3 раза. 3 раза, господа, я приезжал в этот банк на собеседование. 1й раз пообщался в холле первого этажа с hr. Второй раз приехал, а мне сказали, что все уехали, общаться не с кем, извините, простите. Третий раз пообщался с зампредом. Очень приятная женщина, как мне показалось. Четвёртого раза не случилось. Пишет мне hr, что они всё передумали и теперь вообще другую вакансию открывают. Их тоже можно понять, поэтому негатива особого нет. Но это, так скажем, штрих к портрету. Как мне видится, в этом банке работать можно, ибо люди ходят не забитые, но организация хромает. Приезжай, не приезжай, нужен, не нужен.