 Добрый вечер! Хочу вам рассказать о таком работодателе как ООО КБ Алтайэнергобанк. Работал я в главном офисе банка, который располагается на ст. метро Водный стадион в одном архитектурном комплексе с СИЗО №5, "Водник", как его называют в простонародье smile:). Речь пойдет о структурном подразделении, которое занимается андеррайтингом кредитных заявок на авто. Во главе подразделения стоит человек, мало что понимающий в управлении отделом и не понятно как попавший на эту должность... хотя нет, понятно. Но надо тоже думать, кого и куда ставить. По полочкам:

1) У руководителя нет абсолютно никакого уважения к подчиненным. Очень невоспитанный человек. Полное отсутствие обратной связи с подчиненными. Складывалось впечатление, что человек плохо знает русский язык, хотя по должности, вроде как обязан:)
2) Карьерный рост возможен только для стукачей.
3) Атмосфера в коллективе соответствующая.
4) Бонусы могут выплачиваться с задержками. Оклад могут недосчитать.

Будьте готовы к постоянным добровольно-принудительным переработкам, которые необязательно будут оплачиваться или будут, но только на словах. Кандидаты, не имеющие опыта принятия решений по заявкам, сначала попадаю на должность "заводчик" с зарплатой в два раза меньше обещанной. На данной должности нужно будет просидеть не 3-6 месяцев, как обещает работодатель, а более года smile;)

Подведем итоги. Сторонитесь этот банк. Вы там ничему не научитесь. Выберете другой, более солидный, уважаемый и, самое главное, стабильный банк! Во время проверки ЦБ все носились, как угорелые, даже в выходные, чтобы исправить косяки, которых в банке полно. Уважаемые банкиры, не зря же говорят, что острог нужно обходить стороной. Эта поговорка работает и в наше время.