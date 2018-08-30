Готова аплодировать одному из предыдущих отзывов о МОБе, все как есть, без прикрас и фальши. Да, так и было, работа в нем делится на "до" и "после". Это естественно, новая метла по-новому метёт. Одно но - то, что с такой легкостью и непринужденно делалось в "старом" МОБе, а именно привлечение вкладов, в новом было возведено в ранг божества, на него кинуты были все мыслимые и немыслимые ресурсы, кроме, естественно, рекламы (вернее и она была (пара блоков в местной газете), но очень дозировано и по сути неэффективно, без учета специфики местности).



Так вот, началось все с этого регламента по выдаче вкладов, который бабушек и дедушек доводил до нервного исступления, а операционистов аналогично до слез, когда их те же бабушки проклинали. Не Москву, а операционистов. Добавляли красок и "санаторы". Санаторы, это такие тети и дяди, которые НИЧЕМ не отличаются от МОБовских работников, работали волею судеб в СМП, но самомнения было столько, будто лично царь благословил их на изгнание бесов. И все-то у них лучше МОБа, операционисты добротнее консультируют, больше улыбаются, дисциплинированнее и все остальное с приставкой "супер". Любому ясно, что это трёп, но в них сквозила такая самоуверенность, что сомневаться начинала, а люди ли в СМП работают???!!! Длилось это не очень долго, так как в СМП, видимо, поняли, что "санаторы", сидя в МОБе, "балду пинают" вместо своих обязанностей по основному месту работы и отозвали их по местам, а дело санации доверили тем самым плохим и нехорошим операционистам МОБа, которые с честью с ней справились.



Потом настало межвременье, это когда по стране закрыли кучу офисов (реорганизация сети), в Москве поменялись все и вся, и никто толком ничего не знал, кроме прописных истин, таких как тарифы, да ряд процедур. Т.е. максимум на что можно было привлечь клиента, так это на РКО, да и то лишь рублевое. Вклады населению были, но как говорится только "чтоб былО". Доходило до того, что не знаешь к кому обратиться в ГО по вопросам прочих продуктов, так как тебя будут пересылать из одного отдела в другой. Вплоть до маразма, когда позвонив, как клиент на горячую линию, и послушав, как тебя переключают от одного специалиста к другому, вдруг начинаешь общаться с сотрудником, пытающимся тебя понять, но оказывается это твой коллега, сидящий на соседнем рабочем месте в оперзале (москвичи банально переводили звонок в офис обслуживания).



Межвременье длилось где-то до весны. Потом кого-то озарило, что приближается май!!! годовщина санации!!! время собирать камни, а точнее сохранять вклады, понапривлеченные в последние месяцы жизни "старого" МОБа как раз на год. И понеслась душа по закоулкам. Безумный поток селекторных совещаний с задачами на ближайшее будущее, угрозами о темном последующем будущем в случае провала миссии. В Москве набрали новую поросль уверенных говорунов, которые, судя по их фразам, во фронте то ли не работали никогда и являются гольными теоретиками, то ли работали, но позабыли реалии замкадового мира. Каждую неделю говорун грозным, не требующим возражений, тоном требовал отчет от директоров и управляющих об успехах в достижении целей. Это нормально. Цели были достижимыми, но фишка не в них, а в дополнительных приколах - каждый руководитель должен за неделю привлечь 3 млн. во вклады, при невыполнении был велик риск нарваться на 10-15-ти минутное промывание мозга на тему "значит вы ничего не делали". И это даже при выполнении своим подразделением всех показателей. Естественно народ начал активно приписывать себе все заслуги филиала, ДО, ОО, лишь бы не стать жертвой говоруна. Называешь 3-4 фамилии вкладчиков с нужными суммами и тебя ставят в пример подрастерявшимся коллегам, которых только что прочихвостили.



Второй квартал 2015 сдюжили, начался третий, планы резко нормализовались, но тон говорунов не смягчался, только поводов было немного, почти все шли ровно, вверх, нам даже начали иногда рассказывать что вот-вот и начнем кредитовать, появятся новые продукты и жизнь станет на рельсы. И тут как гром среди ясного неба - кто-то возжелал на 01.01.16 показатель в 60 млрд. по банку. Планы разбили по сети и получилось, что второй квартал это детский лепет в сравнении с 4-м. Т.е. пылесос включился с новой силой, правда если по весне хоть реклама была и ставка выше средней, то октябрь ни тем ни другим порадовать не мог. В общем дайте вкладов в 3-4 раза больше, чем в напряжном апреле-июне при ставке в рынке, но не выше многих.



Сразу отвлекусь на скептиков, думающих, мол, разленились, расслабились, а тут работать заставили. Никто не против работы, душой переживали за все, но когда тебе ставят невыполнимые планы и за это же потом гнобят, сил и стремлений это не добавляет. Инструментарий прост - листовки, звонки, звонки и листовки. На просьбу придумать новое говоруны скромно отмалчивались, подсказывая лишь, что нужно придумывать с учетом специфики местности. Звучало так, будто вы там в своих колхозах хоть на коров вешайте баннеры. От такой работы тупеть начинаешь.



По прошествии октября в ГО поняли, что мистическая цифра в 60 млрд. достигнута не будет даже при постоянном клевании и выдали решение - Реорганизация сети!!! т.е. закрытие части офисов. В целом это было как обухом по голове, но... это еще не конец!!! В середине ноября объявили на ВСЮ сеть КАКИЕ конкретно офисы будут закрыты в ПЕРВОМ квартале 2016 г. Гражданин руководитель дирекции регсети трагичным голосом озвучил планы, пособолезновал творящейся в головах приговоренных каше, посоветовал не поднимать панику и тихо готовиться на выход в сроки, которые будут сообщены дополнительно. Но слова руководителя не указ говорунам (его подчиненным), на ближайших селекторах они с особым наслаждением прошлись по всем, даже приговоренным к закрытию. Да, я не спорю, зарплату платят, но привлекать клиентов на вклады, понимая, что через неделю-другую ты же этому клиенту сообщишь, что либо он заберет деньги и не получит проценты, либо поедет через год забирать все за тридевять земель!!! Уж, извините. В приватных беседах говоруны признаются, что работа у них такая - мозг съедать, вклады уже далеко не в приоритете, в приоритете мост и много другого.



Одна интересная особенность реорганизации: такое чувство, что ее планировали как карта ляжет, да, филиалы остаются, некоторые в виде ДО присоединенных к другим филиалам, многие офисы закрываются по принципу - пофиг на результат, место не очень. Прислали зачем-то таблицу с показателями по сети и пометкой "жить-не жить", банальная сортировка по показателям многое скажет о принципе выбора - НАОБУМ Ну или скорее всего там какие-то потаённые сакральные смыслы, нам, простым смертным, неведомые. Ну, да Бог с ними, решили, так решили, ничего уже не изменить.



Работникам потенциальных хочется пожелать - подумайте, прежде чем идти в этот банк работать. Нет, ни потому, что банк плохой, руководство не такое или еще какие обиды. Просто это реорганизация 1 квартала 2016 года, судя по динамике, да и мыслям руководителей, вовсе не последняя. Рада буду, если ошибусь. Выговорилась, может легче станет. Очень любопытно почитать отклики.



п.с. новое веяние - страховка, компания серьезная, МАКС, планы терпимые, но методы... предлагайте, собирайте отказы от клиентов (уже жалобы на сайте были по поводу сбора отказов), если не хотят брать. Вот только если клиент и отказ не хочет давать, никто не подсказывает наши действия в патовой ситуации. Фактически это, как повелось, страхование сотрудников и их семей.



На этом закончу опус. Хорошо там, где нас нет, а будет ли хорошо, там, где мы сейчас, неизвестно.