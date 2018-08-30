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|Мой положительный опыт работы в БАНКЕ ИТБ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Приветствую тебя, уважаемый читатель!
Расскажу свою историю опыта работы в этом чудесном банке. Итак, на дворе лето 2011г., я выпускница замечательного университета и у меня в руках красный диплом! В душе море амбиций и стремлений, а в голове рисуется картина прекрасной карьеры!
Изучив в интернете рекомендации, я составила довольно скудное резюме (опыта работы нет совсем) и приступила к поиску работы, а точнее к исполнению своей мечты. Позволю окунуться в воспоминания моего детства: мне года 4, мы с мамой заходим в отделение какого-то банка, и я мечтательно смотрю на девушек в белых рубашках, обслуживающих клиентов, и думаю: «Я вырасту и обязательно стану такой же, как они! Я буду работать в банке!». Поэтому свой выбор я остановила на банковском секторе.
Опыта трудоустройства у меня также не было, и почему-то мне пришла мысль свое резюме разнести по организациям лично. Оббежав по центральной улице родного города популярные банки, я по случайности наткнулась на офис Банка ИТБ. В руках оставался последний экземпляр резюме, интересных банков дальше по улице не было и я подумала: «Почему бы и нет?». Зашла в просторный и уютный офис, на мой вопрос о наличии вакансии сотрудники отделения ответили положительно и предложили пройти к управляющему (вот тут у меня возникла заминка… напомню, был летний день и я просто хотела отнести свое резюме, но никак не встречаться с потенциальным работодателем... а наряд мой: шорты, сандали и футболка, которая не подходит ни под один корпоративный дресс-код (с изображением Майкла Джексона… Но, переборов чувство стыда и стеснения, я «просто ворвалась» в кабинет управляющего. Наша беседа прошла весьма доброжелательно, озвученные условия труда превзошли мои ожидания и я с удовольствием согласилась пройти стажировку (с перспективой трудоустройства).
Основное направление бизнеса Банка – это ипотека. Боже мой! Я представления не имела об ипотеке никакого. Поэтому безмерно благодарна до сих пор всем коллегам (как из офиса, так и из ГО) за тот опыт, что приобрела. Начинала я кредитным менеджером, работала с клиентами (консультация, сбор документов), буквально через пару месяцев была удостоена перевода на должность кредитного эксперта (отправка кредитной заявки в ГО). Большое спасибо людям, которые делились со мной своим опытом, обучали всему, поддерживали в трудную минуту! Помню был случай, когда я осталась совсем одна в отделе, делала много ошибок… Но мой руководитель не отчитывал меня, а, наоборот, успокаивал, подбадривал и шутил. Это очень было приятно! Такое не везде встретишь! Это очень ценно!
Итак, заработная плата конкурентоспособная, совершенно прозрачная система премирования, дружелюбный и отзывчивый коллектив, достойная программа адаптации и обучения нового сотрудника, режим работы как у большинства организаций (с 9 до 18), а главное то, что в процессе работы ты помогаешь людям осуществлять мечту о покупке своего дома. Здесь, конечно же, найдутся люди, которые скажут, что ипотека – это зло, кабала и т.д. Ваше право жить с таким мнением! Для меня же работа была возможностью помогать людям.
Так я проработала два с половиной года. Это было чудесное время! А в один прекрасный день я приняла решение переехать в столицу нашей родины! Я по жизни человек достаточно самостоятельный и не ожидаю от кого-либо помощи или поддержки, привыкла рассчитывать только на себя. Поэтому для меня было просто потрясением, что руководство (управляющий и региональный директор), узнав о моем намерении, приняло активное участие в моем трудоустройстве в Москве. Здесь не хочу вдаваться в подробности, потому что сама их до конца до сих пор не знаю. Поэтому просто повторюсь «Спасибо!». Очень было приятно! Отдел кадров предложил мне две вакансии, и я согласилась пройти собеседования. Собеседования проходили по видеосвязи. О первом вспоминать даже не хочется... А вот второе прошло просто на одном дыхании: очень доброжелательно, позитивно и интересно. И я с радостью согласилась.
Помните, в школе была такая линейка - транспортир? Так вот, у меня впечатление, что пару лет я работала с обзором в градусов 90, а, начав работать в ГО ИТБ, этот градус раскрылся на все 180. Вот такая забавная ассоциация приходит на ум. Иногда глаза просто становились круглыми от тех задач, которые необходимо было решить. Честное слово! Но здесь снова хочу рассказать, наверное, о самом ценном (не побоюсь этого слова), чем обладает этот банк – это коллектив, это люди, с которыми ты работаешь по 40 (а временами и больше) часов в неделю. В первую очередь, хочется сказать, что это талантливые люди с богатым опытом, с нестандартным подходом к решению разного рода задач, готовые к изменениям, как во внешней, так и во внутренней среде, готовые к компромиссам. И ты никогда не остаешься один на один в решении каких-либо вопросов, тебя всегда поддержат, подскажут. Я думаю, наша команда узнает в данном описании себя.
Тот опыт, что я приобрела за полтора года работы в ГО ИТБ, наверное, ни с чем не сравнить. Как мы любили шутить, этот опыт просто «уникален». Как бы описать свой функционал? В основном, это была работа с региональными подразделениями, формат «Решение любых вопросов офиса продаж». Начиная от разъяснения условий кредитования и, заканчивая вопросами: «Почему у меня не работает эта кнопка?» (ну это я шучу, конечно. С зп также все прозрачно и очевидно, нареканий к этому никаких нет, популярного для столицы ДМС, увы, нет, расположение офиса рядом с метро, замечательные новогодние корпоративы.
Летом этого года я приняла решение поменять сферу деятельности, сейчас к банковскому сектору не имею отношения. Написала отзыв для того, чтобы осветить положительные моменты работы в этом уютном банке. Надеюсь, он принесет какую-нибудь пользу.
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5
romashka555 • бывший сотрудник
29.09.2015 15:40
|Странный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Офиц. оклад 17 000, за 1 минуту опоздания в офисе на Славянском бульваре заставляют писать объяснительную, если у начальник департамента плохое настроение, могут за вычесть из зп. Обед строго по расписанию, как на заводе. Объем работы как у шахтеров на шахте, 8 часов не поднимая головы от компьютера. Секретарь смотрит за всем, в офисе все носят бейдж (как в магазинах продавцы), для кого - непонятно, клиенты не приходят туда, офис сам находится на отшибе, обстановка внутри ужасная, огромные комнаты огороженные шкафами со 100 % слышимостью.
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0
Dftghyi • бывший сотрудник
13.05.2014 12:30
|О бывшем Руководстве банка в 2000-2002
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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А кто помнит далекие уже 2000-2002 года? Я тогда работал в этом банке. Кто помнит ее президента и тогдашнего владельца Б-на Р.Ф., главного бухгалтера упавшего Империал Банка, на деньги которого и был куплен ею этот маленький тогда банк, стоящий на месте за 880 по рейтингу, до смены своего названия на ИнвестТрастБанк он назывался РеалСейфБанк.
Так вот, кто знает ее как руководителя Б-на Р.Ф., так она сущий ад. Надменная, горделивая, простая и полностью бескультурная. Каждый день всех материла. А текущий руководитель у нее ее банк выкупил, молодец.
Всем сотрудникам привет. Логотип я сам тогда придумал, выдался на славу. Наверно, энергия, что в него вложена, держит его на плаву. Гайчени привет.
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0
sotis • бывший сотрудник
13.04.2012 00:24
|Что такое хорошо, что такое плохо....
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я являлась, сотрудником Банка. О Банке ИТБ можно сказать много хорошего. И коллектив в целом по банку дружелюбный, работоспособный; и "политика" банка к сотрудникам грамотная, прозрачная; и руководство банка лояльное, в меру жесткое, профессионалы своего дела; и автоматизация на высоте, и атмосфера в банке теплая, располагающая к работе. Но я хочу отметить именно негативные стороны, вернее сторону банка, чтобы предостеречь потенциальных соискателей.
Направление банка, это в основном ипотечное кредитование по стандартам АИЖК и именно этому направлению уделяется огромное внимание, соответственно и департаменту, который сопровождает данное направление. Так вот, хочу сказать со всей прямотой, что работа в данном департаменте не для слабонервных. Да, коллектив в целом сплоченный, но вот идеи и непосредственный руководитель Х-ва Лилия, которая возглавляла и возглавляет данный департамент, это, мягко сказать, ужас. Я не буду долго расписывать прелести работы в данном подразделении под руководством данного сотрудника, но могу сказать точно - если Вы нацелены на выработку постоянного адреналина и обладаете крепкими нервами, чтобы каждый день видеть и выслушивать те непрофессиональные идеи, которые пускают в работу, терпеть унижение и видеть поверхностное знание стандартов, методы "принятия" решений (ни одного стоящего решения и имеющего право на жизнь при мне самостоятельно этим сотрудником принято не было, ну если быть честным, то только из-за нежелания брать на себя ответственность, всегда легче переложить на плечи других), то Вам там будут рады. Надо же на ком-то выезжать...
Департамент только и существует благодаря сотрудникам, которые действительно работают на благо банка, старым наработанным порядкам, нормам и заложенному потенциалу в прошлом. Хотя уже многие ушли из ИТБ. И, думаю, в основном из-за этой причины, ну или переросли себя в данном банке. Не пойму только одного, куда смотрит руководство банка, они не могут не видеть всего того, что происходит в обособленном подразделении, хотя ДАПО (как оно называется) и расположено обособленно от других подразделений, входящих в головную структуру. И во мне говорит именно не обида, а желание оградить тех, кто хочет работать в банке ИТБ. Если Вы решили работать в банке ИТБ, будьте аккуратны при выборе подразделения, вернее оценки непосредственного руководителя (везде хорошо и это я знаю точно, все-таки общалась по работе со всеми перекрестными подразделениями, только не в ДАПО). Наверное, этот отзыв будет полезен молодым специалистам, которые ищут опыт работ.
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1
Veronna • бывший сотрудник
03.03.2012 21:49
|Как живется в небольшом банке?..
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пролог.
Всегда самое сложное - сделать первый шаг. Вот и я не знаю с чего начать. Так как в жизни мне близок афоризм "честность - лучшая политика", то скажу так, как есть - нахлынула ностальгия... А к ностальгии прибавилось осознание того, что везде можно найти массу отзывов о банках. Отзывы эти хорошие и плохие, сотрудников и клиентов, но большинство о банках топ 20, о "крейсерах" банковского мира...
И вот зовут тебя на собеседование в небольшой банк. Вроде предлагают хорошую должность, конкурентную зарплату, удобный график... Начинаешь искать информацию (уходить в неизвестность тоже не хочется ведь), а её нет. Из официальных источников узнаешь капитал, прибыль, руководство, продукты, возможно, партнеров. Это все конечно интересно, но малополезно для соискателя. Создается впечатление, что ниже топ-100 вообще никто не работает Ну или работают единицы. А ведь это не так!!! В таких банках тоже работают люди и немалое количество. И также, как и везде, есть в таких банках плюсы и минусы. Например, о банке, в котором я успешно работаю сейчас, нет ни одного отзыва здесь А ведь работает огромная команда...
Вот я и решила поделиться опытом... Может, кому-то он поможет при выборе работы, может, кого-то сподвигнет на написание отзыва о своем банке, имя которого не на слуху.
О далеком прошлом.
В ИТБ я пришла в 2007 году. Уровень моей компетентности можно было оценить одним коротким диалогом:
- Что вы знаете о банках кроме слова "банк"?
- Ничего...
На руках диплом хорошего вуза и все. Опыта работы по специальности - ноль. К счастью, департаменту требовался сотрудник "на побегушках" с хоть каким-то потенциалом развития. Взяли меня на самую маленькую должность с очень маленькой зарплатой. И сейчас, спустя пять лет, я искренне считаю, что мне повезло начать серьезную трудовую деятельность именно в ИТБ.
Обучение.
День за днем, шаг за шагом объем моих обязанностей расширялся. Здесь никто не ставит палки в колеса. Нет такого, что "ты младший специалист младшего отдела", поэтому ксерь документы и не мешай умным людям. Нет и обратной ситуации - вот тебе задача, решай как хочешь, она простая, срок три дня. Не решил - дурак и штраф. Тут реально дают учиться. Тебе помогают, да, в чем-то ты ошибаешься, но с тобой вместе параллельно поставленную задачу решает более опытный сотрудник, который и несет ответственность за вашу совместную работу. И все это происходит не из-под палки, не потому что так написано в каком-то корпоративном документе, а потому что так сложилось. Здесь все так работают. Так учили их, так учат они. Редко в какой компании можно так спокойно и размеренно, в процессе текущей работы, расширить свои знания и набраться опыта. Банк оплачивает семинары для сотрудников.
Коллектив.
Об этом можно говорить долго… Наверно, это главный плюс этого банка. Многие люди работают тут с момента приобретения ИТБ действующими участниками. Часть из них – команда, сложившаяся еще в предыдущем банке. Тут все просто. Тут нет «корон». В принципе, любой сотрудник может спокойно в течение рабочего дня зайти к Председателю Правления и решить свой вопрос. Я уже не говорю о зампредах. Всегда можно позвонить руководству. Всегда можно быстро подписать документ и для этого не надо проходить заслон из личных секретарей и прочего. При этом, никто этим не злоупотребляет. Руководство не ставит заслон между собой и сотрудниками. Во время праздников, помимо корпоративов, часто накрывались столы в неклиентской зоне. Вечер проходил в дружеской обстановке. Люди шутили, пели песни, поздравляли друг друга. И не было различий – курьер ты или главный бухгалтер. Там вообще нет пафоса. Нет никому не нужных многочасовых совещаний, нет пустых слов о решении глобальных вопросов. Все вопросы решаются лично и оперативно. Да, бывают совещания для руководства, но не часто. А вот так, чтобы собрали всех начальников подразделений и стали рассказывать на протяжении трех часов о великих планах банка и мотивации, такого нет. Поэтому и текучка там небольшая. На самом деле эту атмосферу не передать словами. Возможно, для кого-то такое отсутствие «великой власти» звучит дико. Даже мне странновато вспоминать это. Но это так. И это не мешало работать. Не надо тратить кучу времени на совещания, не надо выслушивать отчет руководителя отдела пластиковых карт о работе за месяц, не надо писать служебку о том, что надо отправить сотрудника на семинар, придумывать сто обоснований этому, подписывать её у кучи других руководителей, ждать пока её отнесут на стол ПредПраву, ждать резолюции и т.д. Все проще. Все быстрее. Все эффективнее. Там действительно комфортно работать. Наверно, именно поэтому люди, давно покинув банк, продолжают близко общаться с теми, с кем работали, приходят на праздники, помогают… А какие были корпоративы. Душевные, веселые. Жаль, что после кризиса их не стало Но вроде бы обещали уже вернуть... А праздник первого прыжка? Такое я видела только в ИТБ. Каждый год новым сотрудникам оплачивали возможность прыгнуть с парашютом с инструктором в "Аерограде" под Коломной. Туда толпами ехали сотрудники банка. Целая компания сотрудников, летом, на электричке или своих машинах ехала в Коломну. Вместе тряслись, вместе ждали прыжка. Вместе одевались в эти одинаковые костюмы для прыжков. Вместе садились в маленький дребезжащий самолетик... Вместе прыгали... Не знаю, сохранилась ли эта традиция. Нахождение в маленьком самолете на высоте 4км с парашютом за спиной с другими сотрудниками очень сближает А когда прыжок завершен, ты на земле, ты первого обнимаешь кого-то из своего банка, кто тоже только что приземлился. Больше, чем любой корпоратив в ресторане, сближает.
Конечно, есть исключения. Не все так сказочно. Есть неприветливые сотрудники, есть не вполне адекватные начальники… Есть зачастую невыполнимые планы... Это есть везде, от этого никуда не деться. Я рассказываю картинку в целом.
Техническое обеспечение.
В этом плане на банк не жалеют денег. Стоят новейшие программы, все обновляется. Удобнейшая общая база документооборота. Любой сотрудник за минуту может найти любой приказ, протокол, доверенность и т.д. Согласование документа открыто и всем видно. Компьютеры обновляются технически и программно. Работать удобно. Когда-то это казалось мне обычным и само собой разумеющимся. Сейчас, когда половины документов в базе моего банка нет вообще, и чтобы найти какое-то положение, надо обзвонить кучу людей, начинаешь особенно ценить документооборот ИТБ.
Внутренняя работа.
Сроки всех задач строго регламентированы. Никто не затягивает с ответом. Можно не переживать, что о твоем вопросе забудут на месяцы, что тщательно подготовленный тобой документ повиснет на полгода в ящике какого-нибудь начальника. Отчетность есть, но на уровне руководителя департамента. Форма устанавливается ими же.
Зарплата.
Вполне на уровне рынка, даже выше. Могу сказать, что зарплата операциониста низшей категории в ГО в 2010 году была выше средней зарплаты в 2012 году операционистов в том банке, в котором я сейчас работаю. Если Вам пообещали №-ную сумму на собеседовании, это значит, что вы реально её получите. Когда я работала очень хорошо (выше уровня, установленного законом), оплачивались больничные. Как обстоит ситуация сейчас – не знаю. Зарплату повышают. Конечно, все зависит от руководителя твоего подразделения, но, в целом, уровень растет. Премий фактически нет - это, конечно, минус. Ты можешь уработаться, но выше зарплаты не получишь. Исключение составляют те должности, у которых изначально зарплата завязана на премию (продажники). После крупных проектов выдавалась №-ная сумма на департамент, но это единичные случаи и размер смешной. Зато оплачиваются выходные. Это есть не везде, к сожалению. Вышел на работу в выходной – получи двойную оплату. Зарплату не задерживают. Штрафов на момент моей работы почти не было (очень редкие случаи за очень большие ошибки).
Карьерный рост.
Если о повышении сотрудника попросит руководитель – как правило, повышают. Случаи частые. За три года я видела много повышений, причем не одноразовых. Есть сотрудники, которые прошли путь от исполнителя до руководителя, причем быстро. Развиваться есть куда. На освободившуюся должность как правило повышают нижестоящего сотрудника, а уже на его место ищут нового кандидата. Но тут есть подводный камень… Главное, чтобы было куда расти. Банк узкоспециализированный – ипотека, немного пластика, счета, немного переводов. Нет кредитования юридических лиц, нет работы с ценными бумагами, много чего нет. Если вам есть куда расти в предложенных условиях, хорошо. А если некуда? Если вы пришли в кредитный уже зная ипотечное кредитование? Да, вы сможете вырасти в должности, но вот в знаниях… Вероятно со временем это изменится, может банк расширит направления деятельности. Но пока так. Зато есть горизонтальные «повышения». Пришли кредитчиком, а решили стать заместителем управляющего ДО – это реально. Были юристом, но решили уйти в кредитование – тоже реально, был такой факт.
Социальное обеспечение.
Это второй минус банка… ДМС нет. Льгот нет. Скидок от компаний партнеров для сотрудников нет. Более того, нет даже льготного кредитования для сотрудников (овердрафт по зарплатной карте не считаю таковым)…
Организация.
Третий минус банка… ГО так только называется. Сотрудники ГО раскиданы по всей Москве. Взаимодействовать неудобно. Офиса 4, вроде, в настоящее время. И все они на разных концах Москвы. Так что, собираясь на собеседование, уточните конкретное место работы.
Но в целом, даже несмотря на минусы, мне там было хорошо. Отсутствие ДМС восполняла хорошая зарплата. К тому, что не видишь и не увидишь собеседника лично, потому что он на другом конце, привыкаешь и сложностей не вызывает. Премии… Зато штрафов нет.
Но я ушла, ушла в 2011 году, проработав больше трех лет... Наверно, будет резонный вопрос – почему ушла. Переросла. Настал тот момент, когда по должности еще было куда расти, а по знаниям уже нет. Я поняла, что уже давно не делаю ничего нового, не развиваюсь. Это не для меня. Пока есть возможность – надо идти вперед. Не за должностью, а за знаниями, которые сами принесут и должность и доход. По этой же причине, к сожалению, я бы не вернулась туда сейчас… Для меня это тупик… Того, чем я занимаюсь сейчас, в ИТБ просто нет. Но, тем не менее, я считаю, что именно школа ИТБ позволила мне стать тем специалистом, которым я сейчас являюсь. Именно те основы, которые заложил в меня ИТБ, позволили мне увеличить мой доход с 2007 года почти в 10 раз. И своих подчиненных я учу также, как когда-то учили меня. И я хочу сказать искреннее спасибо тем, кто работал там, кто работает сейчас. Многие из Вас дали мне столько, сколько не дал за пять лет университет.
Кому бы я посоветовала туда идти? В первую очередь, молодым специалистам. Тем, кто не так давно работает, кому есть чему учиться. Во вторую очередь, людям, которые ищут спокойной и стабильной работы. Ведь далеко не все рвутся к руководству, ставят большие цели. Им там будет хорошо. Ну и в третью очередь, людям, которые уже всего достигли и все доказали себе и окружающим. Ведь гораздо лучше руководить подразделением в спокойном банке, чем в том, где все в авральном режиме, где куча сложностей. Единственное, хочу уточнить, что все вышесказанное относится к ГО, как обстоят дела в доп.офисах - я не знаю…
Мнение мое, конечно, субъективное. Кого-то такая атмосфера оттолкнет, кто-то увидит что-то свое, кто-то работает в банках потому, что нравится эта пафосность и величие... Все мы разные, каждому свое...
Ну и напоследок.
Когда я пришла на работу, мой первый начальник, рассказал мне анекдот: "Попадают бандит, священник и банкир в ад. Просят у черта сделать один последний звонок. Первый собирается звонить бандит. Черт спрашивает: «Куда?» Бандит отвечает, что в Питер браткам. Черт: «Междугородние звонки 1000р. минута». Вторым собирается священник, на вопрос «куда» отвечает, что в Ватикан, папе рассказать, что ад существует. На это черт отвечает: «Международные звонки 10000р. минута». Ну и третьим просит позвонить банкир. Черт опять задает вопрос «куда», банкир отвечает: «Да, понимаешь, в банк свой, там же проводки, кредиты, проверка Цбшная, векселя закладываем, надо сказать, чтоб не ждали, что умер я». Черт отвечает: «Звони, конечно, местные из Ада в Ад бесплатные».
Я не поверила, что банк - это ад. Так вот теперь я знаю, банки – это и правда ад. То, что тебе сказали сделать сегодня, надо было сделать еще вчера. А то, что ты делаешь сегодня, надо было сделать три дня назад. Банки это отдельные миры, живущие по своим законам джунглей, где выживает сильнейший. И в ИТБ это тоже есть, но там этого настолько мало по сравнению с другими банками…
И раз уж мы все попали в эту машину под названием «кредитная организация», то это затягивает, уйти из банков насовсем немногие решаются. Удачи всем в этом нелегком труде!
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9
Amare • бывший сотрудник
29.02.2012 11:47
|Так же как и везде, ничего особенного
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ну вот в общем посмотрел отзывы... и думается мне, что-то вы, комрады, сгущаете краски. Да, заплата не самая большая, но кто мешает работать над собой и добиваться повышения? Атмосфера в коллективе зависит от Вас, а почему-то складывается ощущение, что Вы приходите и думаете, что вас встретят с карнавалом, парадом, блэк-джеком ... и прочими составляющими.
По поводу руководства - добейтесь того, чтобы вас уважали, а не смотрели как на пустое место, иначе так и пройдет у вас вся ваша эффективная часть жизни в поисках идеального начальника, большой з\п и прекрасного коллектива. А если не прошли собеседование - ну что ж... я уверен всем нам повезет на другом месте. А плакать тут глупо.
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0
kau • сотрудник
01.02.2012 10:57
|Банк для любителей экстрима
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Особенность банка ИТБ заключается в том, что на сегодняшний день его развитием занимается непосредственно основной его акционер через департамент развития, управлять которым он поставил двух женщин, по уровню компетентности тянущими максимум на должность начальника отдела статистики и учета, однако пользующихся его доверием и наделенных неограниченными полномочиями, превышающими полномочия председателя правления. Своих идей по развитию банка у них нет (ну никак нельзя из сухой тряпки выжать даже несколько капель влаги), новых стоящих проектов за время их руководства соответственно тоже не появилось, продолжаются либо заведомо убыточные проекты, над которыми не смеется только ленивый, а потенциально доходные проекты остаются в таком же состоянии, что и до их прихода. Неудивительно, что банк в последнее время является стабильно убыточным и к нему в скором времени могут возникнуть вопросы у регулятора, а у банков-корреспондентов они уже возникают.
Вторая проблема, скорее всего не банка, а его сотрудников. Конвертная система зарплат позволяет манипулировать доходами сотрудников банка, как вздумается «светлым» головам менеджеров по развитию. «Несоответствующий» внешний вид сотрудника может запросто стать причиной полного лишения конвертной зарплаты без всякого внятного объяснения. Не выполняя свою основную задачу по выводу банка в прибыль, менеджеры по развитию решили вместо поисков путей увеличения доходов банка сокращать убытки, коими посчитали слишком большие доходы сотрудников фронт офисов. Возможно, менеджеры по развитию посчитали, что это и будет наконец их собственный проект. Была изобретена т.н. система мотивации труда, при которой зарплата сотрудников фронт-офисов была сразу урезана на треть, а оставшаяся часть зарплаты предполагается к выплате при выполнении плана. При этом на план по валютообмену были посажены кассиры, а на план по обслуживанию клиентов операционисты, являющиеся по сути техническими исполнителями.
Абсурдность такого решения очевидна для любого мало-мальски разбирающемся в принципах работы фронт-офиса человека, но в том-то и дело, что для этого надо хоть немного в этом разбираться. Можно было просто объявить о сокращении зарплат кассиров и операционистов на треть, благо, в зависимости от толщины конверта, затем эту треть можно трансформировать в половину и т.д. Но есть и другой путь, а именно, признать менеджерам по развитию свою ненужность и бесполезность для банка, сократить свои гораздо более приличные, чем у кассира или операциониста зарплаты, а еще более честнее отказаться от них пока их деятельность не будет прибыльной для банка. По крайней мере, это было бы честнее и с уважением понято рядовыми сотрудниками. Короче, если вы любитель экстрима, если вы хотите полной неопределенности в размере вашей зарплаты и в завтрашнем дне, вам прямая дорога в банк ИТБ, там вам это будет обеспечено.
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patricio • бывший сотрудник
16.09.2009 18:49
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Ответ банка:
Руководство Банка полностью одобряет здоровые споры и всегда придерживается политики, которую изложил ещё Вольтер, сказав: «Я не согласен с тем, что Вы говорите, но буду до последней капли крови защищать Ваше право высказать Вашу собственную точку зрения». В данном случае Банк не видит смысла дискутировать с анонимным, так называемым "бывшим сотрудником Patricio", у которого, безусловно, есть право высказывать свою точку зрения, но который не имеет права на безнаказанные ложные обвинения.
Руководство Банка обращает внимание, что лица, публично порочащие честь и достоинство работников Банка, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
С уважением,
Руководство БАНКА ИТБ
|А мне нравится...
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мне безумно нравится работать в этом Банке. Работаю, правда недавно, но с первого дня ощутила позитив и желание помочь влиться с работу со стороны других сотрудников. А также, что очень важно, твои идеи не пресекают, а учитывают и рассматривают.
А от коллектива просто балдею!
От админа: А можно подробнее?..
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hrt;yhd • сотрудник
31.03.2009 16:11
|Текучка кадров
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работать у нас в банке нормально, условия тоже ничего, но вот текучка кадров уже достала... Те, кто действительно талантлив и умен, редко попадают в милость к руководству, т.к. последнее видит в них конкурентов, и уходят или их уходят . А вот те люди, которые ничего из себя не представляют в профессиональном плане, а порой еще и любят рассылать по банку письма с десятком орфографических ошибок, остаются в банке и "работают".
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allure • сотрудник
28.10.2007 16:38
|Информация для кандидатов на позицию директора регионального ККО
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллеги, прошу быть бдительными и учесть мой негативный опыт. Недели три назад банк отозвался на мой отклик через НН. Я по просьбе HR перезвонил (!) и получил предложение узнать поподробнее про схему выдачи ипотечных кредитов по стандартам АИЖК и сообщить, если это направление деятельности покажется интересным. Надо сказать, что с ипотекой, несмотря на огромный опыт в продажах (в т.ч. и банковских продуктов), я никогда не работал. На что "линейный руководитель" (конкретно так никто и не представился) Елена Александровна посетовала, что раз у них нет прямых ипотечников среди кандидатов, то это не страшно, было бы желание.
Назначили встречу в Москве. Встретили как родного, попросили заполнить странноватую анкету, где среди прочего надо было перечислить какой офисной техникой (телефон, факс, сканер...) я умею пользоваться . А также небольшой тест на 28 вопросов по технике продаж ипотечных продуктов, стандартам АИЖК, и по нормативным документам.
Я это оценил как шутку и написал кое-что только про стандарты. Ибо техника продаж при наличии материалов изучается опытным специалистом за 20-30 минут, а нормативные документы можно изучить только в процессе их использования. Фактически это был тест, похожий на тот, который проводят по итогам недельного тренинга.
Вот потом и началось странное: вошла уважаемая Елена Александровна и с ходу заявила, что я ничего не знаю. На что я резонно заметил, что этого и не скрывал, и если она рассчитывала, что я за несколько дней самостоятельно и без предупреждения подготовлюсь к входному тесту, то это уже излишний оптимизм. Мне было заявлено, что это и имелось ввиду, а я не смог. Мои доводы слушать никто не стал.
Естественно про компенсацию расходов и разговаривать не захотели. К числу своих достоинств я отношу склонность к анализу. Поэтому минут через 20 после выхода из ступора по поводу неадекватных действий оппонентов, я пришел к такому заключению, что наряду с первым приходящим в голову вариантом - "надо же быть такой д…!", наиболее все же вероятна другая причина.
Видимо, это такая видимость конкурса на вакансию, когда надо продвинуть нужного и не очень сильного кандидата. Все, кто представляет в этом смысле опасность, сыплются на тесте (потому и не предупреждают), а нужный человек, в компании явно более слабых кандидатов преподносится руководству, как единственный вариант. Остальные-то вообще нули - см. результаты тестов! Это конечно их бизнес, но дергать серьезных людей в качестве статистов - НЕХОРОШО!
Я оч. надеюсь, что мое письмо поможет кому-то из соискателей не попасть в такую ситуацию, а топ-менеджерам ИНВЕСТРАСТБАНКа сделать выводы.
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tatarinov • бывший сотрудник
29.06.2007 15:11
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