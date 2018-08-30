Проходил собеседование в этом "замечательном" банке, которое проводила Зам. Председателя Правления Банка г-жа Н. вместе с коллегой. Осталась масса впечатлений. За все собеседование, г-жа Н. не задала ни одного вопроса на профессиональную тему! Зато спрашивала о месте жительства, как будто это самый главный вопрос при трудоустройстве. Собеседование г-жа Н. проводит в агрессивном, хамском стиле. Выслушивая рассказ соискателя о себе ищет до чего бы докопаться. При этом абсолютно не стесняется высказывать нетактичные, выходящие за рамки приличия вещи. О том, что при окончании встречи надо попрощаться, г-жу Н. видимо не научили, да и зачем себя утруждать каким-то этикетом.



Остается только удивляться, как таких людей назначают и должность, доверяют набирать персонал и представлять Банк. Куда приведет Банк г-жа Н. с таким подходом гадать не приходится. Это вопрос времени. Очевидно, что данная г-жа еще недозрела до занимаемой должности.