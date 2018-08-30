Банк монолайнер. Единственный вид бизнеса - прямые (агентские) продажи кредитов бюджетникам и пенсионерам. Сами себе придумали «федеральную программу льготного кредитования бюджетников и пенсионеров», и сами себя назначили уполномоченным представителем этой программы. Под льготностью подразумевается эффективная ставка от 50%, что по сравнению с микрофинансовыми процентами - действительно льготно и практически даром.



Менеджмет любит амбициозные сверх-задачи, как то за три месяца перестроить полностью модель бизнеса или за тот же период нарастить на 1-ярд портфель ну или 10 млн долларов прибыли. Когда это не удается, то быстро находится вполне логичное обоснование почему. Вторая забава менеджмента - сравнения. Сравнивать могут что угодно, с чем угодно. Самое любимое: НБС vs Сбер. «Каждый наш агент, это как отделение у Сбера! Ура!», «мы ближе к людям, чем Сбер!», «В этом месяце мы приняли 50 новых агентов, а следовательно открыли 50 новых отделений. Три раза Ура!», ну а то что при этом закрылось 60 «отделений» и еще 80 на пороге закрытия об этом лучше не говорить. Третье в списке забав - опер-модели, построение, изменение, актуализация и пр. Они придумываются с калейдоскопической быстрой, еще быстрее тестируются на каком нибудь регионе и через два месяца забываются с итогом: «ну какой то опыт мы из этого вынесли, и где-то, безусловно, его можно будет применить». Максимальная глубина проработки моделей - презентация в пойнте.



Коллектив, как и любое собрание людей сплотившихся перед общей бедой, дружный. Люди подобрались сплошь веселые и приветливые. У всех в голове, только два вопроса:

1) как меня угораздило в это вляпаться?

2) как мне отсюда побыстрее свалить, и как это объяснить на собеседование с будущем работодателем.



Головной офис находиться в Иваново, продажи, финансы, реклама и HR в Москве, IT-разработка и IT-поддержка в Саратове и Кирове. Иваново считает Москву - зажравшимися бездельниками, Москва в свою очередь считает их переоцененными тунеядцами. Саратов и Киров тихо наблюдают со стороны. Руководство ценит в сотрудниках лояльность, которую измеряют каждый месяц. Ты можешь все провалить, но если лояльность есть, то максимум - пожурят и призовут в следующем месяце повысить личную эффективность.



Максимальных результатов банк достиг в мае-июне 2011 года, когда в день выдавалось 80-90 кредитов. С тех пор банк только падает в среднем на 30% в месяц. Так к примеру сейчас в день выдается около 20 кредитов в день и такая картина по всем показателям. Положение усугубляется тем, что у руководства нет внятной программы выхода, кроме постановки сверх-задач и постоянной смены опер-моделей (см абзац 2). С целью поднятия боевого духа 2 раза в год проводятся страт-сессии... Впервый день сессии проходит официальная гулянка именуемая "Сетка-party", после которой, на следующий день, происходит аттестация или обучение... Не все сотрудники обладают компетенцией - гулять до 3 ночи, а в 9 утра быть как "стеклышко", но аттестацию успешно проходят все.



Если кому интересны подробности - оставляйте коменты)