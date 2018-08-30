Специалист отдела кредитования МСБ - вроде звучит хорошо?! Но только не в случае с Кара Алтын... Перспективное направление в любом другом банке, но не тут. При устройстве на работу специалист по персоналу много говорила про важность каждого сотрудника для данного банка, но не сказала одного - 90% коллектива это чьи-то родственники, не сказала про схему работы как в колхозе, не сказала про де-факто феодальный строй данного банка. Немаловажное требование - знание татарского языка, мне лично не пригодилось ни разу это знание за 1,5 года работы, кроме как подслушивать телефонные разговоры своих коллег по сотовым.



Особенно поразил уровень начальства данного банка - это люди, которые все делают методом тыка и им даже результат не важен, главное, чтобы была имитация работы, а все лавры и почести достались именно им :klizma: . Инструкции ЦБ - это дело вторичное или даже... Планы составляет не понятно кто и как, а главное, чем он руководствуется - никто не знает. Про премии я не слышал ни разу, разве кроме разговора в отделе кадров, ну и конечно их не видел и не чувствовал. Коллектива как такового нет, есть кланы и все. Если говорить про ТК РФ - то тут все делается по договоренности с Отделом кадров, хотя верить на слово им не стоит, лучше отстаивать свои права с самого начала, т.к. они сами про ТК только слышали... меня лично устроили на работу только на 7-й рабочий день. Естественно, за сверхурочное время никто платить не будет и хвалить тоже. Рекламы про банк нет и в помине, к клиентам отношение чисто деревенское - если "наш человек" (есть кто-то из знакомых в банке), то кредит дадим, а если нет - то... как повезет . Я выдержал 1,5 года - этой обратной стороны луны. Но даже новичкам идти работать в этот банк не советую - мартышкин труд все это.