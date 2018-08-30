Всем Доброго дня! Даже не знаю, с чего начать... В общем, это самое худшее место, где я работал (правда, это не относится к коллегам бывшим, они как раз люди хорошие, но над ними издеваются как могут, а некоторые до сих пор это терпят). Больше всего удивляет, как таким некомпетентным, безграмотным, бестолковым руководителям до сих пор кто-то выделяет средства для существования. Весь топ менеджмент состоит из бестолковых родственников, любовников и друзей президента и инвесторов, которые постоянно болтаются из одной дружественной компании в другую и потом всё равно оказываются в КРК. Уже 4 года компания находится в состоянии постоянной оптимизации расходов и сокращении персонала, при этом появляющимися иногда средствами никто не может рационально воспользоваться, т.к. бестолковые топ менеджеры и прочие приближенные не могут ничего нового придумать, но почему-то зарплата их только растёт, причём какой-нибудь директор получает з.п за все компании финансовой группы, при этом никаких инноваций, никаких антикризисных программ (кроме сокращения персонала), никаких новых продуктов - ничего, как говорится «ума не хватает», да и зачем, з.п и так нормальная ещё и премии, а вот менеджерам среднего звена всё урежем. Рабочий процесс построен ужасно коряво, создаётся ощущение, что детки собрались в песочнице поиграть в финансовую группу.



Кстати, отзывы о «прекрасной, высокопрофессиональной» команде менеджеров «КРК» можно почитать в соседней ветке «Москоммерцбанк», так как инвестор у них один, решили как-то они родственников своих и прочих протеже к кормушке этого банка пристроить, что из этого вышло, и какими «хорошими антикризисными» менеджерами они оказались, можно почитать в новостях и отзывах об этом банке Из оставшихся сотрудников пытаются высосать всё по-максимуму перед тем как выбросить на улицу, постоянно пичкая их какими-то нереальными обещаниями, как они всё это терпят - не понимаю (хотя сам терпел долго, создаётся ощущение, что я находился в какой-то секте и постоянно под гипнозом, но я вырвался и очень счастлив, сколько, оказывается, перспектив передо мной). Но не смотря ни на что, и именно благодаря такому бардаку, я получил обширный, бесценный опыт (это было больше похоже на то, как ребёнка учат плавать, бросая его в воду, а ему приходится приспосабливаться к новым условиям, чтобы не утонуть), за это, конечно, огромное спасибо КРК, а прежде всего, моим замечательным коллегам. На этом пока всё…