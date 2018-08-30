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|Взгляд изнутри
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я не читал отзывы других рецензентов, поэтому не могу что-то опровергнуть или наоборот с чем-то согласиться, однако свое мнение в целом о банке скажу. Банк мне понравился с первого дня, да там нет размаха и пафоса, присущих ВТБ и тому подобным, но мне Уссури понравился и нравится по сей день! Нравится тем, что когда я пришел мне не врали про зарплату и карьерный рост, как это было в ВТБ, ВТБ-24 и Сбере. Четко была озвучена зарплата, мои обязанности и права.
Нравится коллектив, в котором я развиваюсь каждый день, нет в коллективе человека, которой бы не поучаствовал в моем профессиональном развитии. У меня не возникает мыслей как у моих друзей, работающих в других банках города Хабаровска: как бы попозже прийти и пораньше уйти с работы или как бы провести день, чтобы ничего не делать!
Что касается руководства, то если ты действительно сотрудник (причем нет плохих или хороших сотрудников, есть сотрудники и те кто проводят время в банке), то отношение к тебе будет хорошее.
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КолинФерт • сотрудник
22.08.2011 15:45
|О танцорах и яйцах
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В своё время я проработал в этом банке 3 года рядовым программистом. И скажу, не кривя душой, что положительных эмоций у меня осталось больше, чем отрицательных.
Сразу соглашусь с первыми двумя пунктами monsieur AlexLuk (кстати, нереспект за анонимность, малодушие твой враг), но с небольшой оговоркой. Несмотря на ЗП состоящую на 50% из премии (которой я лишался всего 1 раз за 3 года и то на 25 % да и за дело) и, скажем прямо, нечестную оплату выходных, всё равно я получал зарплату в 2 раза выше средней по городу. Меня взяли на работу сразу после универа, без опыта, на смехотворную ЗП, которую мне и умножали на 2 каждый год (и это правда и это было более чем достаточно). И я считаю, что всё "воздавалось по заслугам" спасибо и ФДР и ААВ и особенно ГВВ. Когда я почувствовал, что достиг потолка ЗП для Хабаровска и понял что опыта достаточно, я просто уехал в Москву.
Про Уссурийских коллег и переработку я скажу следующее: кому что от работы нужно. Для меня это было первое серьёзное место работы. Мне нужен был опыт, в основном только опыт. И я его получил, вполне. Если я перерабатывал, то только потому, что мне это было интересно. И не надо дерзко врать про первобытный уровень автоматизации банка! Автоматизация - самый сильный департамент банка и она на достойном уровне. Повторю самый СИЛЬНЫЙ и ДРУЖНЫЙ.
Я, конечно, делаю скидку на кризис, может, стало немного пожёстче. Но это объективная реальность, которую следует воспринимать адекватно. Очень легко озлобиться на всё вокруг. Если человеку мало платят или его сократили, пора задуматься... "почему именно я попадаю?"... может нужно стремиться быть эффективнее? профессиональнее? нужнее? В мире бизнеса нет эмоций. Хочешь стоить больше? Прокачивай себя! Себя в первую очередь!
В итоге хочу добавить, что Банк Уссури дал мне необходимый опыт, чтобы устроиться работать в Москву, в самую крупную банковскую группу мира "BNP Paribas Group". Сейчас я руковожу группой бизнес-анализа из 6 человек.
В общем, сообразно заголовку моего поста, Господа, кастрируйте амбиции и танцуйте в ту сторону куда Вас тянет...
Да, чуть не забыл... Банк Уссури - и вправду НАШ ХАБАРОВСКИЙ БАНК! Последний из Могикан!
Меньшиков Павел.
Привет, Всем кто работал со мной.
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pahentos • бывший сотрудник
18.09.2009 22:00
|Вы не были в Аду? Тогда приходите в банк Уссури!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Решился написать про это замечательный банк, после того как правление банка выкинуло очередной фокус. Есть маленькая надежда, что этот отзыв прочитают, потому как другого способа достучаться просто нет.
Начну по порядку:
1. Зарплата. Зарплата состоит из оклада и 100% административной премии. Что это означает? То, что половина зарплаты выплачивается по усмотрению руководства, и по любому поводу ее могут просто не дать. А поводы выискиваются самые сказочные. Кроме того, работа в выходные оплачивается в двукратном размере, что соответствует закону, но про премии там ничего не сказано, и получается, что все выходные оплачивают фактически в одинарном размере. Предположим, обычный день у вас стоит 1000 рублей (500 рублей оклад + 500 рублей премия). За выходные вам заплатят всего 1000, вместо 2000 естественно премии за выходные не выплачиваются.
2. Смешной соц. пакет = страховка, сумма услуг по которой не может превышать определенную сумму (10 000 или 15000 рублей). Во как.
3. Коллектив. Все друг друга пытаются подсидеть, сплетни культивируются непосредственно руководством, в самых худших традициях, все боятся родственников и знакомых руководителей, которых в банке полно. Есть, конечно, нормальные люди, но они долго не задерживаются.
4. Руководство. Сложно это назвать руководством, скорее правильно назвать операторами стиральных машин. Отношение к сотрудникам просто ужасное, за людей никого не считают, даже если и работаешь долго и выкладываешься на 100% процентов. Ф. Д.Р. и А. А.В. дополняют друг-друга, один занимается управлением стиральной машиной, а вторая смотрит, чтобы все вокруг стучали друг на друга, и не дай Бог доносы прекратятся. Хотя стукаческая система сложилась еще при прошлом председателе.
5. Общий комфорт: Работая в банке, понимаешь, что нервная система ежедневно подвергается стрессу, отдыхать не принято. Если человек уходит с работы (отработав 8 часов) ровно в 18-00 то, он записывается сначала в несознательные элементы коллектива, а потом, при повторных уходах, во враги организации, со всеми вытекающими. А уйти в 18-00 и не реально. Уровень автоматизации банка находится на уровне 1998 года, все отчеты делаются ручками, в тетрадке. Есть в банке еще такое святое понятие как "Конец месяца" - в этот день все сотрудники должны сидеть до 11-12 ночи, и начислять проценты или делать документы дня.
Если вам предлагают поработать в этом банке, даже в самый жестокий кризис - не соглашайтесь, ибо это отнимет ваше здоровье и душевное равновесие. В городе есть достойные организации, где уважают сотрудников, не измываются систематически над людьми и платят честную зарплату. А также не участвуют во всяких сомнительных операциях, на которые давно пора обратить внимание соответствующим органам. Подумайте, что если вы будете работать в этом банке, когда костлявая рука ЦБ и РФМ все-таки доберется до банка, вы будете уволены из банка с очень некрасивой историей, что наложите отпечаток на всю вашу карьерную историю. Жаль, что такие работодатели и организации работают под слоганом «Наш Хабаровский банк» - оскверняя своим присутствием замечательный город.
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AlexLuk • сотрудник
26.06.2009 11:32
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