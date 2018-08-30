Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не тратьте своё время на эту конторку
|отрицательный голос не засчитан
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Живу в Ростове-на-Дону, программист. Успешно прошел собеседование в данной конторе на удаленку. Руководитель выслал тестовое задание. Мне предлагали сделать рефакторинг кода, но в силу моей занятости, договорились до того, что требуется сделать лишь code review тестового задания. Я все-таки нашел немного времени и сделал рефакторинг лишь рабочей части приложения из тестового задания. Затратил несколько часов, выслал задание руководителю. А в ответ он мне говорит, мол, нету тестов, то не сделано, это не сделано (хотя обговорено было сделать только ревью кода).
Для российских конторок это классика. Так что не тратьте своё время зря и не связывайтесь с ними. Вероятно, они такие необязательные во всём.
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trixon • несостоявшийся сотрудник
04.07.2018 14:39
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Администратор:
Не очень ясно, Вы выполнили то, о чем договорились, т.е. ревью кода?
|Корпоративная культура
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Возраст сотрудников: 20-25 лет. Причём самого неформального типа. После устройства проходишь испытательный срок: 90 дней. Если в эти дни не занимался подхалимством, не ходил со всеми по барам, не поддакивал руководителям, на этом и попрощаетесь. Основа корпоративной культуры: пьянки, отрывы, постоянные лобызания сотрудников друг с другом, хохот и ненормативная лексика. Чем более ты неформален, но податлив, тем выше у тебя шансов зацепиться за эту работу. Собственное мнение, отказы от посещения пьянок - вызов руководству.
Заработная плата время от времени снижается. Бонусы за привлечение клиентов отсутствуют. Мотивации изучать новое нет.
В плане соцпакета. Корпоративы бесплатны. Только после их посещения надо скидываться) Новогодние подарки детям бесплатны. Только через пару месяцев из зарплаты сделают вычет) и т.д.
Это не банк. Это секта.
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Harry Sandakov • бывший сотрудник
29.11.2017 13:12
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Здравствуй, Игорь.
Спасибо за отзыв. Наш коллектив — это молодая, современная и сплоченная команда. Как написал в отзыве один из клиентов «очевидно, это все талантливая молодежь». Мы не вешаем ярлыков на людей и ценим сотрудников не по внешним признакам, а за их искренность и гибкость ума.
Программа 90 дней — это ряд мероприятий, которые позволят новичкам быстрее включиться в работу и начать не с долгой раскачки, как оно обычно бывает, а динамично, бодро и продуктивно. Программа состоит из нескольких блоков:
•технической части;
Установка и настройка необходимых мессенджеров, программ и корпоративных ресурсов.
•приветственной презентации;
В ней мы рассказываем о том, какие возможности есть в компании, как успешно пройти испытательный срок и чем вообще живет Модульбанк.
•знакомства с командой;
Лично или онлайн знакомим с площадками Новосибирска, Москвы, Уфы.
•теста на работу с текстовой и цифровой информацией;
Для нас важны компетентность и грамотность, поэтому необходимо изучить материалы по стилю общения и пройти тест, ответив верно более, чем на 70% вопросов.
•стажировки в команде бизнес-ассистентов;
Работа бизнес-ассистентом необходима для того, чтобы изучить принципы работы с клиентом, понять на деле, как мы общаемся, как устроен личный кабинет, какие продукты им предлагаем и что такое высококлассный сервис в стиле Модульбанка.
•изучение основ lean-технологий;
Все наши команды активно работают с доской улучшений, для того, чтобы внедрить свои предложения по оптимизации, ускорить и улучшить рабочие процессы.
•прочтение 3 книг + рецензия по одной книг;
У нас есть корпоративная библиотека. Это бесплатный доступ, к сотням крутых книг, которые помогут расширить кругозор или прокачать свои бизнес-навыки.
Помимо чтения книг мы также советуем подписаться на наш портал «Дело» и блог Аркадия Морейниса. Нам важно, чтобы сотрудники были в теме того, что происходит в нашей отрасли, чем живут современные предприниматели, а также развивали в себе предпринимательское мышление.
Основа нашей корпоративной культуры – «быть на одной волне с клиентом» и производить своей работой «wow-эффект». Каждый сотрудник интересен нам как цельная личность, и собственное мнение играет в этом ключевую роль. Не нужно бояться ошибаться, говорить открыто и генерировать идеи.
Снижение заработной платы — откровенная ложь, и низкая текучка первое тому подтверждение. В интересах банка «взращивать своих» специалистов. Регулярно вводятся новые мотивационные программы, приветствуется как вертикальный, так и горизонтальные виды карьерного роста. Для этого проводятся гембы в других отделах, командировки по обмену опытом в другие города.
Также, у нас есть программа ModulTravel, в рамках которой любой сотрудник может приехать в центральный офис и лично пообщаться с руководителями любых отделов, посмотреть, как все устроено и выступить на недельной встрече со своими идеями и предложениями по улучшению работы и внутренних процессов.
Мы приветствуем готовность общаться с коллегами и участвовать в общественных делах, это формирует здоровую психологическую атмосферу и сплоченный коллектив.
Надеемся вы найдете свое любимое дело и работу по душе, которые будут приносить только положительные эмоции.
|КОП + КА = БРК
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Читаю сообщения и удивляюсь. Банк в принципе не плохой, руководство на уровне - вполне адекватно, коллектив хороший. Только одно не могу понять, в каком банке не попросили уволиться по собственному желанию? Уж не в Региональном ли Кредите, а ныне в Совкомбанке грамотно сократили даже тех сотрудников, кто находился на момент перепродаж банков друг другу в декретном отпуске?
За 2 года в этой организации было столько реорганизаций, что сотрудники даже успевали запутаться кто где работает и в какой должности. Кредитный Остров продали Кредитному агентству, потом Кредитное агентство выкупил банк "Региональный Кредит", после чего "Региональный Кредит" был выкуплен Совкомбанком. При этом были всевозможные входы и выходы из крупных зарубежных холдингов. Часть людей успели уволиться по собственному, кого-то сократили, соблюдя законодательство, а кто-то остался с маленьким ребенком на руках и без начисления декретных.
От администратора: Пока что личный опыт не наблюдается. Можно о себе?..
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sumrak • бывший сотрудник
21.03.2010 14:16
|И еще раз хочу высказать благодарность Банку
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ну, вот и настал кризис, многих увольняют, сокращают. И в каждом Банке происходит это по-разному.
Хочу поделиться, как это происходит у нас. Я впервые встречаю Банк, в котором БОРЮТСЯ за своих подчинены! Даже в такие сложные времена. Меня это поразило! Это просто что-то, наш отдел тоже коснулось сокращение, но многим предложили перевестись в другой отдел, ВРЕМЕННО. Многих перевели в другие дирекции! И это тоже выход.
А главное НИКОГО не заставляют и не вынуждают написать увольнение САМИМ. В целом ситуацию поддерживают хорошую, нет паники, нет зря потраченных нервов. Руководство и тут идет на встречу! Мне это очень радует. Я очень признательна и большое спасибо, что вы есть, и мы можем работать в таком замечательном Банке. У нас даже корпоративная вечеринка будет. Хотя мы не такой уж большой и развитый Банк как, например, Урса или та же Альфа…
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Сотрудник1 • бывший сотрудник
17.12.2008 09:00
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Администратор:
Голосовать за банк вы можете только один раз.
|Руководство поддерживает сотрудников
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю сравнительно недавно, но дольше чем в остальных Банках моей карьеры. Это лучший Банк с точки зрения для работы и карьеры. Конечно, как и в других местах встречаются недоразумения, но руководство всегда стремится поддержать и продвинуть своих особо отличившихся сотрудников. Очень дружный коллектив, очень динамично развивающийся банк. Всем особо амбициозным и адекватным людям дорогу!
От админа: А можно как-то подробнее оценить свой опыт работы в кредитной организации?..
Сотрудник1: Можно, конечно.
Работаю уже год в организации. Человеческое отношение к сотрудникам, не важно младший или старший. Коллектив молодой, но это не мешает отличной работе и хорошим результатам.
Руководство оперативно принимает решения. Например, в другом банке по поводу моего графика работы не могли принять решения неделю! И я болталась как ...в проруби. К тому же, если какие-то решения руководства принимаются по мне, то со мной советуются и учитывают мнение. Чего не было в другой организации. Конечно, в рамках общих целей.
Если при устройстве на работу мне говорят, что вот выполнишь то-то, получишь то-то. И это ВЫПОЛНЯЛОСЬ, а не кормили обещаниями, как в других организациях.
К тому же, инициатива здесь ПООЩРЯЕТСЯ и даже если что-то не получается в ходе работы, то помогут.
Когда в моем отделе появилась вакансия и я выдвинула свою кандидатуру, то в первую очередь рассмотрели меня, а не кого-то с улицы. Руководство продвигает своих сотрудников, обучает их на всех уровнях карьерного роста, было бы желание. А в другом банке мне говорят - вот сначала поднимись до вершины мира, а потом мы тебя обучим. Так Фиг доберешься...
Очень много возможностей, направлений, и тебя не ограничивают только тем куда ты попал при приеме...
Руководство идет навстречу, если ты соответствуешь требованиям.
Более того, здесь заботятся о своих сотрудниках - ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ! И сразу принимают тебя в Банк, а не в агентство, из которого потом перевестись может только 1 из 100.
З\п платят исправно, без всяких задержек. У меня лично на этой базе случился конфуз... в начале работы меня не внесли в базу и я не получила з\п, так по первому же требованию проблемы решили в течении полудня.
А я в другом банке эта же проблема висела МЕСЯЦ!
Я не могу сказать, что я привереда, или что я не люблю работать, а только дайте дайте. Просто мне нравится работать в комфортных условиях и с адекватными людьми, прежде всего с руководством.
Что собственно я и имею.
Здесь присутствует, конечно, текучка ...как и везде. Кто-то уходит, кто-то приходит... но нет НЕДОВОЛЬНЫХ.
В каждом отделе есть свои + и -, и характеры разные - кто-то не притерся. Я стараюсь оценивать людей с точки зрения работы и профессионализма, не переходя на личности. Что я встретила в другом банке, когда мне сказали, что тебя уволим, потому что ты не нравишься. Я сама уволилась.
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Сотрудник1 • сотрудник
17.09.2008 14:00
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