Неполный список минусов:



- Незаконное выведение за штат;

- Необъективная оценка вклада каждого сотрудника в благополучие банка;

- Разглашение персональных данных уволившихся сотрудников третьим лицам;

- Отсутствие внутренней нормативной документации;

- Чрезмерная нагрузка некоторых сотрудников;

- Публичные оскорбления и унижения младшего персонала;

- Существенная разница в оплате труда в зависимости от территориального нахождения отделений банка.



Далее подробнее о том, что было указано тезисно:



- По поводу выведения за штат. Сотруднику предлагают перевод, именно перевод, в рекрутинговую компанию (причем в связи с сокращением штата), при этом, как говорят, он не теряет отпуск, не уменьшается зарплата и т.д. Когда наступает день этого самого «перевода», в отделе кадров предлагают уволиться и в тот же день оформиться на новое место. Когда сотрудник отказывается, быстренько оформляется приказ о сокращении, и через два месяца после этого сотрудник увольняется. Далее с приказом творятся прямо чудеса! В одном из отделений банка приказ действителен, а в остальных его вообще не существует (хотя в приказе указаны сотрудники, которые работают в разных отделениях банка).



Те, кто соглашаются на так называемый «перевод», должны самостоятельно оформить документы на новом месте. А банк к таким людям относиться с позиции "а Вы уже не у нас официально работаете, нам все равно". То есть абсолютно никакой информации получить невозможно.



Можно ещё сказать о том, что те, кто числятся в рекрутинговой компании, по идее, не могут иметь доступ к некоторой внутрибанковской информации, т.к. не подписывают документы о неразглашении, тогда как объяснить, что эти люди работают секретарями, сотрудниками службы безопасности и т.д.



- Внутренняя нормативная документация это тоже нечто из ряда фантастики. Практически все документы оформляются «задним» числом и «настоятельно рекомендуется» подписать их тем же «задним» числом. А те действия, которые были сделаны сотрудниками до реального ознакомления с такими документами, расцениваются как ошибочные, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Любые протесты расцениваются как неуважение к руководителю. Мне, например, даже должностные инструкции были предоставлены для ознакомления после года работы в банке.



Также руководитель может настоять на выполнении той или иной операции именно так, как он считает нужным на данный момент, без документального подкрепления. Позже мнение руководителя меняется на противоположное («Вы сами это сделали, я ничего подобного не мог сказать») и, опять же, сотрудник отвечает за ошибки.



- Оскорбления сотрудников руководителями отделов как при клиентах, так и при коллегах, являются нормальным явлением. Наряду с этим в ходу выражение «с улицы», это когда до устройства в этот банк, банковского стажа не было.



- Те, кто работал на указанных далее участках, меня сейчас как нельзя лучше поймут. Ну, как можно одновременно обслуживать юридических лиц, физических лиц, заниматься депозитарными ячейками, кассовой дисциплиной, внутрибанковскими операциями, подготовкой документов к сдаче в архив, картотекой № 2, авансовыми отчетами? Мало того, в период отпуска ответственного сотрудника (что-то вроде главного бухгалтера одного из отделений), заниматься его обязанностями и, например, готовить к отправке «рейс», вводя платежные документы вручную(!) и проверяя их самостоятельно, т.е. абсолютно без чьего-либо контроля.



В банке вообще нет такого понятия, как «передать» участок работы. «Запущенный» участок работы, не занимались которым не один год, надо сказать, передается с рук на руки и каждый, кто получил такое счастье, пишет объяснительные записки за чужие, в общем-то, ошибки. Когда подписываешь у руководителя акт проверки, так и говорят: «Это не ваши ошибки, но вы же сейчас этим занимаетесь, значит, будете отвечать».



- Те, кто работают в отделениях, расположенных в Москве и Питере, получают в два, а то и в три раза больше, чем те, кто работает в Балабаново, головном, кстати, отделении (хотя нагрузка значительно больше, чем в филиалах). Но и это ещё не все, зарплата в Балабаново ниже, чем в отделении Сбербанка, расположенном в том же Балабаново, что уже смешно.



Об оплате труда ещё можно сказать то, что выполнение дополнительных обязанностей иных работников (больничный, отпуск, штатная неукомплектованность) не предусматривает увеличение оплаты на этот период.



Возможность и размер начисления премии и увеличении зарплаты рассматривается один раз в год и является чем-то вроде оценки каждого сотрудника со стороны только вышестоящих коллег, при этом подчиненный не может дать оценку своему руководителю. Чаще всего бывает так, что вас оценивает человек, который не имеет к вам никакого отношения и эта оценка не может быть объективной в принципе. На деле получается, что в случае личных неприязненных отношений с руководителем, оценка, которая должна отражать достижения или недочеты в работе конкретного сотрудника, сводится к банальному сведению счетов.



Хочется отметить, что в банке существует периодическое тестирование сотрудников, которое также влияет на оценку. В случае, когда результат теста не устраивает (а именно, когда не написано 100% теста, что реально бывает очень редко, хотя в условиях тестирования указано, что достаточно написать 80% ), тесты многократно переписываются. Те же, кто написал более 80%, но не все 100% и отказываются переписывать тест, который, надо сказать, достаточно объемный (а вообще это тупое переписывание инструкций ЦБ, всего 4-5 вопросов теста(!), ответив на которые нужно переписать, например, 2-П практически целиком) , автоматически попадают в немилость к руководителям.



Ко всему прочему можно добавить просто скотское, уж простите, но иначе не скажешь, отношение к клиентам со стороны службы безопасности. В целях, опять же, так называемой безопасности, клиентов, преимущественно неславянской внешности, пускают в помещение банка по четыре-пять человек, обращение к ним на «ты» считается нормой, когда клиент хочет пожаловаться на службу безопасности, его буквально выносят из банка, с оскорблениями и угрозами.



Но если сотрудник не угоден кому-либо из руководителей банка, стряпаются ложные заявления («задним» числом и без ознакомления с ними «виновного» сотрудника) о некачественном обслуживании (что уже является по-моему стандартным ходом, потому как такие же вещи есть, например, и в Сбербанке).



Ужасно неприятно писать все это, но, на самом деле, мне очень стыдно вообще иметь какое-либо отношение к этому банку. Я думаю, что действия коллектива отразились и на мне, т.к. я, хоть и уже в прошлом, но часть этого коллектива. Так что те, кто думает устраиваться в АйСиАйСиАй Банк Евразия, лучше сто раз подумайте, прежде чем сделать это. По крайней мере сейчас, в сложившейся там обстановке, это будет большой ошибкой.



Думается, что отзыв этот мне ещё не раз аукнется, но, тем не менее, считаю своим долгом предупредить других.



P.S. Очень странно, что отзыв об этом банке здесь первый, потому что текучка кадров в АйСиАй очень большая.