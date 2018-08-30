Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Никому ничего не надо в ВКБ
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Банк в целом хороший. Коллектив хороший, з/п как у уборщиц в Сбере. Стыдно должно быть президенту, когда у него операционисты получают по 10 000 руб. при полном рабочем дне.
Но хуже того, что руководству ничего не надо. И никто не кого не накажет. Как хотят, так и при увольнении ставят своим бывшим сотрудникам процентную ставку. Завхоза на работе вообще днем с огнем не сыщешь, ну, например, карточку на бензин он давал целых четыре месяца.
От админа: Кем и где трудились?.. Можно подробнее о своем опыте работы?
serega063: Работал там больше года в ИТ-подразделении. Так же хотел подчеркнуть, что банкоматы там совсем не работают, поддержки нет, люди все жалуются, а человека брать на 10 банкоматов не хотят.
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serega063 • бывший сотрудник
04.06.2010 22:09
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