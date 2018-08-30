Название данного отзыва "каждый работает, как хочет" не спроста. В 2016 я устроился на работу в Банк Российский Капитал (Москва). Банк не плохой, хочу выразить большую благодарность руководству контакт-центра: П.Б. , Т.Т. и З.С. ! Это профессионалы своего дела! Таких понимающих руководителей я еще не видел. Всегда помогут, пойдут на встречу. Что твориться в целом думаю не стоит писать, напишу именно о ситуации, которая произошла со мной.



Что-то грандиозного от этого банка я не ждал, рано или поздно нас всех бы сократили, да и работу новую не искал, но тут меня пригласили в другую компанию, пригласили на ту вакансию о которой я мечтал. Не долго думаю, я написал заявление и 14 сентября был свободен. В кадрах сообщили, что 1 октября придут еще деньги на карту, ожидайте. Я знал, что там придет маленькая сумма и даже забыл про нее уже на новой работе. И тут 1 октября.... в 11 часов мне пришла смс, что карта пополнена на 4к, окей, прекрасно. Через полчаса еще одна смс... пополнена на 14120

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Я был в растерянности. Что это за сумма? И тут приходит смс !Внимание! с мобильного номера телефона без подписи!

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Я уже потом понял, что это К. Елена из бухгалтерии. Да, я не понимаю в этих вопросах, но объясните мне, за что списание? почему начисление? мне ведь деньги за гостиницу уже давали. Почему их опять начислили? - на все эти вопросы ответить по телефону она не смогла (я звонил), говорит: "я сейчас дойду до рабочего места и перезвоню. Вы думайте перезвонила? нет! написала смс. Вся переписка ниже.



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Ок! я смирился с этим, что в банке "каждый работает, как хочет" По всем расчетам у меня должно остаться моих около 2900. Иду с работы в начале 8, иду в банкомат, думаю надо снять мои 2900 и тут СЮРПРИЗ! Карта заблокирована!

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Звоню в процессинговый центр. Взяла трубку Ольга (претензий к Ольге нет) и сообщила, что да Саш, карта заблокирована и заблокировал ее руководитель (если правильно помню, по хоз части начальник), звони завтра с 9 до 18. Думаю, ну ладно завтра позвоню и все будет ок. Уже знаю, что в этом банке все делается только в рабочее время



Звоню утром, берет трубку (Соколов вроде фамилия у него), и говорит: ИДИТЕ В ОТДЕЛЕНИЕ. Очень не профессиональный специалист, как такие работают? в итоге он мне не помог и трубку кинул! Звоню еще раз и опять мне отказывают в помощи (оператор Елена). Я уже настоял чтобы написали хотя-бы обращение мое, чтобы меня услышали и помогли! Теперь я понимаю, почему клиенты жалуются. Тут даже над бывшими сотрудниками издеваются.



Звоню в бухгалтерию Елене и прошу помочь в решение ситуацию, на что она отказалась и говорит звоните в контакт-центр! Я конечно уже не сдержался. Наорал и сказал, что буду жаловаться. Результат: через 5 минут моя карта разблокирована! УРААААА! Можете в переписке посмотреть сообщение от Елены после тел разговора (2 окт). Уважаемая Елена, мою карту должны были разблокировать еще 1 числа.



Желаю удачи некомпетентным сотрудникам, удачи в жизни и чтобы с Вами таких ситуаций не происходило. Влог снимать не буду, в СМИ тоже (хотя каналы есть).



С уважением, О.А.В.