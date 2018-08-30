Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Попытка трудоустройства
|
|
На сайте HeadHunter отправлял отклик в середине октября, на должность "специалист по продажам банковских продуктов РОО Нижегородский", в г. Нижний Новгород, в начале следующего месяца мне позвонил HR-менеджер Анна, сообщила, что были в фин. компании какие то проблемы и только сейчас смогли пригласить на собеседование, договорились о времени и прислала мне на эл. почту контакты и имя руководителя, с кем предстоит встретиться - С.Е..
Пришел вовремя, обратил внимание на то, что на фронт-линии из 7-8 рабочих мест, заняты 3, далее из кабинета вышла руководитель и пригласила пройти на интервью. Я конечно не ожидал, что в банках бывают подобные руководители, мягко говоря был в шоке , данный "начальник" рассказала только о демотивации работы в данном банке: сверхурочное, неоплачиваемое время, скорейшая вероятность употребления лекарственных средств от стресса, выполнения планов, которые повышаются (через холодный обзвон, поиск потребителей), хотя вакансии подобное не указывалось, даже на сайте ДОМ.РУ, увольнение не за выполнение планов, 2 сотрудника - которых готовит к увольнению, за невыполнение предыдущего аспекта, 3 ошибки в программе - увольнение, про заработную плату мне она не смогла отчетливо ответить, не сказала о окладе, только если все выполнишь, то получишь 35 000 руб., и на все это Елена сказала, что так во всех банках Р.Ф. и здесь - это еще мягкие условия, я так понимаю нет ни ДМС и ни каких других бонусов в " АКБ Российский капитал".
Кстати сама Елена работает 2 недели, на начало ноября 2018 г., затем обмолвились как только первая же уволенная сотрудница покинет отд., так дальше продолжиться этапы собеседования, через 1 час от HR-менеджера Анны мне на эл. ящик пришел отказ!
Корпоративная политика, конечно же оставляет желать лучшего об этой дочерней компании ДОМ.РУ, хочу предупредить всех потенциальных соискателей просто не тратить время даже на собеседование этот банк, дабы сэкономить время и не оказаться в атмосфере негатива, обходите стороной! Всем удачи и хорошего настроения
|
0
Максим Гатилов • несостоявшийся сотрудник
08.11.2018 13:59
|Для тех кто ещё думает, или случайная встреча с бывшей коллегой
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго вам дня читатели. Случайное продолжение истории к отзыву "страна должна знать своих героев".
Встретил я не так давно бывшую коллегу по работе, и конечно же узнал как обстоят дела в славной купели дистанционного взыскания в одном индустриальном городе.Так вот что самое удивительное,что данный руководитель до сих пор работает(АМС как ее называет банки.ру). И более того на работе почти не появляется, также постоянно ходит в отпуск и перекладывает работу на своих старших подчиненных Более того эмоциональное состояние в коллективе под таким руководством ухудшилось. По отзыву уже не моему, а того человека кто там работает,программы остались те же,то есть также автоматом звонки поступают по 10 раз на одни и те же номера,ничего не поменялось а стало только хуже.Так что если кто-то ещё думает пойти работать в данную купель к таким псевдоруководителям,не советую. Опять же повторюсь что данную информацию услышал от действующего сотрудника, при случайной встрече.
|
0
Антоха Чубук • бывший сотрудник
06.11.2018 15:31
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки, так как описнная ситуация не является личным опытом.
|"Каждый работает, как хочет"
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Название данного отзыва "каждый работает, как хочет" не спроста. В 2016 я устроился на работу в Банк Российский Капитал (Москва). Банк не плохой, хочу выразить большую благодарность руководству контакт-центра: П.Б. , Т.Т. и З.С. ! Это профессионалы своего дела! Таких понимающих руководителей я еще не видел. Всегда помогут, пойдут на встречу. Что твориться в целом думаю не стоит писать, напишу именно о ситуации, которая произошла со мной.
Что-то грандиозного от этого банка я не ждал, рано или поздно нас всех бы сократили, да и работу новую не искал, но тут меня пригласили в другую компанию, пригласили на ту вакансию о которой я мечтал. Не долго думаю, я написал заявление и 14 сентября был свободен. В кадрах сообщили, что 1 октября придут еще деньги на карту, ожидайте. Я знал, что там придет маленькая сумма и даже забыл про нее уже на новой работе. И тут 1 октября.... в 11 часов мне пришла смс, что карта пополнена на 4к, окей, прекрасно. Через полчаса еще одна смс... пополнена на 14120
[IMG]https://cuu.su/Y6u5Zc/[/IMG]
Я был в растерянности. Что это за сумма? И тут приходит смс !Внимание! с мобильного номера телефона без подписи!
[IMG]https://cuu.su/qXneZk/[/IMG]
Я уже потом понял, что это К. Елена из бухгалтерии. Да, я не понимаю в этих вопросах, но объясните мне, за что списание? почему начисление? мне ведь деньги за гостиницу уже давали. Почему их опять начислили? - на все эти вопросы ответить по телефону она не смогла (я звонил), говорит: "я сейчас дойду до рабочего места и перезвоню. Вы думайте перезвонила? нет! написала смс. Вся переписка ниже.
[IMG]https://cuu.su/vMI2lS/[/IMG] [IMG]https://cuu.su/fG5BNx/[/IMG]
Ок! я смирился с этим, что в банке "каждый работает, как хочет" По всем расчетам у меня должно остаться моих около 2900. Иду с работы в начале 8, иду в банкомат, думаю надо снять мои 2900 и тут СЮРПРИЗ! Карта заблокирована!
[IMG]https://cuu.su/6ZTQOT/[/IMG]
Звоню в процессинговый центр. Взяла трубку Ольга (претензий к Ольге нет) и сообщила, что да Саш, карта заблокирована и заблокировал ее руководитель (если правильно помню, по хоз части начальник), звони завтра с 9 до 18. Думаю, ну ладно завтра позвоню и все будет ок. Уже знаю, что в этом банке все делается только в рабочее время
Звоню утром, берет трубку (Соколов вроде фамилия у него), и говорит: ИДИТЕ В ОТДЕЛЕНИЕ. Очень не профессиональный специалист, как такие работают? в итоге он мне не помог и трубку кинул! Звоню еще раз и опять мне отказывают в помощи (оператор Елена). Я уже настоял чтобы написали хотя-бы обращение мое, чтобы меня услышали и помогли! Теперь я понимаю, почему клиенты жалуются. Тут даже над бывшими сотрудниками издеваются.
Звоню в бухгалтерию Елене и прошу помочь в решение ситуацию, на что она отказалась и говорит звоните в контакт-центр! Я конечно уже не сдержался. Наорал и сказал, что буду жаловаться. Результат: через 5 минут моя карта разблокирована! УРААААА! Можете в переписке посмотреть сообщение от Елены после тел разговора (2 окт). Уважаемая Елена, мою карту должны были разблокировать еще 1 числа.
Желаю удачи некомпетентным сотрудникам, удачи в жизни и чтобы с Вами таких ситуаций не происходило. Влог снимать не буду, в СМИ тоже (хотя каналы есть).
С уважением, О.А.В.
|
2
mister-tery • бывший сотрудник
08.10.2018 22:40
|Моя попытка трудоустроиться в данный “банк"
|
|
Вот и пришло мое время написать о данной шарашкиной конторе свой отзыв.
В конце марта 2018 года мне поступило предложение о работе в данный банк. Позиция и условия были довольно интересными, что и вызвало во мне отклик, хотя ещё на тот момент закралось подозрение на устойчивость и работоспособность данного банка.
Успешно пройдя собеседование с зам.управляющего по розничному бизнесу П.Т.А, а также СБ, я была приглашена на интересующую меня позицию... с одним НО - отдела ещё не существовало и надо было немного подождать до ввода штатной единицы.
И тут начинается самое интересное - с 11.04.2018 года происходит тягомотина с вводом штата, в это самое время П.Т.А покидает данный банк, я об этом узнаю в последний день ее работы, на дворе начало ИЮНЯ! С трудом выпросив телефон вышестоящего руководства, а именно К.А., я жду решения. Она мне так же рассказывает о том что штатка введена, ждём всех согласований внутри банка (если сие заведение можно так назвать).
Ну ок, ждём - так ждём, неделя погоды не делает, направление хорошее, должность тоже ничего... И вдруг 21.06.2018 эта А.К сообщает мне, что принято решение не вводить данную должность и данный департамент.
Занавес!
P.s За время ожидания мне была поставлена задача в наборе менеджеров, П.Т.А набрасывала резюме, я успешно с этой задачей справилась, но... Менеджеры уволились с текущих мест и остались просто без работы, ввиду описанного выше.
Я работала достаточное время в банках ТОП 5 и с таким безобразием сталкиваюсь впервые.
Вывод один: не работодатель, а обманщик.
|
0
Вероника88 • несостоявшийся сотрудник
03.07.2018 16:20
|
Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за отзыв. Департамент по работе с персоналом обязательно рассмотрит Ваше обращение. Для выяснения всех обстоятельств предоставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные. Информацию можно направить на электронную почту Банка personal@roscap.ru с темой «отзыв на Банки.ру».
C уважением,
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)
|О проблемах в банке Российский капитал
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Этой статьей я начинаю серию рассказов об остановке в банке Российский капитал. О том, как после ухода К. банк медленно, но верно деградирует. В процессе будут даны рекомендации, как выжить в этом банке и стоит ли иметь с ним дело вообще. Не переключайтесь! Будет весело! Ведь это - исповедь от действующего сотрудника банка, которого принуждают к увольнению по "собственному". Трудовая инспекция и прокуратура впереди. И об этом тут тоже будет рассказано. А пока хочу просто открыть вам глаза, куда вы несете свои денежки!
Итак, дорогие мои читатели, продолжаем серию статей о Роскапе и тех гениальных манагерах, которые захватили бразды правления. Еду неспеша по Арбату и вдруг звонок с неизвестного номера... Ба! Да это же мой новый шеф Д. С мобильника? Блин, опять разговор будет под запись.. А я как назло с сигареткой.. придется некоторые вещи повторять по два раза! Ну и начались уговоры в виде угроз. "Ты делаешь только хуже. Подумай о себе" и прочая шняга.. Не хватало только фразы "У тебя еще вся жизнь впереди! Хотя мне уже за 60, пенсии оформлены, внуки в школу ходят.. Чего еще нужно, как говорил Абдулла, чтобы встретить старость? А нужно всего четыре оклада от банка вместо предложенных ДВУХ!! Пока четыре.. Кстати, господин Д., проверьте запись.. я сказал, что цена может и вырасти? Кажется не забыл..
И что еще интересно. О! Меня уведомили, что к утру мои посты на банкиРу потрут!! Надеюсь, администрация сайта не прогнется под маленький банк, в который превратился Роскап после ухода старой команды? Грустно смотреть, во что превратился труд М.В.К..
Продолжение следует!
|
1
highfive • сотрудник
28.06.2018 14:54
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|
Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за отзыв. Департамент по работе с персоналом обязательно рассмотрит Ваше обращение. Для выяснения всех обстоятельств предоставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные. Информацию можно направить на электронную почту Банка personal@roscap.ru с темой «отзыв на Банки.ру».
Спасибо.
C уважением,
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)
|Непрофессионализм руководителя
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я бывший сотрудник АКБ "Российский Капитал"(ПАО), в процессе работы пришлось работать под руководством начальника ОКО ДО "Центральный" - Н.Е.М. Работать под началом данного руководителя невыносимо. Совершенно не профессиональный руководитель. Систематически до сотрудников доводилась некорректная информация по процессу работы. Что в последствии отражалась на качестве документооборота. Как следствие применение мер к сотрудникам. Рабочий процесс выстраивался согласно личностным отношениям, а не знаниями и опытом имеющимися у сотрудника. Периодически создавала в отделе конфликтные ситуации, доводила сотрудников до увольнения. Огромная текучка кадров в данном отделе обусловлена самодурством руководителя отдела.
|
0
Morkoffka • бывший сотрудник
06.02.2018 23:22
|
Администратор:
Автор, приведите конкретный пример подобных действий, которые касались лично вас.
|
Ответ банка:
Уважаемый Morkoffka!
Работа кассового отдела в дополнительном офисе «Центральный» организована в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими порядок ведения кассовых операций.
Информация об изменениях и дополнениях в нормативные документы своевременно доводится до сотрудников на официальном портале Банка.
В случаях допущения ошибок кассовыми работниками, применяются меры в соответствии с утвержденным регламентом.
Претензии и нарекания к руководителю отдела кассовых операций ДО «Центральный» у вышестоящего руководства отсутствуют.
Для обсуждения конфликтных ситуаций рекомендуем Вам обратиться в Департамент по работе с персоналом по тел. (495) 775 86 86 с конкретным примером.
C уважением,
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
|Нарушение ТК РФ
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Обращаемся к Департаменту Кассовых операций. Почему при работе в одной организации, у кассиров разные условия труда? Ежемесячно составляется график работы в соответствии учета рабочего времени и отправляется в отдел труда и заработанной платы, за что соответственно и начисляется зп. Но, почему-то, в БГ "Семеновская", где кассирами непосредственно руководит Х.Л.А., разрешено игнорировать вышеуказанные и общепринятые законы ТК РФ? Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю и одинакова для всех категорий работников (ч. 2 ст. 91 ТК РФ). В этой БГ кассиры либо пишут какие-то загадочные заявления, либо просто не выходят на работу в те дни, которые указаны в графике как доработка рабочего времени. Зачем с согласия Начальника Кассовых Операций отправлять "липовые" графики? Полный беспредел, будем обращаться в вышестоящие организации.
|
0
Pptrow • сотрудник
18.12.2017 13:09
|
Администратор:
Автор, а что вы можете рассказать непосредственно о своей работе в банке?
|
Ответ банка:
Уважаемая Ольга!
В соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)» графики работы/графики сменности работников на учетный период (чередование рабочих и выходных дней, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы) утверждаются распоряжением руководителя соответствующего структурного подразделения/внутренним структурным подразделением (далее – ВСП) и доводятся до сведения работников подразделения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Графики работы/графики сменности работников ВСП разрабатываются и утверждаются с учетом графика работы подразделения в целях обеспечения своевременного и качественного обслуживания клиентов. В том числе, работникам в соответствии с трудовым договором и законодательством Российской Федерации может быть установлено неполное рабочее время, сокращенный рабочий день.
Для получения конкретной информации об установленных работникам графиках работы и иной информации Вам необходимо обратиться в Департамент по работе с персоналом по тел. (495) 775 86 86
C уважением,
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
|Справки бывшему сотруднику
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Хотела бы пожаловаться на отношение со стороны Банка к бывшему сотруднику. В нашем городе офис закрылся, ближайшее отделение находится в другом городе на расстоянии 30 км. Я нахожусь в положении (беременна) и в связи с этим очно прийти в отделение нет возможности. 12 декабря 2017 было отправлено письмо с заявлениями на предоставление справок 182Н и 2НДФЛ на Ваш электронный адрес info@roscap.ru , до сих пор нет ответа занимаются моим вопросом или нет. Прошу предоставить данные справки, иначе буду вынуждена принять меры.
|
0
Pum99 • бывший сотрудник
15.12.2017 16:10
|
Администратор:
Автор уточните, о каком городе идет речь?
|
Ответ банка:
Уважаемая Евгения!
12.12.2017 Вы заказали справки 182-Н и 2-НДФЛ, направив заявление по электронной почте.
Срок изготовления справок составляет 5 рабочих дней.
15.12.2017 по телефону Вам сообщили, что справки готовы и будут направлены на Ваш адрес 18.12.2017.
18.12.2017 заказанные справки были направлены Вам Почтой России.
С уважением,
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
|Нет повести печальнее на свете, чем повесть об апрельской премии в конце сентября...
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день. Уважаемое руководство банка Российский капитал. Я - бывший сотрудник ДО Зареченский (Пензенская область) ул. Заречная 1. Уволилась я 11.05.2017 г. и до определенного момента считала, что мне очень повезло, так как при увольнении мне выплачивали ВСЕ!!! (даже РГС, ИСЖ, АМУЛЕС И ежемесячные премии) В полном объеме! Была удивлена такому подходу и даже гордилась, что банк такой порядочный. НО, есть и ложка дегтя в данном вопросе премию за Апрель2017 (а ее я заработала при выполнении 100% выполненного плана 12 500) я не вижу до сих пор, да что там я! Девушка, которая ушла через 2 недели после меня из моего же ДО тоже, а еще все сотрудники действующие и работающие до сих пор. Ответа на вопрос где же премия, ни в отделе кадров ни руководство в главном офисе ответить не могут, объясняя это так "пока не знаем когда будет". Извините, но прошло полгода!!! Вы не боитесь так растерять сотрудников, которые без мотивации делают планы. Имейте совесть и отдайте людям заработанные деньги! Я в офисе сидела с 9 до 7 каждый день, несмотря на график работы! и все!! Показатели мои за апрель были выполнены! Поднимите светофор! Очень надеюсь, что проблема в ближайшее время решится!!!
Пользуясь случаем хочу поблагодарить И. Ольгу, что поверила в меня при приеме на работу, под ее руководством я получила большой опыт, знания, уверенность в себе. Мне это очень пригодилось в жизни! Мне повезло оказаться именно в вашем коллективе. Очень тепло вспоминаю это время.
Шипова Екатерина Владимировна увольнение 11.05.2017г.
Прошу ответ мне дать на электронную почту.
|
0
Shipova0506 • бывший сотрудник
19.09.2017 12:18
|
Ответ банка:
Уважаемая Екатерина!
В связи с тем, что информация о выплатах работникам является конфиденциальной, ответ на данный запрос направлен Вам по электронной почте.
С уважением,
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
|Субботник или как я потерял 2.5 недели с Русским капиталом
|не голосовал
|
Обычно не пишу отзывы о работах и начальниках, но тут нужно оставить след. Пришёл на собеседование на управляющую должность в ИТ - пообщались с топом - все отлично! После из отпуска вышел непосредственный руководитель - начальник управления - Сергей Ф-в. Поговорили - все - ок, вроде друг друга поняли. Я получил устное подтверждение, что после прохождения проверки в службе безопасности меня пригласят на работу. И тут в конце разговора Сергей предлагает сделать ему презентацию - «каким я вижу ИТ поддержу цифрового банка». Просьба странная, так как я еще не видел бизнеса РК изнутри, да и на него еще не работаю. С другой стороны почему бы и нет – наверное ему эта информация нужна и позднее будет плюс в карму.
Сделал презентацию, отправил, Сергей меня тут же поблагодарил. Я передал все свои документы на проверку в безопасность и… тишина. 1, 2 недели – затишье. Позвонил в HR – мне сказали, что проверку я прошёл – все ок. Звоню Сергею – он говорит, что ему не удобно говорить, после отвечает по СМС – что пока не готов что-то ответить. Ну а сегодня прислал по СМС – извини, не готовы пригласить.
Вопросы:
1) Зачем делать вид, что берешь на работы и запрашивать мои личные данные?
2) Зачем протягивать 2.5 недели? – я остановил поиск работы, отказал одной из компаний, потерял драгоценное время.
3) Откуда столько борзости – просить бесплатно делать работу и после кидать?
Выводы. Русский капитал возродил традицию субботников. Так можно себя вести – это норма в рус. Банке. Обижаться глупо – а вот сделать это достоянием общественности в самый раз. Сергей – так нельзя – есть этика. И будь ты начальником, топом или просто сотрудником – нужно уважать время и усилия других людей! Мы очень хотим жить в стране с хорошим сервисом и качественными продуктами. Но с таким подходом – на всех парах мчимся обратно в совок.
|
0
Arseniy Че • несостоявшийся сотрудник
06.09.2017 13:40
|
Администратор:
В данном случае - без оценки.
|
Ответ банка:
Уважаемый Арсений,
Благодарим Вас за отзыв и за Ваше внимание к Банку.
Департамент по работе с персоналом обязательно рассмотрит Ваше обращение.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, Вы можете напрямую обратиться в Департамент по работе с персоналом по адресу drp@roscap.ru
С уважением,
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ПАО)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.