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|Средне
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Хочу оставить отзыв о работе в ПТБ.
Начну с хорошего. Хороший коллектив в отделениях, понимающий руководитель, зп без задержек. О хорошем наверно все.
Зарплата желает лучшего, три года работала, ни разу не поднимали окладную часть, даже когда повышают по должности, зарплата не растет. Премии платят, но не всем. В нашем отделение два человека реально сидели на голом окладе, а он маленький для нашего города. Да и тем кому платят, заработать на эту премию последнее время стало трудно. Не оплачивают переработку, точнее если второй сотрудник в отпуске или болеет оплачивают, а вот то что выходишь в субботу, при том что с пн по пт тоже работаешь как обычно, не платят. А в месяц таких суббот выходит 2 или 3. И сокращать режим банка не хотят, мол работайте девочки по субботам просто так. Вечные проблемы с программами и интернетом, причем проблемы с интернетом никак не решаются. За день может раз 10 вылетать и по полчаса не можешь обслужить клиента, а клиенты возмущаются на нас, им не объяснишь , что мы здесь ни при чем. Поэтому к концу такого рабочего дня можно получить нервный срыв. Далее, к некоторым сотрудникам головного отделения невозможно обратиться с вопросом по работе, они либо орут: "как вы этого не знаете?!", либо сами не знают. Руководство в головном отделении ...
Никогда не идут на встречу, придумывают всякую ерунду, за что потом лишают. А за что лишили, узнаешь только потом. При увольнении нормально попросила скан трудовой книжки, пока идет почтой оригинал. В отделе кадров мне сказали, что по какому-то регламенту они не имеют права мне высылать скан. Пока решали этот вопрос с начальством, они в течение часа, зная что вопрос решается, взяли и отправили мою книжку. В итоге разрешили сделать скан, а делать уже было не с чего!
В итоге хорошему специалисту делать в этом банке нечего, для опыта, после институтов можно.
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Valkraka • бывший сотрудник
09.06.2015 15:30
|Плачевно
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав в банке два года на разных должностях и увидев его изнутри и доп офисов и ГО, прихожу к плачевному умозаключению - будущего светлого не будет. В этом банке не ценят сотрудников, не ценят опыт. ЗП это просто стыд, никто не понимает как ее начисляют, почему два сотрудника одинаковой должности и категории получают разную премию квартальную (кстати она бывает не каждый квартал), почему оклад в расчетках бывает разный, разный районный коэффициент, вообще на вопросы касаемые зп все молчат, высшее руководство на просьбу поднять сотруднику отдела зп говорит, что у банка нет пока такой возможности (с 12 тыс.).
Сотрудники, естественно, встречаются разные, НО что самое удивительное: в банке вполне обычное явление на пожелания доброго утра, дня, или просто слова Здравствуйте, получить в ответ абсолютное молчание сотрудника (гордо молчат и начальники отделов и остальные).
Об условиях работы: вода в рукомойной холодная, т.к. нужно экономить на ее обогреве, свет в коридорах не горит часто экономим опять, на весь ГО (а это пока пять этажей) 2 маленьких стола для приема пищи в обеденное время, ровно как и микроволновки две. По части матпомощи - ее не бывает, исключение твоя собственная смерть. Никакой речи ни о путевках, ни о лечении и просто медосмотрах. Даже медполис меняет сотрудник сам, в свободное от работы время.
Политика руководства не ясна... (видимо выжать все возможное из сотрудников, и в случае недовольства - распрощаться). Нет хороших менеджеров, нацеленных именно на развитие и процветание банка, руководство набирается по принципу Подруга Друга".
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Blinchik • сотрудник
12.09.2013 14:21
|Подумайте о сотрудниках, они тоже ваш имидж!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Тоже захотелось отписаться о банке. Единственный плюс, который может устраивать в этом банке, так это коллектив (но это только в дополнительном отделении). В ГО работают нервные люди, которые орут, орут и орут! Правда не все, но многие! Объяснять ничего не хотят. Многие ошибки, которые происходят по вине глюков программ, списывают на сотрудников.
ЗП - это отдельный разговор. Ее, по рассказам, никогда не поднимали. После испытательного срока остается на том же уровне. Как начисляется вообще никому не понятно. По-моему, они там сидят и решают: этому дам , а этому не дам. Двум сотрудникам одной должности, при одинаковом отработанном времени, могут дать разные суммы. А если ты вдруг заболел или ушел в отпуск - это вообще жесть. За один такой неотработанный день вычитают больше, чем стоит отработанный день! В общем лучше не болеть и не ходить в отпуск! Требуют очень много, а платить за это не хотят. Пожелание банку, повышайте ЗП, думайте о сотрудниках, они тоже ваш имидж! Мотивируйте хорошими деньгами!!!
Администратор: Уточните, а условиям трудового договора зарплата соответствует?
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Nochka.7 • сотрудник
01.05.2013 17:15
|Просим подумать о повышении заработной платы...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемое руководство! Подумайте хоть о сотрудниках банка, которые работают и тем самым создают для вас возможность получать заработную плату намного, отличающуюся от самого работника. Может руководство банка считает, что все оплачивается и оплачивается нормально. И вообще, создается впечатление, что система планирования призвана у нас не развивать бизнес, а сокращать расходы на мотивацию. Вы можете сказать незаменимых нет, ну и вы тоже не незаменимы! Почему мы должны зарабатывать доход не себе, а руководству, которое даже не интересуется, а хватает ли зарплата установленная в начале трудоустройства! Хоть раз поинтересуйтесь заработной платой сотрудников.
Настоятельно просим подумать о повышении ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ И ДУМАЕМ, ЧТО ВЫ НЕПРЕМЕННО ПОВЫСИТЕ СВОИМ СОТРУДНИКАМ В ЭТОМ ГОДУ! Вот в АФБАНКе постоянно повышают зарплату своим сотрудникам. Вот в этом году минимальное повышение зарплаты составило 3 т. руб. это только минимальное и это всем сотрудникам! Хоть что-то, но очень приятно. Там руководство понимает, что надо поддерживать свой персонал.
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arkhidearozo4ka • сотрудник
22.01.2013 20:00
|Заработная плата очень низкая...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал в этом банке чуть меньше трех лет с 2007 по 2010, устроился сразу почти после Университета, хочу выразить слова благодарности за то, что этот Банк мне дал большой трудовой и жизненный опыт, который позволил мне продвигаться дальше. Спасибо большое, говорю от чистого сердца.
На этом, пожалуй, положительные моменты закончились. На тот момент, когда являлся сотрудником, заработная плата была очень низкая, это касалось и офисов в регионах и ГО (мотивации никакой, бонусов нет), текучесть кадров оставляет желать лучшего, особенно сотрудниц, которые находились в торговых точка (магазинах). Общая организация труда была плохая.
Мне и некоторым коллегам пришлось уволится, т.к. не могли терпеть оскорбления и угрозы руководителя, который был как специалист полный ноль и как оказался на этой должности думайте сами. Сейчас работаю в другом банке, очень доволен, ЗП хорошая, руководство тоже.
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tatati • бывший сотрудник
14.12.2012 23:33
|ПромТрансБанк - работать можно
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я не знаю, как там в других банках, но в ПромТрансБанке, по-моему, все нормально. Я пришел сюда когда-то не из банковской сферы, но где я работал до этого было просто ужас, в трех организациях или четырех, где я до этого работал, были задержки зарплаты, по крайней мере, этого тут не наблюдалось . В принципе, данный банк дал мне дальнейшее развитие.
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asd1234 • бывший сотрудник
17.09.2012 14:43
|Промтрансбанк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Да, присоединяюсь к словам guzelios, - все правда, в банке уже давно не поднимают зарплату. Как была 3-4 года назад, на таком уровне и осталась. Кризис прошел, остальные банки потихоньку поднимают зарплату своим работникам, дают премии, 13 зарплату - не только высшему руководству, бизнес создается и поддерживается работниками банка. Все дорожает, а банк не поднимает своим работникам зарплату, которые приносят прибыль банку. Руководству банка стоило бы поднять зарплату своим работникам, текучесть работников очень большая. Благо дело в Уфе банков много, куда хоть иногда, но можно устроиться. А банк теряет своих сотрудников. Все из-за маленькой зарплаты, которая составляет 10-12 т.руб. Жизнь дорожает, продукты все в цене растут, а банк никак не хочет повышать зарплату. Я ушла из банка в другой банк, зарплата на уровне, есть индексация зарплаты, 13 зарплата, соцпакет интересный имеется - зубы можно лечить или в поликлинике полечиться. В общем, банк оставляет желать лучшего. Повышайте своим сотрудникам зарплату, относитесь как к СЕБЕ, они такие же люди и жить хотят НОРМАЛЬНО!!! Бог сказал - надо делиться с ближним, и не оскудеет рука дающего!
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stylesun • бывший сотрудник
13.07.2012 10:51
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Администратор:
Не засчитано по п.2.4 Правил регистрации пользователей.
|ООО ПромТрансБанк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хотела оставить свое мнение о банке, в котором проработала. Банк для Башкирии очень даже крупный, отделений много. Оказываемые услуги тоже много по сравнению со многими банками - местными. Банк медленно или средне развивается. Продуктов тоже достаточно. Но все равно чего-то не хватает этому банку. Отдельная тема - это заработная плата, она очень низкая. Можно сказать, что вообще маленькая. Ее никогда, как в других банках, не поднимали и не поднимают. Индексации вообще не существует. Какую зарплату тебе установили вначале трудоустройства, может таковой и оставаться. Руководство банка не интересуется зарплатой сотрудников. Думают, что однажды установили это и достаточно. Но в данное время работаю уже в другом банке, зарплата хорошая, соцпакет нормальный, чего нет в Промтрансбанке. Руководству Промтрансбанка следует своевременно поднимать своим сотрудникам заработную плату, индексировать, повышать, и тогда сотрудники будут лояльными, текучесть кадров очень огромная. Банк рекомендую как стартовую площадку для стажировки и в последующем уходить в другой банк. Что хотя и делает Промтрансбанк. Многие уходят немного поработав, не добившись повышения заработной платы. Коллектив тоже ничего. Пойдет. Я рада, что вовремя ушла из этого банка. Всем желаю удачи.
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guzelios • бывший сотрудник
09.07.2012 22:10
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