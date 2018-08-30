Этот отзыв для тех кто хочет развиваться как специалист, иметь возможность зарабатывать, и получать довольствие от своей работы. Это все не про банк Акцепт. Не делайте моих ошибок и не тратье свое время.



Обо всем по порядку и подробно: откликнулась я на их вакансию 2 августа, вакансия "операционист в доп.офис", зп 20 тыс. Понимаю, что зарплата выглядит как убогое посмешище над специалистом, но за нее они хотели опыт работы 1-3 года, высшее экономическое образование, и много чего еще. Как работа на время поисков лучшего места, пойдет, подумала я, это на 20 тыс больше, чем я зарабатываю сейчас, к тому же, офис рядом с домом. Ок, договорились о встрече с руководителем: приятная женщина, рассуждает как крепкий хозяйственник, офис чистый, все не так уж и плохо на первый взгляд. Вручила мне она стопку бумаг, где подробненько надо было рассказать о себе (анкета на 4 листах), согласие на обработку персональных данных от моих ближайших родственников, и лист с названием Автобиография. С таким маразмом как Автобиография кандидата, я столкнулась впервые, надо было еще на этом этапе послать их ко всем чертям, но я зачем-то дошла до этапа собеседования с самим этим самым маразматиком.



Еще неделю мои данные проверяла СБ, запрашивая то сканы моего паспорта, то информацию о дате рождения и месте работы моего неофициального супруга. И вот собеседование в главном офисе: хоть и центр города, отдельное здание, но все это выглядит бедненько - коммерческий банк, а ни одной хорошей машины на парковке, на входе красуются дипломы и кубки, которые банк выписывает сам себе, например, за участие в соревнованиях по футболу. Странно, правда, что банк гордится не прибылью, оборотом или уставным капиталом, а спортивными достижениями, это же не ДЮСШ? Но на тот момент у меня уже было утверждение от более состоятельного работодателя, поэтому я пришла к ним, скорее, как к запасному варианту.



Собеседование было, честно скажу, на уровне сельского магазина, думала, уже ни один приличный работодатель не задает настолько некорректых вопросов как "а почему брак не официальный?" или "вы, наверное, в декрет сейчас соберетесь?". И в конце - Я вам уже сказала, Автобиографию необходимо переписать, нам нужно более обширную информацию?! На вопрос, зачем им вообще все это нужно, и зачем обычному работодателю знать, чем занимаются на пенсии мои старики-родители, или почему я выбрала для обучения именно этот университет, сказали, что это у них будет читать САМ ПРИНИМАЮЩИЙ РЕШЕНИЯ, он страдает дифицитом общения, он ненавидит ипотечнков (сотрудник банка ненавидит ипотечников, на секундочку,да?!), считает распутными незамужних женщин, искренне считает, что назначение женщины - рожать, поэтому надо биографию переписать, чтобы ОН был доволен.



Теперь день "трудоустройства". На дворе уже 17 августа, т.е. прошло уже 2 полных недели после нашей первой встречи. Наступает кульминационный момент. Друзья, сразу хочу обратить ваше внимание, что если вам сказали приходить с документами в отдел кадров, это еще не значит, что вас собрались трудоустраивать, хотя и по всем признакам это очень похоже. Итак, после того как все копии с моих документов были сняты, меня встретила дружелюбная девушка Катя, которая повела меня на согласование по всем этажам, каждый ТОП-МЕНЕДЖЕР (они почему-то сами себя так называют, должны были поставить свою подпись на листе согласования кандидата. Вот сколько лет работала и в российских и в зарубежных компаниях, такого неэффективного, долгого и бессмысленного процесса я еще не встречала нигде.



Теперь о встрече с САМИМ. Вот примеры вопросов от этого ТОПа: _А ты знаешь как у нас в деревне называли тех кто живет с мужчиной не в браке? _Ну и насколько лет ты залезла в эту кабалу? (про мою ипотеку), _Ты зачем училась в ВУЗе, если не работаешь по специальности, зачем на тебя государство деньги тратило? исправил ошибку в анкете в слове "обязана" на обязаННа, реально, друзья, с двумя Н этот персонаж предлагает писать слово "обязана", и меня же еще и тыкает носом что безграмотная тут я. Все что мне хотелось сделать - это встать и уйти, до сих пор жалею, что этого не сделала. Девушка Катя при этом сидела еще и ему поддакивала. Когда мы вышли из кабинета этого "ТОПа", я поинтересовалась, поддакивала она ему потому что действительно считает вопросы из области "кто сшил мое платье" (а такой вопрос реально был) необходимым для выявление моих профессиональных навыков, или у них в банке не принято иметь собственное мнение? На что Катя сказала, что без него тут вопрос о приеме не решается, но она ничего и не делала для того, чтобы ситуация изменилась, ее все устраивает.



Теперь к итогам: меня промурыжили больше 2-х недель, письменно запросили всю подноготную, включая справку из ЗАГСа о девичьей фамилии, я прокатала к ним на встречи около 1000 рублей, выслушала о себе килотонны грязи, и в конечном итоге "руководитель не стал подписывать ваше заявление о приеме на работу. Так бывает. Удачи в поисках".



Конечно, мой отзыв здесь - это результат обиды, но реально, сколько можно уже макать в ушат с помоями кандидатов? Я понимаю, на дворе кризис, но и я к вам пришла с огромным опытом работы, с хорошим образованием, готовая работать за пригоршню монет, но вам даже этого мало, вам хочется еще и в ТОПов поиграть, почувствовать себя вершителями судеб... очень, очень неприятное ощущение у меня осталось от общения с ними, реально, компания, видимо, как создалась в 90х, так и не может отойти от этого варианта ведения бизнеса. Радует только то, что в другой компании мои опыт и знания оценили, теперь я сотрудник достойной компании, но от Акцепта осадок, конечно, остался неслабый. О нем нет отзывов настолько развернутых как у меня, надеюсь, он станет для кого-то подспорьем в выборе компании для работы и самореализации, желаю вам успехов в поисках.