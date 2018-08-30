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|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Когда уже в КЦ наберут компетентных сотрудников?
Вы хоть заглядывали в ТП?
По какому такому тарифному плану мы выдаем 1 000 000 по паспорту, ТОЛЬКО по ПАСПОРТУ, и больше ничего лишнего, под ставку 9,9%? С каких пор мы меняем дату платежа просто по обращению, не через рефинансирование, не новый кредит, а просто можно оставить писюльку в офисе и все....
Новая услуга - привязать старую карту к новому счету. Т.Е. карта уже привязана к одному из действующих счетов, но можно ее перепривязать к новому...
И ведь это не весь список бреда, с которым к сотрудникам приходят клиенты от КЦ.
А какие еще уникальные услуги и предложения у вас есть? Когда вас там уже хоть чему то научат?
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ЕвгенияМММ • сотрудник
26.01.2019 15:51
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
В ответ на Ваше обращение отметим, что являетесь сотрудником Банка, Вам должно быть хорошо известно, что обучение сотрудников осуществляется на всех уровнях его карьеры, начиная от прихода в Банк.
Общаясь ежедневно с Клиентами, Вы наверняка замечали, что внимание Клиента всегда находится в фокусе его интересов, в связи с чем, из консультации сотрудников, он может запоминать то, что кажется ему наиболее важным и значимым.
Так же, безусловно, имеет место быть и «человеческий фактор», ведь может быть, сотрудник, давший некорректную консультацию клиенту, работал первый день.
В любой дружной и крепкой организации, как и в семье – должно иметь место понимание и взаимная поддержка и помощь. И, безусловно, нужно стремиться решать все недоразумения внутри организации, не вынося их на общее обозрение – для этого у Вас есть все необходимые ресурсы и возможности.
Благодарим за то, что Вы стремитесь сделать процесс консультирования Клиентов более корректным и эффективным!
Предлагаем Вам для этого направлять информацию о выявленных случаях некорректного консультирования в рабочей почте на адрес HR-лига.
Сделаем вместе работу нашего Банка еще лучше!
С уважением,
Ваш персональный менеджер Алина
Банк «Восточный»
|О приеме на работу в Восточный банк
|отрицательный голос не засчитан
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Переехав в г. Петрозаводск, стала искать работу. На глаза попалась вакансия в интернете о том, что в Восточный банк требуются мобильные агенты для доставки банковских карт клиентам банка. Зарплату обещали неплохую - от 600 рублей за одну доставку. График предлагали гибкий на мое усмотрение, что мне очень было удобно.
Заполнила резюме на сайте, мне перезвонил менеджер, сказал, что я им подхожу, и предложила приехать в отделение банка для оформления документов, назначили мне день и время.
Когда я приехала в отделение банка и сказала на ресепшине, что я приехала для оформления на вакантную должность согласно договоренности, но девочки делали удивленные глаза, никто меня там не ждал и обо мне не слышали ни слова. Так как в офисе менеджеры были разделены тонкими перегородками, то мне были слышны их разговоры, один из менеджкров заявила, что моим оформлением она заниматься не будет, потому что ей некогда и вообще она не хочет.
В результате десятиминутных споров меня пригласила другой менеджер и занялась оформлением. Мне дали подписать договор в двух экземплярах, но копию мне не дали, на мой вопрос когда же я получу договор и смогу приступить к работе, мне ответили, что этого они не знают, они занимаются только оформлением документов, а все остальное мне расскажут и отдадут после проверки моих документов.
Мне должны были позвонить.. Прошел месяц, но мне так никто и не позвонил, куда ушли копии моих документов и мой договор - неизвестно.
Забыла сказать, что при оформлении на имя кандидата выпускается дебетовая карта, на которую должна приходить зарплата. В связи с этим считаю, что банк таким образом просто выполняет план по выдаче карт, а на работу они не устраивают.
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fainak2904 • несостоявшийся сотрудник
16.01.2019 10:27
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Администратор:
В связи с отсутствием вины банка оценку не засчитываем.
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за отзыв.
В ответ на обращение сообщаем, что Ваша анкета действительно была рассмотрена Банком на позицию мобильного агента. По факту проверки Ваших данных Банком, Вам было отказано в трудоустройстве, о чем вы были дополнительно уведомлены посредством смс- сообщения на мобильный телефон, указанный в анкете. После этого Ваша анкета была аннулирована. Предоставление копий документов – обязательная процедура, перечень документов для проверки определяется работодателем.
Надеемся нам удалось внести ясность по описанной ситуации.
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Справка для соцзащиты
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте. Мне необходима справка о доходе за три последних месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 г.) с указанием того, что я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет. Данная справка нужна для того, чтобы оформить детское пособие на ребенка как малообеспеченная семья (398 руб.). Являюсь сотрудником контакт центра города Красноярска, Филимонова Валентина Петровна. К кому мне обратится с этим вопросом, как мне заказать данную справку?
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valenina_1709 • сотрудник
01.12.2018 14:33
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение.
Рассмотрев информацию указанную в Вашем отзыве сообщаем, что в ближайшее время для уточнения данных и решения интересующего Вас вопроса, с Вами свяжется наш специалист.
При наличии дополнительных вопросов Вы всегда можете к нам обращаться по электронному адресу kachestvu_da@vostbank.ru. Мы будем рады помочь!
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Новый управляющий отделением
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотелось бы оставить отзыв после своего увольнения, именно что последовало этому!
В банке проработала больше года. В моей работе меня все устраивало общение и работа с клиентами. Отношение бывшего управляющего к подчиненным и атмосфера в нашем дружном коллективе!
НО! С 01.10.2018г. на должность управляющего была принята Ф.И.О., которая уже является управл. в Новочеркасске и УРМ Юг. Она будто выживала наш коллектив. Заставляя нагло врать нашим постоянным клиентам, при этом говоря откровенно, если мы не умеем врать, продавать дорогостоящие продукты банка и делать так как она хочет, зарабатывая ей на премию (с её слов), то нас никто не держит и мы можем уходить в любой момент. По своей натуре я врать не могу, не договаривая условия, а именно: СРОК кредитования, РЕАЛЬНУЮ % ставку, размер ЕЖЕМЕСЯЧНОГО платежа, условия страхования и т.д.
Помимо всего вышесказанного заставляла продавать кредиты любым способом, ДАЖЕ говорила, если клиент отказывается, то я должна была падать в ноги, плакать и убеждать, чтобы он взял кредит, иначе меня уволят!!!!
Проводя каждый день БЕССМЫСЛЕННЫЕ ТК, на которых она не обучала (говорила об ошибках и т.д.), а угнитала, унижала В ГРУБОЙ ФОРМЕ. Являясь в прошлом тренером, на ТК она должна была доносить нам нужную информацию при консультировании и правильном подборе по Кредитному или Депозитному продукту Банка, что на самом деле НЕ ПРОИСХОДИЛО.
И на последок хочется, сказать. Я очень любила свою работу и коллектив, но к моему глубочайшему сожалению из-ха вот таких некомпетентных руководителей разваливаются коллективы и самое ГЛАВНОЕ - РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ.
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Валерия Шереметова • бывший сотрудник
26.11.2018 19:01
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Ответ банка:
Добрый день, Валерия!
Благодарим Вас за то, что нашли время и поделились опытом работы в нашем Банке.
Мы незамедлительно провели расследование, в том числе получили обратную связь от действующих сотрудников, ни один из опрошенных бывших Ваших коллег не подтверждает описанные Вами ситуации.
Так же хотим отметь, что в адрес Управления по работе с персоналом за все время Вашей работы в Банке уведомлений о каких-либо проблемах/сложностях и разногласиях не поступало, более того, в анкете, которую Вы заполняли при увольнении указана иная причина, а именно – смена сферы деятельности, отсутствие перспектив карьерного роста и более высокая заработная плата на новом месте работы. Отметок о конфликте с руководством Вами отмечено не было.
Мы готовы рассмотреть ситуацию повторно, при условии предоставления других деталей и фактов по электронному адресу kachestvu_da@vostbank.ru с указанием ссылки на данный отзыв.
В любом случае благодарим Вас за обращение и желаем на новом месте работы успехов и карьерного роста!
Каждый Ваш отзыв делает нас лучше и помогает нам совершенствоваться!
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Мобильный агент (Старый Оскол)
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Добрый день!
Расскажу вам, как месяц устраивалась на должность мобильного агента в городе Старый Оскол, но так и не устроилась!
Вся история началась 26 октября, оставила отклик на данную вакансию, мне очень удобен сейчас свободный график, плюс есть машина и за плечами 10лет активных продаж и опыт оформление банковских продуктов. Думаю поработаю в декрете)) но не тут то было! Собеседование прошла! Зарегестрировалась в личном кабинет, документы все отправлены, остался небольшой нюанс-оформить карту агенту, для этого нужно обратятся в офис и все решится.
При посещении отделения банка сотрудник оформлял эту карту мне час! И не оформил, сказала приходите завтра! За неделю я посетила банк 6раз! И карту не оформили, ссылаясь на отсутствие доступа выдачи агентских карт в отделении банка, но на горячей линии сказали, что карту обязаны выдать и свяжутся с отделением банка!
Вот и прошёл месяц, как карту не выдали, заявка на агентскую карту отправлена и ни ответа ни привета! Вот не знаю в каком из Отделение «компетенция»сотрудников зашкаливает.
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Matyukh.e • несостоявшийся сотрудник
24.11.2018 18:45
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Для решения вопроса о получении карты, просим Вас направить документы, по адресу электронной почты kachestvu_da@vostbank.ru с указанием ФИО, даты рождения и ссылки на данный отзыв.
Будем рады Вам помочь!
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Продление декретного отпуска с 1,5 лет до 3-х лет
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Являюсь сотрудником контакт центра г. Красноярск Филимонова Валентина Петровна (ребенок Филимонова Ангелина Евгеньевна 13.07.2017 года рождения). Меня интересует продление декретного отпуска. Я сейчас в нём нахожусь. Изначально писала заявление по уходу за ребёнком до полутора лет, 13 января 2019 года ребенку будет полтора года и я хочу продлить отпуск до 3-х лет. Подскажите, пожалуйста, какие документы мне необходимо предоставить работодателю на отпуск до 3 лет ребенка и на выплату пособия (50 руб.). Возможности выехать в г. Красноярск у меня нет, так как произошла смена места жительства на Боготольский район, с. Александровка. Могу все необходимые документы отправить письмом, напишите пожалуйста кому, куда отправить.
С уважением, Валентина Филимонова.
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valenina_1709 • сотрудник
19.11.2018 12:29
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за обращение.
По существу заданных вопросов сообщаем, что Вам необходимо написать заявление на специальном бланке и приложить свидетельство о рождении ребенка.
Бланк заявления и порядок организации оплаты мы направили Вам по адресу электронной почты.
Также мы направили Вам контактные данные сотрудников, к которым Вы можете обратиться в случае возникновения дополнительных вопросов и почтовый адрес по которому Вы можете направить документы.
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Жалоба на сотрудников бухгалтерии
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, я сотрудник(в декрете) Восточного банка. У меня большая проблема длиться на протяжении 4 месяцев. Чтобы оформить пособие на ребёнка от государства, мне требуется справки о доходах, за 12 месяцев и 3 месяца. Как только родилась дочь, я написала заявление на обе справки, на что мне через 11 дней пришли справки о доходах, но в справке кроме ФИО и таблицы о доходе ничего не указано. Я не думаю, что я первый человек которому понадобилась такая справка. Естественно документы у меня не приняли в мфц, так как эта справка без указания должности, протяжение работы, с какого времени я в отпуске по беременности и родам. В следующем месяце я заказала снова справки, пришли точно такие же справки, которые тоже не приняли, и так 2 раза. В 3 раз, в заявлении я указала конкретно что нужно написать в справке, и отправила на исполнение. Мне 04.08.2018 выслали трек номер для отслеживания, по которому моё письмо не отслеживалось. Я ходила на почту, мы искали письмо, но в итоге тишина. И тут 21.08.2018, ура, моё письмо начало отслеживаться, пришло оно 01.09.2018, вскрыл я конверт, а справка вообще от 09.09.2018, т.е мало того что банк нарушил сроки отправления справок, так ещё и путем какого то нелепого обмана(зато правильно все написано). Естественно справка не годна. Новый месяц, Новая справка. В 4 раз, я ещё раз пишу заявление в котором указываю конкретно что мне нужно в ней написать, приходит справка такая же как и в первые два раза, кроме моего ФИО и доходов ничего не написано. Дело все в том что за эти 4 месяца, по вине нашего банка я потеряла более 40000 пособий. Мне их никто не вернёт, и не возместит. Это ведь не 4 рубля, и платят их на содержание ребёнка. Банк тем самым ушемляет моего ребёнка в получении средств, которые ей пренадлежат. Это не шутки.
Не знаю куда обращаться, всем плевать на мои проблемы. Никто никак не реагирует. Огромный минус дистанционно общаться с бухгалтерией. Неужели так сложно напечатать, то, что должно быть указано в любой справке.
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oksana.nazarova • сотрудник
22.09.2018 17:03
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Для рассмотрения данного обращения, просим Вас направить на наш адрес электронной почты kachestvu_da@vostbank.ru Ваше ФИО, дату рождения, контактные данные и ссылку на данный отзыв.
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Работа в Восточном
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Прочитала отзывы, но в большей части конечно они отрицательные... поэтому хочу оставить свой .
Работаю в Банке более 12 лет. Начинала с Кредитного эксперта. работы было много, так как в то время кредитование только начиналось и поток людей был колоссальный ) Ничего , справлялись . Молодой и дружный коллектив был в помощь, корпоративный дух не покидал ) Побывала за время работы в двух декретах с каждого декрета выходила с удовольствием Сейчас работаю в ГО. Работа нравится , коллектив замечательный, правда )
Единственное, что хотелось бы отметить. Как-то вот раньше было больше мероприятий для сотрудников, корпоративных выездов, которые объединяли нас, давали возможность почувствовать себя в команде сильного, современного и перспективного Банка. А на сегодня подобные мероприятия как-то сошли на нет, за исключением Новогодних корпоративов...
Очень бы хотелось возродить те хорошие традиции )
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svetlana_s_v • сотрудник
13.09.2018 07:40
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за то, что поделились опытом сотрудничества с Банком, для нас важно и ценно Ваше мнение.
Хотелось бы отметить, что Банк динамично развивается, данное развитие направлено на достижение самых амбициозных целей и новых интересных идей.
Мы рады, что Вы являетесь частью нашей команды.
Желаем Вам успехов!
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Моя история о банке восточном!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день всем! Являюсь сотрудником банка восточный,на данный момент нахожусь в отпуске по уходу на ребёнком до трёх лет(дикрет).
Начну свою историю сначала,как и все увидела объявление о наборе сотрудников и отправила своё резьюме и мне в течение 3х часов перезвонили и прглисили на собеседование. Сходив на собеседование меня все вполне устроило,девушка администратор все чётко объяснила и помогла с оформлением на работу. Обучение было назначено на начало апреля. В ходе обучения у меня уже возникли сомнения "работать или уйти?",но все же я решила пойти до конца!!!
Ну вот и подошло к концу обучение и впереди собеседование с управляющей и сдача "ЭКЗАМЕНОВ" ,все прошло вполне не плохо,больше переживала!
Наступил мой первы рабочий день,волновалась ужасно,приехав на офис я была в шоке я новый сотрудник и работаю одна,да как так?(Менеждер ОКР) я даже ещё не включила компьютер и не зашла в программы для работы,а народ уже стоял под дверью и у меня началась ужасая паника,второй сотрудник должен был придти после обеда. После того как в офис открылась дверь и пошли клиенты со своими вопросами,а я чётко понимала что нечем им помочь не смогу,так как была на пассивном обучение с наставником всего 2 раза и то только на прозвон садили и тут началась самое интересное,ко мне сел клиент с вопросом о снятие % с вклада и остаток суммы снова переоформить,я была растерянна но делала вид что что-то делаю, клиент уже стал нервничать и прошлись подойти к консультанту (может она что-то знает) она пожала плечами и стала звонить второму менеджеру,та по телефону ей стала объяснить что и как делать с горем пополам все сделали,клиент понял что я новый сотрудник и пожелал успехов в работе. Мне тогда казалось что это утро никогда не закончиться,с заявками на кредит было легко. После обеда пришла вторая сотрудница,ну скажем так она была не очень сговорчивая когда я что-то просила ее помочь или рассказать она психовала.
После первого рабочего дня я просто хотела пойти и уволится,так как меня поставили на разные офисы по всему городу,что ранее не было обговорённо с начальством(говорили будите работать на ближайшем к дому офисе) и ещё работа без наставника,чем они вообще думали?!
Шло время,я так и колесила по всем офисам города заводила новые знакомства,набилралась опыта от старых сотрудников.,как и все втянулась в работу мне все очень нравилась (кроме кочевания по всем офисам). Скажу так,у начальства всегда есть к чему придраться,ну вот хлебом не корми найдут.(очень много сотрудников увольнялось из-за неадекватности руководства)
И вот началось самое интересное,стали вызывать на "ковер" к управляющей мол тарифов банка не знаешь и тд,ИСЖ не делаешь если не справишь ситуацию будет прощаться как они говорили. Два раза я писала заявление на увольнение,меня уговаривали остаться,интересно зачем им нужен такое "плохой" сотрудник как?! А ответ прост,НИКТО УЖЕ НЕ ХОЧЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С БАНКОМ ВОСТОЧНЫМ!
Дожив до первого отпуска,реально дожив,и то выбив его с трудом. Во время отпуска узнала что нахожусь в интересном положение))) И моего мужа он военный повысили и должны были перевести в другую часть служить для уточнения некоторых деталей я позвонила администратору(на тот момент уже была другая) на мои вопросы она не хотела давать ответы,а если быть точнее она ничего не знала. Ну ладно думаю,выйду с отпуска и все таки уточню информацию о переводе в другой населённый пункт.
После выхода с отпуска начался просто ад,сразу в первый день мне позвонила управляющая мол типо вы не прошли проверку и тд,(хотя за там долгая история,мне дали просто штраф к1 по-моему) а тут когда они узнали про перевод и о том что я беременна они решили меня слить и предоложили 2 варианта:
1) Перевод на консультанта.
2) Заявление по собственному желанию естественно я выбрала по собственному ,но меня уговорили остаться мол переедешь обратно переведешься.
ну думаю ок,но не тут то было настал значит день кодгда мужу пришёл приказ на перевод и тут началось мол никак перевести не можем вас,там нет должности консультанта и тд,так стоп мы же по другому договаривались.,нет вас там не возьмут в менеджеры, ну я думаю с какого это перепуга оказываться это наша управляющая постараюсь и дала "отличную характеристику" она за этим делом не первый раз замечена. Сказать,что я была в шоке это ничего не сказать,так же мои коллеги просто рты окрыли от такого расклада.
Поговорив с мужем решила остаться пока до дикрета доработать на должности консультанта и я об этом безумно пожалела! Мне пришёл вызов на сессию(учусь заочно) и тут вообще началась веселье,написала заявление на предоставление отпуска в связи с вызовом на сессию и приложила скан письма-вызова.,через 2 часа буквально мне позвонили и сказали переписывайте мы вам его оплачивать не собираемся,ну думаю ладно написала заявление на отпуск оплачиваемый 10 дней и не оплачиваемый 30,так вообще согласовывать не хотели чтобы уйти на сессию мне пришлось побороться и потрепать себе нервы. Коллеги мне говорили или в трудовую инспекцию,так как отпуск по обучению оплачиваемый.,но мне некогда было этим заниматься.
Вышла после сесии на работу,это был ужас,придирались ко всему,отчёт не скинули( даже после работы на WhatsApp писали почему не скинули,пишите объяснительную) рубашка не такая и тд за все просили объяснительные и пытались штрафовать,нервы у меня были просто на исходе так ещё и беременая мне было очень тяжело морально. Но как оказалось это ещё не все,меня даже в больницу на плановые осмотры и УЗИ не пускали. Как-то раз на офис пришла БМ,и начала возмущаться мол типо почему я не за стойкой консультанта сижу! Не каждый сотрудник может просидеть полный рабочий день на этом гомебвном стуле без спинки,так мне беременной там вообще не айс сидеть было спина и так болит а ещё и это издевательсьво а не стул! Вообщем еле как дотянула до дикрета)))))
И ещё взяла кредит у нас в банке,теперь жалею,мало того что как с сотрудникам банк относится по скотски,а как к клиентам это вообще жесть! В контактных лицах указал 3х человек,позвонили по просрочке платежа только бабушке(родственники про кредит не знали) и рассказали про мой кредит все от и до,так ещё грозили моей бабушке что если я до вечера не оплачу долг то меня уволят с работы,ну давайте попробуйте думаю я,сразу со всеми материалами обращусь в трудовую инспекцию и прокуратуру. Но я была удивлена,что даже информацию по кредитам своих сотрудников распространяют,хотя я писала обращение и просила реструктуризацию на что даже ответа не получила! Но по факту передаст информации третьим лицам я написала жалобу в ЦБ,ладно бы просто позвонили и передили информации что бы я с ними связалась и номер телефона,но нет они все выложили!
Вообщем вывод такой,отношенияе к своим сотрудникам ужасное,а к сотрудникам клиентам это вообще что-то неописуемое,я думала они должны как-то на уступки идти,но нет! Вообщем жду ответа от ЦБ,а если это продолжится разглашением информации и телефоний территории буду обращаться в компетентные органы! Я не ожидала такого отношения,не советую тут работать,я очень жалею что связались с этим банком!
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Nastik8862 • сотрудник
08.09.2018 14:14
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Для рассмотрения данного обращения, просим Вас направить на наш адрес электронной почты kachestvu_da@vostbank.ru Ваше ФИО, дату рождения, контактные данные и ссылку на данный отзыв.
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
|Всё будет хорошо
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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« Давно это было, но легенда гласит…»
На самом деле все произошло каких-то 6 лет назад. Место действия – город Саратов. Конец 2012 года (конкретно - ноябрь). После нескольких месяцев мытарств, я устраиваюсь на свою первую работу в Восточный экспресс банк. А точнее – на проспект Строителей. Прохожу первичное собеседование, имею выбор пойти на одну из двух вакансий. Выбираю ту, что связана с входящими звонками. Прохожу обучение, состоящее из ввода в банковскую деятельность (куча понятий и их определений). Даты, должности, названия, функционал. Для того, кто 5 лет честно учил лекции в институте, это было не так уж сложно. Прохожу испытание (отвечая руководителям двух подразделений на те вопросы, что учили ранее). Устраиваюсь на работу. Открываю свою электронную расчетную ведомость. И оп, первый сюрприз – зарплата, озвученная на собеседовании, это то, что идет до вычета. Хотя задавал прямой вопрос – и сказали, что озвучена цифра уже с вычетом налога. Нехорошо, товарищи! Впрочем, допускаю момент, когда мне могло что-то послышаться или показаться.
Идем дальше. Декабрь 2012 года. Приезжаю на работу в свой выходной – проверить расписание. Обнаруживаю, что его изменили. Радуюсь тому, что домашние пнули меня вовремя и не зря. Переписываю измененное расписание себе в ежедневник. Вспоминаю, что сегодня первая получка. И с полусонными глазами еду в центральный офис (тогда он был на улице Чапаева). Получаю деньги и на радостях уезжаю на встречу со своей девушкой.
Конец декабря 2012 года. В принудительном порядке половине коллег (включая меня) переносят смены на другие числа. Причина веская – это первый новогодний корпоратив в подразделении. Да, и на площадке в целом. Вечером дня Икс попадаю на площадку перед клубом « Страйк » (теперь он закрыт). Именно тогда меня научили смешивать виски с колой и мартини с соком. Но сейчас не об этом. 31 декабря 2012 года – последняя смена в этом году. Гляжу расписание на январь. Вижу интересный расклад – смена 7 числа в ночь и 8-го утром. Замечаю, это слишком поздно (все руководство уже разошлось). Ищу хоть какие-то контакты начальства. В итоге пишу зачем-то на электронную почту начальнику своей же службы, но другого города (Подмосковье). Прихожу домой. Звоню (правда, без особого успеха) на номер, который как, оказалось, был вообще где-то на другом конце страны. Наконец, дозваниваюсь до своего непосредственного. Вопрос решен, ура!
Январь 2013 года. Болею и хожу на работу. В конце месяца ухожу на свой первый больничный в жизни.
Февраль 2013 года. Начинаю чувствовать себя вне работы в состоянии полусна. Этакая прострация. Как-то даже пассажир в автобусе спросил, хорошо ли я себя чувствую. Получаю свою первую премию.
Март 2013 года. Переговорил с ребятами из отдела взыскания по телефону. Предложили перейти к себе на тот же оклад и более стабильный график – 2/2. Решил, что работа по скользящему режиму уже надоела. Согласовал детали и перешел в новый отдел. В силу непривычки смотреть график в нужном месте (в прошлом отделе все изменения приходили письмами на рабочую почту) умудрился отработать 5 ночей подряд. Потом пришлось устроить себе пару выходных. И объясняться с руководителем своей новой службы. Разошлись миром в ходе рабочей переписки по электронной почте. Конец месяца – прохожу аттестацию на утро после рабочей смены. Спасибо, что были тесты. Отстрелялся на отлично.
Май 2013 года. Прохожу обучение на более высокий уровень взыскания и по стечению обстоятельств получаю три дня выходных подряд. Супер!
Декабрь 2013 года. По многочисленным просьбам нижний уровень взыскания получает выходные на все новогодние каникулы. Остальные уровни работают.
Январь 2014 года. В одну из смен получаем завал по работе. Подозреваю, что как раз из-за чьих-то пресловутых каникул. Работаем по упрощенной схеме, лишь бы получилось. Кажись, справляемся.
Декабрь 2015 года. Я зол и озлоблен. Чувствую, что начинаю грубеть и морально деформироваться, как личность. Делаю неизвестно какую попытку по счету перейти в другой отдел. Неожиданно получается. Перехожу в отдел, занимающийся дистанционным перекредитованием своих же клиентов. Перекрещиваюсь и начинаю новую жизнь.
Март 2016 года. Допускаю ошибки в работе. Делают предупреждение. Допускаю новую ошибку. Замечают и предлагают написать заявления по собственному желанию. Что и делаю.
Апрель 2016 года. Увольняюсь из банка.
Итог: разное было в это время. И теснота (когда коллеги из других отделов сидели рядом), и курьезы на работе (вроде некорректно работающего ПО). Ремонт пола в новогодние праздники – как мы тогда работали в таком шуме, до сих пор гадаю. Первый отпуск, который сам же себе и выбил практически « на ленточке ». Потерянная и найденная сменка, отмена ночных смен… Всяко случалось. Попадались и люди – разные по характеру и типажу. До сих пор помню своих первых руководителей служб на площадке, кураторов, тренеров… Отдельное спасибо Б.Светлане – начальнику с большой буквы. Жене С. – знаю, что был не самым лучшим учеником по части дисциплины и банковской этики. Ч. Юлии – большой привет и благодарность за поддержку рядовых сотрудников. Многое осознал, лишь непосредственно уйдя из банка. Анализируя сказанное и сопоставляя с реальной жизнью. В целом считаю, что с первой работой мне повезло. Меня взяли, когда другие отказывали по разным причинам. За это спасибо тебе, Восточный экспресс банк. И пусть у тебя « всё будет хорошо ».
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ratiborg369 • бывший сотрудник
02.09.2018 16:01
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Для рассмотрения данного обращения, просим Вас направить на наш адрес электронной почты kachestvu_da@vostbank.ru Ваше ФИО, дату рождения, контактные данные и ссылку на данный отзыв.
С уважением,
ПАО КБ "Восточный"
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