Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Нормальный банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Очень рад что работаю именно в этом банке. Просто это первая моя нормальная работа по трудовой книжке, когда устраивался в этот банк расчетов и сбережений слышал много негатива по поводу работы в банках в целом. В первые месяцы было сложновато на новом месте, но после уже все хорошо. Сейчас я и зарплату получаю по существу и с руководителем П.Т.В. с первых дней был в хороших отношениях. Вообще очень ей благодарен. Очень многое она мне помогла в моей работе, многое было не понятно, но она говорила - у тебя все получиться и всячески меня поддерживала! Сейчас работаю без каких-либо трудностей, уже вник во все и теперь зарабатываю с большим удовольствием!
Очень рад что все сложилось с этим банком! Ничего отрицательного в отношении банка расчетов и сбережений я сказать не могу, поскольку все зависит от человека. Если он пришел трудиться и зарабатывать то банк ответит тем же... а если пришел просто, на халяву, так то естественно ни сам не зарабатывает, ни банку не дает зарабатывать, такой сотрудник не цениться.
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0
Олег Егоренков • сотрудник
28.05.2014 11:55
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Администратор:
Пока без оценки.
|Отличное место работы
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Не понимаю, почему ребята жалуются об условиях и оплате труда. По моему мнению, компания очень хорошая, условия работы не хуже чем у остальных банков. Работайте головой, работайте с клиентами и увидите результат уже через месяц. Не может быть плохой работы, могут быть не компетентные сотрудники и лентяи. Ребята, работать и еще раз работать!!! Тем более, что работа здесь достойно оплачивается, эффективность работы руководством достойно поощряются в результате карьерный рост. Главное чтоб коллеги видели эффективность твою. Пришел работать - значит работай как надо. Будет хороший сбор, будет хорошая эффективность, будет руководство довольно - значит будет все хорошо у тебя.
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0
Mega Maks • сотрудник
10.04.2014 22:47
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Администратор:
Пока без оценки.
|Учитесь на опыте других!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Проработал более года (в ООО "БРИСМАНИ" аффилирована с ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений».), все устраивало, кроме зарплаты:
1. Зарплата даже не «серая», а черная (у меня было официально 12 500, неофициально 70000), хотя платили вовремя;
2. Нет премий, за все время ни разу не было;
3. Повышения ЗП тоже нет, у директоров политика «незаменимых людей нет»;
4. Компенсаций и «прочих плюшек» тоже нет (нет даже ДМС).
5. При увольнении нарушали 2 статьи ТК РФ:
5.2. Ст. 140 ТК РФ. "Сроки расчета при увольнении" (Полный расчет был сделан через 2 месяца)
5.1. Ст. 127 ТК РФ. "Реализация права на отпуск при увольнении работника" (Но все же выплатили, правда со "скандалом", см P.S.)
P.S. Тем кто следит за постами, наверно, все понятно. Уважаемые потенциальные сотрудники, советую Вам дважды подумать.
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2
RusDenS • бывший сотрудник
28.08.2013 08:43
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Администратор:
Оценка засчитана за проблемы при увольнении.
|Коротко о главном
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток!
Работал в данном Банке 3 года и не мог не написать этого отзыва. Владельцы Банка строгие, но справедливые люди. За время работы, Банк значительно вырос как финансово, так и физически, открылись доп. офисы, а так же филиал в Питере. Причиной ухода с данной работы, послужил конфликт интересов, а именно мое желание работать и расти в банке, и желание руководителя среднего звена не дать мне это сделать, и как следствие штрафы, за придуманы нарушения, излишние придирки и попытки выставить в неприятном свете перед коллегами, т.е. не профессионализм "руководителя" среднего звена, в виду отсутствия опыта на руководящей должности.
Если вы хотите работать в данном Банке то могу сказать одно, там нужно выкладываться на все 100%, зато зарплата достойная. Желаю Банку дальнейшего развития и процветания, а так же хороших руководителей среднего звена, так как только при правильной кадровой политике и сильных сотрудниках, у банка большое будущее. Я благодарен Банку за опыт, который получил и знания, которые помогли мне двигаться дальше, особенно владельцам Банка, большое Вам спасибо!
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2
Snake2002 • бывший сотрудник
04.08.2013 17:12
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Администратор:
Пока без оценки.
|О работе в банке
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго дня!
Работаю в бухгалтерии банка третий год и хочу отметить, что руководство в банке адекватное и понимающее, хотя и требовательное. Например, строго относятся к опозданиям на работу, но это распространяется на всех, независимо от статуса и должности. За опоздания по причине форс-мажорных дорожных ситуаций на моей практике никого не штрафовали.
Я очень рада, что рост и развитие самого банка, его региональной сети позволяет мне расти профессионально. За время моей работы значительно выросло техническое оснащение операций, что обеспечивает умеренную нагрузку и создает комфортные условия работы. При этом ленивые в этом банке надолго не задерживаются. Считаю, что в банке работают настоящие специалисты в своей области, обладающие безграничным трудолюбием и нацеленные на достижение результата.
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3
moossi • сотрудник
05.07.2013 00:43
|Личный опыт
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Прочитал я отзывы, которые написаны тут в разное время, думаю, что некоторым господам и дамам, которым что-то показалось, когда работали или слышали от друзей или приятелей то или иное, не следовало бы делиться этой информацией на этом сайте. Реально всю атмосферу в это банке можно понять, когда сам на себе все почувствуешь. Я работаю в этом банке уже почти 3 года. Пришел из крупного банка и всегда работал в крупных банках в течение последних 15 лет. Сюда попал, так сказать случайно, а может, спонтанно... Просто приехал познакомиться с руководством банка и после короткой встречи предложили поработать.
Первое, что бросилось в глаза, это то, что в банке порой не так все устроено в привычном офисном понимании как «работа». Люди не просто приходят на работу и уходят и что-то делают, а работают так, словно сегодня последний день их жизни и все надо все успеть, при этом четко и грамотно расставляют приоритеты в своих задачах и планах. При этом, пройдя определенный этап жизни в этом банке, ты видишь, что все, что ты делаешь, не напрасно и провидит к результатам и, как следствие, удовлетворенности от своей работы в моральном и материальном плане.
В первые дни было сложно привыкнуть к скорости общения и постановке задач. Действительно, все в банке быстро происходит, и порой много из сказанного понимаешь между строк. Если ты не прав, то быстро и доходчиво объясняют собственники или руководство банка, в чем и где ошибся, а главное - что нужно сделать, чтобы это исправить. Не скрою, иногда даже руки опускались, от того, что не успеваю, что не получается, а тут вдруг подставляют свое приятельское плечо коллеги, что позволяет не отстать от того ритма, в котором живет банк. И это нормально, в этом коллективе. Никогда и никто не ведет себя неуважительно по отношению к тебе, тем более, если ты своим хорошим трудом оказываешь уважение всему банку и владельцам, в частности. Ну что поделать, есть крепкие слова в диалоге, но, поверьте, они - всегда к месту.
Что касается заработка, то действует правило - кто хорошо, а главное, честно, работает, тот и хорошо зарабатывает. И это правило проверено, поверьте мне на слово.
Всем удачи, Андрей Холявко.
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3
Avholyavko • сотрудник
04.07.2013 20:08
|Кому как
|не голосовал
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Мне, к сожалению, не довелось там поработать, но со слов хорошего знакомого, работающего достаточно долго - этот банк прекрасное место для тех, кто обладает:
- высочайшей работоспособностью;
- железными нервами;
- здоровым пофигизмом;
- заначкой на случай внезапного увольнения .
Этот банк не подходит тем, кто:
- имеет амбиции относительно карьерного роста (именно карьерного, а не материального) и/или
- любит полениться;
- обидчив;
- впечатлителен.
Там нужно просто работать, и от того, как ты работаешь, напрямую зависит сколько ты заработаешь. Все условности типа: взаимного уважения, работы в команде, и прочих сантиментов - надо оставлять дома, а там просто работать, работать и работать (если оно вам, конечно, нужно).
Что касается грубости руководства, то она редко бывает не обоснованной. Когда существуют четкие правила поведения, а сотрудники от раза к разу их не соблюдают, сложно сдержаться. У всех есть свои слабости.
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4
jim-jam • несостоявшийся сотрудник
25.05.2012 14:34
|Положительное мнение о работодателе
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я работала в этом банке 2 года, ушла только из-за того, что хотела развития, т.к. я молодая и это было первое место моей работы. Я с теплотой вспоминаю об этом месте работы. Хочу всем сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, особенно Андрей Николаевичу!!! Из плюсов хочу выделить хорошую зарплату, премии при переработке, хороший коллектив, я работала в бухгалтерии, т.к. коллектив женский, были свои ссоры, но руководство их разруливало. Штрафы, конечно есть, за 2 года у меня был только 1 и то из-за конфликта с главным бухгалтером, который уже там не работает. Если вести себя корректно, всё делать вовремя, не опаздывать (рук-во бывшие военные, поэтому дисциплина - превыше всего), иметь высокую работоспособность, т.к. работы куча, то работать можно. Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за совместную работу!!!
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1
Natycik • бывший сотрудник
13.04.2012 19:04
|Время идет, а в банке ничего не меняется... Узнаю его
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Уважаемые потенциальные сотрудники, прежде чем устраиваться в этот банк, правильно, что Вы вошли почитать о нем отзывы. Я работала там давно, уже примерно 4 года назад, и, поверьте, с этого момента НИЧЕГО не изменилось.
Была личным помощником О-ского и Ю-ского. В принципе, меня все устраивало, был хороший коллектив дружный, но как и везде были стукачи и предатели.
1) Что касается собеседований - да, действительно, там все ждут от 30 минут до 1,5 часа.
2) Оскорбления и унижения действительно есть. Хоть мне в глаза никто ничего не говорил про меня, но я слышала как отзываются о других и думаю, что я не исключение. Кто провиниться сильнее, услышат эту фразу о себе "г***о паршивое" (сейчас улыбнуться те, кто это вспомнил и слышал, пусть даже и не в свою сторону).АА!!! Начальник при этом трясется Правда, это очень тяжело, и это правда, что не выдерживают даже мужчины... При мне было, когда в кабинете стоял мат-перемат, потом сотрудник выходил оттуда весь красный и уже не выдерживая, у него текут слезы. Вывод: "Что-то не выполнил в срок". Интересно, правда? Я не понимаю тех людей, которые говорят, что орут по делу... Уважаемые, а начальник имеет право орать и унижать своего сотрудника?
3) Действительно, увольняют людей без объяснения. Уходишь с работы, а на следующий день приходишь, а охранники, которые тебя прекрасно знают, дальше проходной не пускают! Вот так. Было так, что и тебя просто увольняют и ты просишь з/п, а тебе платят 2500 рублей! т.к. у тебя по ТК з/п 5000. Ну, это как повезет, мне выплатили все, ещё и побольше, но не намного.
4) Дальше идут штрафы, поверьте, они всегда есть! Причем ты выкладываешься на все 100% и перед з/п тебя штрафуют на 10% от зарплаты, а у меня з/п была 26000 и все 7-8 месяцев что я там работала, каждый месяц -3000руб. Ну, может, сейчас там по-другому платят и другие з/п.
5) От метро реально идти заманаешься, кто долго работает, у тех свои бомбилы есть, скидывались и доезжали до Банка.
Ещё много чего, что я уже не напишу, а то будет уж слишком. Сами делайте выводы, работать Вам там или нет. Но, уж поверьте мне, там "ОСОБЕННЫХ" нет. И не надейтесь стать им, по какому-то из выше перечисленных поводов Вы проколитесь. Удачи!!!
Админ: С первого по третий пункт Вы на себе испытали? Или наблюдение со стороны?
atimeh87: Наблюдение со стороны. Мне достались только штрафы.
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0
atimeh87 • бывший сотрудник
21.02.2012 11:38
|Если больше вас никуда не берут
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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1. Срочный трудовой договор изначально заключается на 3 месяца, в последствии на полгода и на год, и далее на год, на год, на год...
2. Это не мешает вас уволить день-в-день, причины очень разные. Но могут и не уволить, а просто оштрафовать. Это если вы руководству в принципе нравитесь.
3. Зарплата. Оклад - мизерная сумма 10-20 тыс, зависит от должности, все остальное премия, но премия ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ, если вы получаете всю сумму, то она намного выше рынка, чем в любом другом банке. Казалось бы, работай и радуйся, но...
4. Штрафы. Не обольщайтесь, вас найдут за что оштрафовать. Первое - это опоздание, любое опоздание, начиная с одной минуты, это минус 10 процентов зп. и "абонемента" нет. Еще опоздаете - еще 10%. Но не только опоздания. Вы можете быть оштрафованы за все: не так стоишь, не так сидишь, почему в шапке, почему без шапки, как говорится...
5. Что такое соцпакет - там не слыхивали.
6. Если у вас рабочий день с 9 до 18, не надейтесь уйти раньше 20.00, это не приветствуется и не получится.
7. Отпросится на час пораньше - целая эпопея, надо подписать кучу бумаг.
8. Выходить из здания строго по времени, положено 2 перекура в день, и обед строго час. Причем перекуры из расчета 20 дней в месяц, если больше - не выходи, или штраф 10тыщ рублей за лишний выход
9. Еще много могу написать - устала... Столовой нет; кухни, где покушать, нет; туалет похож на вокзальный; бронированные двери, чтобы войти и выйти, нужно несколько отсеков пройти, как в бункере.
В общем, друзья, ни ногой туда! Вас может прельстить зарплата выше рыночной, но не ведитесь на это, максимум пару месяцев вы ее получите, а потом... Самый "старый" по выслуге лет сотрудник там работает 3 года!!!
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0
kitti28 • бывший сотрудник
24.09.2011 02:01
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