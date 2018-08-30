Добрый день.



Работаю в ККО "Москва. Энтузиастов, 12". На данный момент нравится, график удобный, зарплата достойная, перспективы имеются. Самое главное работа интересная, идёт активное развитие банка, вместе с ним развиваешься и ты.



Руководство Московским Региональным Центром лояльное, прислушивается к сотрудникам. Отсутствуют угрозы, крики, начальники самодуры. Мне есть с чем сравнивать. Здесь всё как-то по-домашнему, тебе всегда помогут, подскажут.



При приёме на работу проверяет СБ + беседа с сотрудником СБ. Опять же, нету этих идиотских стресс-интервью и полиграфов. Обычная, человеческая беседа минут на 10. Если видят, что ты адекватный, то вероятность устроиться большая. Оформляют именно в банк (привет банку "Тинькофф"), зарплата белая и самое главное вовремя. График работы 2/2 без задержек и это именно 2/2 , тебя не дергают закрывать дыры в твои выходные. Составил график на месяц и спокойно работаешь.



Из недостатков: отсутствует ДМС. Надеюсь появится. Вещь нужная.