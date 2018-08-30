Приветствую вас господа соискатели!

Хочу поделится с вами печальным опытом работы в банном банке. Брали меня на должность зам. начальника отдела. Прошел успешно собеседование. Написал заявление на увольнение на текущем месте работы и стал ждать окончания 2 недель отработки .



А дальше началось самое веселое... В первый день работы мне труд. договор не оформили, сказали оформят завтра. На следующий день меня вызвали проходить псих. тестирование и проверку на полиграфе (о чем за раннее меня никто не предупреждал). Проверка длилась 6 часов (псих. тесты, беседа с психологом и проверка на полиграфе), под конец тестирования чувствовал себя вывернутым наизнанку... А на следующий день мне сообщили, что я не прошел тестирование и "хозяин" банка (Андрей Коркунов) мне в приеме на работу отказал Я не понимаю такого свинского и наплевательского отношения к людям. Почему псих. тестирование и проверку на полиграфе нельзя было провести на стадии собеседования? Мне пришлось уволиться с предыдущего места работы и отказаться от другой вакансии, ради этого места... А у меня, как и у многих, семья, ребенок. Так что, если надумаете устраиваться на работу в этот банк, то хорошо подумайте: "а стоит ли оно того". И мой вам совет заключайте оферту и будьте готовы к 6-часовому тестированию и проверке на "Детекторе лжи"...