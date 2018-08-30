Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Справка 182 н
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Являлась сотрудникам банка с июня 2013 года по ноябрь 2015 года, работала в отделении банка г. Красноярск, ул. Тотмина, дом 3.
На новое место работы мне необходимо предоставить справку 182 н. Сейчас проживаю в сельской местности, возможности выехать в г. Красноярск нет, так как маленький ребенок 1.4. Как мне заказать данную справку? С возможностью отправки данной справки по почте.
С уважением Валентина.
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0
valenina_1709 • бывший сотрудник
10.12.2018 11:18
|Положительные эмоции новичкам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Когда устраиваешься в тот или иной банк, сразу идёшь за инфо в интернет, так сделала и я. Начитавшись здесь сплошного негатива, настрой на работу резко упал, но что-то внутри меня притянуло и я устроилась в АТБ и не пожалела. Моя краткая история.
В 2015 году я оставила своё резюме и мне перезвонил начальник отделения с приглашением на собеседование, я сразу же приехала, по результатам мы понравились друг другу, мою анкету отправили на проверку СЭД и после приняли по ученическому договору на 2 недели стажировки. Успешно окончив её и пройдя аттестацию меня приняли в штат, фронт-персонал.
Работаю уже год, никто не говорит что работа здесь легкая, наоборот! Если вы не можете продавать банковские продукты - работа не для вас, конечно не умеете и не умеете но очень хотите - это разные вещи, поскольку коллеги всегда придут на помощь, если есть желание. Проводится много тренингов, динамичная работа, постоянное развитие. Как и везде - существуют планы продаж, это реалия жизни, банки живут за счёт комиссионки, это не благотворительный фонд! И это угнетает иногда, когда не получается вытягивать по разным причинам.
Многое зависит от начальства и коллег, возникают разногласия без этого никуда, но начальник должен держать руку на пульсе своего коллектива, иначе планы не выполняются. Что касается з/п - я ни разу не плакала что мало, "как потопаешь - так и полопаешь" звучит в точку, ограничения нет, хочешь больше - продавай больше! аванс и з/п всегда в срок.
Нравится банк и его продукты? Значит сработаетесь. Потому что продавать услуги по вашему мнению "шарашкиной конторы" не получится. Ты не веришь, почему клиент должен поверить?
В общем моё мнение только положительное. А люди, которые пишут столько негатива - либо действительно нарвались на неответственных сотрудников этого банка, либо просто не подошли по каким-либо параметрам для работы в АТБ, почему банк и не перезванивал и прочее. Не читайте и не полагайтесь на мнение несостоявшихся сотрудников, пробуйте сами, поговорите с будущими коллегами в вашем городе
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1
Nastya1715 • сотрудник
03.08.2016 14:44
|Буду краток
|не голосовал
|Честно говоря, в банке стало хуже... конечно, я не знаю ситуации во всех других банках, чтобы сравнить с учетом, так сказать, внешней среды... но если сравнивать то что было при прежнем руководителе в г. Красноярск и при нынешнем (с новой командой - любителей поунижать сотрудников, показать свое превосходство над ними, отсутствием полной субординации (грубо говоря, 30-летний учит работать 50-летнего)), то, повторюсь, банк превратился в школу на выживание... Ребята, принцип "все сделанное тобой плохое, вернется тебе или твоим родным обратно" никто не отменял... Чтобы учить, надо, как минимум, либо выучиться, прежде всего, самому на учителя, либо втюхать самому клиенту какой-либо продукт, и потом рассказать подопечным, как это было элементарно ...более того, научитесь уважению к своим подопечным... они старше вас, не менее опытнее... ведь, когда-нибудь, наступит та ситуация, что вы у них будете в подчинении... и вас также в любой момент могут просто навсего незаслуженно "слить"...
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0
1207jsoo • несостоявшийся сотрудник
11.02.2016 09:37
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Администратор:
Пока без оценки.
|АТБ (ПАО) г. Красноярск ОО №24
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер! Хочу поделится своим опытом работы в данном банке, работала с июня 2013 года по ноябрь 2015 года в АТБ (ПАО) ОО №24 г. Красноярск. Впечатление положительное осталось от коллектива, от штатных работников, фронт-персонала, от постоянных клиентов, за годы работы, положительный момент в этом, з/плата всегда выплачивалась во время, за исключение, последнего месяца работы, так как, да, читая отзывы бывших сотрудников, соглашусь, что действительно нарушаются права работников, трудовая книжка выдана, а окончательного расчета произведено не было, пришлось подождать некоторое время, а это примерно 10-14 дней, пока меня полностью рассчитают; также к сожалению остался негативный осадок от последнего начальника операционного офиса К.И.С., которая за пару месяцев своей работы в ОО №24 г. Красноярск, полностью разрушила работу офиса, в частности по отношению к сотрудникам вела себя крайне некомпетентно, нарушила наши трудовые права, в плане того, что нельзя было полноценно уйти на обед, постоянно задерживала нас на рабочем месте, с нашим мнением никак не считалась, повышала тон речи, что привело к тому, что наш дружный коллектив, просто распался, кто-то уволился, в том числе и я, кто-то перевелся в другой офис, также мной была составлена жалоба по данному поводу вх. номер №009-25805-11-15 от 10.11.2015 года, ответа я так и не получила, может быть все-таки дадите какие-либо пояснения?.
После ухода, общаюсь со многими постоянными клиентами, как с физическими, так и с юридическими лицами (юр. лица с которыми общаюсь, говорят, что были вынуждены перейти на обслуживание в другие банки, а в нашем отделение, просто перестали пользоваться расч. счетом ), которые крайне недовольны ее работой, которые привыкли за годы работы к нашему коллективу, что все вопросы всегда быстро решаются, после нашего ухода, многие столкнулись с некомпетентностью начальника К.И.С., так и новых сотрудников, кто-то просто не смог оформить перевод Свифт (за годы моей работы наработалась постоянная база клиентов, которые отправляли переводы с нашего отделения, а это согласитесь, хорошие комиссионные офису, но которые также были вынуждены обслуживаться сейчас в других банках), кто-то просто не смог получить ответ, на заданный вопрос и т.п., видимо по этому поводу данный руководитель К.И.С. перевелась в другой офис, не смогла сработаться как с коллективом, так и с постоянными клиентами нашего офиса, согласитесь, что возникает вопрос, как такой человек, может вообще занимать данную должность.
Хочу отметить, что работал наш дружный коллектив и с другими начальниками это Т.А.В., А.Г.Н., сейчас уже также бывшие сотрудники, хочу также отметить М.А.В., постоянно замещающего начальника нашего офиса во время отпуска, при них работа всегда была в радость, с удовольствием приходили на работу, могли поставить, распланировать правильно планы, нашу работу, даже промо-мероприятия, чтобы было удобно и нам, и нашим клиентам, всегда помогут, подскажут что и как нужно правильно сделать, действительно профессионалы своего дела.
В целом, все равно, хочу сказать спасибо за огромный опыт работы, все таки было больше положительных моментов в работе!
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1
valenina_1709 • бывший сотрудник
17.12.2015 18:01
|Как банк рассчитывается с сотрудниками при увольнении
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Мой отзыв посвящён тому, как Азиатско-Тихоокеанский банк не желает выплачивать премию своим сотрудникам при увольнении. Да и скорее не сам банк, а директор Алтайского филиала. В связи с увольнением, банк отказался выплачивать премию за месяц, в который я увольнялась, обосновывая это словами: мы оклад выплатили, а раз ушла, то и без премии обойдется. Как будто директор филиала из своего кармана выплачивает. Пожелаю Алтайскому филиалу "Всего хорошего в жизни". И между прочим такая ситуация не только со мной. В период обострения кризиса, всех увольняли без всяких выплат, вместо сокращений по-собственному! Спасибо!
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roganova • бывший сотрудник
05.06.2015 12:26
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Администратор:
В данном случае без оценки.
|Не выплатили премию
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллеги и просто потенциальные сотрудники, которые претендуют на вакансии в этот банк, читайте внимательно данный отзыв!!! Банк ужасный!!! Особенно операционное управление в г. Москва, руководитель ОПЕРУ Пр-ко Е.Ю. создает невыносимые условия работы. Работа в отделении не выстроена. Занимаешься всем подряд. Хотя при трудоустройстве Вам обещают высокую з/п и карьерный рост, а также полугодовые премии. Я проработала в данном банке чуть больше года, премию за отработанный период мне до сих пор не выплатили. Конечно я этот вопрос буду решать с вышестоящими инстанциями, т.к. кадровые работники и отдел по начислению з/п не дают никаких разъяснений. Угрожают, что предоставят отрицательную рекомендацию будущему работодателю.
Мне изменили условия работы, грубо говоря работы прибавили, а платить отказались. Создали все условия для того, чтобы я уволилась. О чем собственно я не жалею! По поводу премии уже 2 месяц пытаюсь добиться разъяснений от Ум-ц И. и Шул-ой Л. Ответ поступил следующий: "В АТБ нет понятия полугодовой административной премии. Есть ежемесячная административная премия и премия сотрудникам Банка с целью улучшения кадрового потенциала. Её платят на основании приказа председателя правления только работающим сотрудникам. в 2014 году такой выплаты не было". Причем хочу заметить, что премия выплачивалась 30 апреля 2014г. за период, который я уже отработала в банке. Я конечно же буду обращаться с заявлением в органы о проверке всех выплат, которые мне производились.
К тому же мне не выплатили в последний рабочий день з/п. Согласно ст.80 ч.5 работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. Выплату произвели через месяц вместе с угрозами в мой адрес. Банк обязан возместить мне не только ден. компенсацию за каждый просроченный день, но и начислить полугодовую премию, которая мне должна была быть начислена за отработанное время.
В заключение ко всему сказанному хочу отметить, коллеги, кто собирается трудоустроиться в этот банк, подумайте 1000 раз прежде, чем подписывать договор, на мой взгляд, с непорядочным банком. Успехов в поисках и хороших работодателей.
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2
filadelfia09 • бывший сотрудник
30.04.2014 22:20
|Нарушение законодательства Российской Федерации
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Нарушения ТК РФ в г.Братск Иркутской области филиала "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г.Улан-Удэ. А именно, женщины работают по 42-часовой рабочей неделе. В соответствии с Постановлением Совета министров от 10 ноября 1967 г. N 1029 г. Братск является местностью, приравненной к районам Крайнего Севера. И, в свою очередь, Статьей 320 главы 50 раздела 12 части 4 ТК РФ установлена 36-часовая рабочая неделя.
Не раз руководству задавался вопрос по этому поводу, на что оно "разводило" руками. Так же было написано анонимное письмо (думаю, по понятным причинам анонимное) председателю правления банка с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Которое так же было оставлено без внимания. Видимо решить эту проблему может лишь суд...
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1
Ivanaivanovna • сотрудник
20.01.2014 19:01
|По-хорошему уйти не получилось...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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АТБ Банк не первый банк в моей трудовой деятельности. Устроилась на работу без особых проблем, управляющая ОО № 14 одна из немногих руководителей знающих свое дело. Изначально приняли меня на время отпуска основного работника, соответственно ВРЕМЕННО, приказ о приеме на работу составили, подписали. Сразу скажу, что делопроизводство на сотрудников ведется в региональном офисе (т.е. в другом городе). Но после приказа не последовало ни трудового договора, ни должностной инструкции и т.п. Решила уволиться в связи с тем, что предложили другую работу. Написала заявление за ТРИ рабочих дня, но руководитель регионального офиса отказался увольнять меня в течение 3 дней, а только через две недели, т.к. заменить меня было не кем.
На тот момент непосредственный руководитель ОО № 14 была в отпуске. И когда начали все дело с увольнением, оказалось, что личного дела на меня нет. Также со стороны сотрудницы из отдела кадров были высказаны некие угрозы, что рекомендацию мне они дадут плохую как работнику банка (хотя пришла я с опытом работы зав. кассой и была универсалом по банковским операциям).
Что хочу сказать, то что коллектив в разных филиалах очень разнится. И действительно все зависит от руководителя. В ОО №14 очень душевный коллектив, всегда помогали, учили. Не оставляли без внимания просьбы и проблемы. Что касается руководителей ОО № 1, то я бы поставила под вопрос их соответствие занимаемой должности.
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0
Kuralesya • бывший сотрудник
28.10.2013 09:20
|Азиатско-тихоокеанский банк город Тулун Иркутской области
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Нашла этот сайт и хочу рассказать историю нашего коллектива, работающего раньше в этом банке. У нас был очень дружный коллектив всегда вместе, всегда друг друга во всем поддерживали. Есть много дней, которые вспоминаешь со слезами на глазах. Но это все кончилось с приходом нового руководителя О-ной Н.М. Она поругала нас всех , унижала перед клиентами, для нее это нормальность, когда работаешь с клиентом, а она подходит и орет на тебя, позорила перед сотрудниками . Кто ей был не выгоден, она того потихоньку увольняла, находила какие-то компроматы на нас. Мы писали объяснительные, чуть ли не каждый день. И так за месяц у нас из коллектива ушло 7 человек, а за год 11 человек (заметьте это квалифицированные работники, у которых стаж в банковской сфере от 3 лет и выше).
Мы просили представительство Иркутска, чтобы они как-то повлияли на эту ситуацию, но увы, они дали ей еще один шанс сблизиться с коллективом. Вот за этот шанс и уволилось 7 человек. Теперь почти у каждого бывшего сотрудника этого банка есть проблема с устройством на другую работу. В одной организации руководитель сказал, что его просил наш бывший руководитель не брать на работу никого из этого банка. Также приходишь устраиваться на работу вроде по резюме все проходишь на принимаемую должность, а потом в последний момент звонят с этой организации и говорят, что, извините, вы нам не подходите. Может моя история кому поможет, может кто-то хочет устроиться в наше отделение банка, подумайте сначала, я знаю, что уже увольнялись вновь принятые сотрудники, и они ее чем-то не устроили, а отбор сотрудников в этот банк в нашем городе очень интересный.
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0
irenM • бывший сотрудник
09.04.2013 08:40
|АТБ в г. Южно-Сахалинск
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу рассказать вам историю о моей работе в АТБ. Устроилась я на работу в АТБ в 2009 операционистом-кассиром. Нравилось все. Сплоченный коллектив, руководство всегда помогало в обучении, своевременная зарплата (по меркам нашего города чуть выше среднего). Конечно не без трудностей, но все устраивало. Через полгода приходит новый управляющий и начинаются ВСЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. Все совещания и обучения проходят в нерабочее время, либо в 8 утра, либо в 7-8 вечера. И неважно, у тебя сегодня по графику выходной или работаешь с 10, ты ОБЯЗАН прийти на совещание. Если так посчитать, то 2-3 раза в неделю было совещание к 8 утра и 1 раз к 19-00. Мы НИКОГДА не уходили вовремя.
2. Начинают грузить кросс-продажами, т.е. помимо обслуживания клиентов ты еще должен сидеть на телефоне и минимум сделать по 30 звонков в день, записать это все в программу кросс-продажи и отслеживать решения клиентов, все это жутко отвлекало от основной работы. А все клиентам нужно при обслуживании заполнять анкеты, эти анкеты вносить в программу, потом их обзванивать. В общем, из рабочего времени, как минимум, выпадало часа два. Клиенты нервничали.
3. График работы по обслуживанию клиентов слили с графиком работы банка. Теперь все закрытие дня, проведение коммуналки и т.д. я уже осуществляла в свое личное время, т.е. постоянно задерживалась. Обед скользящий, т.е. обслужи клиента и иди ешь, но могут и выдернуть с набитым ртом в опер. зал, т.к. ученики не знают как делать ту или иную операцию.
4. По отпуску - управляющий устно рекомендовал нам брать отпуск не более 3-х недель за раз. Уйти на больничный - так это вообще нереально. Сидели и с температурой под 40.
5. Начались повальные увольнения, нагрузка увеличилась, началась текучка. Ни физически, ни морально уже не выдерживаешь, когда ты сидишь один в центральном офисе, а рядом с тобой еще 2-3 ученика, которые толком то и помочь не могут и отвлекают постоянными вопросами, а тебе надо клиентов обслужить, день сшить и еще какую-нибудь аттестацию сдать.
Что добило меня. Перед увольнением я выиграла конкурс и призом был сертификат на 20 тыс. руб. НО выдача призов должна была быть через месяц после моего увольнения. Со спокойной душой я ушла на новую работу, а потом узнала, что мою карту выдали другому сотруднику (она заняла 2-е место). Мои попытки дозвониться до менеджера, отвечающего за конкурс были тщетны, в банке меня посылали лесом. И только после того как я начала звонить в головной, писать на сайт, связываться с их директорами и менеджерами, вопрос решился и карту мне отдали через несколько недель со словами (цитирую юриста): "Если бы банк не захотел вам отдавать, то не отдал бы и сделал все красиво".
Вот так вот.
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2
Работник Банка • бывший сотрудник
13.05.2012 06:26
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