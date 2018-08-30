Самый важные момент - трудоустройство в компанию осуществляется через кадровое агентство. В основном все сотрудники компании работают по срочному трудовому договору.

И от этого все последствия.

- Могут уволить одним днем, без предупреждения. Это распространенная практика. Нет продаж, "тихий" сезон, сокращения в отделе... Просто вечером сотруднику говорят, что это был его последний рабочий день здесь. Ни о каких дополнительных выплатах и компенсациях речи не идёт.

- Увольняют беременных девушек. Расторгают с ними срочный договор. Я знаю, что некоторые сотрудницы обращались к адвокатам, но проблему никак не решили. Моей коллеге в декрете пришла просто телеграмма из кадрового агентства, что договор с ней расторгают, необходимо подъехать и забрать документы.

Кадры Банка ситуацию комментировать отказываются, высказываясь: "Сотрудница - аферистка, хочет своих детей на шею Банка посадить!" Мне не понятна ситуация, тем более что декретные выделяет государство, а не Банк. Видимо, это принципиальное отношение.

- В принципе отношение к сотрудникам со стороны руководства неприятное и унизительное. Как к расходному материалу. Проблемы никто не будет обсуждать и уж тем более искать компромиссы, "если что-то не устраивает - двери открыты" - это официальная позиция. Пропадает мотивация работать и выкладываться с такой установкой.

- Отсутствует понятие корпоративной этики. Даже деловая переписка иногда опускается до перебранки. Я считаю это недопустимым в организациях такого уровня. Также присутствуют политическая, религиозная и иные формы агрессии со стороны отдельных сотрудников, которые никак не пресекаются руководством. Руководство тоже позволяет себе выходить за границы дозволенного той самой этикой, про которую здесь не слышали.

- напряженная обстановка работы. Причём складывается ощущение, что эта напряженность искусственно создана руководством.

- нет ДМС.



Из плюсов:

- Очень приятные, здравомыслящие ТОПы (чего не скажешь о руководстве на местах, где творится хаос и самодурство)

- Проездной и компенсация питания после шести месяцев работы.

- Комфортный бизнес-центр, где расположен офис Банка.



Подытожив, я бы не рекомендовал это место работы, т.к. нет никаких социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне, ровно как и перспектив. Особенно предостерегаю девушек. Из-за кризисного положения на рынке продаж, думаю, что в компании тоже наблюдается обострение и более жесткий режим (ещё больше сокращений и повышение напряженности обстановки).



Надеюсь, что мой отзыв будет полезен. Когда устраивался на работу, то не представлял себе всех нюансов трудоустройства через стороннее агентство по договору. Второй раз на эти грабли нет желания наступать ни у кого из бывших коллег.