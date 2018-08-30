День добрый! Пишу этот отзыв для будущих соискателей работы в этом банке. Не ходите туда! Особенно в кассу! Будьте уверены, что за человека вас считать не будут! Отдал этому банку 1,5 года (только потратил зря нервы). Итак от эмоций переходим к делу.



При открытии нашего офиса к нам приехали наши БОЛЬШИЕ начальники сообщили о том, как у них здорово, как платят они хорошо но есть одно НО, есть депримирование .Т.е. если за вами "косяк", пусть самый незначительный, вам не сдобровать, это как раз касается кассы. Опер. зал может спать спокойно и то не всегда. Ладно попугали нас, приступили мы к работе, надо заключать договора с фирмами, дабы принимать платежи без комиссии, а вот не получается никак! Юристы этого банка не одобряют эти договора да и вообще не интересует этот банк ничего кроме вкладов ипотеки и получения бабок от этих услуг.



Каждый месяц вашего начальника будут трясти об увеличении плана за месяц а он соответственно Вас и причем не хило. А теперь про "косяки" кассы - выявляет их великая ужасная СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ этого банка .Эта СБ не спит день и ночь чтобы не пропустить малейший ваш промах. Можно просто сесть на корточки и вам позвонят, можно смотреть в течение минуты в зал - вам позвонят, можно не одеть фирменный платок к открытию - Вам позвонят, можно одеть черные брюки в обтяжку - Вам позвонят ,можно выйти на улицу в свой технический перерыв и угадайте что? Точно! Вам позвонят !После каждого звонка ждите вышеуказанного депримирования. На 500, 1000, 1500 р., а могут и уволить.



Могу еще добавить, что кушать кассирам надо успевать за 30 минут, если нет клиентов смотреть разрешено либо в документы либо в экран компа (будьте уверены долго вы так не просидите), по телефону разговаривать не более 2-3 минут. При всем этом опер. залу можно уходить на обед на 1,5 часа, сидеть весь день в интернете, приводить своих друзей после закрытия офиса, курить раз по 20 за день. Это только малая капля тех примеров, которые можно привести по работе в этом "банке". Как уже писал выше, если Вам дороги Ваши нервы и время, то работать туда идти не стоит! Благодарю за внимание и Всего доброго!



Администратор: А в трудовом договоре что прописано по поводу длительности обеда?



ivan1-09: В договоре у кассы прописан был обед в течение 30 минут и технический перерыв 2 раза по 15 минут в него и старались укладываться,а в бухгалтерии 45 минут, а кушали они по 1,5 часа и безопасность на это закрывала глаза.