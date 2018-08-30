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Работа в Отделе розничного бизнеса ИМПЭКСА плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В середине 2000-х годов работал в Казанском филиала Импэксбанка в отделе розничного бизнеса (ОРБ). До этого уже был опыт работы в банках. На собеседовании обещали полный соц.пакет, зар.плату минимум 20 000 руб, 5-ную рабочую неделю. А на деле работа в кабинете 3 на 3 метра, где можно работать максимум 4-5 челам, работают 10-12 человек smile:help: . Обеда как такого может и не быть, 6-ка минимум с 8.30 до победного, как говорится, или точнее - делается. При этом на обычного сотрудника вешают не только народный кредит, кредитные карты и потребительский кредит, но и ипотеку, авто, просрочку, объезд клиентов, что не платят кредит банку. А зар.плата всего-то 10 000 рубликов российских, про премии никто не слышал и естественно не видел smile:evil: .

Руководство - это отдельная тема. Зам. директора, что курировал розницу - все время сидел в развалочку у себя в кабинете, курил, пил после 18.00 smile:drink: , матерился, ржал, глумился... это у него видишь ли статус такой - положено ему так smile:vnature: . Про нагрузку на ОРБ - никто никогда не вспоминал, что немедленно сказалось на текучке кадров.

Коллектив - это что-то вроде, как базара, каждый сам за себя, после нас хоть потоп, умри ты сегодня, а я завтра. За то, что ты работаешь сверх нормы - ты еще и виноват, трудоголик значит или тебе дома делать нечего. Спасибо никто не скажет. Отдельная тема - это дружба с нужными людьми в банке, т.е. с начальством отдела например, если лижешь молодец, а если нет, то ты враг №1.

Нормальные люди не долго выдерживали работу там. Я через год получил предложение от другого банка и покинул это место работы...как говорится, все что не делается - все к лучшему!!! smile:ura:
Sufiyбывший сотрудник
08.04.2011 22:53
Мы помним... положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Это был не просто Банк, это был "храм" мудрости, умения, честности и профессионализма. Грустно было расставаться с тобой - Импэксбанк... smile:-( Но часть тебя жива в коллективе! И это самый лучший коллектив!
Happy_girlбывший сотрудник
22.12.2008 17:22
Взгрустнулось... положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Мой любимый, глубоко уважаемый ИМПЭКС!

Настоящая команда, знающая свое дело. От нас требовали работы, не совершать ошибок, грамотно и профессионально выполнять свои обязанности. А сейчас, после всех перетурбаций, профессионалы оказывается, не нужны. Теперь в цене ПРОДАВЦЫ!

Я все чаще вспоминаю тебя во время лихорадящего кризиса... О бедный, бедный ИМПЭКС, если бы ты только знал, что творится на твоих останках. smile:cry:
Я не продавец!бывший сотрудник
26.11.2008 10:14
Еще одна "похоронка" плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ну о покойниках либо хорошо, либо ничего - однако позволю себе нарушить эту традицию. Хотя бы потому, что людям еще работать, в том числе и в "интегрированном" с Райфом варианте.

Сам я как бывший руководитель среднего звена в этом банке имею опыт взаимодействия и с верхним руководством, и с рядовыми исполнителями. Так что могу тешить себя надеждой, что оценка в целом должна быть вполне адекватной.

Итак, по пунктам:
Зарплата: в целом может быть и ничего, но явно недостаточная для уровня непосредственных исполнителей, тех, кто работает с живым клиентом. Плюс к тому - циничные надиралова на местах. То есть нанять человека исполнять определенную работу или решать определенные проблемы, а потом заплатить ему как младшей уборшице - в порядке вещей. Причем обычно это, также как и замыливание премиальных - инициатива на местах, сведение счетов, самоутверждение местных микробоссов, о чем верхнее руководство обычно ни сном, ни духом и реально верит, что исполнители на местах получают все причитающеся им деньги.

Соцпакет: даже не смешно. Нет и никогда не было. Хотя по доброте душевной руководители низовых подразделений обычно мелкие "больняки" пропускали на свою ответственность.

Коллектив: о нем стоит сказать особо. Хотя бы потому, что он был действительно профессиональным, некоторое разбавление и разброд начались уже последние полтора года, после имплантации в массовом порядке инородных элементов после приобретения. "Старослужащие" в большинстве своем, особенно на низовых должностях, замечательные люди и очень неплохие специалисты.

Руководство: опять же после начала объединительных процессов и имплантации новых элементов - люди, начисто лишенные предрассудков, даже типа "Бог не фраер". Удивительным образом месяцами и годами руководящие должности занимали люди, отличившиеся в других кредитных учреждениях особо эффективным управлением и даже просто реально не понимающие, чем они вообще занимаются, но клюющие по зернышку весьма исправно.

Общий комфорт: понятно, что весьма скромный. Хотя, видал я и худшие конторы.

После ухода оттуда испытал на себе (как и многие, оставлявшие здесь отзывы) весьма некислое административное последействие - уходил сам, вопреки воле руководства, после того как убедился, что обещанных денег мне один хрен не заплатят. В результате столкнулся с тем, что потенциальным работодателями при наведении справок по прежнему месту работы сообщают (разумеется не упоминая о зажиленном), что мол "неодобрительно отзывался" и вообще "нелояльно относился". Интересно, какой одобрительности и лояльности они ожидали от человека, которого они реально кинули на бабки (и немаленькие), как и многих? Пришлось устраиваться к работодателю, знающему меня лично и не верящему подобным "рекомендациям".

А кадровому менеждементу Райфа хочется сказать отдельно:
Уважаемые! Вам достался в целом очень неплохой человеческий материал, да, возможно немного зашуганый и обиженный прежним руководством, но в целом перспективный, а уж насколько вы правильно сможете им распорядиться - вот тут мы и увидим, какие из вас "великие" получатся. smile:{}
Хемульбывший сотрудник
17.12.2007 12:38
Спасибо! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Тебя уже исключили из списка кредитных организаций, скоро уберут вывески - последние следы твоего существования... Как бы мне не хотелось, я ничего не могу с этим поделать. Могу только сказать спасибо - за прекрасный коллектив, за приобретенные знания, за мудрое руководство.
ИМПЭКС - ты не лучше и не хуже - ты просто самый любимый!
lumenбывший сотрудник
02.12.2007 23:05
В последний путь хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отзыв будет достаточно кратким.

Жаловаться на зарплату глупо, иначе зачем тогда за нее работать. Не нравится зарплата - рынок труда не далеко. Поэтому к этому вопросу я отношусь философски. 5 - мое субъективное мнение, хотя соглашусь, что ГО и отделение/филиал - вещи отнюдь не сопоставимые.

Соцпакета нет. Ну нет его... Жаль, но не смертельно.
Коллектив отличный. По крайней мере, по жизни надо стремиться искать друзей, а не наживать врагов. Под коллективом подразумеваю не только ДРБ, где трудился, но и друзей из отделений и филиалов, с кем пришлось работать. Держитесь.

Руководство. При всех своих "тараканах" люди были вменяемые. Лысенко, Тихонычева, Волошин - это ТОП. Но опять же со скидкой на "тараканов" smile;)

Комфорт... Ну если не брать общий дискомфорт, который в ГО где-то с июля в связи с набегом г-жи Цельм, то все было отлично. smile:D

Прощай, ИМПЭКС. Наверное, то, что твое имя исчезнет и тебя не будут ассоциировать с лошадиным крестом, - благо. smile:)
savanбывший сотрудник
14.11.2007 11:14
Плавали, знаем плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Дааа, работали, знаем-с, и даже врагу не посоветую идти туда.

Занималась кредитованием физических лиц, полный дурдом Зарплата копеечная для тех обязанностей, которые приходилось выполнять. По инстукции одно, а по факту выполняешь работу, которую вообще не должен делать, помогать всем и вся (отказаться можно, но будешь врагом №1). Руководство тоже только обещает, в должности повысят через полгода, если повезет, а про повышение зарплаты даже не думай, работай за идею smile:idea:

Дресс-код был белый верх (незначительный рисунок или белые водолазки не допускались, только рубашки и черные брюки, а зимой, господа в отделении очень холодно, а летом очень жарко, но кондиционер не работал, так что как хочешь, так и работай). Соцпакета не было, хотя обещали. Коллектив не могу сказать, что плохой, нормальный, просто в таких условиях все запаренные и каждый сам за себя.

Приходилось работать и по выходным, естественно, доплат не было. Через 6 мес отпуск мне так и не дали, руководство посчитало, что, так как я была на больничном 1 неделю, то, значит, я уже вдоволь отдохнула. Сказали, приходите через 6 месяцев, тогда обязательно дадим отпуск. В итоге я, конечно же, уволилась. Это был самый счастливый день в моей жизни! smile:ura:

В общем, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!
Vera1999бывший сотрудник
07.11.2007 20:57
избранный отзыв А мы уже в Евросоюзе... не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Удивительно, что про данный банк, сотрясаемый внутренними противоречиями, до сих пор ни слова. Наблюдаю за происходящим уже слегка отстраненно (принято решение валить оттуда), но все еще заинтересованно - это же в какой раж надо войти, чтобы так самозабвенно курочить то, что до этого также вдохновенно создавалось...

При слове "Вена" у некоторых руководителей начинается такой зуд, что за вечер могут отменить годами наработанные процедуры, перекроить функции подразделений, поручить одну задачу десятку разных исполнителей... Главное - к утру должна быть готова ПРЕЗЕНТАЦИЯ!!! Ибо Презентация - это наше все...

В ГО люди снимаются отделами и управлениями. У последнего уходящего принято спрашивать: ой, а куда вы все? Не хотите с нами в Евросоюз? Странно... Кстати, а чё вы тут делали, надо же это кому-то поручить...

Хотелось назвать отзыв "рыба гниет с ...", но головы нет (остался только липкий и гибкий язык), поэтому логика теряется. Как и банк...
Ехидна • сотрудник
22.03.2007 14:40
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