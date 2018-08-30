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|Отзыв о работе в КЦ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв, наполненный обожанием и хорошими воспоминаниями.
Добрый день, читатели Банки.ру и те, кто листает интернет в поисках отзывов о месте своей будущей работы Расскажу об опыте в таком активном и нескучающем подразделении, как Колл-центр.
Нашла на известном сайте по поиску работы вакансию в КЦ банка Хлынов. С банком уже имела в свое время краткосрочные отношения (подрабатывала младшим менеджером во времена учебы на пятом курсе). Впечатления остались хорошие и я решила, а почему бы и нет, если можно да? Откликнулась. Напомнила о себе. Напомнила. Ещё разок. И вот я на собеседовании.
Что имеем:
- график- 2/2 или 5/2 с фикс выходным в воскр и еще одним плавающим (оба графика- кайф)
- условия работы - уютный офис, все вместе в одном большом кабинете, столы разделены перегородками, никто никому не мешает. Кухня, раздевалка, кондиционеры. Есть диванчики) После поздней смены такси до дома.
- стажировка - зарплата на ней #печальбеда, иными словами - минималка. Я была не против, это разумно.
- обязанности - прием входящих, совершение исходящих, физики и юрики, со временем онлайн чат.
- з/п- выше, чем на моей текущей работе
- контроль - прослушка нескольких звонков в месяц.
Мы сказали друг другу "Да", и вот я на стажировке. Много информации, так как за пять недель нужно изучить продукты и для ФЛ, и для ЮЛ, много исходящих звонков с целью опроса. Но как же легко было в это втянуться)) Хотя первые дни вне офиса я просто молчала, потому что казалось, что голос остался на работе
Стажировка закончилась, пора выходить на линию. Первый звонок с наставником - страшно, аж коленки трясутся! Спасибо всем экспертам и начальнице (в то время Светлана) за помощь в возникающих вопросах, за моральную поддержку. Спасибо всем девочкам за кайфовую атмосферу в коллективе, когда просто посмеяться - это как скинуть гору с плеч. Многие дружат вне работы. Все по-своему хорошие, все отзывчивые.
Да, временами было сложно. Когда, например, что-то слетало и выстраивались огромные очереди из звонков клиентов и мы просто не замолкали. Да, было иногда страшно. Первый раз войти в линию, в чат, первые жалобы. Многие боятся этой должности, потому что сложно говорить, и говорить красиво и понятно, могут позвонить по ЛЮБОМУ (я не шучу!) вопросу, непрекращающееся обновление информации, крики в трубку (на самом деле, реже, чем я изначально думала), работа с жалобами. Но, я не совру, если скажу, что влюбилась в эту работу.
Из минусов отмечу то, что иногда действительно устаешь. Морально и физически, так как любая работа с клиентами выматывает. Иногда хотелось просто скинуть наушники и выйти из линии. Главное -абстрагироваться)
Не знаю, что по перспективам карьерного роста, но на определенный период моей жизни это стало и моей работой, и моим хобби (потому что поболтать я люблю ) Мне работа в качестве специалиста колл-центра была в радость.
Отдельным моим счастьем был онлайн чат. Я дотошна до правильности высказываний и расстановки знаков, поэтому письменные консультации не были моим страшным сном.
Вполне понятным, пожалуй, станет вопрос "А что ж тогда я бывший сотрудник, если всё так классно?" Иногда жизнь подбрасывает сюрпризы там, где ты их совсем не ждешь получить. Свой "сюрприз" я получила из другого города, поэтому пришлось переехать. Но! Я могу Вам 100% заявить, что если бы не переезд, я бы не ушла.
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2
erm.el • бывший сотрудник
28.06.2018 17:35
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Ответ банка:
Спасибо за Ваш отзыв! Мы искренне рады, что опыт работы в банке "Хлынов" оставил у Вас такие теплые воспоминания! Это приятная и очень важная оценка наших усилий по созданию комфортных условий для каждого сотрудника. Благодарим Вас за добросовестную работу в банке и желаем успехов на новом месте!
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