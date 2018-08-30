Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Балтика»

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Пригласили на собеседование... плохо (−1)
Привет всем соискателям! Претендовал в этом банке на должность ведущего операциониста, резюме быстро рассмотрели, пригласили на собеседование в офис в Трубниковом переулке. Там руководитель Илона неприятно удивила меня условиями оплаты труда. Предварительно кадровиком Андреем озвучивался gross в 46 000 руб., оказалось, что 28 000 плюс премия. После общения с Илоной позвонил кадровик Андрей и пригласил на тестирование. Добираться надо на территорию бывшего пивзавода у Кутузовского проспекта.

Приехал, позвонил сотруднице Ольге, которая должна была проводить тестирование, она меня встретила на проходной завода и провела в рабочее помещение банка. Я был поражен! Такое ощущение, что попал в общежитие для гастарбайтеров: в коридоре "убитый" диван, обшарпанные столик и кресло, десятки емкостей с водой для кулеров, ремонт в стиле "дешево и сердито". Думаю, раз уж приехал, то надо пройти тест - полезно.

Ольга, которая даже не представилась и не назвала свою должность, принесла мне тест на бумаге и предложила стучать к ней в кабинет, когда закончу. Затем она присела со мной на диван и побеседовала по результатам теста. Кстати, этот диван линяет, испортил мне парадную белую рубашку! После Ольга сказала, что со мной свяжутся, и попрощалась. Видимо провожать меня с территории завода не посчитала нужным. Выводы: обман соискателей в условиях оплаты, отвратительные условия труда и низкая корпоративная культура.
vorvort • несостоявшийся сотрудник
17.07.2014 18:27
Чем дальше в лес... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
День добрый! Пишу этот отзыв для будущих соискателей работы в этом банке. Не ходите туда! smile:magic: Особенно в кассу! Будьте уверены, что за человека вас считать не будут! Отдал этому банку 1,5 года (только потратил зря нервы). Итак от эмоций переходим к делу.

При открытии нашего офиса к нам приехали наши БОЛЬШИЕ начальники сообщили о том, как у них здорово, как платят они хорошо но есть одно НО, есть депримирование smile:pardon: .Т.е. если за вами "косяк", пусть самый незначительный, вам не сдобровать, это как раз касается кассы. Опер. зал может спать спокойно и то не всегда. Ладно попугали нас, приступили мы к работе, надо заключать договора с фирмами, дабы принимать платежи без комиссии, а вот не получается никак! Юристы этого банка не одобряют эти договора да и вообще не интересует этот банк ничего кроме вкладов ипотеки и получения бабок от этих услуг.

Каждый месяц вашего начальника будут трясти об увеличении плана за месяц а он соответственно Вас и причем не хило. А теперь про "косяки" кассы - выявляет их великая ужасная СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ этого банка smile:achtung: .Эта СБ не спит день и ночь чтобы не пропустить малейший ваш промах. Можно просто сесть на корточки и вам позвонят, можно смотреть в течение минуты в зал - вам позвонят, можно не одеть фирменный платок к открытию - Вам позвонят, можно одеть черные брюки в обтяжку - Вам позвонят ,можно выйти на улицу в свой технический перерыв и угадайте что? Точно! Вам позвонят smile:wall: !После каждого звонка ждите вышеуказанного депримирования. На 500, 1000, 1500 р., а могут и уволить.

Могу еще добавить, что кушать кассирам надо успевать за 30 минут, если нет клиентов смотреть разрешено либо в документы либо в экран компа (будьте уверены долго вы так не просидите), по телефону разговаривать не более 2-3 минут. При всем этом опер. залу можно уходить на обед на 1,5 часа, сидеть весь день в интернете, приводить своих друзей после закрытия офиса, курить раз по 20 за день. Это только малая капля тех примеров, которые можно привести по работе в этом "банке". Как уже писал выше, если Вам дороги Ваши нервы и время, то работать туда идти не стоит! Благодарю за внимание и Всего доброго!

Администратор: А в трудовом договоре что прописано по поводу длительности обеда?

ivan1-09: В договоре у кассы прописан был обед в течение 30 минут и технический перерыв 2 раза по 15 минут в него и старались укладываться,а в бухгалтерии 45 минут, а кушали они по 1,5 часа и безопасность на это закрывала глаза.
ivan1-09бывший сотрудник
02.03.2014 10:13
Мы вас берем, нет, остановились на другом кандидате плохо (−1)
Добрый день друзья,коллеги! Спешу поделиться массой впечатлений об отделе подбора персонала в данном банке и конечно отдельно о управляющей ДО Пироговский С-вой И.Б. Итак, как это было.

Закинул я на почту подбора персонала банка резюме, отзвонился сотрудник отдела кадров Н-ов Андрей.
Собеседование было назначено на 14.30, однако по факту началось в 15.00, так как Управляющий был занят.
Далее беседа с управляющим, потом стандартный тест, и вы нам подходите, говорит С-ва И.Б. Давайте заполняйте анкету на СБ. Кстати, Анкету на 6 листках нужно заполнять в электронном виде, видимо легче СБ по базам будет искать. Дальше больше, анкету заполнил потратил 3 часа отослал. Кстати, подпись, в электронной анкете сканированная. Обещали так как подхожу проверить не за 5 рабочих дней, а за 3 дня. И вот с 14 ноября "тишина". Писал Н-ову Андрею на электронную почту, в ответ: "Сейчас уточню у руководителя", сообщение было отправлено в пятницу 22.11.2013г.

Сегодня решил сам позвонить Н-ову, в итоге ответ мы остановились на другом кандидате. Позвонил ради смеха управляющей До Пироговский С-вой И.Б., в ответ: "А что вам Андрей не звонил?" Говорю никто не звонил. В итоге просто "кидок", без объяснения причин. А вы представьте себе ситуацию, если человек уже положил заявление об увольнение по собственному желанию на текущем месте работы? Спрашиваю у Н-ова: "Хочу отозвать свое заявление об обработке персональных данных согласно 152-ФЗ". Он говорит, а оно дальше никуда не пойдет, мы его порвем. Внимательно читаю анкету, которую заполнял там черным по белому написано: "Что могу отозвать свое заявление".

Прошу банк разобраться. Очень не серьезно. В принципе полностью подтверждаются отзывы написанные ниже о банке. Слава богу не попал в данную контору и никому не советую. Не тратьте свое время и не повторяйте чужих ошибок.

Спасибо!
gerda88 • несостоявшийся сотрудник
25.11.2013 14:17
От бывшего сотрудника хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Со многим не соглашусь, проработал 3 года, работал в отделениях. Уточнять где именно не буду.

СБ жесткая это правда, иногда перебарщивает, но СБ должна работать, чтоб был контроль за всем, на то она и Служба Безопасности. Не слышал, чтоб кто-то матом ругался из высшего руководства, это нонсенс. Вот только руководство в некоторых отделениях оставляет желать лучшего, так и руководство, которое сейчас управляет сетью банка. Управление сетью неадекватное - это мягко сказано, теряют грамотных сотрудников, которые реально работают на банк.

Руководству банка информацию преподносят в искаженном виде, четко выстраивают свою линию, людей ставят в отделениях работать, не по заслугам, и достижениям, а по признаку я тебя поставлю будешь работать на меня, и я тебя прикрою. А знаний то нет почти. Это негативный фактор, который я знаю на 100%.

Что касается самого банка, Балтика активно и успешно развивается, было приобретено собственное здание под центральный офис, был введен интернет-банк для физических лиц, который все улучшается и улучшается, постоянно линейка продуктов банка увеличивается, развивается филиальная сеть банка, банкоматы работают 24 часа в сутки, тарифы на РКО физических лиц конкурентоспособные, так и для Юридических лиц. Много можно описывать, банк растет в каких-то направлениях большими шагами, в каких-то небольшими.

Что касается заработной платы, она вся белая, есть ДМС. 4 дня в год корпоративных - раз в квартал сотруднику предоставляется выходной день с сохранением заработной платы. На 8 марта и 23 февраля выплачивается всем сотрудникам премия. Взаимодействие с отделами, очень отлаженное и люди работают очень грамотные. Коллектив хороший, сотрудники отделов всегда готовы помочь отделениям. Вы там научитесь многому, креативные идеи и новые разработки продуктов приветствуются.
Банк часто делает пожертвования детским домам, устраивает праздник на 9 мая для ветеранов в парке в Сокольниках и по отделениям. Высшее руководство банка адекватное.

А корпоративы так я вообще молчу, просто шикарные с известными звездами эстрады.
Лично мое мнение банк Балтика очень хорош для построения карьеры, как для молодых специалистов, так и для тех кто хочет продолжить свою работу в банковской сфере. Я доволен, что работал в этом банке.
Rurumbaбывший сотрудник
05.09.2013 18:58
Обходите стороной отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Обходите стороной! Низкотехнологичный банк, даже почта в банке "недоразвитая". Рабочие места для сотрудников не организованы должным образом. Руководство, мягко сказать,, постоянно угрожает, то они записывали разговоры сотрудников, то на камеру снимали. Обозвать матом и унизить сотрудника - это норма в РЦ Банка в Трубниковском переулке.

З\п там "черная", официальная часть обговорена в договоре, а остальная на словах. И на собеседовании и при устройстве на работу об этом не говорят. В отделе андеррайтинга работали 8 человек, в начале лета одновременно уволились 5 сотрудников. Вот и делайте выводы, ищите себе достойную работу!
glazkova_lvбывший сотрудник
24.08.2013 14:37
Полный кошмар отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Была сотрудником данного банка почти 2 года. Хуже этого банка нет ничего, отношение, как к быдлу. Рабочие места в бывшей столовой, бане, гараже и т.д. Рабочий день от зари и до зари. Автоматизация, как в начале 90-х. Осталась клиентом сей организации, пришла в ужас - обслуживаться можно только в доп. офисах. В Центральный офис на Барклая доступ запретили. В общем и целом, впечатление от банка хуже нет!!!
lkrasnikбывший сотрудник
16.05.2012 20:38
От действующего сотрудника нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу все же написать положительный отзыв.

Что касается З/П, то она ПОЛНОСТЬЮ белая. Да, она делится на 2 части - оклад и ежемесячная премия (70/30 - соответственно). Премия - ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ. Не получить ее могут, наверное, только злостные нарушители трудовой дисциплины.

Соц пакет - стандартный, больничные, отпуска - все по ТК РФ. Есть 4 дополнительных дня отдыха в год (за счет банка).

Коллектив - тут, кому и как повезет, у меня - отличный.

Руководство... тоже кому как повезет. Руководители бывают разные.
merma • сотрудник
23.04.2012 15:26
Банк для начинающих отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Согласна с автором предыдущего отзыва. В целом банк хорош, для начинающих специалистов. Кому надо набраться опыту и уровень з/п не важен. Но если вы цените себя как специалиста высокого уровня и при этом хотите получать достойную з/п, вам делать в банке нечего. Если вам на собеседовании пообещали, после испытательного срока сделать зарплату очень даже приличной, точно не будет этого. А на ваш вопрос, по окончании испытательного срока, вам скажут: "А нам надо было закрыть вакансию, на эту з/п вы бы к нам не пришли". А если вы все-таки начнете махать заявлением об уходе и ваш начальник покажет вам документ с согласованием вам обговоренного уровня з/п, это тоже ничего назначит.

Я проработала в этом банке 4 мес. и ушла по причине невыполнения работодателем обговоренных условий. Хотя махали передом мной и бумагой об увеличении з/п (а ее так и не было). И ситуация с обманом по з/п - обычная для банка, и какие бы горы вам не обещали, их не будет. Со мной увольнялось еще 4 человека и у 3-х были именно такие же причины.

Ситуация в Банке напоминает басню про Лебедя, Рака и Щуку: каждый Вице тянет на себя, а итог - топтание в грязи.

От админа: Конкретизируйте разницу подписанных вами в договоре условий и фактическим положением вещей?..
zuzikбывший сотрудник
16.08.2011 20:22
Администратор:
За нарушение п.12 Правил форума не засчитано.
Не советую, потому что: плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
1. З/п серая, да, именно серая. При приеме на работу была оговорена з/п. Специально уточнял, "белая или какая-то схема". Заверили, что белая, все на карточку. В первый рабочий день при подписании трудового договора увидел свою з/п - 20 тыс минус налоги, остальное в конвертике. На вопрос "что ЭТО такое?" получил логичный ответ: "Это Ваша з/п, она у нас серая". "Получается, Вы мне врали?". "Да, иначе Вы бы к нам не пришли".

Официальную часть з/п давали вовремя, а вот то, что в конверте, с задержками. Перед Новым годом задержали на 12 дней. Комментарии излишни. Хотя, насколько знаю, з/п сделали официальной, но теперь только на 40 тыс, остальное в конверте. В апреле от бывших коллег услышал, что конвертную часть так и не дали, почему - не знаю. Что вызвало уход многих сотрудников.

2. Текучка кадров: при мне сменилось 4 вышестоящих руководителя, со всеми вытекающими последствиями в виде новых вводных, метаний и шараханий из стороны в сторону.

3. Общая атмосфера в коллективе: часть сотрудников старые, часть новые, банк старается развиться, что наталкивается на противодействие старых сотрудников. Мелко гадят.

4. Банк не имеет помещений в собственности, арендует. Отсюда частые переезды с места на место. При мне наш отдел 3 раза переезжал.

5. Работы воз и маленькая тележка, но это скорее не минус, а констатация факта. Задержки после 6 постоянны.

6. Общая необустроенность и отсутствие четкой стратегии "что делать дальше". Хотят развить банк, но как - сами четко не представляют.

7. Соцпакета нет, никакого. При приеме на работу обещали ДМС. Наврали, чем особо и не удивили.

8. Бонусов нет, т.к. нет прибыли. Вообще сложилось впечатление, что проект "Балтика" четко направлен на развитие филиальной сети с последующей продажей.

Админ: В каком регионе и в каком подразделении трудились? Можно адрес офиса из которого увольнялись?

DS64: Трудился в головном офисе, ул. Малая Пироговская, дом 18, стр.1 (м. Спортивная). Занимался бизнес-процессами.
DS64бывший сотрудник
13.08.2011 15:21
к списку банков

 

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.