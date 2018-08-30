Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Дорогого стоит...
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Работаю в этом банке 2 года... З/п выше, чем во многих банках, причем во время КРИЗИСА ее не понизили ни на копейку и не сократили ни одного сотрудника! В наше время это дорогого стоит.
Да, конечно, фитнесс-клуб не оплачивают, но отгулы представляют в любое удобное для сотрудника время в полном размере, опять-таки это ОГРОМНЫЙ плюс, ибо далеко не везде удается выбить отгул для себя-любимой с отпуском, соответственно, тоже никаких проблем не возникает, главное заранее сообщить о своем желании в отдел кадров и ФСЁ!
Так что вывод напрашивается сам собой - не так страшен черт, как его малютка
|
0
klara&co • сотрудник
02.02.2010 22:39
|Шарашкина контора!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Сразу хочу заметить, что банком подобное заведение назвать язык с трудом поворачивается! Дело в том, что офис в котором я работала, совершенно не отвечал никаким требованиям к организации работы банка. На весь офис всего один человек, который выполняет функции всех должностей, которые по логике должны там быть. Это вам и операционист, и заведующий кассой, и охранник . Непосредственный руководитель находится не то, что в другом городе, в соседней республике! При этом руководство этого банка желает привлечь большое количество клиентов, которым услуги оказывать в полной мере просто не может один человек. Например, юридические лица месяцами ждут своих договоров на оказание услуг, для оформления КОП они должны дождаться приезда гл. бухгалтера...когда это случится для всех загадка Всего и не опишешь!!! Проверки из ЦБ, ох как, не хватает!
Что касается соблюдения трудового законодательства, так вообще ужас!!! Работать там приходилось 20 дней подряд каждый месяц! Работа в выходные дни никак не оплачивалась, обещали какие-то мнимые отгулы...Мне их дождаться было не суждено! При увольнении пришлось ждать полного расчета около 2-х недель. Насчет полного расчета я поторопилась...За переработанные дни, т.е. работа без выходных, своих заработанных денег я так и не увидела! Вот такой печальный опыт...
|
0
kika123 • бывший сотрудник
11.11.2009 00:56
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.