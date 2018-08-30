Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не получают неугодную почту по адресу юридической регистрации
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В целом пока побыл "внутри организации" на краткосрочном договоре ГПХ сложилось общее негативное впечатление. Идущие туда работать имейте этот опыт ввиду, и будьте бдительны.
Столкнулся с проблемой -
Не возможно пообщаться с сотрудниками бухгалтерии/канцелярии на предмет запроса подготовки справок 2НДФЛ - сотрудницы колл-центра не соединяют с сотрудниками предварительно запросив ФИО. Ответы таковы - сотрудник бухгалтерии постоянно не на месте, перезванивайте. Потом человек заболел, потом оказывается уволен или вообше не работает - одним словом увиливают, причем разные секретари говорят разные версии отсутсвия..
Приехать лично - мне нереально так как банк работает до 18-00
Приехать на выходных никто не примет запрос под подпись =(
Я выслал заказным письмом с уведомлением о вручении запрос на справку 2НДФЛ на юридический адрес опубликованный на сайте 03.01.2019г.
Однако письмо лежит на почте уже почти месяц (по трек номеру) и его не забирают, видимо корреспонденцией банк не интересуется.
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0
newregrec • бывший сотрудник
31.01.2019 15:04
|Работал в Гутабанке около года
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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С продажниками все понятно, как только запахло жареным их стали увольнять пачками, но техподдержку-то зачем? Этого мне никогда не понять.
Пришел в банк ПО ПРИГЛАШЕНИЮ, начальником отдела развития процессинга (way4 карточные системы), 3 месяца отработал нормально и потом с 01.2014 начались проблемы, стали сокращать народ. Мне предложили тоже или увольняйся или платим голый оклад (ок 50%), причем решать надо срочно в течение дня. Я подумал и остался, стал потихоньку искать работу.
Через 2 месяца сделали предложение из приличного банка (топ 30), счс работаю уже более полугода, доволен. За мной ушли и остальные спецы, а нас было-то всего 3 человека. Теперь вижу в hh опять набирают. они наверно думают, что спецы на улице стоят и ждут, когда их пригласят.
В общем никому из уважающих себя спецов не советую туда ходить.
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0
gerser • бывший сотрудник
06.11.2014 13:44
|Погутарим о Гуте
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отработав в Гута-Банке почти год, я едва не оставил негативного отзыва с заголовком "Забыть как страшный сон" - эту фразу повторяли едва ли не все мои бывшие коллеги, увольняясь из банка. У продажников вообще считается правилом хорошего тона (надеюсь, не у всех) ругать своего нынешнего работодателя, который то работать не дает, то отпугивает клиентов ставками, то премии режет. Этот банк работал очень необычно для меня (как со знаком "плюс", так и со знаком "минус"), благодаря чему я узнал много нового, и опыт работы я там получил приличный. И с позиции этого опыта я не буду все оценивать негативно. Теперь по порядку.
Итак, трудоустройство, заполнение документов прошло блестяще. Привлекательная сотрудница Отдела подбора персонала проявила максимум внимания, профессионализма, пошла навстречу, когда я не смог выйти на работу в понедельник, а смог только во вторник. Предложили хорошие финансовые условия. На стадии собеседования с будущим начальством мне было озвучено:
- отдел из 2-х продажников и 1 составителя отчетов, который будет делать всю бумажную работу;
- план продаж - 2 назначенные встречи в день с отдела (подразумеваются любые активности на территории клиента: презентации, присутствия и т.д.).
Ну что ж, 1-й рабочий день, оупенспейс примерно на 30 человек. Планы сотрудников выражены в количестве выданных кредитных продуктов (карты в штуках, кредиты в миллионах рублей). Так планы и нужно ставить, но зачем же предоставлять недостоверную информацию на собеседовании? Дубль раз. Сотрудников 2 человека, и никаких составителей отчетов нет, все сам, вручную, из данных, которые еще нужно достать из регионов, а они еще и забывают про отчетность. Это дубль два. В целом негатива нет, все в рабочем порядке, тем более что непродажные функции с нас сняли.
Начался процесс назначения встреч - телефонные звонки, презентации, активные продажи. Продукты и ставки в ГУТА-Банке были очень привлекательные. Например, можно было для руководства компании-партнера оформить золотую кредитную карту с лимитом 1 200 000 рублей со ставкой 16 или 17% годовых (точно не помню), без годового обслуживания, с бесплатным интернет-банком. После прохождения испытательного срока выросли премии. Через полгода после начала работы численность сотрудников отдела возросла с 3 до 5 человек (со мной).
Со временем банк начало трясти. Отдел перевели под руководство начальника другого управления, при том что номинально мы остались в старом. Из банка ушел Советник Президента, позже и сам Президент. Функции отдела сейлзов и Отдела DSA были объединены, и те, кто раньше назначал презентации, начали их сами проводить. Потом основной акцент в продажах сместился с кредитных продуктов на НПФ. С января 2014 года НПФ продавать стало невозможно, ГУТА-Банк стал продавать электронный банк и смс-информирование, а также стал развивать также партнерские программы для держателей карт. Этим в том числе занимался мой отдел. Банк крутило и вертело. Прошла первая волна увольнений, когда кто-то уходил по собственному желанию, кто-то - по соглашению сторон. Вскоре прекратила существование компания Гута-Страхование. Тогда же пошла вторая волна сокращений в Гута-Банке, и деятельность Департамента розничных продаж сошла на нет по причине отсутствия сотрудников. Этим все и кончилось.
А теперь вкратце, по плюсам/минусам:
+ получение опыта руководства коллективом в условиях стрессовой работы;
+ самая высокая зарплата на рынке на момент трудоустройства;
+ развитая программа продаж для сотрудников компаний-партнеров;
+ получение опыта работы по околопродажным вопросам, расширение кругозора;
+ иногда проводились интересные и нестандартные тренинги.
- отсутствие внятной стратегии развития банка, когда приоритеты, планы менялись по 2-3 раза за месяц;
- несоответствие информации на собеседовании реальной ситуации в Департаменте. Причем собеседование проводилось зам-лем директора Департамента (по умолчанию компетентным сотрудником), и здесь нельзя было просто отмазаться, сказав, что ситуация изменилась или "я оговорилась";
- отсутствие ДМС;
- стертые границы отделом и других подразделений. Спустя полгода я обнаружил, что в моем отделе трудятся еще двое сотрудников, занимающихся другими вопросами. Вместе с тем под моим руководством работали люди из других подразделений. Это вносило путаницу в отчетах, управлении и т.д.
Всем моим бывшим коллегам, узнавшим себя в описании, и не узнавшим тоже, передаю привет!
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2
Колядо77 • бывший сотрудник
10.07.2014 11:36
|Логическая закономерность
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Долгое время старался воздерживаться от комментариев, но события вынудили к этому. В настоящий момент руководство ГУТА БАНКА занято активным «сматыванием удочек», по-видимому решили прикрыть лавочку, в связи с этим сотрудникам в массовом порядке предлагают писать «по собственному желанию», многие уже написали, по моим приблизительным прикидкам сократят не менее половины сотрудников. Вместо законных предупреждений о сокращении за 2 месяца как и требуется по ТК, людей ставят перед фактом, либо увольняешься по собственному желанию, либо начинают прессовать, пока ещё тихонько, но лиха беда начало.
В целом, я знал, что рано или поздно руководство банка займётся таким беспределом в отношении довольно-таки большого числа сотрудников, даже не буду говорить, что предупреждал об этом года полтора назад, прекрасно понимал ещё тогда, что от такого развитии событий не застрахован никто.
Сейчас пара слов тем, кто отказался подписывать увольнение по собственному желанию, вас уважаемые коллеги начали понемногу прессовать, это 100% доказательство того, что «по-хорошему» с вами расставаться никто не будет и никаких компенсаций в три оклада вам платить не хотят. Те из вас, кто собирался подавать в прокуратуру на незаконные действия банка советую сделать это как можно быстрее.
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1
23.02.2014 13:04
|Ужасный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Четыре месяца назад меня, как специалиста переманили из другого банка, пообещав большую зарплату. В ноябре 2013г. всем сотрудникам в нашем городе объявили, что УТП (удаленные точки продаж) в городе закрывают и потребовали увольнения по собственному желанию. Так как на горизонте вакансий пока нет, я попросил увольнения по сокращению штатной численности, или по соглашению сторон на тех же условиях... И тут началось... То уволим тебя как непрошедшего испытательный срок, то поставим прогул... Сейчас без объяснения причин не выплатили персональную надбавку... Господа работодатели, я понимаю что у банка не лучшие времена, но давайте действовать в рамках закона...
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1
Sergey_1000 • сотрудник
03.12.2013 10:01
|2 недели в холостую
|отрицательный голос не засчитан
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Здравствуйте!
11.06.2013 мне назначила собеседование Л-ва А., Главный специалист Отдела ротации и подбора персонала Управления по работе с персоналом ОАО "ГУТА-БАНК", на 13.06.2013 на позицию "Главный специалист ЦПК" (центра поддержки клиентов). После успешной и приятной беседы с руководителем КЦ (колл-центра) Павлом, он же мне сообщил, что дело осталось за оформлением, т.к. меня всё устраивало, и его моя кандидатура так же устроила. Связавшись вновь с Л-вой А., я получил по e-mail набор документов, которые было необходимо заполнить.
Заполнив анкету и приложив необходимые документы, я приехал 18.06.2013 в отдел кадров. Л-ва А. приняла все документы и сообщила, что осталось дело за малым, а именно за проверкой СБ (служба безопасности), которая к слову, максимум может длиться до двух недель, но, как правило, занимает до трёх дней. Позвонил Л-вой А. в следующий понедельник, т.е. 24.06.2013, она сообщила, что пока проверка ещё идёт и они никак на это повлиять не могут. Также Она подтвердила, что видимо следует ориентироваться на максимальный срок до двух недель.
По прошествии более двух недель, сегодня (3.07.2013), я, не дождавшись вчера или ранее звонка Л-вой А., позвонил ей сам для уточнения процесса трудоустройства. Она ответила, что вот-вот как раз собиралась позвонить и сообщить, что увы, к сожалению, Павел (руководитель КЦ) взял уже другого сотрудника. Разумеется, на это я отреагировал возмущением, т.к. я потерял 2 недели впустую, а мог бы заработать половину оклада. Они мне это компенсируют? Сомневаюсь.
О том, что кто-то помимо меня даже пробует устроиться на эту вакансию я и слышать не слыхивал. Более того, Павел заверил, что моя кандидатура его полностью устраивает и осталось только оформиться. В ответ на это она сказала, что сейчас же свяжется с Павлом для уточнения обстоятельств и перезвонит мне. Но она не перезвонила, а трусливо написала письмо на e-mail с текстом: "...На конкурсной основе рассматривались несколько кандидатов на данную должность. Это стандартная процедура. Выбор пал в пользу другого кандидата..." После этого трубку Александра уже не берёт. Разумеется, ведь придётся объясняться. А сказать-то в оправдание нечего.
Мало того, что меня не предупредили о наличии других кандидатов, как обычно говорят: "У нас есть ещё кандидаты. Мы решим сегодня-завтра и сообщим Вам", - так к тому же СБ проверяли меня 2(!) недели. И в итоге сами не позвонили. Ждали, когда я уже сам объявлюсь. После вышеизложенного хочется пожелать людям не работать в данных организациях, а сотрудникам данного ОАО быть честными и добросовестными. Не быть трУсами.
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0
eivissa • несостоявшийся сотрудник
03.07.2013 17:29
|Гута-Банк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Этот банк экономит на всем, и в первую очередь на своих сотрудниках.
Зарплаты ниже, чем в среднем по рынку. Зарплата белая. Мой оклад составлял 50% от общего заработка,
т.е. 50% - ежемесячная премия, при этом я не занимался развитием бизнеса банка.
При увольнении ежемесячную премию мне так и не заплатили. Получить выплаты по больничному - вообще проблема! Проболев неделю, потерял четверть заработка! Неудивительно, что сотрудники вынуждены не брать больничный, а лечиться на работе..
Карьерный рост возможен, если Вас продвигает Ваш знакомый - Директор/Советник/Председатель/Акционер
или если докажете, что без Вас банк рухнет.
С учетом всего вышеперечисленного, не рекомендую без крайней необходимости (если срочно нужна работа)
идти в этот банк.
Админ: В чем были проблемы с выплатой по больничному листу?
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3
Valmon • бывший сотрудник
28.10.2012 22:24
|Прелести работы (история вопроса)
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сразу оговорюсь, нижеприведенный текст лишь обобщение и сконцентрированное выражение всей истории. Развивать данную тему не хочу, поскольку это грозит превратить банковский форум в политический, а для этого есть другие сайты. В последующем буду выкладывать только обстоятельства, касающиеся юридической стороны дела: решение суда, ответы на запросы, изданные приказы и т.д. (Конец предисловия).
Все предыдущие заметки сообщали массу деталей, в конце концов, в этой массе утонули все первопричины конфликта, я через чур увлекся всякого рода казуистикой. Для тех, кто не очень расположен к длительному чтению, постараюсь изложить общий смысл.
Я был арестован и осужден по надуманному обвинению 6 мая 2012, поэтому пропустил один день на работе. Мне предложили:
- взять отгул, за свой счет на этот день, задним числом;
- подписать акт, в котором говорилось, что я лишь устно пояснил своё отсутствие (игнорируя постановление суда, протокол и другие документы предоставленные мной);
- пообещать больше не участвовать в протестных акциях.
В последующем начальник СБ уверял меня в том, что ему по-барабану мои политические убеждения. Это лукавство на грани откровенной лжи. Я соглашусь, возможно, руководству банка плевать на мои взгляды и на то, под какими знаменами я выхожу на Сахарова и Болотную, НО сам факт того, что я ВЫХОЖУ, вот это вызывает у них сильное раздражение. С одной стороны трусость, они бояться, что где-нибудь промелькнет информация о том, что их сотрудник выступает с политическими требованиями. Это само по себе говорит о том, до какой степени зашуганы люди. С другой стороны, страх перед будущим, сегодня он требует соблюдения избирательных прав, завтра будет требовать соблюдения ТК. По нынешним временам это уже экстремизм.
Второй момент, мне предложили «замять дело», то есть ты покайся, скажи, что больше туда не пойдешь, вот тут и тут подпиши, и мы тебя «простим». Я отказался, тогда они окончательно решили, что надо ликвидировать это «вольнодумство», мало ли как оно может обернуться.
Третий момент, формальных причин выгнать не было, что случилось потом: запрет на публикацию своего резюме в интернете, помехи в сдаче экзаменов, выговоры, депремирование, проведение служебных расследований, обвинение в краже информации, вся прочая грязь, которой они меня поливают, это лишь производные, так сказать, средства работы среди несознательного населения.
Четвертое, самое главное, в это включились некоторые «коллеги», я полностью убежден, что ни письменных, ни устных приказов (явных) никто не давал. Руководство, а именно президент банка пространно намекнул… а «коллеги» побежали выполнять. Я, может, и понял бы, если им прямо сказали, выдавите его (меня) из банка иначе уволим самих. Готов биться об заклад - никто такого им никогда не говорил, они сами для себя решили: не будем гнобить - нас уволят. А может, некоторые и не думали, а взялись за дело по собственной инициативе. В любом случае никто никогда не убедит меня в том, что они не понимали, что делают, не знали, что участвуют в настоящем произволе. А вот чего они действительно ещё не поняли, когда я добьюсь своего, кому-то за всё это придется отвечать, вот этих-то «исполнителей» президент банка с чистой совестью скормит Фемиде. Сделает невинные глазки и скажет: «Ничего не знаю, ничего не приказывал, сижу здесь починяю примус». Кому они нужны, такие же работники по найму, как и я, ни акционеры, ни собственники, никто. Отмазка вроде «я не причем, просто выполнял приказ» уже не прокатит. На них повесят всех собак. И поделом будет.
Кстати о собаках. Помнится читал (выдержка не дословная):
«Видел двух псов, как-то раз прибившихся к чужой своре. Но свора рычала, не хотела их принимать. И тогда один бросился на своего товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго, с хрипом, визгом а свора терпеливо следила за исходом поединка. Убив его, весь искусанный и изорванный пес, прижав уши, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою лояльность. И тут же свора бросилась на него и разорвала на куски»
Намёк понятен? Даже бездомные псы ненавидят того, кто пытаясь выслужиться пред «вышестоящим» начинает грызть ближнего.
10.10.2012
История продолжается. Отдельная благодарность всем авторам комментариев к моим заметкам. Ваша усердность в наклеивании ярлыков, хамстве, поразительная осведомленность о подробностях моей карьеры (у меня на работе не все о таких тонкостях знают, может только сотрудники по работе с персоналом). Одним словом, всем троллям, как профессиональным, отрабатывающим заказ Гуты, так и просто исполняющим пируэты «прогиба» для повышения по службе или хотя бы в попытке удержаться на своём месте. А затем, придя домой, дико себя ненавидеть, и вымещать всю злость на тех, кто не даёт вытирать об себя ноги. Счастья Вам, здоровья и долгих лет жизни. Пока есть Ваши комментарии, а с каждым моим постом их становиться всё больше, я раз за разом убеждаюсь, что иду по правильному пути. Всё познаётся в сравнении, честный принципиальный человек только тогда и будет заметен, если рядом с ним или где-то поблизости обитают люди, религией которых является всепоглощающая ЛОЯЛЬНОСТЬ боссу (имеется ввиду не только начальник на работе). Не останавливайте тот поток лжи с примесью собственной дефектности который вы устремили в мой адрес, а то будет совсем не интересно. (конец благодарственной речи)
Теперь о насущном. Небольшой очерк суда, 10 октября 2012 состоялось очередное заседание, не скажу, что был сильно удивлен, хотя интересные моменты присутствуют. В частности по иску об отмене приказа о депремировании я получил отказ, как говорилось ранее, его (приказ № 387-К) задним числом отменили (забавно приказ отменили, а премию всё равно не выплатили). Почему не выплатили? Представитель банка отвечать отказалась, сославшись на то, что это не имеет отношение к делу. И заявила, что мои требования не обоснованны, так как они уже давно выполнены (приказ-то отменен). Судья так же сказала, что в иске было требование об отмене приказа, а вот требование выплатить что-либо отсутствует. Думаю, если подам иск о выплате и суд его признает, то мне премию выплатят, но не перечислят на зарплатный счет, сказав, что этого требования нет. Очередной иск, где будет сказано: «Прошу выплатить и перечислить…» так же могут удовлетворить, премию выплатят, перечислят, но на карточке это сумма будет заблокирована и недоступна для снятия, ведь об этом я не просил, и т.д. Одним словом, иск не актуален, так как все давно исполнено. Отдаю должное юристам, до такого не каждый додумается.
Вторая деталь, которая мне особенно понравилась. Наконец-то всё встало на свои места, адвокатесса банка передала суду для приобщения материалы моего ареста на Болотной, показывая суду, с каким жутким экстремистом им приходится иметь дело. Прямо заявляя, что были нарушения привил внутреннего распорядка, а именно отсутствие на работе по причине ареста. Сказала она это с одной целью - «охарактеризовать истца». Вот и ладненько, теперь всё встало на свои места, я искал случая заявить, что весь прессинг в отношении меня начался после ареста, теперь они и сами это сказали. Одно радует, как я не старался пояснить, что пришел на согласованное мероприятие и в заключение угодил вовсе не по своей воле, никакого внимание судья этому не уделила.
Самое интересное, правила внутреннего распорядка, которые были представлены судье. Я несколько раз заявлял, что эти «правила» отличаются от тех, которые подписывал я при устройстве на работу, я пытался предоставить копию правил, с которыми меня ознакомили, судья так же сказала, что к делу это отношения не имеет, и если в «моих» правилах и тех, которые представили суду, есть расхождения, например, что рабочий день начинается не в 9:00 а в 8:30 и прочее, это не важно. Так же было отмечено, что отказ в отпуске для сдачи экзаменов был со стороны начальника департамента в связи с загруженностью на моём участке работы (вот это для меня стало неожиданностью).
Теперь хочу обратиться к сотрудникам Гута-Банка. У меня на руках есть заверенная и предъявленная в суде копия «Правил внутреннего трудового распорядка». Заходите в Outlook – общие папки, скачиваете «правила» и сравнивайте с теми, которые есть у меня. Особенно это касается рабочего времени. Кстати, по тем правилам, которые предъявлены в суде, у вас есть 60 мин. а не 48 мин. для обеденного перерыва. Теперь можете смело обедать час, если кто-то будет выступать, ссылайтесь на правила.
Коллеги, если есть сомнения в моих словах, вы считаете, что те факты о подлоге документов и о том, что заявлялось в суде выдумка, можете обратиться ко мне (кто не знает, доб. номер 829), у меня есть аудио-запись этого суда, есть копия «правил» - сравнивайте, слушайте, делайте выводы. Допускаю, что вы останетесь при своём мнении, что я не прав, но это уже будет ваше личное мнение, а не пересказ истории из третьих рук (в том числе моих).
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0
10.10.2012 07:19
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Администратор:
321-01, к Вам просьба: не частить с подробным изложением происходящего, а написать позже заключительную часть. Все-таки формат Служебного рейтинга отличается от дневника в интернете.
|Прелести работы (продолжение)
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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История продолжается (кому интересно, начало тут http://www.banki.ru/services/official...D=4019714)
13 августа 2012 обратился с жалобой в Прокуратуру города Москвы, подробный образом описал все факты нарушения законодательства руководством банка, приложил копии справок, почтовых квитанций, служебных записок, приказов, диск с аудиозаписями разговоров и т.д. - всего получилось около 20 страниц. Жалобу, конечно, приняли, через несколько дней даже пришел на прием к прокурору узнать, что и как. Он пояснил, что с жалобой ознакомился, и её передали в Мещанскую прокуратуру, не помню точно, сколько по закону времени дается прокуратуре на ответ, но на сегодняшний день (08 сентября 2012) никакого решения по моей жалобе я не получал.
14 августа 2012 вновь пришлось идти в Мещанский суд. Оказывается, я не единственный сотрудник Гута-Банка, в отношении которого руководство банка использует практику денежного шантажа. Ситуация такая: в очередной раз было устроено переформирование отделов, казалось бы, заурядная ситуация, проблема в том, что структурное подразделение расформировали, а вот заместителю начальника департамента об этом сказали только постфактум. Задним числом оформили приказ (это вообще любимая практика руководства банка) и дали подписать. Вероятно, таким образом перевели не только его, но остальные, похоже, молча это проглотили. Он, по-видимому, стал возражать, в итоге всех его подчиненных перевели в другие подразделения, а ему перестали платить премию. Он обратился в суд. Вот эта самая премия, я уже писал, очень удобный способ давления на персонал. При устройстве на работу вам обещают некую сумму, но в трудовом договоре её хитро дробят. В зависимости от должности зарплату режут: 50% оклад, 50% премия, некоторым везет меньше - 20-30% оклад, соответственно, 80-70% премия. При этом процентное соотношение не указываю, просто пишут, что помимо оклада будет установлена «персональная надбавка», размер которой регулируется соответствующим положением. Я перерыл на сервере все нормативные документы, но этого не нашел, получить его удалось только по решению суда. Всё ещё больше запутанно тем, что в трудовом договоре это указанно как «персональная надбавка» в расчетном листке «премия», а «положение о премировании» и «положение о персональной надбавке» это два разных нормативных документа. Да и то, весь процесс выплаты описан очень аморфно, в сущности его можно свести к следующему: «Выплаты производятся по усмотрению руководства». Надо отдать должное, по умолчанию её платят всем и всегда, но стоит хоть немного проявить самостоятельность или чем-то не угодить начальству, этой премии (надбавки) лишают. Кстати, при выплате больничных базой для исчисления служит только оклад, но не вся з/п, поэтому болеть в Гута-Банке очень не выгодно, многие приходят на работу с температурой, их можно понять, кому охота получить в конце месяца четверть, если не пятую долю своего заработка только из-за простуды. Это создаёт очень нездоровую атмосферу во всех смыслах слова, человек не только болеет сам, но и других заражает.
Так вот, 14 августа 2012 было очередное рассмотрение иска к банку со стороны заместителя начальника департамента (на тот момент бывшего), он спросил готов ли я выступить свидетелем. Я только ЗА. Но суд отказался вызывать меня в качестве свидетеля. Часа два я просидел возле зала заседания, в один момент, когда оттуда выходил какой-то человек, зашедший заверить какую-то бумагу, через открытую дверь донеслась фраза представителя банка. Н-ова Л.В. нервно доказывала суду, что такой свидетель как я абсолютно необъективен, вызывать его нельзя, так как он был арестован на митинге, на Болотной площади… Она не успела закончить фразу, как судья замахала руками повторяя «хватит, хватит, сейчас дело не о том» или что-то близкое к этому. По интонации судьи было видно, что этот аргумент ей совсем не нравится, однако в качестве свидетеля меня так и не вызвали.
04 сентября 2012 состоялось второе слушание по моему делу, рассматривалось два иска, оба об отмене приказов, один о выговоре, второй о депремировании. В первом случае позиция банка осталась непробиваемой. На рабочем месте отсутствовал, в отпуске было отказано, при получении второго высшего отпуск не полагается. К этому было высокомерно добавлено, что опоздал я на 3 часа 37 минут, то есть ещё немного и меня бы уволили за прогул (прогулом, согласно 81 ст. ч.6 п.а ТК РФ, считается отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов без уважительных причин). Тот факт, что я несколько раз писал и переписывал заявления не отпуск, приносил справку из института, и даже просил предоставить за свой счет, оповестив при этом всех, кого только мог, не посчитали аргументом. То есть, когда я устраивался на работу, я знал, что придется сдавать экзамены, значит, сам виноват (только г-жа Н-ова Л.В. назвала очень красиво: «при поступлении на работу был осведомлен о необходимости сдачи сессии, следовательно, принимал на себя все риски» по-моему, так она это назвала.) "Принимал риски..." - каково, просто не работа, а лотерея. Ладно, если не дали отпуск, и даже не дали отгул за свой счет, ну можно было, по крайней мере, не выносить взыскания, в конце концов, не на пьянку же я отпрашивался. В реальности всё, конечно, просто, если руководство поставило перед собой цель выдавить, уж поверьте, вход пойдут все средства.
По поводу приказа о депремировании - вообще сказка, всё та же Н-ова Л.В., неловко подбирая слова, путаясь в терминах «случайно», «ошибочно», «неправильно», сообщила судье, что приказ о депремировании был аннулирован как ошибочный через два дня после издания. Уведомить об этом меня, конечно же, посчитали не нужной формальностью. Так вот, в зале суда 04 сентября 2012 я узнал, что приказ №384-К от 20 июня 2012 был отменен путём издания другого приказа 387-К/1 от 22 июня 2012. В который раз издают документы задним числом. Самое смешное, приказ-то они отменили, а вот премию так и не выплатили. Кстати, за август тоже не выплатили, но уже тихо, молча, без всяких приказов, ничего не говоря. Сколько я не писал служебки, сколько не звонил в бухгалтерию, никто не мог объяснить причину. Бухгалтер сказала, что все премии она начисляет согласно спискам, а меня там нет уже два месяца, вот собственно и всё. В суде получилось очень хорошо, я требовал отмены приказа, так его и отменили и уже «давно». А о выплате премии я не просил, мол, в следующий раз точнее надо быть. Видимо придется подавать ещё один иск. Отдаю должное, потрудились на славу. Хотя я подозревал, что они задним числом отменят все приказы, а потом скажут, что предмета для иска нет. Но я-то был о них более высокого мнения, я-то думал, они за несколько заходов перечислят премию, и в суде скажут, дескать, всё выплатили, всё отменили, не понимаем, что он (в смысле я) в суд пошёл. Оказывается, я был слишком высокого мнения о них. Не скрою, приятное разочарование, сотрудники Гута-Банка, участвующие в этом прессинге, оказались ещё бОльшими негодяями, чем я о них думал.
Продолжение следует.
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5
08.09.2012 17:17
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Администратор:
Без оценки, Вы уже голосовали 10.08.2012.
|Прелести работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я коротко пояснил, что был на митинге, где меня задержали, потом судили, потом посадили. Беседа была длительной, в ходе которой меня пытались убедить, что протестные действия ни к чему не приведут. Власть никогда не станет никого слушать, а все митинги - это, в лучшем случаи, пустая трата времени, в худшем, возможность, получить бОльший срок или травму, на память от сотрудников ОМОНа. Далее, начальник отдела автокредитования просил пообещать, что ни на какие митинги я больше ходить не буду, это, по его словам, для моей же пользы. Потому что, сегодня меня уже хотели уволить, не сделали этого только по его просьбе. Так это или нет, не знаю, но обещать я ничего не стал. Он лишь добавил, что ещё один любой «прокол» с моей стороны, и я уволен. Следующим этапом, начальник отдела кадров попросила подписать два документа:
Заявление на отгул за свой счет, при чем задним числом, на тот день, когда я был под арестом; Акт отсутствия на рабочем месте. Первую бумагу я подписывать не стал, в тюрьме у нас пока сидят по приговору суда, а не «за свой счет», (хотя бывают исключения). Что касается, акта об отсутствии, то там говорилось, что я устно пояснил своё отсутствие. Весьма странно, я объяснил не только устно, но и письменно, с приложением копий документов. Акт я конечно подписал, но на двух экземплярах отметил ручкой, не ручаюсь за точность формулировки: «… пояснил письменно, приложил постановление суда и справку об освобождении…».
Прошло совсем немного времени и 04 июня 2012, меня вновь вызвали: руководитель управления розничного бизнеса, начальник отдела автокредитования. Попросили прокомментировать такой факт. Начальник отдела кадров сообщила им, что я поместил своё резюме в интернете. Я ответил, что оно находиться там несколько лет, лишь иногда редактируется и обновляется. Тогда эти два «руководителя» стали убеждать меня, что я открыто демонстрирую нелояльность к банку, если вдруг мне предложат другую работу, я уйду, а они останутся с открытой вакансией, такое положение дел их не устраивает, такие сотрудники им не нужны. Учитывая, что это не первый проступок (имелось в виду отсутствие во время ареста), мне предложили уйти по-хорошему, написав заявление по собственному желанию. Благородно заметив, что можно не торопиться неделя у меня есть.
Когда я отказался, мне пообещали увольнение по статье, на вопрос по какой именно, тут же замялись, сказав, что в итоге я сам уйду. Мне обещали, лишение премии, перевод на работу в автосалон (раньше я работал в автосалоне, график там довольно специфический, а мне как раз предстояли экзамены в институте). Про отпуск, даже за свой счет, можно забыть, сказали напоследок. Когда я в прошлый раз работал вне офиса, первое, с чем мне пришлось столкнуться, - это отсутствие информационных ресурсов и доступа к документам, которые нужны для работы. Раньше я решал этот вопрос так, архивировал все нужные файлы и отправлял на почту, из которой потом переносил на тот компьютер, что стоял на новом рабочем месте, поскольку все USB порты заблокированы. В этот раз я не стал изобретать велосипед и поступил так же.
08 июня 2012 я написал заявление на предоставление отпуска для сдачи экзаменов. Что меня удивило больше всего, мой начальник, его подписал, не сразу я понял этот иезуитский ход. В отделе кадров заявление отклонили, оно, видите ли, напечатано на компьютере, а нужно писать от руки. Не проблема, написал от руки, снова отклонили, не было подписи начальника управления, вот сколько раз до этого писал, такие заявления ни разу его подпись не спрашивали. Хорошо, подписал и у него. Снова промашка, для таких отпусков, нужна справка-вызов из ВУЗа, опять не приняли, может оно и так, но в прошлую сессию никто её не требовали. Принес справку из института, причём именно тому, кто её просил – главный специалист отдела кадров, но она эту справку даже в руки не взяла. Мотивировка простая, отпуск для сдачи экзаменов полагается тем, кто получает первое высшее образование, на второе высшее эта роскошь не распространяется.
Когда я уточнил, зачем же она требовала эту справку, ответ меня обескуражил: «Я не знала, что у вас второе высшее». При устройстве на работу, я лично ей в руки, отдавал: диплом о первом высшем образовании, трудовую книжку, где указанно уже имеющееся образование, это же написал в анкете и заявления на отпуск в прошлую зимнюю сессию, отдавал лично ей. Свои провалы в памяти г-жа объяснить не смогла, справку принимать категорически отказалась, проставлением отметки на заявлении, что в отпуске отказано (чтобы в институте вопросов не возникало), она так же утруждать себя не стала. Справку пришлось отправлять заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Была наивная попытка, зашел в свой отдел, громогласно попросил минутку внимания, объяснил ситуацию, попросил кого-нибудь пойти и просто засвидетельствовать, что я вручил справку, догадайтесь, сколько желающих ринулось, сметая стулья и столы, помогать мне? Все дружно уткнулись в компьютеры, изображая чрезвычайную занятость, пришлось вернуться в отдел кадров.
Единственный выход, который мне предложили, - писать за свой счет на все дни экзаменов. Деваться было некуда, завтра экзамен, в пятый раз я подал заявление, она сказала, что теперь все в порядке, я отправился в свой офис, тогда он был в другом здании. За полчаса до конца работы она по телефону обрадовала меня, что и это заявление отклонено. На следующий день (15 июня 2012 – пятница) пришлось ехать в институт, к «счастью» экзамен перенесли, но на работу я пришел только в 12:37. Как обычно, написал объяснительную, почему отсутствовал. Отдал своему начальнику сей документ, и успокоился, но это было преждевременно. В понедельник стало ясно, что руководство усиленно раскручивает эту ситуацию. Сначала приказом по банку №380-К, за подписью вице-президента «В связи с отсутствием на рабочем месте 15 июня 2012 в период с 9:00 по 12:37 без уважительной причины» объявили выговор.
Следующим шагом отключили интернет, почту, все банковские программы и приложения, с которыми я работаю. За этим последовал вызов в службу безопасности 21 июня 2012 начальник СБ его заместитель, начальник службы информационной безопасности, руководитель отдела кадров в теплой дружеской обстановке обвинили меня в краже информации составляющей коммерческую тайну. Это они имели ввиду отправку мною документов на почту не относящуюся к банковской, когда я думал, что предстоит работать на новом месте. Не смотря на то, что раньше, когда я работал вне офиса такие сообщения я отправлял регулярно, более того несколько месяцев пользовался своей личной почтой для работы, писал подобные письма, в том числе, начальнику СБ и его заму, никто ни разу не сказал ни слова по этому поводу. Большинство сотрудников банка, регулярно отправляет и получает письма с внешних адресов, мне неизвестно, что бы кому-то из них делались замечания. От меня же, начальник СБ потребовал предоставить доступ в мою квартиру и к моему компьютеру сотрудникам службы безопасности банка. Я сказал, что это возможно, только для сотрудников правоохранительных органов имеющих соответствующую санкцию. После чего сошлись на том, что я просто привезу свой ноутбук им на проверку, но, подумав, я и этого делать не стал. В последующем начальник СБ уверял, что он ничего не требовал, а лишь просил, но если я отказываюсь, то все материалы по этому делу он передаст в соответствующие органы, а мои действия подпадаю под ст.183 УК РФ, и вся эта ситуация в любом случаи будет иметь для меня негативные последствия. Это же мне говорили и юристы банка, а так же мой непосредственный руководитель. Хоть я и пояснил все обстоятельства этого дела, повторив их письменно, никакого эффекта это не дало.
Одним словом, отключили всё, что только можно и начали проводить служебное расследование. При этом продолжал ставить задачи, для решения которых нужен был доступ в интернет, с другой стороны юристы банка предлагали уволиться по соглашению сторон, намекая, что это самое лучшее, что может быть для меня, в противном случаи я рискую себе испортить будущее. Со своей стороны мне напротив хотелось посмотреть на это «служебное расследование». Сам я точно знал, что ничего никому не передавал и не использовал какие-либо материалы в личных целях. Честно говоря, там и передавать-то было нечего, то, что я отправил, никакой коммерческой тайны точно не представляло. Хотя начальник отдела автокредитования, обвиняя меня в том, что я «слил» всю клиентскую базу, то есть названия компаний партнеров по автокредитованию, их адреса, имена сотрудником которые там работают. Притом, что вся эта информация есть на сайте банка.
22 июня 2012 новый приказ вице-президента №384-К порадовал меня лишением премии. С формулировкой «В связи с недобросовестным исполнением должностных обязанностей», в чем это выразилось, когда произошло, кем и где было зафиксировано, приказ умалчивал. Ни один человек мне не смог вразумительно объяснить, за что меня лишили премии. Дело в том, что премия, очень удобный рычаг воздействия на любого сотрудника. Заработная плата разбита на две части, оклад и премия, которую, по умолчанию платят всем и всегда. Но как только руководство хочет воздействовать на сотрудника, премии его лишают. Это кстати мне обещали, когда я отказывался писать заявление об уходе 04 мая 2012, история с резюме.
На следующем этапе прессинга меня пытались лишить основного отпуска, график которого был составлен и подписан ещё до Нового года. Согласно ст.123 ТК РФ «О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала». Всё та же главный специалист отдела кадров пыталась заверить меня, что если не уведомили об отпуске, значит на моё усмотрение, либо он переноситься, либо я иду в другой период. Никого, никогда я об этом не просил, и меня никто об этом не уведомлял, спустя пару минут она стала утверждать, что такого не говорила и отпуск идет согласно графику. Начальник отдела кадров вообще отказалась от комментариев и предложила мне обращаться в суд, если меня что-то не устраивает.
В итоге, после многочисленных просьб и напоминаний уведомили о начале отпуска вечером 28 июня 2012, притом, что 29 июня 2012 был последний рабочий день, хотя обязаны были за две недели. В моей ситуации формальное уведомление очень важно, не получил бы я приказ на руки, ушёл бы в отпуск, а они мне прогул на две недели влепили бы. Эта публика и не такое смонтирует, одна подстава со справкой из института чего стоит. В последний день перед отпуском мне наконец-то вручили приказ о начале проведения служебного расследования. Почитать дали, а вот копию, нет, ну понятно секретный документ.
С тех пор и до настоящего момента никаких материалов проверки никто мне не показал, приказ об её окончании я в глаза не видел, приказ о начале проведения хоть почитать дали. Отпуск закончился 16 июля 2012, после возвращения на работу единственное, что я получил это ещё один приказ №540-К, очередной выговор: «За неисполнение, без уважительных причин, специалистом отдела автокредитования Бахолдиным Д.И. своих должностных обязанностей, за нарушение норм информационной безопасности, передаче сведений, содержащих конфиденциальную информацию по электронным каналам связи на внешний адрес». Мне даже обидно стало, это всё, что могли состряпать за месяц с лишним вместе взятые служба безопасности, отдел кадров, юридический и IT департаменты. Чем меня только не пугали, увольнением по статье, уголовной ответственностью, домой к себе требовали пустить, обещали что никакой работы я больше себе не найду и т.д. Короче, весь пар в свисток ушел.
Уже сбился со счета сколько служебных записок я направил с просьбой предоставить материалы проверки, копии приказов о её назначении и завершении, просил пояснить мне причины лишения премии, объявление причин выговоров, просил предоставить должностную инструкцию, хоть посмотреть, какие там служебные обязанности прописаны, я ведь её так никогда и не видел. Всё как в бездонную бочку, молчат проклятые, ни ответа, ни привета, все только стрелки переводят, начальник отдела автокредитования на службу безопасности, те на отдел кадров, мол, им всё отдали, кадры говорят, пиши запрос, всё предоставим или на юристов сваливают. Сколько я этих запросов написал, хоть бы на один ответили.
В суд я, конечно, обратился, подал иски о признании незаконными приказов о лишении премии и объявлении выговора (№№ 380-К и 384-К). Заявление передал 03 июля 2012, предварительно заседание 06 августа 2012. В суде г-жа юрист заявила, премия на то и премия, хотим, платим, хотим, нет, а выговор за опоздание вполне обоснован, дескать, никого не предупредил, что идет сдавать экзамены. Подписи начальника отдела и начальника управления, а так же переписка с руководителем департамента её не убедили, последнюю она вообще требовала изъять, поскольку это распечатка электронной переписки, а не документ и к делу не может быть приложена. Вдобавок, требовала подтверждения того, что главный специалист отдела кадров отказалась принимать справку-вызов из института. Видимо, я должен был показать суду справку о том, что у меня отказались принимать справку, извините за каламбур.
Ситуация продолжает идти своим бессмысленным чередом: многообещающее расследование моей преступной деятельности они закончили, меня разумеется, об этом не уведомили, материалы для ознакомления не предоставили, пиши запросы, не пиши - всё впустую. На все служебные записки гробовое молчание. Только юридический отдел постоянно придирается, что не ставлю отметки на повестки в суд, когда прибыл когда убыл, да ещё начальник отдела каждый раз объяснительные требует, хоть я и показываю ему заранее повестки в суд и даже копии для него делаю. Всё равно пиши, почему не был на работе, ещё акты со свидетелями составляет, что мол, я отсутствую. Он на мои запросы так тщательно бы отвечал, ну хоть раз. Судов сейчас много, с одной стороны иски к банку, с другой тяжба с родным государством, требую отмены приговора по аресту на Болотной 06 мая 2012, уже в который раз суд переносят, но это, как говорится совсем другая история.
Все детали этой эпопеи перечислить просто невозможно, изложенное выше – краткий конспект. Сейчас готовлю иск об отмене приказа №540-К, а так же пишу заявление в прокуратуру с требованием провести проверку банка на предмет нарушения трудового законодательства и моих конституционных прав. Забавно получается, им чтобы лишить меня части заработной платы или объявить выговор, нужно минут пять (напечатать приказ), я же второй месяц по судам хожу, чтобы их оспорить.
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12
10.08.2012 19:21
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