Банк в целом хороший. Коллектив хороший, з/п как у уборщиц в Сбере. Стыдно должно быть президенту, когда у него операционисты получают по 10 000 руб. при полном рабочем дне.



Но хуже того, что руководству ничего не надо. И никто не кого не накажет. Как хотят, так и при увольнении ставят своим бывшим сотрудникам процентную ставку. Завхоза на работе вообще днем с огнем не сыщешь, ну, например, карточку на бензин он давал целых четыре месяца.



От админа: Кем и где трудились?.. Можно подробнее о своем опыте работы?



serega063: Работал там больше года в ИТ-подразделении. Так же хотел подчеркнуть, что банкоматы там совсем не работают, поддержки нет, люди все жалуются, а человека брать на 10 банкоматов не хотят.