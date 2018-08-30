Хочу поделиться впервые о негативном опыте в моей трудовой деятельности в банке за 23 года. В этот банк я попала после ликвидации моего предыдущего банка, в котором я работала руководителем дополнительного офиса. Пошла с понижением в должности, считала, что дома не хочу долго сидеть, а хочу работать.



Банк находится в г. Тольятти. Офис Московский. На собеседовании управляющий рассказал, что за работа и озвученная зар. плата меня для этой должности тоже устраивала. Придя на работу я подписала трудовой договор и заявление на надбавку, а остальную недостающую сумму было обещано мне выплачивать ЕЖЕМЕСЯЧНО, как премию. Начав работать, я не получила за 3 месяца ни разу премиальную часть. Так что если захотите там работать рассчитывайте на те денежные средства, которые указаны на бумаге и только. ДМС тоже одно название. Вобщем для сотрудников работающим в Москве ничего, т.к. все расценки по ДМС и прочие находятся на Тольяттинском уровне.



Не верьте обещаниям управляющего. А хорошим специалистам там делать нечего вообще. Засохните и забудете все, что умели. Туда можно идти толь неопытным специалистам, хотя опыта там не наберетесь. Очень жаль все это писать. Я это делаю впервые, т.к. первый раз столкнулась с таким обманом. А руководство банка считает, что если для сотрудника зарплата это самое важное, то им такие не нужны (это лично мне написал Председатель правления!!!).