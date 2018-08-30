Ну о покойниках либо хорошо, либо ничего - однако позволю себе нарушить эту традицию. Хотя бы потому, что людям еще работать, в том числе и в "интегрированном" с Райфом варианте.



Сам я как бывший руководитель среднего звена в этом банке имею опыт взаимодействия и с верхним руководством, и с рядовыми исполнителями. Так что могу тешить себя надеждой, что оценка в целом должна быть вполне адекватной.



Итак, по пунктам:

Зарплата: в целом может быть и ничего, но явно недостаточная для уровня непосредственных исполнителей, тех, кто работает с живым клиентом. Плюс к тому - циничные надиралова на местах. То есть нанять человека исполнять определенную работу или решать определенные проблемы, а потом заплатить ему как младшей уборшице - в порядке вещей. Причем обычно это, также как и замыливание премиальных - инициатива на местах, сведение счетов, самоутверждение местных микробоссов, о чем верхнее руководство обычно ни сном, ни духом и реально верит, что исполнители на местах получают все причитающеся им деньги.



Соцпакет: даже не смешно. Нет и никогда не было. Хотя по доброте душевной руководители низовых подразделений обычно мелкие "больняки" пропускали на свою ответственность.



Коллектив: о нем стоит сказать особо. Хотя бы потому, что он был действительно профессиональным, некоторое разбавление и разброд начались уже последние полтора года, после имплантации в массовом порядке инородных элементов после приобретения. "Старослужащие" в большинстве своем, особенно на низовых должностях, замечательные люди и очень неплохие специалисты.



Руководство: опять же после начала объединительных процессов и имплантации новых элементов - люди, начисто лишенные предрассудков, даже типа "Бог не фраер". Удивительным образом месяцами и годами руководящие должности занимали люди, отличившиеся в других кредитных учреждениях особо эффективным управлением и даже просто реально не понимающие, чем они вообще занимаются, но клюющие по зернышку весьма исправно.



Общий комфорт: понятно, что весьма скромный. Хотя, видал я и худшие конторы.



После ухода оттуда испытал на себе (как и многие, оставлявшие здесь отзывы) весьма некислое административное последействие - уходил сам, вопреки воле руководства, после того как убедился, что обещанных денег мне один хрен не заплатят. В результате столкнулся с тем, что потенциальным работодателями при наведении справок по прежнему месту работы сообщают (разумеется не упоминая о зажиленном), что мол "неодобрительно отзывался" и вообще "нелояльно относился". Интересно, какой одобрительности и лояльности они ожидали от человека, которого они реально кинули на бабки (и немаленькие), как и многих? Пришлось устраиваться к работодателю, знающему меня лично и не верящему подобным "рекомендациям".



А кадровому менеждементу Райфа хочется сказать отдельно:

Уважаемые! Вам достался в целом очень неплохой человеческий материал, да, возможно немного зашуганый и обиженный прежним руководством, но в целом перспективный, а уж насколько вы правильно сможете им распорядиться - вот тут мы и увидим, какие из вас "великие" получатся.