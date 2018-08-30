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август 2012 года 6 мая 2012, как и сотни других Граждан России, я был задержан на Болотной площади (но история не о том). В конечном счете, на свободу я вышел 10 мая в 17:00, покинув изолятор на Симферопольском бульваре. Так получилось, что 10 мая был первый рабочий день, а я его пропустил. 11 мая, придя на работу (ОАО Гута Банк) первым делом меня вызвали в службу безопасности банка, где присутствовали: Начальник СБ, его заместитель, руководитель управления розничного бизнеса, начальник отдела автокредитования. Всё началось с глупого вопроса: «Почему я не был на работе 10 мая?», хотя к тому моменту, как я пришел, весь банк знал, где я был, какой-то шутник даже белую ленту прикрепил к моему монитору.



Я коротко пояснил, что был на митинге, где меня задержали, потом судили, потом посадили. Беседа была длительной, в ходе которой меня пытались убедить, что протестные действия ни к чему не приведут. Власть никогда не станет никого слушать, а все митинги - это, в лучшем случаи, пустая трата времени, в худшем, возможность, получить бОльший срок или травму, на память от сотрудников ОМОНа. Далее, начальник отдела автокредитования просил пообещать, что ни на какие митинги я больше ходить не буду, это, по его словам, для моей же пользы. Потому что, сегодня меня уже хотели уволить, не сделали этого только по его просьбе. Так это или нет, не знаю, но обещать я ничего не стал. Он лишь добавил, что ещё один любой «прокол» с моей стороны, и я уволен. Следующим этапом, начальник отдела кадров попросила подписать два документа:



Заявление на отгул за свой счет, при чем задним числом, на тот день, когда я был под арестом; Акт отсутствия на рабочем месте. Первую бумагу я подписывать не стал, в тюрьме у нас пока сидят по приговору суда, а не «за свой счет», (хотя бывают исключения). Что касается, акта об отсутствии, то там говорилось, что я устно пояснил своё отсутствие. Весьма странно, я объяснил не только устно, но и письменно, с приложением копий документов. Акт я конечно подписал, но на двух экземплярах отметил ручкой, не ручаюсь за точность формулировки: «… пояснил письменно, приложил постановление суда и справку об освобождении…».



Прошло совсем немного времени и 04 июня 2012, меня вновь вызвали: руководитель управления розничного бизнеса, начальник отдела автокредитования. Попросили прокомментировать такой факт. Начальник отдела кадров сообщила им, что я поместил своё резюме в интернете. Я ответил, что оно находиться там несколько лет, лишь иногда редактируется и обновляется. Тогда эти два «руководителя» стали убеждать меня, что я открыто демонстрирую нелояльность к банку, если вдруг мне предложат другую работу, я уйду, а они останутся с открытой вакансией, такое положение дел их не устраивает, такие сотрудники им не нужны. Учитывая, что это не первый проступок (имелось в виду отсутствие во время ареста), мне предложили уйти по-хорошему, написав заявление по собственному желанию. Благородно заметив, что можно не торопиться неделя у меня есть.



Когда я отказался, мне пообещали увольнение по статье, на вопрос по какой именно, тут же замялись, сказав, что в итоге я сам уйду. Мне обещали, лишение премии, перевод на работу в автосалон (раньше я работал в автосалоне, график там довольно специфический, а мне как раз предстояли экзамены в институте). Про отпуск, даже за свой счет, можно забыть, сказали напоследок. Когда я в прошлый раз работал вне офиса, первое, с чем мне пришлось столкнуться, - это отсутствие информационных ресурсов и доступа к документам, которые нужны для работы. Раньше я решал этот вопрос так, архивировал все нужные файлы и отправлял на почту, из которой потом переносил на тот компьютер, что стоял на новом рабочем месте, поскольку все USB порты заблокированы. В этот раз я не стал изобретать велосипед и поступил так же.



08 июня 2012 я написал заявление на предоставление отпуска для сдачи экзаменов. Что меня удивило больше всего, мой начальник, его подписал, не сразу я понял этот иезуитский ход. В отделе кадров заявление отклонили, оно, видите ли, напечатано на компьютере, а нужно писать от руки. Не проблема, написал от руки, снова отклонили, не было подписи начальника управления, вот сколько раз до этого писал, такие заявления ни разу его подпись не спрашивали. Хорошо, подписал и у него. Снова промашка, для таких отпусков, нужна справка-вызов из ВУЗа, опять не приняли, может оно и так, но в прошлую сессию никто её не требовали. Принес справку из института, причём именно тому, кто её просил – главный специалист отдела кадров, но она эту справку даже в руки не взяла. Мотивировка простая, отпуск для сдачи экзаменов полагается тем, кто получает первое высшее образование, на второе высшее эта роскошь не распространяется.



Когда я уточнил, зачем же она требовала эту справку, ответ меня обескуражил: «Я не знала, что у вас второе высшее». При устройстве на работу, я лично ей в руки, отдавал: диплом о первом высшем образовании, трудовую книжку, где указанно уже имеющееся образование, это же написал в анкете и заявления на отпуск в прошлую зимнюю сессию, отдавал лично ей. Свои провалы в памяти г-жа объяснить не смогла, справку принимать категорически отказалась, проставлением отметки на заявлении, что в отпуске отказано (чтобы в институте вопросов не возникало), она так же утруждать себя не стала. Справку пришлось отправлять заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Была наивная попытка, зашел в свой отдел, громогласно попросил минутку внимания, объяснил ситуацию, попросил кого-нибудь пойти и просто засвидетельствовать, что я вручил справку, догадайтесь, сколько желающих ринулось, сметая стулья и столы, помогать мне? Все дружно уткнулись в компьютеры, изображая чрезвычайную занятость, пришлось вернуться в отдел кадров.



Единственный выход, который мне предложили, - писать за свой счет на все дни экзаменов. Деваться было некуда, завтра экзамен, в пятый раз я подал заявление, она сказала, что теперь все в порядке, я отправился в свой офис, тогда он был в другом здании. За полчаса до конца работы она по телефону обрадовала меня, что и это заявление отклонено. На следующий день (15 июня 2012 – пятница) пришлось ехать в институт, к «счастью» экзамен перенесли, но на работу я пришел только в 12:37. Как обычно, написал объяснительную, почему отсутствовал. Отдал своему начальнику сей документ, и успокоился, но это было преждевременно. В понедельник стало ясно, что руководство усиленно раскручивает эту ситуацию. Сначала приказом по банку №380-К, за подписью вице-президента «В связи с отсутствием на рабочем месте 15 июня 2012 в период с 9:00 по 12:37 без уважительной причины» объявили выговор.



Следующим шагом отключили интернет, почту, все банковские программы и приложения, с которыми я работаю. За этим последовал вызов в службу безопасности 21 июня 2012 начальник СБ его заместитель, начальник службы информационной безопасности, руководитель отдела кадров в теплой дружеской обстановке обвинили меня в краже информации составляющей коммерческую тайну. Это они имели ввиду отправку мною документов на почту не относящуюся к банковской, когда я думал, что предстоит работать на новом месте. Не смотря на то, что раньше, когда я работал вне офиса такие сообщения я отправлял регулярно, более того несколько месяцев пользовался своей личной почтой для работы, писал подобные письма, в том числе, начальнику СБ и его заму, никто ни разу не сказал ни слова по этому поводу. Большинство сотрудников банка, регулярно отправляет и получает письма с внешних адресов, мне неизвестно, что бы кому-то из них делались замечания. От меня же, начальник СБ потребовал предоставить доступ в мою квартиру и к моему компьютеру сотрудникам службы безопасности банка. Я сказал, что это возможно, только для сотрудников правоохранительных органов имеющих соответствующую санкцию. После чего сошлись на том, что я просто привезу свой ноутбук им на проверку, но, подумав, я и этого делать не стал. В последующем начальник СБ уверял, что он ничего не требовал, а лишь просил, но если я отказываюсь, то все материалы по этому делу он передаст в соответствующие органы, а мои действия подпадаю под ст.183 УК РФ, и вся эта ситуация в любом случаи будет иметь для меня негативные последствия. Это же мне говорили и юристы банка, а так же мой непосредственный руководитель. Хоть я и пояснил все обстоятельства этого дела, повторив их письменно, никакого эффекта это не дало.



Одним словом, отключили всё, что только можно и начали проводить служебное расследование. При этом продолжал ставить задачи, для решения которых нужен был доступ в интернет, с другой стороны юристы банка предлагали уволиться по соглашению сторон, намекая, что это самое лучшее, что может быть для меня, в противном случаи я рискую себе испортить будущее. Со своей стороны мне напротив хотелось посмотреть на это «служебное расследование». Сам я точно знал, что ничего никому не передавал и не использовал какие-либо материалы в личных целях. Честно говоря, там и передавать-то было нечего, то, что я отправил, никакой коммерческой тайны точно не представляло. Хотя начальник отдела автокредитования, обвиняя меня в том, что я «слил» всю клиентскую базу, то есть названия компаний партнеров по автокредитованию, их адреса, имена сотрудником которые там работают. Притом, что вся эта информация есть на сайте банка.



22 июня 2012 новый приказ вице-президента №384-К порадовал меня лишением премии. С формулировкой «В связи с недобросовестным исполнением должностных обязанностей», в чем это выразилось, когда произошло, кем и где было зафиксировано, приказ умалчивал. Ни один человек мне не смог вразумительно объяснить, за что меня лишили премии. Дело в том, что премия, очень удобный рычаг воздействия на любого сотрудника. Заработная плата разбита на две части, оклад и премия, которую, по умолчанию платят всем и всегда. Но как только руководство хочет воздействовать на сотрудника, премии его лишают. Это кстати мне обещали, когда я отказывался писать заявление об уходе 04 мая 2012, история с резюме.



На следующем этапе прессинга меня пытались лишить основного отпуска, график которого был составлен и подписан ещё до Нового года. Согласно ст.123 ТК РФ «О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала». Всё та же главный специалист отдела кадров пыталась заверить меня, что если не уведомили об отпуске, значит на моё усмотрение, либо он переноситься, либо я иду в другой период. Никого, никогда я об этом не просил, и меня никто об этом не уведомлял, спустя пару минут она стала утверждать, что такого не говорила и отпуск идет согласно графику. Начальник отдела кадров вообще отказалась от комментариев и предложила мне обращаться в суд, если меня что-то не устраивает.



В итоге, после многочисленных просьб и напоминаний уведомили о начале отпуска вечером 28 июня 2012, притом, что 29 июня 2012 был последний рабочий день, хотя обязаны были за две недели. В моей ситуации формальное уведомление очень важно, не получил бы я приказ на руки, ушёл бы в отпуск, а они мне прогул на две недели влепили бы. Эта публика и не такое смонтирует, одна подстава со справкой из института чего стоит. В последний день перед отпуском мне наконец-то вручили приказ о начале проведения служебного расследования. Почитать дали, а вот копию, нет, ну понятно секретный документ.



С тех пор и до настоящего момента никаких материалов проверки никто мне не показал, приказ об её окончании я в глаза не видел, приказ о начале проведения хоть почитать дали. Отпуск закончился 16 июля 2012, после возвращения на работу единственное, что я получил это ещё один приказ №540-К, очередной выговор: «За неисполнение, без уважительных причин, специалистом отдела автокредитования Бахолдиным Д.И. своих должностных обязанностей, за нарушение норм информационной безопасности, передаче сведений, содержащих конфиденциальную информацию по электронным каналам связи на внешний адрес». Мне даже обидно стало, это всё, что могли состряпать за месяц с лишним вместе взятые служба безопасности, отдел кадров, юридический и IT департаменты. Чем меня только не пугали, увольнением по статье, уголовной ответственностью, домой к себе требовали пустить, обещали что никакой работы я больше себе не найду и т.д. Короче, весь пар в свисток ушел.



Уже сбился со счета сколько служебных записок я направил с просьбой предоставить материалы проверки, копии приказов о её назначении и завершении, просил пояснить мне причины лишения премии, объявление причин выговоров, просил предоставить должностную инструкцию, хоть посмотреть, какие там служебные обязанности прописаны, я ведь её так никогда и не видел. Всё как в бездонную бочку, молчат проклятые, ни ответа, ни привета, все только стрелки переводят, начальник отдела автокредитования на службу безопасности, те на отдел кадров, мол, им всё отдали, кадры говорят, пиши запрос, всё предоставим или на юристов сваливают. Сколько я этих запросов написал, хоть бы на один ответили.



В суд я, конечно, обратился, подал иски о признании незаконными приказов о лишении премии и объявлении выговора (№№ 380-К и 384-К). Заявление передал 03 июля 2012, предварительно заседание 06 августа 2012. В суде г-жа юрист заявила, премия на то и премия, хотим, платим, хотим, нет, а выговор за опоздание вполне обоснован, дескать, никого не предупредил, что идет сдавать экзамены. Подписи начальника отдела и начальника управления, а так же переписка с руководителем департамента её не убедили, последнюю она вообще требовала изъять, поскольку это распечатка электронной переписки, а не документ и к делу не может быть приложена. Вдобавок, требовала подтверждения того, что главный специалист отдела кадров отказалась принимать справку-вызов из института. Видимо, я должен был показать суду справку о том, что у меня отказались принимать справку, извините за каламбур.



Ситуация продолжает идти своим бессмысленным чередом: многообещающее расследование моей преступной деятельности они закончили, меня разумеется, об этом не уведомили, материалы для ознакомления не предоставили, пиши запросы, не пиши - всё впустую. На все служебные записки гробовое молчание. Только юридический отдел постоянно придирается, что не ставлю отметки на повестки в суд, когда прибыл когда убыл, да ещё начальник отдела каждый раз объяснительные требует, хоть я и показываю ему заранее повестки в суд и даже копии для него делаю. Всё равно пиши, почему не был на работе, ещё акты со свидетелями составляет, что мол, я отсутствую. Он на мои запросы так тщательно бы отвечал, ну хоть раз. Судов сейчас много, с одной стороны иски к банку, с другой тяжба с родным государством, требую отмены приговора по аресту на Болотной 06 мая 2012, уже в который раз суд переносят, но это, как говорится совсем другая история.



Все детали этой эпопеи перечислить просто невозможно, изложенное выше – краткий конспект. Сейчас готовлю иск об отмене приказа №540-К, а так же пишу заявление в прокуратуру с требованием провести проверку банка на предмет нарушения трудового законодательства и моих конституционных прав. Забавно получается, им чтобы лишить меня части заработной платы или объявить выговор, нужно минут пять (напечатать приказ), я же второй месяц по судам хожу, чтобы их оспорить.