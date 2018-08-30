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|Маленькая компания не готовая ничего менять
|не голосовал
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Прочитав предыдущий отзыв, отвечу на него здесь, как отдельным комментарием, т.к. сам тоже проходил сюда собеседование, только год назад, и как предыдущий автор, так же не остался здесь работать. Очевидно, ничего не поменялось. Не буду столь категоричным, просто опишу некоторые моменты, пусть над ними подумает руководство банка, т.н взгляд со стороны:
1. На собеседование меня сопровождала сотрудник отдела кадров - ни временного пропуска не выписывали, ни паспорт мой не смотрели - одному богу известно кто я и с какими намерениями я пришел в это учреждение: камер нет, а вы, между тем, работаете со счетами, с персональными данными, и много чем еще, что постороннему человеку знать нельзя. Общение происходило за столом заваленным документами, что для банка абсолютно недопустимо, поработал с документом - убери в сейф, золотое правило сохранения информации.
2. Часть рабочих мест находится прямо в коридорах, перегораживая их, если случится пожар у сотрудников возникнут серьезные проблемы с эвакуацией, в некоторых коридорах в углах свалена старая бытовая техника и мебель, проход остается только боком для одного человека. Кабинеты, по моим прикидкам не более 6-7 кв.м, где одновременно размещаются 4 сотрудника - это недопустимо при организации рабочего пространства, по САНПИНу это 4,5 квадрата на одного сотрудника.
3. Инструктаж по ТБ проводится на "отвяжись": пальцы в розетку не совать, по мокрому полу не бегать. А между тем, мы все находимся в отделении банка, который работает с драг металлами, валютой и наличными деньгами, и если, например, инкассатору проводить инструктаж только про пальцы и розетку, то заранее обрекать его детей на сиротство.
4. Запрет на курение в рабочее время. Ваш приказ по банку вообще не проработан: запрещай или нет - курить все равно будут. Известно, что президент Кеннеди вначале заказал годовой запас кубинских сигар, и только после их получения ввел полное торговое эмбарго с Кубой.
Попробуйте идти другим путем, если курение недопустимо как политика компании, следует предложить альтернативу как это сделал, например, Сбербанк: есть час на перерыв - хочешь разбей его на несколько перекуров, хочешь весь час обедай, многие ходят на обед на 15 минут, остальное время забирают этими перерывами, либо поступить как Жилфонд: они предлагают заключить с сотрудником сделку - сотрудник выбирает программу лечения от зависимости, Жилфонд ее оплачивает в полном объеме, и если сотрудник возвращается к курению - он в двойном размере возвращает потраченные компанией деньги. И справедливо, и стимул есть. Запреты на ровном месте, как правило, дают только временный результат, и вцелом, неэффективны.
5. Собеседование и прием на работу. Здесь, пожалуй, у вас самое узкое место. на сегодняшний день существует масса тестов на определение подходит именно вам этот кандидат или нет, они практикуются как во многих всемирноизвестных компаниях, так и в крупных кадровых агентствах, не стоит ими пренебрегать - это наука, и с ней не поспоришь. У собеседуещего может быть плохое настроение, предвзятое отношение, он может быть просто некомпетентен - умная программа снимает эти риски.
6. И последнее: вы коммерческая организация, каждый из вас - это продажник, даже если вам кажется, что это не так - вы представляете свою компанию, вы продаете идею работать на вашу прибыль специалистов, а значит надо выглядеть и позиционировать себя соответственно. То что происходит в кабинете у вашего сотрудника, выглядит действительно забавно: вопросы о освоении космоса, редакторе местных газет и герое Покрышкине - это как минимум неуместно в рамках специалиста с банковскими компетенциями. Если есть необходимость понять как человек общается или продает банковский продукт - пожалуйста, можно предложить ему продать, например, вклад, или спросить что он думает о состоянии нынешнего фондового рынка.
Рустам Тарико, известный в России миллиардер, каждое утро начинает с молитвы за своих клиентов, которые приносят ему прибыль. Он гордится этим, и не скрывает этого. Сам увидел как у вас относятся на собеседовании к ипотечникам, это довольно странно, считать неумными людей которые а) вас кормят, дают вам прибыль и б) используют современные банковские инструменты для решения конкретной задачи.
Это только те моменты, которые довелось увидеть за короткий опыт общения с вами. Это тот уровень, который я перерос уже в студенческие годы, а вам необходимо развиваться, все-таки 25 лет - немалый срок на рынке, однако видимых успехов нет, и 166 место в рейтинге и более чем скромная прибыль - это плохие показатели. Будьте готовы слушать и слышать критику, вносить инновации, как это делают лидеры рынка, возможно тогда и у вас появится шанс заработать 24 миллиарда.
Ну и конечно, с зарплатами вам надо что-то решать. Посмотрите отзывы о себе на форумах, первые сообщения от 2009 года и далее - это "стабильно, но зарплаты необоснованно маленькие. Зато спрашивают как за большие", а плохая репутация еще никого не сделала богатым.
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91301913 • несостоявшийся сотрудник
21.08.2017 11:19
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Администратор:
А предыдущий отзыв не вы писали?
https://www.banki.ru/services/official...e/9947236/ - написан от лица женщины.
PS: оценку снимаем.
|Вакансия "операционист в доп.офис"...
|не голосовал
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Этот отзыв для тех кто хочет развиваться как специалист, иметь возможность зарабатывать, и получать довольствие от своей работы. Это все не про банк Акцепт. Не делайте моих ошибок и не тратье свое время.
Обо всем по порядку и подробно: откликнулась я на их вакансию 2 августа, вакансия "операционист в доп.офис", зп 20 тыс. Понимаю, что зарплата выглядит как убогое посмешище над специалистом, но за нее они хотели опыт работы 1-3 года, высшее экономическое образование, и много чего еще. Как работа на время поисков лучшего места, пойдет, подумала я, это на 20 тыс больше, чем я зарабатываю сейчас, к тому же, офис рядом с домом. Ок, договорились о встрече с руководителем: приятная женщина, рассуждает как крепкий хозяйственник, офис чистый, все не так уж и плохо на первый взгляд. Вручила мне она стопку бумаг, где подробненько надо было рассказать о себе (анкета на 4 листах), согласие на обработку персональных данных от моих ближайших родственников, и лист с названием Автобиография. С таким маразмом как Автобиография кандидата, я столкнулась впервые, надо было еще на этом этапе послать их ко всем чертям, но я зачем-то дошла до этапа собеседования с самим этим самым маразматиком.
Еще неделю мои данные проверяла СБ, запрашивая то сканы моего паспорта, то информацию о дате рождения и месте работы моего неофициального супруга. И вот собеседование в главном офисе: хоть и центр города, отдельное здание, но все это выглядит бедненько - коммерческий банк, а ни одной хорошей машины на парковке, на входе красуются дипломы и кубки, которые банк выписывает сам себе, например, за участие в соревнованиях по футболу. Странно, правда, что банк гордится не прибылью, оборотом или уставным капиталом, а спортивными достижениями, это же не ДЮСШ? Но на тот момент у меня уже было утверждение от более состоятельного работодателя, поэтому я пришла к ним, скорее, как к запасному варианту.
Собеседование было, честно скажу, на уровне сельского магазина, думала, уже ни один приличный работодатель не задает настолько некорректых вопросов как "а почему брак не официальный?" или "вы, наверное, в декрет сейчас соберетесь?". И в конце - Я вам уже сказала, Автобиографию необходимо переписать, нам нужно более обширную информацию?! На вопрос, зачем им вообще все это нужно, и зачем обычному работодателю знать, чем занимаются на пенсии мои старики-родители, или почему я выбрала для обучения именно этот университет, сказали, что это у них будет читать САМ ПРИНИМАЮЩИЙ РЕШЕНИЯ, он страдает дифицитом общения, он ненавидит ипотечнков (сотрудник банка ненавидит ипотечников, на секундочку,да?!), считает распутными незамужних женщин, искренне считает, что назначение женщины - рожать, поэтому надо биографию переписать, чтобы ОН был доволен.
Теперь день "трудоустройства". На дворе уже 17 августа, т.е. прошло уже 2 полных недели после нашей первой встречи. Наступает кульминационный момент. Друзья, сразу хочу обратить ваше внимание, что если вам сказали приходить с документами в отдел кадров, это еще не значит, что вас собрались трудоустраивать, хотя и по всем признакам это очень похоже. Итак, после того как все копии с моих документов были сняты, меня встретила дружелюбная девушка Катя, которая повела меня на согласование по всем этажам, каждый ТОП-МЕНЕДЖЕР (они почему-то сами себя так называют, должны были поставить свою подпись на листе согласования кандидата. Вот сколько лет работала и в российских и в зарубежных компаниях, такого неэффективного, долгого и бессмысленного процесса я еще не встречала нигде.
Теперь о встрече с САМИМ. Вот примеры вопросов от этого ТОПа: _А ты знаешь как у нас в деревне называли тех кто живет с мужчиной не в браке? _Ну и насколько лет ты залезла в эту кабалу? (про мою ипотеку), _Ты зачем училась в ВУЗе, если не работаешь по специальности, зачем на тебя государство деньги тратило? исправил ошибку в анкете в слове "обязана" на обязаННа, реально, друзья, с двумя Н этот персонаж предлагает писать слово "обязана", и меня же еще и тыкает носом что безграмотная тут я. Все что мне хотелось сделать - это встать и уйти, до сих пор жалею, что этого не сделала. Девушка Катя при этом сидела еще и ему поддакивала. Когда мы вышли из кабинета этого "ТОПа", я поинтересовалась, поддакивала она ему потому что действительно считает вопросы из области "кто сшил мое платье" (а такой вопрос реально был) необходимым для выявление моих профессиональных навыков, или у них в банке не принято иметь собственное мнение? На что Катя сказала, что без него тут вопрос о приеме не решается, но она ничего и не делала для того, чтобы ситуация изменилась, ее все устраивает.
Теперь к итогам: меня промурыжили больше 2-х недель, письменно запросили всю подноготную, включая справку из ЗАГСа о девичьей фамилии, я прокатала к ним на встречи около 1000 рублей, выслушала о себе килотонны грязи, и в конечном итоге "руководитель не стал подписывать ваше заявление о приеме на работу. Так бывает. Удачи в поисках".
Конечно, мой отзыв здесь - это результат обиды, но реально, сколько можно уже макать в ушат с помоями кандидатов? Я понимаю, на дворе кризис, но и я к вам пришла с огромным опытом работы, с хорошим образованием, готовая работать за пригоршню монет, но вам даже этого мало, вам хочется еще и в ТОПов поиграть, почувствовать себя вершителями судеб... очень, очень неприятное ощущение у меня осталось от общения с ними, реально, компания, видимо, как создалась в 90х, так и не может отойти от этого варианта ведения бизнеса. Радует только то, что в другой компании мои опыт и знания оценили, теперь я сотрудник достойной компании, но от Акцепта осадок, конечно, остался неслабый. О нем нет отзывов настолько развернутых как у меня, надеюсь, он станет для кого-то подспорьем в выборе компании для работы и самореализации, желаю вам успехов в поисках.
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91301913 • несостоявшийся сотрудник
18.08.2017 12:41
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Администратор:
Оценка снята.
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