 2-е место). Мои попытки дозвониться до менеджера, отвечающего за конкурс были тщетны, в банке меня посылали лесом. И только после того как я начала звонить в головной, писать на сайт, связываться с их директорами и менеджерами, вопрос решился и карту мне отдали через несколько недель со словами (цитирую юриста): "Если бы банк не захотел вам отдавать, то не отдал бы и сделал все красиво".

Вот так вот.