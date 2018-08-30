За время работы в Данном банке, сложилось негативная атмосфера. Особенно, что касается зарплаты и отношения к сотрудникам. Оказывается при заключении трудового договора происходит настоящее надувательство. Проработав время, сообщается, что обещанная премия выражается наличными деньгами в конверте, конечно это особо не афишируется, оно и понятно любая организация боится налоговой. Да и они стараются это тщательнее скрывать, более того происходит метод запугивания, вплоть до угрозы физической расправы.



Но это еще не все. А еще они проводят сомнительные операции. А последний месяц просто выживали, пришлось уходить по собственному. Ничего бы этого не было написано, просто личная обида и здоровье подорвано.



Прошу обратить всех, кто собирается, устраиваться на работу, не идите туда работать.