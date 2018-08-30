На улице Станиславского, в одном из обыкновенных строений в 3 этажа, расположился банк, в 2,7 млрд. собственного капитала, небольшой прибылью и рейтингом B-(RU). Сие означает, что разгорись кризисом экономика России, то банк тотчас же ослабнет и без поддержки бенефициаров попадет под грозный молот ЦБ.



Да, все частные банки успешны по-своему, но несчастны одинаково. Таковы наши дни.

И нет смысла сравнивать здесь структуру доходов госбанков с теми, что помельче. В стагнации экономики выживать - не есть необходимость, а что ни на есть нормальное состояние. И в эту пору кто более конкурентоспособен, технологичнее, тот и снимает прибыль с рынка, вкладывает ее снова в развитие. Балует своих подданных щедрыми зарплатами и непременно открывает модный офис где-нибудь в Технопарке, с панорамными окнами, open-space, кофе машинами, пуфами и всякой всячиной в стиле Google. Сотрудники сих заведений развязывают галстуки, надевают чиносы, кеды и едут в метро с MacBook.



Чуть в сторону.

Банковские гарантии - вот самый популярный способ финансового обеспечения. Продукт спорный, но широко представлен на рынке финансовых услуг. Конкуренция выше среднего. Процент дефолтов менее 1%. Рынок госзаказов давно превысил 7 трлн. рублей в год. Комиссионный доход от 3,5%. Основным каналом продаж являются офисы банков, брокеры (агенты).



Суета и беспорядок.

Знакомство с отделом экспресс-гарантий БИБ* происходит видимо всегда одинаково. Тебя вышныривают в небольшой кабинет, представляют по имени сотрудникам, которым нет до тебя никакого дела, прикрепляют к наставнику и перезагружают мозги. Даже если есть опыт в гарантиях (БГ), то о нем придется забыть и начать заново изучать довольно «интересные» методы работы. Удовлетворенность работой коллектива не бросается в глаза, скорее наоборот. Поэтому с атмосферой аморфности свыкаешься быстро, затихаешь, затухаешь и просто делаешь свою работу. Технологичность процессов отсутствует. Лишняя работа присутствует. Результат на выходе: то что называется экспрессом за 1 час, превращается в сутки. Страдает клиент.



Соломинка, сломавшая горб верблюду.

Слабое звено в цепочке бизнес-процесса – это производительность. Потому что та игра, в которую играют построена на принципе «машина продаж опережает машину производства». Агенты (они же брокеры) предоставляют клиентов партиями, дальше за них берутся менеджеры, потом аналитики и т.д. и так до выпуска. Менеджер разгребает письма на почте, копаясь в документах, стоп-факторах, звонках, перекурах, обедах, снова звонках, ответах, запросах, подписях ЭЦП, снова перекурах…. Аналитики делают заключения, сопровождение готовит проекты и выпуск. Все вроде правильно, взаимозависимость, разделимость, внутренняя связь. Но на выходе постоянный нарастающий рост объема невыполненных агентских заявок.



Матом и немного нервно.

Когда на почте у вас 60-70 писем от агентов с утра и в течение дня. А решений и запросов от аналитиков в десять раз меньше. Рот сам переходит на некоторые слова группы «Ленинград».



Время остановилось.

Аналитика - процесс интересный. Но когда нет скоринга, дублируются процессы с менеджерами, повторные клиенты рассматриваются заново, громоздкое профсуждение постоянно надо исправлять от ошибок выгрузки из программы, перепроверки, замечания, уточнения, исправления, ошибки, форматирование, отчетность и т.д. И время остановилось.



Принцип суперпозиции.

Если на процесс действует несколько сил, то процесс замедления будет пропорционален сумме всех этих сил. Быть может где-то «замедление» можно заменить на «ускорение», «Машина производства» обгоняет «Машину продаж». Но к сожалению, пока не в БайкалИнвестБанке. Простое ускорение в работе, даже за счет личного времени сотрудников (уменьшить время обеда), задерживаться после основного времени, делать все быстро «на автомате» приведет только к еще большим ошибкам, к увеличению времени на их исправление. И если ошибки устранены по одной гарантии, то они снова воспроизводятся в следующем выпуске и рассмотрении. И так по кругу…



Бег, как последняя надежда.

Смена работодателя - наиболее рациональное решение в такой ситуации. Несомненно, работа в такой атмосфере с таким процессом подойдет не каждому. Менеджер ждет выпуска БГ и может уйти с работы ближе к 10 вечера. В аналитике есть плановые (нормативные) показатели, но при такой организации всегда не выполнимы. Готовы ли вы быть частью команды «слабого звена» решать придется по факту. Двери всегда открыты.



*БайкалИнвестБанк