Добрый день! Я проработал в этом банке 2,5 года (это моё первое место работы и первый банк) и могу написать следующее.



Про Давыдову А.М. (очень задело): За всё это время у меня только положительные отзывы об Ангелине Михайловне и позорить её имя своими заявлениями не надо, если "ФИОЛЕТОГО" (кстати правильно ФИОЛЕТОВО) значит она уверена что решения не верны. Это высококвалифицированный и очень грамотный начальник ЮУ, ИМХО. Председатель правления бывает в курсе всего, так что если не можете попасть - значит, Вы там не желанный гость.



Про коллектив: Огромное спасибо этому банку за опыт и за его коллектив. Ушел из него по сложившейся ситуации, если бы не она работал бы там и работал. Отдельное спасибо Алимову Р.А. и Бегенову М.О. - хоть и заместители Председателя правления, но всегда идут на встречу сотрудникам во всех отношениях и не закрываются в кабинетах вплоть до входа только по вызову. Захотел пришел и обсудил все вопросы, и почти всегда решения находится в процессе разговора с ними. Могу по ФИО перечислять кучу народа по которому очень скучаю в этом банке . Это отличный коллектив, в котором очень приятно находиться (в большинстве отделов).



Пор з/п: Для региона вполне адекватный уровень з/п. Многие сотрудники жалуются, но лично меня уровень з/п вполне устраивал.



Итог: хороший банк местного уровня претендующий на уровень ПФО.