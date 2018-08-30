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|Зачем вообще собеседование?
|не голосовал
|Аналогичное впечатление. Собеседование в виде сбора информации о новом продукте. Впечатление такое, что не ищут сотрудника, а собирают чужие наработки. Неприятно. Не теряйте время на этот банк - все равно не возьмут, но вас "поимеют" в своих целях.
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Хлобыстин • несостоявшийся сотрудник
08.10.2014 22:01
|Ну и "руководство"
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Проходил собеседование в этом "замечательном" банке, которое проводила Зам. Председателя Правления Банка г-жа Н. вместе с коллегой. Осталась масса впечатлений. За все собеседование, г-жа Н. не задала ни одного вопроса на профессиональную тему! Зато спрашивала о месте жительства, как будто это самый главный вопрос при трудоустройстве. Собеседование г-жа Н. проводит в агрессивном, хамском стиле. Выслушивая рассказ соискателя о себе ищет до чего бы докопаться. При этом абсолютно не стесняется высказывать нетактичные, выходящие за рамки приличия вещи. О том, что при окончании встречи надо попрощаться, г-жу Н. видимо не научили, да и зачем себя утруждать каким-то этикетом.
Остается только удивляться, как таких людей назначают и должность, доверяют набирать персонал и представлять Банк. Куда приведет Банк г-жа Н. с таким подходом гадать не приходится. Это вопрос времени. Очевидно, что данная г-жа еще недозрела до занимаемой должности.
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anon567 • несостоявшийся сотрудник
07.08.2014 11:59
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