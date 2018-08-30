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|Пригласили на собеседование...
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Привет всем соискателям! Претендовал в этом банке на должность ведущего операциониста, резюме быстро рассмотрели, пригласили на собеседование в офис в Трубниковом переулке. Там руководитель Илона неприятно удивила меня условиями оплаты труда. Предварительно кадровиком Андреем озвучивался gross в 46 000 руб., оказалось, что 28 000 плюс премия. После общения с Илоной позвонил кадровик Андрей и пригласил на тестирование. Добираться надо на территорию бывшего пивзавода у Кутузовского проспекта.
Приехал, позвонил сотруднице Ольге, которая должна была проводить тестирование, она меня встретила на проходной завода и провела в рабочее помещение банка. Я был поражен! Такое ощущение, что попал в общежитие для гастарбайтеров: в коридоре "убитый" диван, обшарпанные столик и кресло, десятки емкостей с водой для кулеров, ремонт в стиле "дешево и сердито". Думаю, раз уж приехал, то надо пройти тест - полезно.
Ольга, которая даже не представилась и не назвала свою должность, принесла мне тест на бумаге и предложила стучать к ней в кабинет, когда закончу. Затем она присела со мной на диван и побеседовала по результатам теста. Кстати, этот диван линяет, испортил мне парадную белую рубашку! После Ольга сказала, что со мной свяжутся, и попрощалась. Видимо провожать меня с территории завода не посчитала нужным. Выводы: обман соискателей в условиях оплаты, отвратительные условия труда и низкая корпоративная культура.
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3
vorvort • несостоявшийся сотрудник
17.07.2014 18:27
|Чем дальше в лес...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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День добрый! Пишу этот отзыв для будущих соискателей работы в этом банке. Не ходите туда! Особенно в кассу! Будьте уверены, что за человека вас считать не будут! Отдал этому банку 1,5 года (только потратил зря нервы). Итак от эмоций переходим к делу.
При открытии нашего офиса к нам приехали наши БОЛЬШИЕ начальники сообщили о том, как у них здорово, как платят они хорошо но есть одно НО, есть депримирование .Т.е. если за вами "косяк", пусть самый незначительный, вам не сдобровать, это как раз касается кассы. Опер. зал может спать спокойно и то не всегда. Ладно попугали нас, приступили мы к работе, надо заключать договора с фирмами, дабы принимать платежи без комиссии, а вот не получается никак! Юристы этого банка не одобряют эти договора да и вообще не интересует этот банк ничего кроме вкладов ипотеки и получения бабок от этих услуг.
Каждый месяц вашего начальника будут трясти об увеличении плана за месяц а он соответственно Вас и причем не хило. А теперь про "косяки" кассы - выявляет их великая ужасная СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ этого банка .Эта СБ не спит день и ночь чтобы не пропустить малейший ваш промах. Можно просто сесть на корточки и вам позвонят, можно смотреть в течение минуты в зал - вам позвонят, можно не одеть фирменный платок к открытию - Вам позвонят, можно одеть черные брюки в обтяжку - Вам позвонят ,можно выйти на улицу в свой технический перерыв и угадайте что? Точно! Вам позвонят !После каждого звонка ждите вышеуказанного депримирования. На 500, 1000, 1500 р., а могут и уволить.
Могу еще добавить, что кушать кассирам надо успевать за 30 минут, если нет клиентов смотреть разрешено либо в документы либо в экран компа (будьте уверены долго вы так не просидите), по телефону разговаривать не более 2-3 минут. При всем этом опер. залу можно уходить на обед на 1,5 часа, сидеть весь день в интернете, приводить своих друзей после закрытия офиса, курить раз по 20 за день. Это только малая капля тех примеров, которые можно привести по работе в этом "банке". Как уже писал выше, если Вам дороги Ваши нервы и время, то работать туда идти не стоит! Благодарю за внимание и Всего доброго!
Администратор: А в трудовом договоре что прописано по поводу длительности обеда?
ivan1-09: В договоре у кассы прописан был обед в течение 30 минут и технический перерыв 2 раза по 15 минут в него и старались укладываться,а в бухгалтерии 45 минут, а кушали они по 1,5 часа и безопасность на это закрывала глаза.
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ivan1-09 • бывший сотрудник
02.03.2014 10:13
|Мы вас берем, нет, остановились на другом кандидате
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Добрый день друзья,коллеги! Спешу поделиться массой впечатлений об отделе подбора персонала в данном банке и конечно отдельно о управляющей ДО Пироговский С-вой И.Б. Итак, как это было.
Закинул я на почту подбора персонала банка резюме, отзвонился сотрудник отдела кадров Н-ов Андрей.
Собеседование было назначено на 14.30, однако по факту началось в 15.00, так как Управляющий был занят.
Далее беседа с управляющим, потом стандартный тест, и вы нам подходите, говорит С-ва И.Б. Давайте заполняйте анкету на СБ. Кстати, Анкету на 6 листках нужно заполнять в электронном виде, видимо легче СБ по базам будет искать. Дальше больше, анкету заполнил потратил 3 часа отослал. Кстати, подпись, в электронной анкете сканированная. Обещали так как подхожу проверить не за 5 рабочих дней, а за 3 дня. И вот с 14 ноября "тишина". Писал Н-ову Андрею на электронную почту, в ответ: "Сейчас уточню у руководителя", сообщение было отправлено в пятницу 22.11.2013г.
Сегодня решил сам позвонить Н-ову, в итоге ответ мы остановились на другом кандидате. Позвонил ради смеха управляющей До Пироговский С-вой И.Б., в ответ: "А что вам Андрей не звонил?" Говорю никто не звонил. В итоге просто "кидок", без объяснения причин. А вы представьте себе ситуацию, если человек уже положил заявление об увольнение по собственному желанию на текущем месте работы? Спрашиваю у Н-ова: "Хочу отозвать свое заявление об обработке персональных данных согласно 152-ФЗ". Он говорит, а оно дальше никуда не пойдет, мы его порвем. Внимательно читаю анкету, которую заполнял там черным по белому написано: "Что могу отозвать свое заявление".
Прошу банк разобраться. Очень не серьезно. В принципе полностью подтверждаются отзывы написанные ниже о банке. Слава богу не попал в данную контору и никому не советую. Не тратьте свое время и не повторяйте чужих ошибок.
Спасибо!
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gerda88 • несостоявшийся сотрудник
25.11.2013 14:17
|От бывшего сотрудника
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Со многим не соглашусь, проработал 3 года, работал в отделениях. Уточнять где именно не буду.
СБ жесткая это правда, иногда перебарщивает, но СБ должна работать, чтоб был контроль за всем, на то она и Служба Безопасности. Не слышал, чтоб кто-то матом ругался из высшего руководства, это нонсенс. Вот только руководство в некоторых отделениях оставляет желать лучшего, так и руководство, которое сейчас управляет сетью банка. Управление сетью неадекватное - это мягко сказано, теряют грамотных сотрудников, которые реально работают на банк.
Руководству банка информацию преподносят в искаженном виде, четко выстраивают свою линию, людей ставят в отделениях работать, не по заслугам, и достижениям, а по признаку я тебя поставлю будешь работать на меня, и я тебя прикрою. А знаний то нет почти. Это негативный фактор, который я знаю на 100%.
Что касается самого банка, Балтика активно и успешно развивается, было приобретено собственное здание под центральный офис, был введен интернет-банк для физических лиц, который все улучшается и улучшается, постоянно линейка продуктов банка увеличивается, развивается филиальная сеть банка, банкоматы работают 24 часа в сутки, тарифы на РКО физических лиц конкурентоспособные, так и для Юридических лиц. Много можно описывать, банк растет в каких-то направлениях большими шагами, в каких-то небольшими.
Что касается заработной платы, она вся белая, есть ДМС. 4 дня в год корпоративных - раз в квартал сотруднику предоставляется выходной день с сохранением заработной платы. На 8 марта и 23 февраля выплачивается всем сотрудникам премия. Взаимодействие с отделами, очень отлаженное и люди работают очень грамотные. Коллектив хороший, сотрудники отделов всегда готовы помочь отделениям. Вы там научитесь многому, креативные идеи и новые разработки продуктов приветствуются.
Банк часто делает пожертвования детским домам, устраивает праздник на 9 мая для ветеранов в парке в Сокольниках и по отделениям. Высшее руководство банка адекватное.
А корпоративы так я вообще молчу, просто шикарные с известными звездами эстрады.
Лично мое мнение банк Балтика очень хорош для построения карьеры, как для молодых специалистов, так и для тех кто хочет продолжить свою работу в банковской сфере. Я доволен, что работал в этом банке.
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Rurumba • бывший сотрудник
05.09.2013 18:58
|Обходите стороной
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Обходите стороной! Низкотехнологичный банк, даже почта в банке "недоразвитая". Рабочие места для сотрудников не организованы должным образом. Руководство, мягко сказать,, постоянно угрожает, то они записывали разговоры сотрудников, то на камеру снимали. Обозвать матом и унизить сотрудника - это норма в РЦ Банка в Трубниковском переулке.
З\п там "черная", официальная часть обговорена в договоре, а остальная на словах. И на собеседовании и при устройстве на работу об этом не говорят. В отделе андеррайтинга работали 8 человек, в начале лета одновременно уволились 5 сотрудников. Вот и делайте выводы, ищите себе достойную работу!
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0
glazkova_lv • бывший сотрудник
24.08.2013 14:37
|Полный кошмар
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Была сотрудником данного банка почти 2 года. Хуже этого банка нет ничего, отношение, как к быдлу. Рабочие места в бывшей столовой, бане, гараже и т.д. Рабочий день от зари и до зари. Автоматизация, как в начале 90-х. Осталась клиентом сей организации, пришла в ужас - обслуживаться можно только в доп. офисах. В Центральный офис на Барклая доступ запретили. В общем и целом, впечатление от банка хуже нет!!!
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lkrasnik • бывший сотрудник
16.05.2012 20:38
|От действующего сотрудника
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу все же написать положительный отзыв.
Что касается З/П, то она ПОЛНОСТЬЮ белая. Да, она делится на 2 части - оклад и ежемесячная премия (70/30 - соответственно). Премия - ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ. Не получить ее могут, наверное, только злостные нарушители трудовой дисциплины.
Соц пакет - стандартный, больничные, отпуска - все по ТК РФ. Есть 4 дополнительных дня отдыха в год (за счет банка).
Коллектив - тут, кому и как повезет, у меня - отличный.
Руководство... тоже кому как повезет. Руководители бывают разные.
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merma • сотрудник
23.04.2012 15:26
|Банк для начинающих
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Согласна с автором предыдущего отзыва. В целом банк хорош, для начинающих специалистов. Кому надо набраться опыту и уровень з/п не важен. Но если вы цените себя как специалиста высокого уровня и при этом хотите получать достойную з/п, вам делать в банке нечего. Если вам на собеседовании пообещали, после испытательного срока сделать зарплату очень даже приличной, точно не будет этого. А на ваш вопрос, по окончании испытательного срока, вам скажут: "А нам надо было закрыть вакансию, на эту з/п вы бы к нам не пришли". А если вы все-таки начнете махать заявлением об уходе и ваш начальник покажет вам документ с согласованием вам обговоренного уровня з/п, это тоже ничего назначит.
Я проработала в этом банке 4 мес. и ушла по причине невыполнения работодателем обговоренных условий. Хотя махали передом мной и бумагой об увеличении з/п (а ее так и не было). И ситуация с обманом по з/п - обычная для банка, и какие бы горы вам не обещали, их не будет. Со мной увольнялось еще 4 человека и у 3-х были именно такие же причины.
Ситуация в Банке напоминает басню про Лебедя, Рака и Щуку: каждый Вице тянет на себя, а итог - топтание в грязи.
От админа: Конкретизируйте разницу подписанных вами в договоре условий и фактическим положением вещей?..
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zuzik • бывший сотрудник
16.08.2011 20:22
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Администратор:
За нарушение п.12 Правил форума не засчитано.
|Не советую, потому что:
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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1. З/п серая, да, именно серая. При приеме на работу была оговорена з/п. Специально уточнял, "белая или какая-то схема". Заверили, что белая, все на карточку. В первый рабочий день при подписании трудового договора увидел свою з/п - 20 тыс минус налоги, остальное в конвертике. На вопрос "что ЭТО такое?" получил логичный ответ: "Это Ваша з/п, она у нас серая". "Получается, Вы мне врали?". "Да, иначе Вы бы к нам не пришли".
Официальную часть з/п давали вовремя, а вот то, что в конверте, с задержками. Перед Новым годом задержали на 12 дней. Комментарии излишни. Хотя, насколько знаю, з/п сделали официальной, но теперь только на 40 тыс, остальное в конверте. В апреле от бывших коллег услышал, что конвертную часть так и не дали, почему - не знаю. Что вызвало уход многих сотрудников.
2. Текучка кадров: при мне сменилось 4 вышестоящих руководителя, со всеми вытекающими последствиями в виде новых вводных, метаний и шараханий из стороны в сторону.
3. Общая атмосфера в коллективе: часть сотрудников старые, часть новые, банк старается развиться, что наталкивается на противодействие старых сотрудников. Мелко гадят.
4. Банк не имеет помещений в собственности, арендует. Отсюда частые переезды с места на место. При мне наш отдел 3 раза переезжал.
5. Работы воз и маленькая тележка, но это скорее не минус, а констатация факта. Задержки после 6 постоянны.
6. Общая необустроенность и отсутствие четкой стратегии "что делать дальше". Хотят развить банк, но как - сами четко не представляют.
7. Соцпакета нет, никакого. При приеме на работу обещали ДМС. Наврали, чем особо и не удивили.
8. Бонусов нет, т.к. нет прибыли. Вообще сложилось впечатление, что проект "Балтика" четко направлен на развитие филиальной сети с последующей продажей.
Админ: В каком регионе и в каком подразделении трудились? Можно адрес офиса из которого увольнялись?
DS64: Трудился в головном офисе, ул. Малая Пироговская, дом 18, стр.1 (м. Спортивная). Занимался бизнес-процессами.
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0
DS64 • бывший сотрудник
13.08.2011 15:21
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