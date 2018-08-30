Дело было несколько мес. назад. Ш.П.Р. - человек с большой буквы! именно человек! он с пониманием и уважением относится к рабочей силе любого ранга! Но - но ... что меня и многих др. заставило оттуда уйти - это С.И.А. Только высасывает нервы и рабочие силы. Рекомендует руководству кандидатов на вылет, основываясь личностным предвзятым отношением ко всем! При этом называя себя великим МАНАГЕРОМ и ПРИВЛЕКАТОРОМ. З-п белая! Программы правда не особо, работают очень медленно. Попробуйте, только оберегайтесь быть не в милости у С.И.А., подставит, как многих других, ему ничего не стоит подло оболгать людей, при этом превышает свои должностные полномочия! Вот... ну а в целом очень даже ничего!