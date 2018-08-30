Меня зовут Станислав, я проработал год и два месяца в ОАО РАКБ "Москва". Имя своё скрывать не буду, потому что хочу написать действительно хороший и объективный отзыв о данном банке.



Я проработал там с сентября 2012 по октябрь 2013. После этого я проработал ещё полгода в другом банке, чьё название я даже упоминать не хочу и это на самом деле позорище по сравнению с тем, что было в Банке "Москва". А именно. Расскажу сначала. Я окончил институт и это было моё первое место работы, где меня приняли почти как родного, отнеслись с вниманием и коллектив реально помогал мне и вырастил внутри себя специалиста. Действительно все были готовы прийти ко мне на помощь и помочь советом. Зарплату предложили объективную для моего нулевого опыта. Здесь жалоб нет никаких и быть не может.



Поставил по зарплате четверку, потому как всё-таки есть один минус. Всё-таки наверное юрист, пусть и начинающий, но через год-то уже полноценный всё ещё получал меньше уборщицы. Но по правде сказать мне изначально и было озвучено, что этот банк позиционирует себя как трамплин для всех начинающих специалистов. То есть ты приходишь, воркаешь изо всех сил и сам того не замечая ты начинаешь так шарить в банковской теме, что уже потом конечно иди в другой банк и требуй для себя адекватную зарплату. Претензий нет.



По общему комфорту, атмосфере, уюту я боюсь, что больше такого места работы я не найду. Тут не пятёрка, тут сотка по сто бальной шкале. Люди, которые там работают, действительно любят своё дело и действительно понимают, зачем они пришли в 9 утра на работу и что им надо делать. Это настоящие специалисты, по которым я очень скучаю. Начинается всё с зам. предов, которые каждый курируют своё направление. Будь то кор. отношения, УБТ или клиентский отдел или кредитный. Они все разбираются в своих сферах и требуют того же от своих подчиненных. Если это кредитный отдел, то там порядок, точность и никакого разброда. Если это клиентский отдел, то они разбираются в РКО и не теребят юристов по поводу и без, как это происходит в том банке, в котором я сейчас заканчиваю работать.



Конечно, уходя из "Москвы" мне казалось, что и зарплата маленькая и порядка может быть и побольше, но теперь мне есть с чем сравнивать и я могу сказать, что это действительно толковый банк, который умеет работать и в котором люди ХОТЯТ работать. Служба безопасности действительно там работает, а не сидят как свадебные генералы, за которых юристы должны все бумажки писать. Они реально знают, что делают.



В общем ни про один отдел и ни про одного сотрудника я не могу высказаться плохо, потому что во-первых это люди, которые умеют и хотят работать, а во-вторых это адекватные, дружелюбные, отзывчивые коллеги, с которыми мне было невероятно тяжело расстаться.



При увольнении зарплату рассчитали как надо, трудовую отдали вовремя. В общем советую этот банк тем, кто хочет реально работать, учиться, узнавать, вникать, шарить, крепнуть как специалист. Это идеальное место. Это инкубатор для золотых кадров, которые все с руками потом отрывают.

Спасибо тебе, Банк "Москва"!