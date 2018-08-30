Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Хороший банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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А я пожалела, что ушла из банка. Да руководство требует многого, но на то оно и руководство. Я жаловалась, что не хватает зарплаты, но устроившись в другую организацию, попав в другую сферу, я поняла, что я совершила огромную ошибку. Уж лучше получать эту небольшую зарплату (15-18 т.р.) и работать спокойно, уходить вовремя с работы, чем "пахать" весь месяц без выходных на 35 - 40 т.р. и видеть собственную дочь только по ночам.
Коллектив в го очень хороший и очень дружный. Если бы дали шанс я бы вернулась.
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EVVA1 • бывший сотрудник
27.08.2013 15:13
|БТА Казань: отношение к сотрудникам как к мусору
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав в этом месте почти три года, я поняла, что хуже места нет и не было...
Устроилась я на должность кредитного инспектора по рознице. Зарплата – 12 000 руб., премий нет, график работы с 9-22 часов, в выходные надо выходить, постоянных инструкций нет (все постоянно в разработке), руководство как боты-роботы, повторяют одно и тоже: надо делать план. Отношение отдела кадров к сотрудникам свинское: ОМС дали через полгода, устраивали задним числом, трудовые договора на руки дали только через четыре месяца, при увольнении расчет и трудовую дали только через два дня, после последнего дня работы.
В коллективе текучка 90%, хотя люди в целом хорошие, отбор персонала происходит по принципу: сначала идут те, кто по знакомству, потом как получится. Сотрудники отдела кадров люди некомпетентные – ТК не знают, по поводу выплаты больничных дезинформируют. Меня хватило в этом банке на три года. А потом вперед, свобода! Сейчас работаю в другой сфере и очень рада, что ушла из БТА-Казань!
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Pazifida • бывший сотрудник
10.02.2011 18:41
|Первый в моей жизни
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Я проработал в этом банке 2,5 года (это моё первое место работы и первый банк) и могу написать следующее.
Про Давыдову А.М. (очень задело): За всё это время у меня только положительные отзывы об Ангелине Михайловне и позорить её имя своими заявлениями не надо, если "ФИОЛЕТОГО" (кстати правильно ФИОЛЕТОВО) значит она уверена что решения не верны. Это высококвалифицированный и очень грамотный начальник ЮУ, ИМХО. Председатель правления бывает в курсе всего, так что если не можете попасть - значит, Вы там не желанный гость.
Про коллектив: Огромное спасибо этому банку за опыт и за его коллектив. Ушел из него по сложившейся ситуации, если бы не она работал бы там и работал. Отдельное спасибо Алимову Р.А. и Бегенову М.О. - хоть и заместители Председателя правления, но всегда идут на встречу сотрудникам во всех отношениях и не закрываются в кабинетах вплоть до входа только по вызову. Захотел пришел и обсудил все вопросы, и почти всегда решения находится в процессе разговора с ними. Могу по ФИО перечислять кучу народа по которому очень скучаю в этом банке . Это отличный коллектив, в котором очень приятно находиться (в большинстве отделов).
Пор з/п: Для региона вполне адекватный уровень з/п. Многие сотрудники жалуются, но лично меня уровень з/п вполне устраивал.
Итог: хороший банк местного уровня претендующий на уровень ПФО.
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Maggot • бывший сотрудник
06.05.2010 20:57
|Трудовые споры
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесено из Народного рейтинга
Автор: ELENA1975
Отношение к клиентам пишите плохое?! К сотрудникам БТА-банка еще хуже! Я про руководителей говорю. Зеленодольский доп. Офис, например. Борьбу за место зав. кассой развернули не шуточную, заявление по собственному заставляли написать, а я неожиданно для них в суд!
Проиграли. Верховный Суд вот уже решение вынес не в их пользу, а им, как сказал нач. юр. управления Д. А.М. ФИОЛЕТОГО! Ну, если уж ОТНОШЕНИЕ К СУДУ такое, то о каких клиентах могут они думать? Так на работу меня и не пускают, деньги не платят.
А самое неприятное - угрозы в мой адрес! Ну, раз войну мне объявили, так повоюем! Председатель правления жаль не знает об этом ЧП! Не могу на прием к нему пробиться, не пускают, а зря. Два штрафа, и статья. Через СМИ осветить придется! Вот такие там специалисты!
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pqline • бывший сотрудник
22.03.2010 09:06
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