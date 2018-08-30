Добрый день!

Уважаемые потенциальные сотрудники, прежде чем устраиваться в этот банк, правильно, что Вы вошли почитать о нем отзывы. Я работала там давно, уже примерно 4 года назад, и, поверьте, с этого момента НИЧЕГО не изменилось.



Была личным помощником О-ского и Ю-ского. В принципе, меня все устраивало, был хороший коллектив дружный, но как и везде были стукачи и предатели.

1) Что касается собеседований - да, действительно, там все ждут от 30 минут до 1,5 часа.



2) Оскорбления и унижения действительно есть. Хоть мне в глаза никто ничего не говорил про меня, но я слышала как отзываются о других и думаю, что я не исключение. Кто провиниться сильнее, услышат эту фразу о себе "г***о паршивое" (сейчас улыбнуться те, кто это вспомнил и слышал, пусть даже и не в свою сторону).АА!!! Начальник при этом трясется Правда, это очень тяжело, и это правда, что не выдерживают даже мужчины... При мне было, когда в кабинете стоял мат-перемат, потом сотрудник выходил оттуда весь красный и уже не выдерживая, у него текут слезы. Вывод: "Что-то не выполнил в срок". Интересно, правда? Я не понимаю тех людей, которые говорят, что орут по делу... Уважаемые, а начальник имеет право орать и унижать своего сотрудника?



3) Действительно, увольняют людей без объяснения. Уходишь с работы, а на следующий день приходишь, а охранники, которые тебя прекрасно знают, дальше проходной не пускают! Вот так. Было так, что и тебя просто увольняют и ты просишь з/п, а тебе платят 2500 рублей! т.к. у тебя по ТК з/п 5000. Ну, это как повезет, мне выплатили все, ещё и побольше, но не намного.



4) Дальше идут штрафы, поверьте, они всегда есть! Причем ты выкладываешься на все 100% и перед з/п тебя штрафуют на 10% от зарплаты, а у меня з/п была 26000 и все 7-8 месяцев что я там работала, каждый месяц -3000руб. Ну, может, сейчас там по-другому платят и другие з/п.



5) От метро реально идти заманаешься, кто долго работает, у тех свои бомбилы есть, скидывались и доезжали до Банка.



Ещё много чего, что я уже не напишу, а то будет уж слишком. Сами делайте выводы, работать Вам там или нет. Но, уж поверьте мне, там "ОСОБЕННЫХ" нет. И не надейтесь стать им, по какому-то из выше перечисленных поводов Вы проколитесь. Удачи!!!



Админ: С первого по третий пункт Вы на себе испытали? Или наблюдение со стороны?



atimeh87: Наблюдение со стороны. Мне достались только штрафы.