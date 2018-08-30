Ответ банка: Здравствуй, Игорь.



Спасибо за отзыв. Наш коллектив — это молодая, современная и сплоченная команда. Как написал в отзыве один из клиентов «очевидно, это все талантливая молодежь». Мы не вешаем ярлыков на людей и ценим сотрудников не по внешним признакам, а за их искренность и гибкость ума.



Программа 90 дней — это ряд мероприятий, которые позволят новичкам быстрее включиться в работу и начать не с долгой раскачки, как оно обычно бывает, а динамично, бодро и продуктивно. Программа состоит из нескольких блоков:

•технической части;

Установка и настройка необходимых мессенджеров, программ и корпоративных ресурсов.

•приветственной презентации;

В ней мы рассказываем о том, какие возможности есть в компании, как успешно пройти испытательный срок и чем вообще живет Модульбанк.

•знакомства с командой;

Лично или онлайн знакомим с площадками Новосибирска, Москвы, Уфы.

•теста на работу с текстовой и цифровой информацией;

Для нас важны компетентность и грамотность, поэтому необходимо изучить материалы по стилю общения и пройти тест, ответив верно более, чем на 70% вопросов.

•стажировки в команде бизнес-ассистентов;

Работа бизнес-ассистентом необходима для того, чтобы изучить принципы работы с клиентом, понять на деле, как мы общаемся, как устроен личный кабинет, какие продукты им предлагаем и что такое высококлассный сервис в стиле Модульбанка.

•изучение основ lean-технологий;

Все наши команды активно работают с доской улучшений, для того, чтобы внедрить свои предложения по оптимизации, ускорить и улучшить рабочие процессы.

•прочтение 3 книг + рецензия по одной книг;

У нас есть корпоративная библиотека. Это бесплатный доступ, к сотням крутых книг, которые помогут расширить кругозор или прокачать свои бизнес-навыки.



Помимо чтения книг мы также советуем подписаться на наш портал «Дело» и блог Аркадия Морейниса. Нам важно, чтобы сотрудники были в теме того, что происходит в нашей отрасли, чем живут современные предприниматели, а также развивали в себе предпринимательское мышление.



Основа нашей корпоративной культуры – «быть на одной волне с клиентом» и производить своей работой «wow-эффект». Каждый сотрудник интересен нам как цельная личность, и собственное мнение играет в этом ключевую роль. Не нужно бояться ошибаться, говорить открыто и генерировать идеи.



Снижение заработной платы — откровенная ложь, и низкая текучка первое тому подтверждение. В интересах банка «взращивать своих» специалистов. Регулярно вводятся новые мотивационные программы, приветствуется как вертикальный, так и горизонтальные виды карьерного роста. Для этого проводятся гембы в других отделах, командировки по обмену опытом в другие города.



Также, у нас есть программа ModulTravel, в рамках которой любой сотрудник может приехать в центральный офис и лично пообщаться с руководителями любых отделов, посмотреть, как все устроено и выступить на недельной встрече со своими идеями и предложениями по улучшению работы и внутренних процессов.



Мы приветствуем готовность общаться с коллегами и участвовать в общественных делах, это формирует здоровую психологическую атмосферу и сплоченный коллектив.



Надеемся вы найдете свое любимое дело и работу по душе, которые будут приносить только положительные эмоции.