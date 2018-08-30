Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Набрали сотрудников, для открытия дополнительных офисов. Многие, сделав свой выбор с пользу Евросиб Банка - очень об этом пожалели. Через 1-2 месяца нам объявили, что банк передумал открывать дополнительные офисы, в связи с тем, что изменилась ситуация на рынке и в дополнительных сотрудниках больше не нуждается... Есть и другие "прелести" - так, что будьте осторожны!
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faizobodi78 • сотрудник
29.03.2014 10:46
|Мне нравится
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Работаю в ККО "Москва. Энтузиастов, 12". На данный момент нравится, график удобный, зарплата достойная, перспективы имеются. Самое главное работа интересная, идёт активное развитие банка, вместе с ним развиваешься и ты.
Руководство Московским Региональным Центром лояльное, прислушивается к сотрудникам. Отсутствуют угрозы, крики, начальники самодуры. Мне есть с чем сравнивать. Здесь всё как-то по-домашнему, тебе всегда помогут, подскажут.
При приёме на работу проверяет СБ + беседа с сотрудником СБ. Опять же, нету этих идиотских стресс-интервью и полиграфов. Обычная, человеческая беседа минут на 10. Если видят, что ты адекватный, то вероятность устроиться большая. Оформляют именно в банк (привет банку "Тинькофф"), зарплата белая и самое главное вовремя. График работы 2/2 без задержек и это именно 2/2 , тебя не дергают закрывать дыры в твои выходные. Составил график на месяц и спокойно работаешь.
Из недостатков: отсутствует ДМС. Надеюсь появится. Вещь нужная.
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vigodnyii • сотрудник
10.02.2014 20:54
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Администратор:
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