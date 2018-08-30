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|Работа в Отделе розничного бизнеса ИМПЭКСА
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В середине 2000-х годов работал в Казанском филиала Импэксбанка в отделе розничного бизнеса (ОРБ). До этого уже был опыт работы в банках. На собеседовании обещали полный соц.пакет, зар.плату минимум 20 000 руб, 5-ную рабочую неделю. А на деле работа в кабинете 3 на 3 метра, где можно работать максимум 4-5 челам, работают 10-12 человек . Обеда как такого может и не быть, 6-ка минимум с 8.30 до победного, как говорится, или точнее - делается. При этом на обычного сотрудника вешают не только народный кредит, кредитные карты и потребительский кредит, но и ипотеку, авто, просрочку, объезд клиентов, что не платят кредит банку. А зар.плата всего-то 10 000 рубликов российских, про премии никто не слышал и естественно не видел .
Руководство - это отдельная тема. Зам. директора, что курировал розницу - все время сидел в развалочку у себя в кабинете, курил, пил после 18.00 , матерился, ржал, глумился... это у него видишь ли статус такой - положено ему так . Про нагрузку на ОРБ - никто никогда не вспоминал, что немедленно сказалось на текучке кадров.
Коллектив - это что-то вроде, как базара, каждый сам за себя, после нас хоть потоп, умри ты сегодня, а я завтра. За то, что ты работаешь сверх нормы - ты еще и виноват, трудоголик значит или тебе дома делать нечего. Спасибо никто не скажет. Отдельная тема - это дружба с нужными людьми в банке, т.е. с начальством отдела например, если лижешь молодец, а если нет, то ты враг №1.
Нормальные люди не долго выдерживали работу там. Я через год получил предложение от другого банка и покинул это место работы...как говорится, все что не делается - все к лучшему!!!
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Sufiy • бывший сотрудник
08.04.2011 22:53
|Мы помним...
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Это был не просто Банк, это был "храм" мудрости, умения, честности и профессионализма. Грустно было расставаться с тобой - Импэксбанк... Но часть тебя жива в коллективе! И это самый лучший коллектив!
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Happy_girl • бывший сотрудник
22.12.2008 17:22
|Взгрустнулось...
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мой любимый, глубоко уважаемый ИМПЭКС!
Настоящая команда, знающая свое дело. От нас требовали работы, не совершать ошибок, грамотно и профессионально выполнять свои обязанности. А сейчас, после всех перетурбаций, профессионалы оказывается, не нужны. Теперь в цене ПРОДАВЦЫ!
Я все чаще вспоминаю тебя во время лихорадящего кризиса... О бедный, бедный ИМПЭКС, если бы ты только знал, что творится на твоих останках.
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Я не продавец! • бывший сотрудник
26.11.2008 10:14
|Еще одна "похоронка"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ну о покойниках либо хорошо, либо ничего - однако позволю себе нарушить эту традицию. Хотя бы потому, что людям еще работать, в том числе и в "интегрированном" с Райфом варианте.
Сам я как бывший руководитель среднего звена в этом банке имею опыт взаимодействия и с верхним руководством, и с рядовыми исполнителями. Так что могу тешить себя надеждой, что оценка в целом должна быть вполне адекватной.
Итак, по пунктам:
Зарплата: в целом может быть и ничего, но явно недостаточная для уровня непосредственных исполнителей, тех, кто работает с живым клиентом. Плюс к тому - циничные надиралова на местах. То есть нанять человека исполнять определенную работу или решать определенные проблемы, а потом заплатить ему как младшей уборшице - в порядке вещей. Причем обычно это, также как и замыливание премиальных - инициатива на местах, сведение счетов, самоутверждение местных микробоссов, о чем верхнее руководство обычно ни сном, ни духом и реально верит, что исполнители на местах получают все причитающеся им деньги.
Соцпакет: даже не смешно. Нет и никогда не было. Хотя по доброте душевной руководители низовых подразделений обычно мелкие "больняки" пропускали на свою ответственность.
Коллектив: о нем стоит сказать особо. Хотя бы потому, что он был действительно профессиональным, некоторое разбавление и разброд начались уже последние полтора года, после имплантации в массовом порядке инородных элементов после приобретения. "Старослужащие" в большинстве своем, особенно на низовых должностях, замечательные люди и очень неплохие специалисты.
Руководство: опять же после начала объединительных процессов и имплантации новых элементов - люди, начисто лишенные предрассудков, даже типа "Бог не фраер". Удивительным образом месяцами и годами руководящие должности занимали люди, отличившиеся в других кредитных учреждениях особо эффективным управлением и даже просто реально не понимающие, чем они вообще занимаются, но клюющие по зернышку весьма исправно.
Общий комфорт: понятно, что весьма скромный. Хотя, видал я и худшие конторы.
После ухода оттуда испытал на себе (как и многие, оставлявшие здесь отзывы) весьма некислое административное последействие - уходил сам, вопреки воле руководства, после того как убедился, что обещанных денег мне один хрен не заплатят. В результате столкнулся с тем, что потенциальным работодателями при наведении справок по прежнему месту работы сообщают (разумеется не упоминая о зажиленном), что мол "неодобрительно отзывался" и вообще "нелояльно относился". Интересно, какой одобрительности и лояльности они ожидали от человека, которого они реально кинули на бабки (и немаленькие), как и многих? Пришлось устраиваться к работодателю, знающему меня лично и не верящему подобным "рекомендациям".
А кадровому менеждементу Райфа хочется сказать отдельно:
Уважаемые! Вам достался в целом очень неплохой человеческий материал, да, возможно немного зашуганый и обиженный прежним руководством, но в целом перспективный, а уж насколько вы правильно сможете им распорядиться - вот тут мы и увидим, какие из вас "великие" получатся.
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Хемуль • бывший сотрудник
17.12.2007 12:38
|Спасибо!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Тебя уже исключили из списка кредитных организаций, скоро уберут вывески - последние следы твоего существования... Как бы мне не хотелось, я ничего не могу с этим поделать. Могу только сказать спасибо - за прекрасный коллектив, за приобретенные знания, за мудрое руководство.
ИМПЭКС - ты не лучше и не хуже - ты просто самый любимый!
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lumen • бывший сотрудник
02.12.2007 23:05
|В последний путь
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзыв будет достаточно кратким.
Жаловаться на зарплату глупо, иначе зачем тогда за нее работать. Не нравится зарплата - рынок труда не далеко. Поэтому к этому вопросу я отношусь философски. 5 - мое субъективное мнение, хотя соглашусь, что ГО и отделение/филиал - вещи отнюдь не сопоставимые.
Соцпакета нет. Ну нет его... Жаль, но не смертельно.
Коллектив отличный. По крайней мере, по жизни надо стремиться искать друзей, а не наживать врагов. Под коллективом подразумеваю не только ДРБ, где трудился, но и друзей из отделений и филиалов, с кем пришлось работать. Держитесь.
Руководство. При всех своих "тараканах" люди были вменяемые. Лысенко, Тихонычева, Волошин - это ТОП. Но опять же со скидкой на "тараканов"
Комфорт... Ну если не брать общий дискомфорт, который в ГО где-то с июля в связи с набегом г-жи Цельм, то все было отлично.
Прощай, ИМПЭКС. Наверное, то, что твое имя исчезнет и тебя не будут ассоциировать с лошадиным крестом, - благо.
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savan • бывший сотрудник
14.11.2007 11:14
|Плавали, знаем
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Дааа, работали, знаем-с, и даже врагу не посоветую идти туда.
Занималась кредитованием физических лиц, полный дурдом Зарплата копеечная для тех обязанностей, которые приходилось выполнять. По инстукции одно, а по факту выполняешь работу, которую вообще не должен делать, помогать всем и вся (отказаться можно, но будешь врагом №1). Руководство тоже только обещает, в должности повысят через полгода, если повезет, а про повышение зарплаты даже не думай, работай за идею
Дресс-код был белый верх (незначительный рисунок или белые водолазки не допускались, только рубашки и черные брюки, а зимой, господа в отделении очень холодно, а летом очень жарко, но кондиционер не работал, так что как хочешь, так и работай). Соцпакета не было, хотя обещали. Коллектив не могу сказать, что плохой, нормальный, просто в таких условиях все запаренные и каждый сам за себя.
Приходилось работать и по выходным, естественно, доплат не было. Через 6 мес отпуск мне так и не дали, руководство посчитало, что, так как я была на больничном 1 неделю, то, значит, я уже вдоволь отдохнула. Сказали, приходите через 6 месяцев, тогда обязательно дадим отпуск. В итоге я, конечно же, уволилась. Это был самый счастливый день в моей жизни!
В общем, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!
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Vera1999 • бывший сотрудник
07.11.2007 20:57
|А мы уже в Евросоюзе...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Удивительно, что про данный банк, сотрясаемый внутренними противоречиями, до сих пор ни слова. Наблюдаю за происходящим уже слегка отстраненно (принято решение валить оттуда), но все еще заинтересованно - это же в какой раж надо войти, чтобы так самозабвенно курочить то, что до этого также вдохновенно создавалось...
При слове "Вена" у некоторых руководителей начинается такой зуд, что за вечер могут отменить годами наработанные процедуры, перекроить функции подразделений, поручить одну задачу десятку разных исполнителей... Главное - к утру должна быть готова ПРЕЗЕНТАЦИЯ!!! Ибо Презентация - это наше все...
В ГО люди снимаются отделами и управлениями. У последнего уходящего принято спрашивать: ой, а куда вы все? Не хотите с нами в Евросоюз? Странно... Кстати, а чё вы тут делали, надо же это кому-то поручить...
Хотелось назвать отзыв "рыба гниет с ...", но головы нет (остался только липкий и гибкий язык), поэтому логика теряется. Как и банк...
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Ехидна • сотрудник
22.03.2007 14:40
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