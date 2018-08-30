Добрый вечер! Хочу вам рассказать о таком работодателе как ООО КБ Алтайэнергобанк. Работал я в главном офисе банка, который располагается на ст. метро Водный стадион в одном архитектурном комплексе с СИЗО №5, "Водник", как его называют в простонародье . Речь пойдет о структурном подразделении, которое занимается андеррайтингом кредитных заявок на авто. Во главе подразделения стоит человек, мало что понимающий в управлении отделом и не понятно как попавший на эту должность... хотя нет, понятно. Но надо тоже думать, кого и куда ставить. По полочкам:



1) У руководителя нет абсолютно никакого уважения к подчиненным. Очень невоспитанный человек. Полное отсутствие обратной связи с подчиненными. Складывалось впечатление, что человек плохо знает русский язык, хотя по должности, вроде как обязан:)

2) Карьерный рост возможен только для стукачей.

3) Атмосфера в коллективе соответствующая.

4) Бонусы могут выплачиваться с задержками. Оклад могут недосчитать.



Будьте готовы к постоянным добровольно-принудительным переработкам, которые необязательно будут оплачиваться или будут, но только на словах. Кандидаты, не имеющие опыта принятия решений по заявкам, сначала попадаю на должность "заводчик" с зарплатой в два раза меньше обещанной. На данной должности нужно будет просидеть не 3-6 месяцев, как обещает работодатель, а более года



Подведем итоги. Сторонитесь этот банк. Вы там ничему не научитесь. Выберете другой, более солидный, уважаемый и, самое главное, стабильный банк! Во время проверки ЦБ все носились, как угорелые, даже в выходные, чтобы исправить косяки, которых в банке полно. Уважаемые банкиры, не зря же говорят, что острог нужно обходить стороной. Эта поговорка работает и в наше время.