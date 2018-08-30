Добрый день. Я бы хотела вам рассказать о своем опыте работы в ООО КБ «Агросоюз».



Общий комфорт: Начнем по порядку, устроилось нас одновременно N человек. К работе попросили приступить незамедлительно, одновременно обучаясь. Рабочих мест как таково для нового персонала предусмотрено не было, поэтому приходилось изловчаться, ходить в график так, чтоб было, где присесть. Самое удивительное, так это то, что элементарные ноутбуки и телефоны, столы, необходимые для работы нам подготовили спустя N количество времени, которое исчислялось в месяцах. Про канцтовары, которые являются всецело необходимым атрибутом банка вообще можно промолчать, т.к. их можно заказывать раз в полгода и нужно предусмотреть, что отдел расширяется, приходят, новые сотрудники и им тоже нужно будет чем-то на чем-то писать и куда-то ставить все свои документы.



Руководство. О руководстве не могу сказать ничего. Оно вроде бы есть, но его тут, же нет. По факту руководство находится в столице, а на местном уровне назначена молоденькая совсем девочка, которой дали определенные полномочия и огромную корону на голову. Творит все, что ей в голову взбредет, захотела - пришла на работу, захотела – нет. Никаких удержаний из з/п во время её внеочередных отгулов не производились, а вот стоило лишь заболеть кому либо из штата звучала фраза: « Мне тебе как не выход ставить, или ты больничный предоставишь?» Разговаривает ужасно, очень высокомерно, оскорбляет, даже были случаи, о которых и писать стыдно. С таким поведением я, как личность, мириться не собиралась, неоднократно пыталась достучаться до вышестоящего руководства, но они и слышать не хотели о данном персонаже. В конце итога пришло осознание того, что они одного поля ягоды. Ничего другого как уволиться, больше не оставалось.



На сегодняшний день я нашла другое место работы и уволилась с этого ада. Но вот работники банка радовали меня до последнего, в последний день работы я позвонила в отдел кадров и попросила выслать мне заветную книжку экспресс почтой, но, конечно же, меня услышали и выслали ценным письмом через почту России. Данное письмо шло около трех недель (неоднократно возвращаясь из города в город), и как выяснилось в итоге, на нем было неверно указано мое отчество и адрес доставки. Порадовало и то, что адрес, указанный на конверте, частично соответствовал адресу отделения банка в которое и должна была вернуться моя трудовая. На вопрос, почему вы выслали мне именно таким образом мою же собственность, мне ответили, что это право банка как хотим, так и высылаем.



В целом я очень уважаю данный банк и благодарна ему за огромный опыт, полученный за время моей работы. Но как я уже поняла, судьба распорядилась таким образом, что даже при большом желании путь на работу в этот банк для меня закрыт. Возможно, все, что не случается все к лучшему, но осадочек остался.



P.S.: Все, кто увольнялся после меня, с данными проблемами не столкнулись. И, наверное, хотела бы добавить пожелание к руководству: не поощряйте людей, чья корона выше Эйфелевой башни.