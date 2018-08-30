Работала почти четыре года в Новоуренгойском филиале. Коллектив замечательный и очень дружный. Клиентов всегда встречает с улыбкой и многие наши клиенты любят, как говорится, "лишний раз заглянуть к нам на огонек".



Руководство филиала было компетентным, строгим (спрашивало по полной программе), но в то же время справедливым, и, что немаловажно, всегда было готово помочь при возникновении каких-либо проблем. С сотрудниками - предельно корректным. Все вопросы решались быстро, без проволочек. На работу всегда шла с удовольствием!



Зарплата, конечно, ниже, чем скажем в Газпромбанке, но внутренняя атмосфера этот момент сглаживает. Текучесть кадров, конечно, присутствует, но исключительно по причине уровня оплаты труда. Но данный момент зависит исключительно от "головы" и штатное расписание не переплюнешь. О головном офисе с вашего разрешения я просто промолчу!