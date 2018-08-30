Добрый день! Решился написать про это замечательный банк, после того как правление банка выкинуло очередной фокус. Есть маленькая надежда, что этот отзыв прочитают, потому как другого способа достучаться просто нет.



Начну по порядку:



1. Зарплата. Зарплата состоит из оклада и 100% административной премии. Что это означает? То, что половина зарплаты выплачивается по усмотрению руководства, и по любому поводу ее могут просто не дать. А поводы выискиваются самые сказочные. Кроме того, работа в выходные оплачивается в двукратном размере, что соответствует закону, но про премии там ничего не сказано, и получается, что все выходные оплачивают фактически в одинарном размере. Предположим, обычный день у вас стоит 1000 рублей (500 рублей оклад + 500 рублей премия). За выходные вам заплатят всего 1000, вместо 2000 естественно премии за выходные не выплачиваются.



2. Смешной соц. пакет = страховка, сумма услуг по которой не может превышать определенную сумму (10 000 или 15000 рублей). Во как.



3. Коллектив. Все друг друга пытаются подсидеть, сплетни культивируются непосредственно руководством, в самых худших традициях, все боятся родственников и знакомых руководителей, которых в банке полно. Есть, конечно, нормальные люди, но они долго не задерживаются.



4. Руководство. Сложно это назвать руководством, скорее правильно назвать операторами стиральных машин. Отношение к сотрудникам просто ужасное, за людей никого не считают, даже если и работаешь долго и выкладываешься на 100% процентов. Ф. Д.Р. и А. А.В. дополняют друг-друга, один занимается управлением стиральной машиной, а вторая смотрит, чтобы все вокруг стучали друг на друга, и не дай Бог доносы прекратятся. Хотя стукаческая система сложилась еще при прошлом председателе.



5. Общий комфорт: Работая в банке, понимаешь, что нервная система ежедневно подвергается стрессу, отдыхать не принято. Если человек уходит с работы (отработав 8 часов) ровно в 18-00 то, он записывается сначала в несознательные элементы коллектива, а потом, при повторных уходах, во враги организации, со всеми вытекающими. А уйти в 18-00 и не реально. Уровень автоматизации банка находится на уровне 1998 года, все отчеты делаются ручками, в тетрадке. Есть в банке еще такое святое понятие как "Конец месяца" - в этот день все сотрудники должны сидеть до 11-12 ночи, и начислять проценты или делать документы дня.



Если вам предлагают поработать в этом банке, даже в самый жестокий кризис - не соглашайтесь, ибо это отнимет ваше здоровье и душевное равновесие. В городе есть достойные организации, где уважают сотрудников, не измываются систематически над людьми и платят честную зарплату. А также не участвуют во всяких сомнительных операциях, на которые давно пора обратить внимание соответствующим органам. Подумайте, что если вы будете работать в этом банке, когда костлявая рука ЦБ и РФМ все-таки доберется до банка, вы будете уволены из банка с очень некрасивой историей, что наложите отпечаток на всю вашу карьерную историю. Жаль, что такие работодатели и организации работают под слоганом «Наш Хабаровский банк» - оскверняя своим присутствием замечательный город.