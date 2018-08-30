Сразу хочу заметить, что банком подобное заведение назвать язык с трудом поворачивается! Дело в том, что офис в котором я работала, совершенно не отвечал никаким требованиям к организации работы банка. На весь офис всего один человек, который выполняет функции всех должностей, которые по логике должны там быть. Это вам и операционист, и заведующий кассой, и охранник . Непосредственный руководитель находится не то, что в другом городе, в соседней республике! При этом руководство этого банка желает привлечь большое количество клиентов, которым услуги оказывать в полной мере просто не может один человек. Например, юридические лица месяцами ждут своих договоров на оказание услуг, для оформления КОП они должны дождаться приезда гл. бухгалтера...когда это случится для всех загадка Всего и не опишешь!!! Проверки из ЦБ, ох как, не хватает!



Что касается соблюдения трудового законодательства, так вообще ужас!!! Работать там приходилось 20 дней подряд каждый месяц! Работа в выходные дни никак не оплачивалась, обещали какие-то мнимые отгулы...Мне их дождаться было не суждено! При увольнении пришлось ждать полного расчета около 2-х недель. Насчет полного расчета я поторопилась...За переработанные дни, т.е. работа без выходных, своих заработанных денег я так и не увидела! Вот такой печальный опыт...

