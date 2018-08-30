Добрый день всем! Являюсь сотрудником банка восточный,на данный момент нахожусь в отпуске по уходу на ребёнком до трёх лет(дикрет).



Начну свою историю сначала,как и все увидела объявление о наборе сотрудников и отправила своё резьюме и мне в течение 3х часов перезвонили и прглисили на собеседование. Сходив на собеседование меня все вполне устроило,девушка администратор все чётко объяснила и помогла с оформлением на работу. Обучение было назначено на начало апреля. В ходе обучения у меня уже возникли сомнения "работать или уйти?",но все же я решила пойти до конца!!!



Ну вот и подошло к концу обучение и впереди собеседование с управляющей и сдача "ЭКЗАМЕНОВ" ,все прошло вполне не плохо,больше переживала!



Наступил мой первы рабочий день,волновалась ужасно,приехав на офис я была в шоке я новый сотрудник и работаю одна,да как так?(Менеждер ОКР) я даже ещё не включила компьютер и не зашла в программы для работы,а народ уже стоял под дверью и у меня началась ужасая паника,второй сотрудник должен был придти после обеда. После того как в офис открылась дверь и пошли клиенты со своими вопросами,а я чётко понимала что нечем им помочь не смогу,так как была на пассивном обучение с наставником всего 2 раза и то только на прозвон садили и тут началась самое интересное,ко мне сел клиент с вопросом о снятие % с вклада и остаток суммы снова переоформить,я была растерянна но делала вид что что-то делаю, клиент уже стал нервничать и прошлись подойти к консультанту (может она что-то знает) она пожала плечами и стала звонить второму менеджеру,та по телефону ей стала объяснить что и как делать с горем пополам все сделали,клиент понял что я новый сотрудник и пожелал успехов в работе. Мне тогда казалось что это утро никогда не закончиться,с заявками на кредит было легко. После обеда пришла вторая сотрудница,ну скажем так она была не очень сговорчивая когда я что-то просила ее помочь или рассказать она психовала.



После первого рабочего дня я просто хотела пойти и уволится,так как меня поставили на разные офисы по всему городу,что ранее не было обговорённо с начальством(говорили будите работать на ближайшем к дому офисе) и ещё работа без наставника,чем они вообще думали?!



Шло время,я так и колесила по всем офисам города заводила новые знакомства,набилралась опыта от старых сотрудников.,как и все втянулась в работу мне все очень нравилась (кроме кочевания по всем офисам). Скажу так,у начальства всегда есть к чему придраться,ну вот хлебом не корми найдут.(очень много сотрудников увольнялось из-за неадекватности руководства)



И вот началось самое интересное,стали вызывать на "ковер" к управляющей мол тарифов банка не знаешь и тд,ИСЖ не делаешь если не справишь ситуацию будет прощаться как они говорили. Два раза я писала заявление на увольнение,меня уговаривали остаться,интересно зачем им нужен такое "плохой" сотрудник как?! А ответ прост,НИКТО УЖЕ НЕ ХОЧЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С БАНКОМ ВОСТОЧНЫМ!



Дожив до первого отпуска,реально дожив,и то выбив его с трудом. Во время отпуска узнала что нахожусь в интересном положение))) И моего мужа он военный повысили и должны были перевести в другую часть служить для уточнения некоторых деталей я позвонила администратору(на тот момент уже была другая) на мои вопросы она не хотела давать ответы,а если быть точнее она ничего не знала. Ну ладно думаю,выйду с отпуска и все таки уточню информацию о переводе в другой населённый пункт.



После выхода с отпуска начался просто ад,сразу в первый день мне позвонила управляющая мол типо вы не прошли проверку и тд,(хотя за там долгая история,мне дали просто штраф к1 по-моему) а тут когда они узнали про перевод и о том что я беременна они решили меня слить и предоложили 2 варианта:

1) Перевод на консультанта.

2) Заявление по собственному желанию естественно я выбрала по собственному ,но меня уговорили остаться мол переедешь обратно переведешься.

ну думаю ок,но не тут то было настал значит день кодгда мужу пришёл приказ на перевод и тут началось мол никак перевести не можем вас,там нет должности консультанта и тд,так стоп мы же по другому договаривались.,нет вас там не возьмут в менеджеры, ну я думаю с какого это перепуга оказываться это наша управляющая постараюсь и дала "отличную характеристику" она за этим делом не первый раз замечена. Сказать,что я была в шоке это ничего не сказать,так же мои коллеги просто рты окрыли от такого расклада.



Поговорив с мужем решила остаться пока до дикрета доработать на должности консультанта и я об этом безумно пожалела! Мне пришёл вызов на сессию(учусь заочно) и тут вообще началась веселье,написала заявление на предоставление отпуска в связи с вызовом на сессию и приложила скан письма-вызова.,через 2 часа буквально мне позвонили и сказали переписывайте мы вам его оплачивать не собираемся,ну думаю ладно написала заявление на отпуск оплачиваемый 10 дней и не оплачиваемый 30,так вообще согласовывать не хотели чтобы уйти на сессию мне пришлось побороться и потрепать себе нервы. Коллеги мне говорили или в трудовую инспекцию,так как отпуск по обучению оплачиваемый.,но мне некогда было этим заниматься.



Вышла после сесии на работу,это был ужас,придирались ко всему,отчёт не скинули( даже после работы на WhatsApp писали почему не скинули,пишите объяснительную) рубашка не такая и тд за все просили объяснительные и пытались штрафовать,нервы у меня были просто на исходе так ещё и беременая мне было очень тяжело морально. Но как оказалось это ещё не все,меня даже в больницу на плановые осмотры и УЗИ не пускали. Как-то раз на офис пришла БМ,и начала возмущаться мол типо почему я не за стойкой консультанта сижу! Не каждый сотрудник может просидеть полный рабочий день на этом гомебвном стуле без спинки,так мне беременной там вообще не айс сидеть было спина и так болит а ещё и это издевательсьво а не стул! Вообщем еле как дотянула до дикрета)))))



И ещё взяла кредит у нас в банке,теперь жалею,мало того что как с сотрудникам банк относится по скотски,а как к клиентам это вообще жесть! В контактных лицах указал 3х человек,позвонили по просрочке платежа только бабушке(родственники про кредит не знали) и рассказали про мой кредит все от и до,так ещё грозили моей бабушке что если я до вечера не оплачу долг то меня уволят с работы,ну давайте попробуйте думаю я,сразу со всеми материалами обращусь в трудовую инспекцию и прокуратуру. Но я была удивлена,что даже информацию по кредитам своих сотрудников распространяют,хотя я писала обращение и просила реструктуризацию на что даже ответа не получила! Но по факту передаст информации третьим лицам я написала жалобу в ЦБ,ладно бы просто позвонили и передили информации что бы я с ними связалась и номер телефона,но нет они все выложили!



Вообщем вывод такой,отношенияе к своим сотрудникам ужасное,а к сотрудникам клиентам это вообще что-то неописуемое,я думала они должны как-то на уступки идти,но нет! Вообщем жду ответа от ЦБ,а если это продолжится разглашением информации и телефоний территории буду обращаться в компетентные органы! Я не ожидала такого отношения,не советую тут работать,я очень жалею что связались с этим банком!