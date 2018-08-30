Добрый день! Хочу оставить отзыв о работе в ПТБ.



Начну с хорошего. Хороший коллектив в отделениях, понимающий руководитель, зп без задержек. О хорошем наверно все.



Зарплата желает лучшего, три года работала, ни разу не поднимали окладную часть, даже когда повышают по должности, зарплата не растет. Премии платят, но не всем. В нашем отделение два человека реально сидели на голом окладе, а он маленький для нашего города. Да и тем кому платят, заработать на эту премию последнее время стало трудно. Не оплачивают переработку, точнее если второй сотрудник в отпуске или болеет оплачивают, а вот то что выходишь в субботу, при том что с пн по пт тоже работаешь как обычно, не платят. А в месяц таких суббот выходит 2 или 3. И сокращать режим банка не хотят, мол работайте девочки по субботам просто так. Вечные проблемы с программами и интернетом, причем проблемы с интернетом никак не решаются. За день может раз 10 вылетать и по полчаса не можешь обслужить клиента, а клиенты возмущаются на нас, им не объяснишь , что мы здесь ни при чем. Поэтому к концу такого рабочего дня можно получить нервный срыв. Далее, к некоторым сотрудникам головного отделения невозможно обратиться с вопросом по работе, они либо орут: "как вы этого не знаете?!", либо сами не знают. Руководство в головном отделении ...



Никогда не идут на встречу, придумывают всякую ерунду, за что потом лишают. А за что лишили, узнаешь только потом. При увольнении нормально попросила скан трудовой книжки, пока идет почтой оригинал. В отделе кадров мне сказали, что по какому-то регламенту они не имеют права мне высылать скан. Пока решали этот вопрос с начальством, они в течение часа, зная что вопрос решается, взяли и отправили мою книжку. В итоге разрешили сделать скан, а делать уже было не с чего!



В итоге хорошему специалисту делать в этом банке нечего, для опыта, после институтов можно.