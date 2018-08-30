Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Для вас мелочь, а для кого-то жизнь
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Письмо - глас вопиющего, по многочисленным просьбам трудящихся, уставших от неопределенности.
МОБу и СМП, офисы закрывающим, премию работникам "прощающим", при этом миллионные бонусы совету директоров выплачивающим - ПОСВЯЩАЕТСЯ. Не претендуя на лавры Пушкина, Лермонтова или Есенина с Маяковским. Стих!
Давно я здесь, был банк как банк, и слухам всем назло
Расширили мы бизнес в нашем ВСП
Упорно развивались, в чем-то нам везло
Росли продажи, вклады прирастали
И даже, страшное, кредиты выдавали!!!
Жаль, не всегда, не всё мы понимали
И как-то раз весенним теплым днем,
ЦБ нашел «тетрадки», что за балансом кто-то вел…
И грянул гром!!!
Санация!!! - спасибо, что не отзыв
Почти всю сеть под нож, держитесь, мол, вам это не впервой
И грянул бой!
То бой неравный был, клиентов было море
И не Аральское, а Средиземноморье! Была жара!
Но все утихомирилося вскоре!
Потом была страда (скорей страданье), продуктов было мало
Лишь переводы, вклады физиков, да РКО!
Но кто нас спрашивал – Никто!
И даже здесь мы в грязь лицом не пали
Росли, цвели и пахли, шли вперед! Страховки, БОСы, МОПсы продавали
И грянул Новый год!
Кредиты юрикам! Какое же подспорье
Программы дай божЕ, желающих толпа
И все ж недолго длилась суета.
Лишь только год 17-й вступил в права, вдруг началось
Так, видно, с прошлого столетья устоялось на Руси
что Боже упаси.
Народ работает, но ждет на многие вопросы он ответы
При этом, как-то умудряясь, продает
То страхование, то юрпакеты
Взывали - дайте нам линейку пободрей
Ведь в булочной гвоздями торговать непросто (с)*
А спрос-то!!!
Вдруг тихий ропот прокатился по порталу
что с премией за год 16-?! Болты?!
Мы с ней опять не можем перейти на «ТЫ».
А прибыль есть акционеры говорят, и в этом вся корысть
Нам не впервой всю премию «прощать», но знайте
Что «Для вас лишь мелочь, для кого-то жизнь».
Пошла волна – одна, вторая, не премий за 16-й, вы что?
Кроме директоров совета по пять миллионов.
А вы держитесь там, вам нЕзачто!
Волна - оптимизация сети, по-русски - офисов ненужных истребленье
Где логика?! Попробуй-ка найти
Коль закрывают областные всё подразделенья.
Все замерли, Авроры залпа ждут, задумались, авось их бастионы не падут?
Живут все днем одним!
Как говорится «здесь и тут».
Вы маякните, что ждать остальным?
Волны очередной, какой уже по счету?
Иль честь у вас давно уж не в почете?
Хотим мы понимать, сеть будет жить? Иль мы для вас обуза?
Да разгоните всех быстрей тогда уже, в глазах клиентов зачастую
Мы выглядим не банком, а ларьком арбузным.
Никого, кроме принимающих решения, не хотелось обидеть.
* цитата с портала - не мною придумано
Спасибо за внимание. Надеюсь на лучшее.
|
5
12.07.2017 19:01
|Осторожно служба безопасности Мособлбанка
|не голосовал
|
Решила сменить место работы, по рекомендации знакомой попала на собеседование к управляющему дополнительным офисом в одном городе Подмосковья. Очень приятная дама, выдала мне анкету и список документов, которые необходимо представить для согласования службой безопасности. Стандартный набор паспорт, ИНН, СНИЛС и копию трудовой за последние 10 лет. И предупредила, что заполнить необходимо все графы, обязательно указав рекомендации с предыдущих мест. Мной были указаны рекомендации с двух последних мест, на текущем месте работы - я соответственно пока не сообщала, что мечтаю с ними расстаться, о чем так же предупредила управляющую доп. офисом.
Служба безопасности проверяла меня больше двух недель, позвонив по всем контактам, и что самое удивительное на мое текущее место работы в том числе. Причем, в открытую сообщив моему руководству о том, что я пытаюсь устроиться к ним на работу. Я понимаю их желание накопать какой-нибудь негатив, на потенциального работника, но в конце-концов, поскольку это банк - можно было б озвучить интерес службы безопасности МосОблБанка к моей персоне не как потенциального работника, а например как возможного заемщика. Но понятие корректности, видимо, им не знакомо. Ответ в итоге - "не рекомендовано" без объяснения причин. Причины в принципе и не важны. Как меня успокоила управляющая: "не переживайте, никого не согласовывают"
Хотелось бы предостеречь будущих соискателей, которые еще работают, но по каким-то причинам решили попробовать устроиться в Мособлбанк - неизвестно возьмут вас или нет, но на прежнем месте могут вам попортить жизнь.
|
1
veksha06 • несостоявшийся сотрудник
08.08.2016 18:22
|Нет поданных сведений 2-НДФЛ в налоговую инспекцию за 2015 год
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток!
Спешу поделиться со всеми бывшими и нынешними сотрудниками банка информацией... В 2014 году купил квартиру и теперь возвращаю налоговый вычет (3-НДФЛ). За 2014 год вернул без всяких проблем ибо в 2014 году данные в налоговые подавались филиалами. За 2015 год на сколько мне известно подавал ЦО в г. Москва... В итоге подал декларацию за 2015 год, прошло некоторое время и звонок из налоговой. Сотрудник налоговой поведал, что от работодателя ПАО "МОСОБЛБАНК" нет сведений за 2015 год и следовательно, если не предоставлю документы подтверждающие передачу 2-НДФЛ в налоговую, в вычете мне будет отказано.
В общем вот такая "Веселая" история...
|
0
dIamonD1988 • бывший сотрудник
08.07.2016 11:02
|Неквалифицированный сотрудник отдела по подбору персонала
|
|
07.06.16 в 12:37 мне позвонили с номера +792525***25, представилась Мариной - сотрудница отдела по подбору персонала Мособлбанка. Уточнив, удобно ли мне разговаривать, и актуален ли поиск работы, сказала, что хотела пригласить на собеседование на вакансию специалиста по работе с физ. и юр. лицами. Поскольку я не впервые иду на собеседование, я хотела избежать ряда тех ошибок, которые допускают сотрудники отдела по подбору персонала в некоторых организациях: уточнить некоторые моменты, для которых личная встреча необязательна, чтобы не тратить ни свое, ни чье-то время и потом понять, что меня/Вас что-то не устраивает. А именно, я хотела уточнить, не будет ли препятствовать выбору факт того, что прерывался стаж на 2 года в связи с рождением ребенка и уходом за ним, нет опыта работы в продажах и общения с клиентами, уточнить график, поскольку меня интересует только сменный график работы. И как только я спросила, не будет ли препятствовать выбору прерывание стаж на 2 года в связи с рождением ребенка, Марина как-то нервно начала переспрашивать: "Что Вы имеете в виду, не будет ли нас смущать прерывание стажа?". Я наверное раза 4 повторила одно и то же, и она моими же словами переспрашивала. Я уже начинала сомневаться, что мы говорим на одном языке - русском. Наконец-то решили, что не будет. Далее когда выясняли время собеседования, я сказала, что поскольку я временно неофициально трудоустроена, и не сориентировавшись по датам, сказала, что завтра, послезавтра работаю, потом могу подъехать. На что сотрудница разнервничалась и ничего не сказав, бросила трубку. Видимо Марина ожидала, и ее бы устраивало, что я без лишних вопросов запишусь на собеседование, когда ей удобно, а подъехав, с первой минуты общения, мы поняли бы, что друг друга не устраиваем. Только для нее это было бы рабочее время, за которое она з/п получает, а для меня попусту растраченное время, деньги.
К Вашему сожалению, не все соискатели сидят и без дела ждут, когда Вы пригласите на собеседование, и готовы отбросить все свои дела. И не надо так реагировать. Пишу не для того, чтобы исправить ситуацию, поскольку после такой "презентации" не хочется в таком банке ни работать, ни обслуживаться. Пишу, чтобы таких неквалифицированных сотрудников либо дисквалифицировали, либо переквалифицировали, поскольку все мы представляем одну сферу деятельности - банковскую. Хочется, чтобы с данной сферой у людей ассоциировалось не хамство, грубость и т.д., а высокая степень профессионализма.
Благодарю!
|
0
Vita • несостоявшийся сотрудник
07.06.2016 14:24
|Застрахуй братуху, или Страховая компания "Альбатрос-МОБ" (альбатрос - символ СМП-банка, к слову)
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте. Вот и начинается новый трудовой год. Вроде и 10 дней отдохнули, а на работу идти как-то и не хочется. Не потому что я ленивая, а потому что не знаешь с чего год начать. В прежнем опусе писала в качестве завершения, постскриптума, что начались продажи страховок компании МАКС, компания вроде серьезная, методы только поражали. Но это оказались цветочки, ягодки начались позже. Но с той же страховкой.
Естественно, поставили план на подразделения, естественно, требовали его выполнения. Но как это происходит!!! Такое ощущение, что ты работаешь в страховой компании, а не в банке. Нам популярным языком объяснили, что на текущий момент это самый доходный продукт в банке, живем мы чуть ли не на него. Хотя абсолютно любому ясно, что любой открытый расчетный счет принесет дохода больше, да и не одноразово, чем коробочные (для тех, кто не знает, что такое коробка, так сказать универсальные, без вникания в подробности о клиенте) продукты страховой компании-партнера. Но удел говорунов таков - говорить, говорить, говорить. Но все силы брошены на коробки. На ряд других показателей всем абсолютно наплевать! Доходы? Да какая разница, сколько ты заработал! Даешь страховки! Сколько ты сделал страховок за день? Переводы МОПС? Да кому они нужны! Сколько продал сегодня НС-ок? Зарплатники? Фи!!! Куму нужен этот продукт! Наш локомотив это НС и имущественное страхование! Даже о вкладах, недавно ходивших в явных фаворитах, забыли напрочь! Твой офис не закрывается, у тебя отток бурный по вкладам, но ты выходишь на план?! - Умница!!! Вклады дело наживное, надо успеть страховок накосить!
Проводятся ежедневные!!! планерки по окончании рабочего дня с одной повесткой - кого застраховали, почему мало, что сделали, чтобы застраховать, что завтра сделаете и сколько страховок продадите? При таком подходе народ начинает тупо страховать себя, родню, уговаривать лояльных клиентов. Да, продукт нужный, не спорю, у самой все застрахованные, но при нашей настойчивости даже лояльные клиенты начинают коситься, отказываться и говорить, а может вы нам кредитование предложите, поясните про эквайринг, даже про вклады давайте расскажите, но не страховку. Некоторые откровенно смеются, крутят у виска.
Бреееед! Ребята, господа, коллеги, это я больше к руководству московскому обращаюсь, вы вообще в курсе, что творится в сети? Просто любопытно, в сети СМП та же беда? Тот же тотальный спрос за страховку? Или это нам так "повезло"? Страховка может продаваться в банке, но не основным продуктом, это кросс-продажи! Она должна идти дополнением к кредиту, ипотеке, пусть вкладу, но дополнением! А у нас сейчас все разговоры только о том, сколько подразделения сегодня втюхали, весь день работаешь с мыслью, что несмотря на все твои успехи в нормальной банковской деятельности, перед окончанием рабочего дня условный Славик, Маша, Вова или Стасик будут третировать за неудачный по "коробкам" день. Прирост вкладов, депозитов, терминалов, переводов и прочей банковской, судя по отношению, белиберды, уходят даже не на второй план, а забываются напрочь. А ведь коллективы не резиновые, родня, которую можно застраховать, заканчивается, лояльные клиенты тоже не бесконечны. Они потому и лояльные, что быстро купили по мольбе сотрудников и вытерли пот со лба, а не воротят нос. Кому будем "продавать" в январе загадка. Дней мало, месяц мертвый, сотрудники застрахованы, клиенты остались не настолько лояльные.
И как обычно - постскриптум.
п.с. перед Новым годом был вновь селектор. Выступал один из менеджеров СМП, как все поняли руководитель то ли клиентского блока, то ли кредитного (кредитование объявили открытым чуть ранее), шокировал сеть тем, что ранее стартовавшая программа реорганизации сети в 2016 году будет приостановлена, так как методы, по которым определялись закрываемые офисы, не совсем логичны (аве мне! (см. предыдущий мой отзыв)). Но это не гарантирует, что кто-то останется. Обещал до курантов приказ об отмене приказа о реорганизации сети, который так и не пришел. Просил все силы бросить на удержание вкладов, особенно тех, кто до того ждал закрытия, т.е. люди должны теперь объявить клиентам, что два месяца закрывались и вдруг перестали, поэтому не уносите вклады. Сказал, что будем наполнять нашу продуктовую корзину, так как она недостаточно диверсифицирована (естественно, если локомотивом являются страховки) и в январе решать, кому работать, а кому снова нет. Вроде и новость хорошая, но как работать тем офисам, которые за месяц-полтора состояния закрытия уже успели растерять значительную клиентскую базу, новости о закрытии офисов разлетелись по городам, работники уже настроились на переход в другие места, а кто-то, возможно, перешел. Хотя, перестроятся еще раз, нам не привыкать, лишь бы требовали банковские результаты, а то завтра могут заключить договор с каким-нибудь издательством или парфюмерной компанией.
С надеждой на лучшее.
|
7
11.01.2016 10:34
|
Администратор:
Вы уже голосовали 14.12.2015 в 17:35, поэтому оценку снимаем.
|Достучаться до небес
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
22 декабря на сайте банки.ру появилось сообщение о назначении председателем правления МОБа Ирины Морозовой: «Мы планомерно усиливаем кадровый состав Мособлбанка и улучшаем качество его взаимодействия с СМП Банком, работающих в рамках одной группы. Ирина Морозова - опытный и квалифицированный банковский управленец, уверен, что Мособлбанк под ее руководством и дальше продолжит успешно выполнять план финансового оздоровления», - заявил председатель совета директоров Мособлбанка Артем Оболенский.
Сразу после новости о назначении просочилась информация о том, что приостановлена реорганизация сети. Если ты, уважаемый читатель, еще не знаешь, то МОБ решил оптимизировать свои расходы. Именно под этим соусом подаётся информация о закрытии чуть ли не всех офисов. Обсуждение закрытий офисов идёт на форуме данного сайта (вклады МОБа http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age4227848 ) и на горячей линии МОБа здесь же ( http://www.banki.ru/services/question...id=1312457 ). Могу сказать точно: офисы хотели закрывать (приказы о закрытии приходили почти каждый день). Да, не все. Из ста действующих около пятидесяти (первой волной в начале 2016 года). Часть подразделений переподчинят и уменьшат, тем самым высвободятся некоторые сотрудники. Вроде всё логично, ведь надо экономить, поэтому слабых, увы, закроем. Правда есть нюанс. Не было проведено никакого анализа того, какой офис приносит прибыль, а какой в отстающих. У кого какие перспективы, конкуренты и тому подобные моменты.
Из всего этого напрашивается один вывод: сеть хотят закрыть. Оставят Москву и Санкт-Петербург. Наверное так написано в плане финансового оздоровления, на который ссылается Оболенский (в начале моего рассказа). Кстати о плане. Никто ведь не знает что там внутри. Даже тезисно. Хотя о его готовности было объявлено сразу же после начала санации. Сразу же - это через полтора года. План не представили ни общественности, ни сотрудникам. Просто говорят, что он есть и что он рассчитан на 12 лет.
В течение последнего года руководители МОБа не могли определиться с вектором развития. Не получалось у них и хотя бы просто плыть по течению. Их болтало от одного края проруби к другому (как в той поговорке). То новые вклады им подавай. То новых клиентов, по штуке в день. На каждом совещании регионов с Москвой говорилось, что вот-вот запустим кредитование. А потом Бац! - закрытие.
«Мы планомерно усиливаем кадровый состав Мособлбанка...» - это опять из начальной цитаты. Как же так получается, что предыдущие рулевые довели до того, что всю сеть готовы были пустить под нож, а сейчас понадобилось что-то оставить? Кадровый руководящий состав слабоват был? Так гнать их тогда надо ссаными тряпками, пока ещё делов не натворили. Но ведь им наверняка дадут новую должность, так и будут они паразитировать на и так уже исхудавшем и потрёпанном МОБе.
До конца 2015 года банк хотел увеличить вкладную базу до ХХХ миллиардов. Почти удалось. Не хватило капельки. Но после того, как вкладчики по всей России стали получать звонки о том, что офисы, их обслуживающие, будут закрываться - начался отток. И он связан не с тем, что утекают вклады, которые были открыты год назад под высокий процент, вовсе нет. Люди не хотят связываться с банком, который может вот так вот взять и закрыть единственный офис на область (или даже две области), который еще и работает с прибылью. Рядом не будет и офиса СМП. Придется ехать за 600, а то и за 1000 километров, чтоб забрать свои кровные. А забирать как-то по-иному будет проблемно. Перевод по окончании вклада по указанным реквизитам согласно тарифов 1% (максимум 5000 руб.) (шокировать вас комиссией за валютный перевод не буду, вдруг вы ребёнка вынашиваете). Перевод на карту отпадает, т.к. ОРС умерла (мы тебя будем помнить), а банкоматов банка рядом нет.
А как можно было разговаривать с клиентом, будь то физик, ИП-шник или ООО-шка, если я, как сотрудник, не могу быть уверен, что наш офис, который не в отстающих, хотя бы год проработает. Почему я не был уверен? А потому что пугали нас каждую неделю, что закроют. Нет у тебя в день по новому клиенту? - закроем. Не ходят к тебе гастарбайтеры МОПС отправлять? - закроем!
Стоит отметить, что положительные изменения всё-таки начались. Запускаются новые услуги. Например, можно отправлять МОПС через платежный терминал (т.е. не из офиса банка); интернет-банк для держателей карт снова начал работу (и обещают наполнять его новыми вкусностями); СМС-информирование клиента, когда его вновь выпущенная банковская карта приходит в офис; на следующий год разработана новая линейка вкладов (предусмотрена возможность открывать вклады через банкомат и клиент-банк; кредитование физ. лиц тоже почти уже созрело в умах людей, за это ответственных; банк готов оформлять зарплатные проекты; запускают, наконец-то, кредитование юр. лиц (правда новые тарифы для организаций кусаются, а некоторые пункты этих самых тарифов и вовсе что-нибудь ценное норовят оттяпать).
10 февраля 2016 года засядут акционеры МОБа и будут голосовать о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «Инвестиционного Республиканского Банка». Столько действий ведь не для того совершается, чтобы оставить пару офисов, распустить (а по сути подарить конкурентам) всех клиентов и рапортовать, что санация успешно завершена? И не для того СМП взял МОБ на санацию, чтоб получить больше 100 млрд. рублей от государства? Ведь это же шанс очутиться в тех регионах, где СМП не представлен. Ведь может же Сбер позволить себе иметь офисы там, где даже самые прожжёные бактерии погибают. А МОБ может предложить продукты лучше и привлекательнее, чем у Сбера. Так пользуйтесь этим! И если уж речь зашла о Сбере. Эти два банка теперь схожи. Чем? А тем, что в ближайшие 10 лет у МОБа точно не отзовут лицензию. Сей факт можно даже в рекламном слогане обыграть: "10 лет банкуем точно. Гарантия государства". Или "Наша лицензия возврату не подлежит*" Под звёздочкой сноска: предложение действует до 2025 года (писать мелко, а на радио шёпотом, быстро и глотая части слов). Согласен, не хватает ёмкости и хлёскости. Но вы заплатите хорошим рекламщикам, они придумают. Не тем, которые придумали бублики для рекламы вклада. А хорошим. А на фоне еженедельных отзывов данный аргумент (безотзывность лицензии) можно смело доставать и предъявлять клиенту.
Вместе со всем этим учтём ещё один факт. 15.12.15 Тимур Кастров и Роман Цивинюк присоединились к команде СМП Банка (http://smpbank.ru/ru/news/1068). Эти господа будут иметь отношение к дальнейшему развитию и МОБа. И уже реорганизация (слово, от которого наверно уже потряхивает любого сотрудника нашего банка) приостановлена.
Ирина Викторовна! (это я уже к председателю правления обращаюсь, наверняка ведь читаете) Я желаю Вам на новой должности мыслить здраво, действовать последовательно и анализировать принимаемые решения. А также дорожите коллективом на первой линии. Мы ведь хорошие.
Пользуясь случаем приглашаю тебя, дорогой читатель, к нам в гости. Мы ведь не сдаёмся! Мы будем процветать! И ты вместе с нами!
Итожу: я очень надеюсь, что МОБ не загнётся. Что самодурам и неумёхам раздали лещей. Что каждый офис будет чувствовать заботу. И вот тогда уже хозяин пусть требует, тогда уже можно.
П.С. Если кого-то обидел, то это со зла.
|
4
e9o • сотрудник
29.12.2015 20:21
|Новая метла
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Готова аплодировать одному из предыдущих отзывов о МОБе, все как есть, без прикрас и фальши. Да, так и было, работа в нем делится на "до" и "после". Это естественно, новая метла по-новому метёт. Одно но - то, что с такой легкостью и непринужденно делалось в "старом" МОБе, а именно привлечение вкладов, в новом было возведено в ранг божества, на него кинуты были все мыслимые и немыслимые ресурсы, кроме, естественно, рекламы (вернее и она была (пара блоков в местной газете), но очень дозировано и по сути неэффективно, без учета специфики местности).
Так вот, началось все с этого регламента по выдаче вкладов, который бабушек и дедушек доводил до нервного исступления, а операционистов аналогично до слез, когда их те же бабушки проклинали. Не Москву, а операционистов. Добавляли красок и "санаторы". Санаторы, это такие тети и дяди, которые НИЧЕМ не отличаются от МОБовских работников, работали волею судеб в СМП, но самомнения было столько, будто лично царь благословил их на изгнание бесов. И все-то у них лучше МОБа, операционисты добротнее консультируют, больше улыбаются, дисциплинированнее и все остальное с приставкой "супер". Любому ясно, что это трёп, но в них сквозила такая самоуверенность, что сомневаться начинала, а люди ли в СМП работают???!!! Длилось это не очень долго, так как в СМП, видимо, поняли, что "санаторы", сидя в МОБе, "балду пинают" вместо своих обязанностей по основному месту работы и отозвали их по местам, а дело санации доверили тем самым плохим и нехорошим операционистам МОБа, которые с честью с ней справились.
Потом настало межвременье, это когда по стране закрыли кучу офисов (реорганизация сети), в Москве поменялись все и вся, и никто толком ничего не знал, кроме прописных истин, таких как тарифы, да ряд процедур. Т.е. максимум на что можно было привлечь клиента, так это на РКО, да и то лишь рублевое. Вклады населению были, но как говорится только "чтоб былО". Доходило до того, что не знаешь к кому обратиться в ГО по вопросам прочих продуктов, так как тебя будут пересылать из одного отдела в другой. Вплоть до маразма, когда позвонив, как клиент на горячую линию, и послушав, как тебя переключают от одного специалиста к другому, вдруг начинаешь общаться с сотрудником, пытающимся тебя понять, но оказывается это твой коллега, сидящий на соседнем рабочем месте в оперзале (москвичи банально переводили звонок в офис обслуживания).
Межвременье длилось где-то до весны. Потом кого-то озарило, что приближается май!!! годовщина санации!!! время собирать камни, а точнее сохранять вклады, понапривлеченные в последние месяцы жизни "старого" МОБа как раз на год. И понеслась душа по закоулкам. Безумный поток селекторных совещаний с задачами на ближайшее будущее, угрозами о темном последующем будущем в случае провала миссии. В Москве набрали новую поросль уверенных говорунов, которые, судя по их фразам, во фронте то ли не работали никогда и являются гольными теоретиками, то ли работали, но позабыли реалии замкадового мира. Каждую неделю говорун грозным, не требующим возражений, тоном требовал отчет от директоров и управляющих об успехах в достижении целей. Это нормально. Цели были достижимыми, но фишка не в них, а в дополнительных приколах - каждый руководитель должен за неделю привлечь 3 млн. во вклады, при невыполнении был велик риск нарваться на 10-15-ти минутное промывание мозга на тему "значит вы ничего не делали". И это даже при выполнении своим подразделением всех показателей. Естественно народ начал активно приписывать себе все заслуги филиала, ДО, ОО, лишь бы не стать жертвой говоруна. Называешь 3-4 фамилии вкладчиков с нужными суммами и тебя ставят в пример подрастерявшимся коллегам, которых только что прочихвостили.
Второй квартал 2015 сдюжили, начался третий, планы резко нормализовались, но тон говорунов не смягчался, только поводов было немного, почти все шли ровно, вверх, нам даже начали иногда рассказывать что вот-вот и начнем кредитовать, появятся новые продукты и жизнь станет на рельсы. И тут как гром среди ясного неба - кто-то возжелал на 01.01.16 показатель в 60 млрд. по банку. Планы разбили по сети и получилось, что второй квартал это детский лепет в сравнении с 4-м. Т.е. пылесос включился с новой силой, правда если по весне хоть реклама была и ставка выше средней, то октябрь ни тем ни другим порадовать не мог. В общем дайте вкладов в 3-4 раза больше, чем в напряжном апреле-июне при ставке в рынке, но не выше многих.
Сразу отвлекусь на скептиков, думающих, мол, разленились, расслабились, а тут работать заставили. Никто не против работы, душой переживали за все, но когда тебе ставят невыполнимые планы и за это же потом гнобят, сил и стремлений это не добавляет. Инструментарий прост - листовки, звонки, звонки и листовки. На просьбу придумать новое говоруны скромно отмалчивались, подсказывая лишь, что нужно придумывать с учетом специфики местности. Звучало так, будто вы там в своих колхозах хоть на коров вешайте баннеры. От такой работы тупеть начинаешь.
По прошествии октября в ГО поняли, что мистическая цифра в 60 млрд. достигнута не будет даже при постоянном клевании и выдали решение - Реорганизация сети!!! т.е. закрытие части офисов. В целом это было как обухом по голове, но... это еще не конец!!! В середине ноября объявили на ВСЮ сеть КАКИЕ конкретно офисы будут закрыты в ПЕРВОМ квартале 2016 г. Гражданин руководитель дирекции регсети трагичным голосом озвучил планы, пособолезновал творящейся в головах приговоренных каше, посоветовал не поднимать панику и тихо готовиться на выход в сроки, которые будут сообщены дополнительно. Но слова руководителя не указ говорунам (его подчиненным), на ближайших селекторах они с особым наслаждением прошлись по всем, даже приговоренным к закрытию. Да, я не спорю, зарплату платят, но привлекать клиентов на вклады, понимая, что через неделю-другую ты же этому клиенту сообщишь, что либо он заберет деньги и не получит проценты, либо поедет через год забирать все за тридевять земель!!! Уж, извините. В приватных беседах говоруны признаются, что работа у них такая - мозг съедать, вклады уже далеко не в приоритете, в приоритете мост и много другого.
Одна интересная особенность реорганизации: такое чувство, что ее планировали как карта ляжет, да, филиалы остаются, некоторые в виде ДО присоединенных к другим филиалам, многие офисы закрываются по принципу - пофиг на результат, место не очень. Прислали зачем-то таблицу с показателями по сети и пометкой "жить-не жить", банальная сортировка по показателям многое скажет о принципе выбора - НАОБУМ Ну или скорее всего там какие-то потаённые сакральные смыслы, нам, простым смертным, неведомые. Ну, да Бог с ними, решили, так решили, ничего уже не изменить.
Работникам потенциальных хочется пожелать - подумайте, прежде чем идти в этот банк работать. Нет, ни потому, что банк плохой, руководство не такое или еще какие обиды. Просто это реорганизация 1 квартала 2016 года, судя по динамике, да и мыслям руководителей, вовсе не последняя. Рада буду, если ошибусь. Выговорилась, может легче станет. Очень любопытно почитать отклики.
п.с. новое веяние - страховка, компания серьезная, МАКС, планы терпимые, но методы... предлагайте, собирайте отказы от клиентов (уже жалобы на сайте были по поводу сбора отказов), если не хотят брать. Вот только если клиент и отказ не хочет давать, никто не подсказывает наши действия в патовой ситуации. Фактически это, как повелось, страхование сотрудников и их семей.
На этом закончу опус. Хорошо там, где нас нет, а будет ли хорошо, там, где мы сейчас, неизвестно.
|
8
14.12.2015 17:35
|Не получилось, не срослось
|
|
Пытался устроиться в сие заведение в городе Тюмени. Прошел все проверки. После проверки СБ думал, что вот она
|
0
arkan72 • несостоявшийся сотрудник
29.10.2015 12:33
|Бывшего сотрудника не пустила обратно СБ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте! Хочу рассказать о своей работе в этом сначала прекрасном банке. Устроилась туда вообще без опыта работы, сразу после колледжа (банковского, естественно) летом 2013 в ДО Немчиновка Филиала №13. Нас в офисе было всего 5 человек: 2 кассира, 2 операциониста и зам. управляющего. Коллектив шикарный, люди понимающие и знающие все нюансы банка и холдинга в общем. Особенно хочу выделить руководителя, Алексей Владимирович - Вы заразили меня любовью к своей профессии.
В банке предоставлялись все услуги и продукты, которые только могли быть: начиная с переводов заканчивая форексом и доверительным управлением. Фишкой была коммуналка без комиссии. Но вот грянула ОНА - санация. Мы с замиранием сердца ждали, что же будет дальше. Сообщили, кто новый зам. пред. Ладно. Но потом на почту посыпались письма о закрытии офисов в филиалах, потом по Филиалу 13 "Подмосковье". Вышел приказ о закрытии нашего славного офиса. Кто хотел работать быстро начали переводиться в другие офисы. Остальные написали заявление по собственному. Меня перевели в Горки-2, а потом второй волной закрыли и этот офис. На этот раз сокращали при ликвидации организации.
12 сен 2014 мы поехали всем офисом в Красногорск за трудовыми. В отделе кадров отстояли очередь из сотрудников других ДО. Рассчитали все быстро и правильно. Молодцы. И начались поиски новой работы. Выплаты производились, тут вопросов нет. Как-то через месяца 1,5 после этого мне звонили с МОБа, но на звонок ответить не успела.
Устроиться на новую работу удалось только в ноябре, но вопрос не в этом. Как-то созванивались в бывшей коллегой, ее взяли на работу в ДО Одинцово Мособлбанка и им нужен операционист. И тут я загорелась: да, санация, да, крики, оры и грязь со стороны клиентов, но это МОБ! МОБик, который я знала и в котором умела работать. Идем на собеседование, з/п меньше на 2000 руб., но гораздо ближе к дому. Проходим проверку СБ и... отказ! Отказ СБ в приеме на работу бывшего сотрудника МОБа обратно! Почему отказ? Я же там работала и после меня взяли в другой банк. Сотрудники идут работать, заведомо зная, что морально там сложно выжить и все равно на работу их не берут. Странная санация, странный СМП-банк.
|
0
MaPetite • бывший сотрудник
25.10.2015 18:03
|История о том как руководитель и отдел кадров потерял больничный....
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|С 07.09.2015 по 21.09.2015 включительно я находилась на больничном. 22.09.2015 вышла на работу и принесла руководителю ДО "На Звездном б-ре" больничный лист. 24.09.2015 при увольнении по собственному желанию отдел кадров сказал, что в больничном сделана помарка врачом, принесите дубликат. Хорошо. 02 октября 2015 года я передала дубликат больничного листа Управляющей ДО "На Звездном б-ре" и 05 октября она передала в отдел кадров г-же С.М.М. по акту приема-передачи. С 06 октября по 18 октября сотрудник отдела кадров была в отпуске (забыв совершенно про мой больничный). Выйдя на работу С.М.М. заявила, что ей ничего не передавали. Вот как так работают ответственно руководитель и отдел кадров? Почему я должна всем звонить и узнавать? Прошу разобраться в данной ситуации!!!
|
0
catty-one • бывший сотрудник
23.10.2015 10:13
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.